Военный атташе США Пресли прибыл в Украину: Обеспечим поддержку Сухопутных войск Украины всеми необходимыми силами и средствами. ФОТО

С визитом в Командование Сухопутных войск прибыл военный атташе США Брендон Пресли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВС Украины.

Военные обсудили стратегические направления сотрудничества, развитие тренировочных миссий, а также вопросы предоставления оборонного оружия и обеспечения его эффективного применения.

Представитель США заверил, что Соединенные Штаты и дальше продолжат оказывать необходимую поддержку своим партнерам.

В то же время Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что Сухопутные войска Украины глубоко ценят помощь американских коллег в непростое для Украины время.

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