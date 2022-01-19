РФ не вернет оккупированный ею Крым, а санкции наносят только ущерб, - вице-премьер Словакии Сулик

Вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик считает, что РФ не вернет Украине оккупированный в 2014 году Крым, а санкции наносят только ущерб экономике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает словацкое издание pravda.sk.

Сулик заявил, что считает санкции против РФ неудачными.

"Страны должны торговать друг с другом. И некоторые из наших экспортеров пострадали. Таким образом, санкции наносят только ущерб, а Крым россияне все равно не вернут. Нужно смотреть вперед и строить отношения", - сказал он.

При этом он добавил, что отметил, что напряженность на восточной границе Украины не способствует налаживанию отношений.

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Напомним, ранее президент Болгарии Румен Радев во время дебатов кандидатов в президенты 18 ноября заявил, что считает Крым "российской территорией", а антироссийские санкции ЕС - неэффективными. 19 ноября МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева в связи с высказываниями главы государства.

ЦИК Болгарии 22 ноября объявил окончательные результаты президентских выборов, согласно которым Радев переизбран на второй срок.

В МИД Украины сообщили, что официальная позиция Болгарии остается неизменной: Крым – украинский.