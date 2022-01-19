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Начальник полиции Киева должен объяснить, почему правоохранители применили силу против участников акции возле Печерского суда, - Погребиский

Начальник полиции Киева должен объяснить, почему правоохранители применили силу против участников акции возле Печерского суда, - Погребиский

Начальник полиции Киева должен на внеочередном заседании Киевского городского совета в четверг дать объяснения о незаконных действиях полицейских во время акции в поддержку пятого Президента Украины под Печерским районным судом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил депутат от "Европейской Солидарности" в Киевсовете, ветеран российско-украинской войны Александр Погребиский.

Он сообщил, что сотрудники полиции применили, в частности, и к нему физическую силу при противостоянии с участниками мирной акции.

"Мне избили ноги сотрудники полиции. На мои замечания, что я депутат Киевсовета вообще не реагируют, ругаются в мою сторону", - рассказал Погребиский.

"Завтра у нас внеочередная сессия буду вызывать начальника полиции города Киева Ивана Выговского. Все сотрудники полиции, которые в этом участвовали, должны понести наказание", - сказал депутат Киевсовета.

Погребиский требует, чтобы начальник полиции присутствовал на внеочередной сессии Киевского городского совета.

Также смотрите: Печерский суд избирает меру пресечения Порошенко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

Киев (25587) Нацполиция (16500) Порошенко Петр (19607) Погребиский Александр (14)


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Топ комментарии
+22
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19.01.2022 13:45
+16
Що тут пояснювати, то не правоохоронці, а зелупоохоронці, їх чекає такій же кінець як і членограя, може строк хіба що поменше буде!
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19.01.2022 13:45
+14
чи законні дії поліції якщо вони одіті в захисні скафандри без номерних знаків ?
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19.01.2022 13:45
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Що тут пояснювати, то не правоохоронці, а зелупоохоронці, їх чекає такій же кінець як і членограя, може строк хіба що поменше буде!
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19.01.2022 13:45 Ответить
Алё, народ, наших бьют. Мы ж не белорусы...
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19.01.2022 14:08 Ответить
Тому що найвеличніше обісралось.
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19.01.2022 13:45 Ответить
чи законні дії поліції якщо вони одіті в захисні скафандри без номерних знаків ?
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19.01.2022 13:45 Ответить
Ну, якщо Пороху не вистачило 5 років, аби поліцейські були впізнавані, то що вже на Зелю лаятись?
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19.01.2022 16:27 Ответить
а якщо нині Закон елементарно не виконується стосовно ідентифікації за номерам на касках?
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19.01.2022 19:20 Ответить
а шо, робити коктейлi вже розучилися?
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19.01.2022 13:45 Ответить
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19.01.2022 13:45 Ответить
очильник поліції нікому нічого "нє должєн" (с)
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19.01.2022 13:47 Ответить
в толпе есть провокаторы, и это отчетливо видно по прямому эфиру. пытаются разнять сторонников ПАПы и силовиков, как пару персонажей появляются в кадре и начинают бить кулаками полицейских, после чего начинается новый замес
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19.01.2022 13:48 Ответить
Що тут дивного?

Главою Нацполіції Києва став близький до Єрмака Вигівський
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19.01.2022 13:49 Ответить
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19.01.2022 13:50 Ответить
Кохаймося ,чорнобриві, але ж не з кварталом!
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19.01.2022 18:24 Ответить
Задача Порошенко сегодня под судом простая - создать видимость Майдана. Для этого полицию провоцируют на агрессивные ответные действия. Потом это будут показывать на телеканалах Порошенко и Ахметова в режиме 24/7 с комментариями об избиении оппозиции и политических репрессиях.
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19.01.2022 13:50 Ответить
А ти справжній майданівець, як і риг Татаров з офісу Зєлі-Єрмака?
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19.01.2022 13:57 Ответить
А ты чего не тут? Или горазда только в сетях трындеть?
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19.01.2022 14:06 Ответить
ти, омерзительньій, також тут. Триндиш.
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19.01.2022 14:09 Ответить
Таких чмошников даже в ЗЕ-полицию не берут.

Таким деньги платят только в ОПЗЕ за плевание говном.
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19.01.2022 14:11 Ответить
Я в играх олигархов не участвую. А ты - такая ярая порохоботка и всралась. Негоже.
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19.01.2022 14:12 Ответить
То тобі від тебе самого смердить, омерзительньій.
Твоє лайно не летить далі твого монітору.
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19.01.2022 14:16 Ответить
Да всралась. Не оправдывайся.
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19.01.2022 14:34 Ответить
Ти занадто високої думки про свою значущість, омерзительньій, якщо придумав, що я збиралась перед тобою виправдовуватись.
Очевидно, що тема неконтрольованих випорожнень, від якої ти не відходиш, дуже близька, хвороблива для тебе особисто.
Іди помийся.
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19.01.2022 14:39 Ответить
А чего тут думать? Ты уже оправдываешься. Это заметно.
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19.01.2022 15:58 Ответить
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19.01.2022 16:25 Ответить
Надо же кому то тебя здесь на бутылку насаживать, чучело лишнехрмосомное
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19.01.2022 14:18 Ответить
Я заметил, что бутылка - твоя любимая тема. Тебя сегодня еще не пялили и ты страдаешь?
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19.01.2022 14:33 Ответить
А твоя задача лежать в спаме и доедать половину вареника.
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19.01.2022 14:02 Ответить
Все так і відбувалось.
Але в 17-18-му.Й з іншими особами й каналами.


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19.01.2022 14:13 Ответить
Шо? Нацжоны буянили?
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19.01.2022 15:34 Ответить
Мусарня-с
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19.01.2022 13:51 Ответить
ДАВНО нема мусарні, придурок! Це вже купа років найманець, авакяном зібраний, поки БИДЛО через дуроскоп йому оплески фігачило!
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19.01.2022 13:57 Ответить
БЛД!!! Київ, ти шо, Киев?! ЯКОГО КУЯ не ЗНЕСЕНО тоту паліцейську орду?! Ви що там, *****, пердуни диванні й чекаєте, би студенти заїхали й вам показали, ЯК й ЩО треба робити? Хоча б 1990-й, суки, пригадайте!
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19.01.2022 13:56 Ответить
Всі інфопомийки Ахметова в прямому єфірі топлять за Петра. Совпаденіе?
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19.01.2022 13:56 Ответить
Когда придут и будут тебя садить ни за что, то ты будешь рад? В Украине то что строят в Беларуси и России не прокатит
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19.01.2022 14:11 Ответить
Всі інфопомийки КалоМойши в прямому єфірі топлять за Зебуина. Совпаденіе?
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19.01.2022 15:35 Ответить
И все?
Это все, чем разродился главред ЦН по поводу цепных псов ЗЕ-режима в полицейской форме?

Ведь недавно, когда припекало под задом Бутусова, он не побрезговал выйти на Майдан, чтобы народ его защитил от ЗЕ.

А потом, видимо, Бутусов выгодно выменял свою неприкосновенность у ЗЕ.
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19.01.2022 13:59 Ответить
Якщо росія нападе на Україну головним завданням українців буде дуже швидко, паралельно із знищенням орків, зачистити суддів, прокурорів, мусорське начальство і іншу наволоч!
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19.01.2022 13:59 Ответить
безсумнівно. але чому це було собатовано після 14року? Чому розвалені справи майдну? Чому картавий кум 5-го президента без юр. освіти став генпрокурором? І тд.
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19.01.2022 14:04 Ответить
Эта - другое.
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19.01.2022 14:07 Ответить
В "картавого кума" Єфремов сидів в СІЗО. У 100% прокурвах вашого преЗедента він вийшов із СІЗО, живе в своє задоволення.
Що із кримінальними справами стосовно Єфремова, Богатирьової, Портнова на даний час?
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19.01.2022 14:15 Ответить
Это вам Портнов рассказал?
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19.01.2022 15:37 Ответить
Порошенко нарехформував перевертнів в погонах, замість нормальної поліції, а Порохоботи тепер обурюються, що бандити в погонах їх бють. Єдина людина якій треба пред'являти претензії ваш любимий Пєця. До речі зверніть увагу, що суддя який судить Порошенка ним і презначений, і рехформу прокуратури проводив - алкаш без освіти - Лученко.
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19.01.2022 14:06 Ответить
Підтримка Порошенка
Полєзні водійоти, що є масовкою у іграх двох олігархів.
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19.01.2022 14:06 Ответить
оцей?
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19.01.2022 14:07 Ответить
Регалій багато, а мозок видно зеленою цвіллю покрився...
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19.01.2022 14:12 Ответить
ЗЕ пролил первую кровь.

Радикализация протестов и демонтаж ЗЕ-режима теперь неизбежны.
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19.01.2022 14:10 Ответить
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19.01.2022 15:59 Ответить
Вигівський повинний пояснити, чому його "Беркут" напав на мирних людей...
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19.01.2022 14:10 Ответить
Тому, що таку поліцію нарехформував Порошенко. На мирних людей поліція нападала і в 2014 році і пізніше, згадайте як зимою бандити в мусорських погонах розгромили наметове містечко в Києві на підтримку Саакашвілі і ветеранів АТО тримали за шию в снігу на морозі. Можливо коли ви на власній шкурі відчуєте ціну реформам Порошенка, тоді ви не будете захищати цього злочинця
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19.01.2022 14:21 Ответить
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19.01.2022 14:11 Ответить
як тiльки зарплату волкам позорним дали так одразу кусаться лiзуть
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19.01.2022 14:16 Ответить

Порошенка відпустили під особисте зобов'язання.
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19.01.2022 14:22 Ответить
Бєня з пуйлом рвуть рослинність на своїх дупах.)
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19.01.2022 14:24 Ответить
Вор и изменник Родины должен сидеть в тюрьме! Если не виновный - отпустят. А ситуацию расшатывать не надо, тогда и полиция никого трогать не будет.
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19.01.2022 14:47 Ответить
це щоби Блінкін бачив з вікна готелю
-в фуйла довгі руки
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19.01.2022 14:49 Ответить
і ці руки тирчать з окаженілих дуп свідків бариги
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19.01.2022 17:55 Ответить
ТА НІХТО НЕ БУДЕ *ВИЗВАН*, нікуди!!! ТОМУ І вова клічко, раптом захворів!!!
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19.01.2022 16:16 Ответить
Режисьор Блінкєн наказав зєльоному шапіто зупинити цю криворизько-квн-івську дебільну виставу! Мабуть блювати набридло.
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19.01.2022 18:44 Ответить
 
 