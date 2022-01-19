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Новости Коронавирус и карантин
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Украинцы старше 60 лет смогут потратить "ковидную" тысячу на приобретение лекарства с 24 января, - Шмыгаль

Украинцы старше 60 лет смогут потратить

Украинцы старше 60 лет смогут потратить 1000 гривен, полученную в рамках программы "єПідтримка", на приобретение лекарства с 24 января.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы старше 60 лет с 24 января смогут потратить 1 тыс. грн на покупку лекарств. Программа также будет расширена на детей в возрасте от 12 лет"", - отметил он.

Читайте также: Минздрав разрешил использовать для ревакцинации любую зарегистрированную в Украине COVID-вакцину

Автор: 

вакцина (3815) Кабмин (14031) лекарства (1224) Шмыгаль Денис (2708)


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Топ комментарии
+10
Тобто до 60 років українці не хворіють?
Можно подати на уряд Зеленського до суду за порушення кількох статей Конституції ,дивно ніхто вже не звертає уваги на основний закон...
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19.01.2022 13:37
+8
Дыбилизм конкретный. А почему тока старые фердыщенки могут воспользоваться, шобы еще раз проголосовали? Буба, засунь свою тыщу собi в гузно... Готовься, недолго осталось хороводить.
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19.01.2022 13:36
+8
А кому 59 тот будет лечиться читая книги или пойдет в театр? ***** вы штопаные. Напечатали денег отчего инфляция взлетела, так еще и ети деньги в трубу в прямом смысле выкинули
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19.01.2022 13:43
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Правила форума Совет форумчан
Дыбилизм конкретный. А почему тока старые фердыщенки могут воспользоваться, шобы еще раз проголосовали? Буба, засунь свою тыщу собi в гузно... Готовься, недолго осталось хороводить.
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19.01.2022 13:36 Ответить
хто сказав що можуть? якщо нeмає смартфону то нe можуть.
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19.01.2022 14:18 Ответить
якщо доживуть
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19.01.2022 13:37 Ответить
Тобто до 60 років українці не хворіють?
Можно подати на уряд Зеленського до суду за порушення кількох статей Конституції ,дивно ніхто вже не звертає уваги на основний закон...
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19.01.2022 13:37 Ответить
а мiжпрeдмeтним зв"язкам нe вчать нi в школ нi у вузi.
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19.01.2022 14:19 Ответить
старым пенсам-самогоноварильщикам - подспорье, затариться медицинским спиртом, перегнать в самогон и отбить бабки, пусть алкашня тоже тешится...
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19.01.2022 13:38 Ответить
Велика подяка тобі в сраку.
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19.01.2022 13:42 Ответить
А кому 59 тот будет лечиться читая книги или пойдет в театр? ***** вы штопаные. Напечатали денег отчего инфляция взлетела, так еще и ети деньги в трубу в прямом смысле выкинули
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19.01.2022 13:43 Ответить
А до 60 років людям хворіти неможна? Їм гроші на ліки не потрібні?
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19.01.2022 13:47 Ответить
ні... вам потрібен цирк, кіно, театр, каруселька, ну ще можливо книги і білет на літак (це не образи, я перераховую те на що можно витратити вовінутищщу))))
(сарказм...гіркий)
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19.01.2022 13:53 Ответить
Ну в мене тищі немає. А ось у дружини є. Бо вона працює в Укрзалізниці, а там вакцинація обовʼязкова. Викрутили їхньому відділу руки. Тепер вони ізгої. Самі найгирші в структурі. Ось як. Опиралися як і скільки могли. Але проти структури, як кажуть... Так ось дружина дуже обурювалася що не може онкохворим дітям цю кляту тищу на благодійність скинути. Ось як. Ця тища у Вас нібито є, а нібито і немає.
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19.01.2022 13:59 Ответить
так! все так! і я оборююсь що тільки шапіто потребує наших ковідних, а не діти, поранені, хворі, безпорадні ... і ще знущання - на ліки, але тільки після 60 )))
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19.01.2022 14:03 Ответить
Для неї онко це особисте. Вона чотири роки тому перехворіла. Цілий рік аду. Не приведи Господь комусь пройти. Досі те лікування видихає.
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19.01.2022 14:05 Ответить
тьху.....тьху...
(хай допомагає Боженька й надалі ! )
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19.01.2022 14:08 Ответить
Дякую. Вам і Вашим близьким теж не хворіти. Най Бог допомагає.
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19.01.2022 14:09 Ответить
В таком возрасте мало кто знает, что это за зверь такой "Дія", и мало кто имеет смартфоны. Хотели бы помочь реально, так можно было выделить таким людям наличку...а так просто циничный популизм.
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19.01.2022 13:48 Ответить
Не переживайте, пенсы-самогоноварильщики из кожи полезут, изучат смартфон, бо 1000 вавы - это же медицинский спирт, которым можно отбить тыщенку... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ... ЗЫ...ВАВА - КАПУТ.
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19.01.2022 13:55 Ответить
Порох пришел в суд, ща выступает (прямой).
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19.01.2022 13:51 Ответить
Найвеличнийвший по приколу повторяет стебы над поголовьем Запоребрика. Только уже над нами.

https://www.youtube.com/watch?v=T3JSdnF7O-Q
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19.01.2022 13:55 Ответить
Шо-та баб Юлька спит в своей берлоге, нигде не отсвечивает... Уже сама разуверилась в себе, зря тока на ботокс потратилась. Чи може то вана гузно натянула на пыку?
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19.01.2022 13:58 Ответить
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19.01.2022 14:01 Ответить
Оце вже рішення))!! Нарешті))!! Піду куплю віаГру))!!
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19.01.2022 14:06 Ответить
Не зрозумiло, вiдлили чи нi позавчора суддю, до сих пiр його не е в судi...
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19.01.2022 14:13 Ответить
О. зъявився.
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19.01.2022 14:14 Ответить
Все, кумедь закончилась личными обязательствами.... ВАВА - капут.
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19.01.2022 14:22 Ответить
А когда будут давать реальную банковскую карту е-помощи для оплаты в терминале аптеки?

У большинства не то что NFC в телефоне нет, а и просто смартфонов.
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19.01.2022 15:15 Ответить
щоб ви всралися й води не було, щоб підмитися!
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19.01.2022 16:03 Ответить
...или же на приобретение осиновых кольев для всего списочного состава Кабмина.
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19.01.2022 16:11 Ответить
Дебіли кінчені , у більшості пенсіонерів немає смартфонів ,то як вони отримають "зеліну тисячу"?
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19.01.2022 17:14 Ответить
 
 