Начальник полиции Киева должен объяснить, почему правоохранители применили силу против участников акции возле Печерского суда, - Погребиский
Начальник полиции Киева должен на внеочередном заседании Киевского городского совета в четверг дать объяснения о незаконных действиях полицейских во время акции в поддержку пятого Президента Украины под Печерским районным судом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил депутат от "Европейской Солидарности" в Киевсовете, ветеран российско-украинской войны Александр Погребиский.
Он сообщил, что сотрудники полиции применили, в частности, и к нему физическую силу при противостоянии с участниками мирной акции.
"Мне избили ноги сотрудники полиции. На мои замечания, что я депутат Киевсовета вообще не реагируют, ругаются в мою сторону", - рассказал Погребиский.
"Завтра у нас внеочередная сессия буду вызывать начальника полиции города Киева Ивана Выговского. Все сотрудники полиции, которые в этом участвовали, должны понести наказание", - сказал депутат Киевсовета.
Погребиский требует, чтобы начальник полиции присутствовал на внеочередной сессии Киевского городского совета.
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Очевидно, що тема неконтрольованих випорожнень, від якої ти не відходиш, дуже близька, хвороблива для тебе особисто.
Іди помийся.
Але в 17-18-му.Й з іншими особами й каналами.
Это все, чем разродился главред ЦН по поводу цепных псов ЗЕ-режима в полицейской форме?
Ведь недавно, когда припекало под задом Бутусова, он не побрезговал выйти на Майдан, чтобы народ его защитил от ЗЕ.
А потом, видимо, Бутусов выгодно выменял свою неприкосновенность у ЗЕ.
Що із кримінальними справами стосовно Єфремова, Богатирьової, Портнова на даний час?
Полєзні водійоти, що є масовкою у іграх двох олігархів.
Радикализация протестов и демонтаж ЗЕ-режима теперь неизбежны.
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-в фуйла довгі руки