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Новости Санкции против России
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РФ не вернет оккупированный ею Крым, а санкции наносят только ущерб, - вице-премьер Словакии Сулик

РФ не вернет оккупированный ею Крым, а санкции наносят только ущерб, - вице-премьер Словакии Сулик

Вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик считает, что РФ не вернет Украине оккупированный в 2014 году Крым, а санкции наносят только ущерб экономике.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает словацкое издание pravda.sk.

Сулик заявил, что считает санкции против РФ неудачными.

"Страны должны торговать друг с другом. И некоторые из наших экспортеров пострадали. Таким образом, санкции наносят только ущерб, а Крым россияне все равно не вернут. Нужно смотреть вперед и строить отношения", - сказал он.

При этом он добавил, что отметил, что напряженность на восточной границе Украины не способствует налаживанию отношений.

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Напомним, ранее президент Болгарии Румен Радев во время дебатов кандидатов в президенты 18 ноября заявил, что считает Крым "российской территорией", а антироссийские санкции ЕС - неэффективными. 19 ноября МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева в связи с высказываниями главы государства.

ЦИК Болгарии 22 ноября объявил окончательные результаты президентских выборов, согласно которым Радев переизбран на второй срок.

В МИД Украины сообщили, что официальная позиция Болгарии остается неизменной: Крым – украинский.

Болгария (656) Крым (26412) оккупация (10167) россия (95687) санкции (11319) Словакия (985)


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Топ комментарии
+41
Ще одна кацапська консерва вилізла.
Забуло падло Мюнхен 1938.
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19.01.2022 14:03
+40
Че за голос из-под шконки?
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19.01.2022 14:00
+27
Какой дурак. Хотя, чего удивляться, занесли чемодан от *****
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19.01.2022 14:01
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Страница 2 из 2
Само название издания, которое копипастит Цензор, порождает смутные воспоминания... ПРАВДА.ск
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19.01.2022 18:05 Ответить
Может у них и ТРУД.ск есть?
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19.01.2022 18:06 Ответить
у Словатчині є російські бандюкі..
тож хай віддасть їм батьківську хату,купить возика
тай возе цім бандюкам пиво холодне.
Та заробляє на кожній пляшці по 10 центів..
А коли заробе 10 євро бендюки набють йому пику та заберуть ті 10 євро
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19.01.2022 18:07 Ответить
Нахрен здесь цитировать всяких пророссийских проституток?
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19.01.2022 18:39 Ответить
с*ка кацапская!
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19.01.2022 19:37 Ответить
Історія не навчила Словаччину. Щоб отримати незалежність пішла на союз з Гітлером, потім, коли побачили, що справи у Гітлера не дуже, почали передавати США, що були вимушені ...
От тепер нового гітлера вірішили задобрювати
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19.01.2022 21:14 Ответить
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