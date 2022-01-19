Украинцы старше 60 лет смогут потратить "ковидную" тысячу на приобретение лекарства с 24 января, - Шмыгаль

Украинцы старше 60 лет смогут потратить 1000 гривен, полученную в рамках программы "єПідтримка", на приобретение лекарства с 24 января.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы старше 60 лет с 24 января смогут потратить 1 тыс. грн на покупку лекарств. Программа также будет расширена на детей в возрасте от 12 лет"", - отметил он.

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