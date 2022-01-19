Начальник полиции Киева должен объяснить, почему правоохранители применили силу против участников акции возле Печерского суда, - Погребиский

Начальник полиции Киева должен на внеочередном заседании Киевского городского совета в четверг дать объяснения о незаконных действиях полицейских во время акции в поддержку пятого Президента Украины под Печерским районным судом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил депутат от "Европейской Солидарности" в Киевсовете, ветеран российско-украинской войны Александр Погребиский.

Он сообщил, что сотрудники полиции применили, в частности, и к нему физическую силу при противостоянии с участниками мирной акции.

"Мне избили ноги сотрудники полиции. На мои замечания, что я депутат Киевсовета вообще не реагируют, ругаются в мою сторону", - рассказал Погребиский.

"Завтра у нас внеочередная сессия буду вызывать начальника полиции города Киева Ивана Выговского. Все сотрудники полиции, которые в этом участвовали, должны понести наказание", - сказал депутат Киевсовета.

Погребиский требует, чтобы начальник полиции присутствовал на внеочередной сессии Киевского городского совета.

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