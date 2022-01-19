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Новости Война
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Военный атташе США Пресли прибыл в Украину: Обеспечим поддержку Сухопутных войск Украины всеми необходимыми силами и средствами. ФОТО

С визитом в Командование Сухопутных войск прибыл военный атташе США Брендон Пресли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВС Украины.

Военные обсудили стратегические направления сотрудничества, развитие тренировочных миссий, а также вопросы предоставления оборонного оружия и обеспечения его эффективного применения.

Военный атташе США Пресли прибыл в Украину: Обеспечим поддержку Сухопутных войск Украины всеми необходимыми силами и средствами 01

Представитель США заверил, что Соединенные Штаты и дальше продолжат оказывать необходимую поддержку своим партнерам.

В то же время Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что Сухопутные войска Украины глубоко ценят помощь американских коллег в непростое для Украины время.

Также смотрите: Россия перебрасывает войска в Беларусь. ФОТОрепортаж

Военный атташе США Пресли прибыл в Украину: Обеспечим поддержку Сухопутных войск Украины всеми необходимыми силами и средствами 02
Военный атташе США Пресли прибыл в Украину: Обеспечим поддержку Сухопутных войск Украины всеми необходимыми силами и средствами 03

Военный атташе США Пресли прибыл в Украину: Обеспечим поддержку Сухопутных войск Украины всеми необходимыми силами и средствами 04

Автор: 

помощь (7822) США (26860)


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Топ комментарии
+30
Амерам-черговий респект...
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19.01.2022 13:43
+18
Агрохимию на помойку, а нам пожалуйста весь спектр вооружений, буряты страсть как поджариться хотят))
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19.01.2022 13:56
+16
нє-нє, пане аташе!
Агрохімія зробив заяву, що ситуація так собі, у нормі..
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19.01.2022 13:44
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Амерам-черговий респект...
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19.01.2022 13:43 Ответить
А на фото показывает ручкой, так ещё джавелинчиков, стингеров впридачу, ну и ещё чего-нибудь потяжелее, понятно хлопцы, будет
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19.01.2022 14:01 Ответить
Такі заяви - то дуже добре, але... ми їх достатньо наслухалися за час російської окупації...

Якщо НАТО та США (окрім оборонної зброї) негайно нададуть Україні потужну наступальну зброю (та/або) розмістять свої військові бази на території Україні - при НЕдеескалації росією до кінця січня ц.р. штучної напруги навколо України... та при неповерненні українських територій в українську юрисдикцію...

Лише тоді будемо вважати..., :

- а)...що Будапештський меморандум НЕ був мертво народженим...

б) що США та інші його підписанти не "надули жорстоко Україну" в зв'язку зі своєю вимогою до України ядерно роззброїтися !
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19.01.2022 14:22 Ответить
нє-нє, пане аташе!
Агрохімія зробив заяву, що ситуація так собі, у нормі..
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19.01.2022 13:44 Ответить
атташе, передайте своим, что бы заблокировали арахамии счета, как коррупционеру, там есть за что
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19.01.2022 13:53 Ответить
США на этой неделе могут объявить о финансовых санкциях против пророссийских сепаратистов в Украине, - The Wall Street Journal Источник:

Ото он ручку взял галочку напротив Агрохимии ставит....
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19.01.2022 14:06 Ответить
Агрохимию на помойку, а нам пожалуйста весь спектр вооружений, буряты страсть как поджариться хотят))
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19.01.2022 13:56 Ответить
Та це ж делікатесна страва: підсмажені буряти, хрусткі, з скоринкою..
З Пісків ********))
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19.01.2022 14:02 Ответить
Ти ще смаженим ****** не смакував.
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19.01.2022 14:10 Ответить
а чому ***** з великої літери?
І, до речи, цією потворою - ніт. це западло
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19.01.2022 14:13 Ответить
На мою думку, краще смаженого хукйла прикопати - він і смаженим смердіти буде і ніяка приправа не зможе перебити той сморід
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19.01.2022 15:17 Ответить
Ну тут Агрохимия прав, а особенно если вспомнить что война уже 8 лет идет и при Трампе такие выходки ***** просто пресекались полетами Б52 над Украиной и того сразу величие рассасывалось. Но тут интересней американцы дадут вооружение, сверх обещанного как англичане или будут только обещать.
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19.01.2022 14:05 Ответить
вооружение пойдет с первыми жареными бурятами!
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19.01.2022 14:07 Ответить
А вот на оборот лучше, сначала вооружение, а потом жареные буряты, чего ждать? Опять плодить трупы украинских граждан дипломатическими методами?
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19.01.2022 14:10 Ответить
Хламидия говорит все херня не нагоняйте панику.
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19.01.2022 13:44 Ответить
Уже кто только не едет в Киев. Да создайте уже вы комитет управления Украиной и выкиньте этого зебобика с Банковой!
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19.01.2022 13:48 Ответить
Вы знаете батенька, а ведь очень хорошая мысль, главное своевременная
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19.01.2022 13:57 Ответить
"А оце вже діло,синку !" (с)
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19.01.2022 13:48 Ответить
Та й хлопці на фото гарнезні - наче з однієї родини..
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19.01.2022 13:51 Ответить
ого! вот это мощно! ВСУ и так не хило кацапов утилизировала, со "всіма необхідними силами та засобами" это будет круто!
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19.01.2022 13:48 Ответить
Нужен контроль воздуха - но одних Сухопутных Войсках далеко не уедешь...
А тут не достаточно дать, надо еще обучить управлению, а это время которого нет...
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19.01.2022 14:03 Ответить
у ВСУ есть зенитно-ракетные войска с С300, буками, боевые самолёты и вертолёты, беспилотники (которых самих по себе какцапы не способны обнаружить и которые сами по себе могут утилизировать весь какцапский металлолом)!
какцапы будут утилизированны!
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19.01.2022 14:17 Ответить
Что-то есть, но этого мало - ЗРК мало и боекомплект маленький и невосполнимый, Истребители тоже есть, но тоже старые и их мало. Больше ничего для завоевания контроля в воздухе нет, а это значит, что он очень скоро будет за русскими.

Что это значит для сухопутных сил - украинские беспилотники и бомбордировщики будут сбиваться русскими истребителями, а вот русские беспилотники и бомбордировщики не будут сбиваться и смогут спокойно бомбить украинские войска. Короче будет как в последней войне в Карабахе, но на месте избиваемых армян будет ВСУ, или как было в Югославии, когда сербам пришлось прятать технику, чтобы ее всю не выпилили с воздуха.

Потому это жизненно важно для ВСУ!
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19.01.2022 14:50 Ответить
так у нас такие же истребители, как и у выгребной ямы! это во-первых!
во-вторых, какцапы не могут обнаружить байрактары, их "хвалённая" техника не реагирует на беспилотники
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19.01.2022 14:52 Ответить
Глупости. Беспилотники спокойно сбиваются пулеметной очередью, без всяких ракет, которым и нужен захват цели, точно так как воевали самолеты во вторую мировую. То что ты пишешь, это про ЗРК, но если воздух будет забит российской авиацией, то беспилотникам хана.
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19.01.2022 15:28 Ответить
ага, прям такие глупости, что армяне "сбили" 100500 байрактаров, только турки не заметили!
а воздух будет прям так забит, что одной ракеты бук будет достаточно, чтоб он ста свободен от "российской авиации"!
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19.01.2022 16:08 Ответить
Мне сложно понять этот противоречивый поток мыслей, ну да ладно...

Просто запомни, кто контролирует воздух тот и выиграет в конечном счете.
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19.01.2022 17:08 Ответить
если не дошло - перечитай еще раз! может по-умнеешь
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19.01.2022 17:50 Ответить
В АраХуюХламидии всё норм
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19.01.2022 13:48 Ответить
в нирване все спокойно))))
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19.01.2022 13:59 Ответить
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал прибытие российских военных подразделений на территорию Республики Беларусь - прямой и непосредственной угрозой Литве.

Министр инициировал консультации с партнёрами по НАТО.

- В сложившейся ситуации мы рассматриваем ввод российских вооруженных сил в Беларусь не только как фактор, дестабилизирующий ситуацию с безопасностью, но и как еще большую прямую угрозу для Литвы, - добавил министр обороны. https://t.me/charter97_org/59849 https://t.me/charter97_org/59849

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19.01.2022 13:50 Ответить
Ось це інша справа,москві дали чітко зрозуміти ,що получать вони не тільки по яйцях..
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19.01.2022 13:50 Ответить
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19.01.2022 13:52 Ответить
Путин конечно х-ло. Но иногда закрадывается мысль, что Западу выгоден не мир в нашей стране, а война с Россией. Что бы мы ее обескровили, как в свое время Афганистан СССР.
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19.01.2022 13:52 Ответить
жека,гони ты их нахер,эти мысли,что с бодуна..
а можешь расия с еще более большой буквы написать ?
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19.01.2022 13:55 Ответить
"Западу не выгоден мир в нашей стране"? Запад делает всё возможное, на политическом поле для сохранения мира в нашей стране! кацапы не принимают никаких аргументов, кроме "Украина должна перестать существовать"! Как изволите аргументировать, кроме кулаком в морду?
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19.01.2022 13:56 Ответить
вот как Дума россии способствует нормализации отношений?

В Госдуме РФ обсудили внешнеполитические вопросы: "За победу России в новой войне!". ВИДЕО

На первом заседании сессии Госдумы РФ депутаты обсуждали возможный военный конфликт с Украиной, странами Запада и НАТО.

Об этом сообщает со ссылкой на https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/za_pobedu_rossii_v_novoj_vojne-546052/?fbclid=************************************************************* Дождь .

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил о подготовке к продвижению НАТО в Украину, лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал ультиматум Путина Западу, а глава ЛДПР Владимир Жириновский предсказал падение доллара и "роспуск" Евросоюза.

"Надо не упустить шанс, и мы станем великим государством", - сказал Жириновский. По его словам, в 2024 году выборов в Америке не будет, потому что Америки не будет. А деньги надо вкладывать в рубли. Жириновский на заседании даже спрогнозировал войну весной этого года. Источник:
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19.01.2022 14:12 Ответить
Ага, закрадывается, но, не застав никого дома, отчаливает восвояси.
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19.01.2022 13:59 Ответить
хлопче, замап'ятай: нема ніякої росії, є - *********.
На крайняк - швабростан або лаптєстан.
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19.01.2022 14:04 Ответить
Давай для теста ты напишешь : ПТН ПНХ и Крым это Украина!
А потом можно будет с тобой это обсудить, а то смахиваешь ты на кацапского провокатора!
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19.01.2022 14:23 Ответить
ПТНПНХ И КРЫМ ЭТО УКРАИНА. НУ И ЧТО ДАЛЬШЕ?
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19.01.2022 15:01 Ответить
Молодец, хоть не кацап, уже хорошо! Просто спорить с северным олянеми смысла нет, они просто идут нах.

Запад не однородный - западной, и отсчасти восточной, Европе вообще вся это бодяга не выгодна, т.к. у них бизнес с Россией. Турция тоже самое, им конфликт не выгоден экономически.
Для США конфликт тоже не к месту - у них сейчас на прицеле Китай, а Россия если и не помогла бы им в этом, то хоть не вредила бы.

Кроме того у всех Западных стран сейчас на повестке дня еще и изминение климата и тут им интересна помощь России по водородным, да и газовым, проектам.

На самом деле выгоден конфликт России с НАТО (Украиной) только Китаю, может ***** действует по его указке, оттягивает на себя часть сил.

А может в Москве посчитали, что Западу на столько невыгодно с Россией бодаться, что можно забрать Украину и отделаться озабоченостями.

Сложно сказать, но важно другое - Украина воюет за свои интересы, и делала бы это в любом случае, но если они, интересы, совпадают еще с кем то, то и прекрасно - любая помощь приветствуется! Единственный виновник во всем этом - Россия.
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19.01.2022 17:28 Ответить
молодец! именно для этого Запад оккупировал у нас Крым и часть Донбаса!

вскукарекни что нибудь еще такое же умное, набутылочник лишнехрмосомный!
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19.01.2022 14:23 Ответить
Спасибо!!!!
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19.01.2022 13:55 Ответить
Ого народ засуетился.
Пацаны, вы теперь за Зелей следите, шоб он под шумок не здрыснул.
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19.01.2022 13:56 Ответить
На лыжах?
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19.01.2022 13:59 Ответить
Запросто. На лыжах по Банковой без штанов. Закосит под дебила. У него в этом большой опыт.
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19.01.2022 14:07 Ответить
а кому он нужен?
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19.01.2022 15:48 Ответить
Езжайте назад, Арахамия сказал, что все нормально, для беспокойства нет причин.. Правда, зеленые дегенераты?!
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19.01.2022 13:59 Ответить
вертайтесь назад, абизяна арахумия сказала все фейк
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19.01.2022 13:59 Ответить
Молодцы США. Только самый некрасивый камуфляж из всех имеющихся. Чот у них со вкусом...
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19.01.2022 14:00 Ответить
Ну вам не угодишь, то пальто не такое, то Порохнеправильно ***** посылает.
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19.01.2022 14:03 Ответить
Штатам респект и уважуха!! Хламидия и компания ьвердят что у нас все спокойно. сливают Вагнеровцев, хотят заглядывать Х.уйлу в глазки поросячьи моля о мире... Пятая колонна процветает в Украине пользуясь демократией и саботажниками
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19.01.2022 14:05 Ответить
да серьезно все прямо визит за визитом поставка за поставкой видно уже окончательно приняли решение отказать раше а мы будем принимать всю дурь ***** его маниакального решения войны
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19.01.2022 14:07 Ответить
Т.е. ты хочешь сказать что Украина будет отдуваться за Запад?
Чушь!

Украина отдувается за то, что не хочет быть как Беларусь, а с Западом терки у русских только за то, чтобы они не помогали Украине защищаться.

Это значит, что есть только 3 варианта :

- сопротивляться России с помощью Запада
- сопротивляться России без помощи Запада
- сдаться России и стать второй Беларусью

Ну ка, за какой ты вариант?
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19.01.2022 14:36 Ответить
Не зря говорят "Друг познается в беде". Спасибо США и Англии, позор Германии, да и озабоченной Европе, за исключением Польши и прибалтов.
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19.01.2022 14:07 Ответить
Не очень хорошее предчувствие. Как они все, скопом, активно поехали в Украину, гос секретарь, директор ЦРУ, военный атташе США, военные Канады, вооружение из Великобритании, и многие другие. Вообще не помню такой активности, со стороны иностранных организаций. Осел оманский и агрохимия, что то, нам, не договаривают.
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19.01.2022 14:11 Ответить
В "титул" віслюка окрім "оманський" треба додавати ще й "сейшельський". Бо може образитися
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19.01.2022 14:34 Ответить
Great!
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19.01.2022 14:46 Ответить
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19.01.2022 14:46 Ответить
Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1483776738480082945 42 мин



В Киев прибыл 7 рейс C-17 ВВС Великобритании с очередной партией гранатомётов NLAW Но мало кто может точно сказать, сколько за эти 2 дня было доставлено в Украину NLAW? Один C-17 вмещает 10 паллет, на каждой по 18 NLAW 7 рейсов это 1260 NLAW Неплохое усиление за 48 часов
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19.01.2022 15:05 Ответить
Уважаю американских военных! Смотрю канал HISTORY. Война на Тихом океане. Японцы живодеры, амерам досталось. И Арденны-тоже. Одним словом, держимся вместе и свинособаки нам побоку! Слава Героям!
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19.01.2022 15:38 Ответить
ВОТ ТЕБЕ И МНОГОХОДОВОЧКА !)
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19.01.2022 16:28 Ответить
ЛУКАШЕНКО - ВПЕРЕД )))
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19.01.2022 16:28 Ответить
 
 