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Новости
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Шмыгаль в очередной раз заверил, что в Украине достаточно ресурсов для прохождения отопительного сезона

Шмыгаль в очередной раз заверил, что в Украине достаточно ресурсов для прохождения отопительного сезона

Украина сейчас преодолела более половины отопительного сезона 2021/2022, обеспечив энергосистему достаточными резервами.

Об этом заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Свыше половины отопительного сезона позади. Энергосистема работает стабильно, несмотря на пессимистические, а иногда - панические заявления отдельных политиков. Запасы угля продолжают расти и уже превысили прошлогодние запасы на это время. Есть достаточные запасы мощности и на атомных, и на тепловых, и на гидроэлектростанциях", – уверяет Шмыгаль.

"Это касается и угля, и газа", - добавил он.

Впрочем Шмыгаль отметил, что в условиях энергокризиса в Европе, "подпитываемых Российской Федерацией", Кабмин внимательно мониторит ситуацию и быстро реагирует на все вызовы, чтобы пройти отопительный сезон спокойно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина с начала отопительного сезона снизила запасы газа в подземных хранилищах на 30,7%, - данные "Укртрансгаза"

Газ (10233) уголь (1001) отопительный сезон (530) Шмыгаль Денис (2708)


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Топ комментарии
+2
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19.01.2022 14:08
+2
СУД ОТПУСТИВ ПОРОШЕНКО ПІД ОСОБИСТЕ ЗОБОВ"ЯЗАННЯ
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19.01.2022 14:20
+1
Можно еще раз в разы поднять тарифы, тогда и на следующий отопительный сезон хватит.
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19.01.2022 14:17
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Запаси вугілля продовжують зростати й уже перевищили минулорічні запаси на цей час. Джерело: --- ничего что уголь принадлежит на 100% гудку?
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19.01.2022 14:00 Ответить
а скільки гудку належить генерації?
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19.01.2022 15:05 Ответить
ну, слава Богу, хоть у шмыгаля все ок
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19.01.2022 14:01 Ответить
А кацапи гріють факелами газових вишок холодне сибірське небо і скрегочуть зубами , рахуючи збитки 🇺🇦🤣👍
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19.01.2022 14:03 Ответить
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19.01.2022 14:08 Ответить
Ага! Ще пару-трійку десятків навчальних закладів, під приводом мінування, відправити на дистанційку і можна з довольним хлібалом звітуватися про проходження опалювального сезону.
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19.01.2022 14:12 Ответить
Ну опалювальний сезон майже пройшли. Щонайменше половину. Питання що далі і як ручне регулювання цін відібʼється на нашій економіці. А взагалі якийсь сюр. З 2014-го року у нас немає довгострокових контрактів постачання газу. Хоча де його зберігати місця повно. Зрозуміло що з кацапами нам немає сенсу справи вести. Так є ж приклад хоча б тієї ж Польщі. Хто заважає побудувати LNG термінали? Почекали б шляхи з ремонтом. Ця справа важливыша.
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19.01.2022 14:16 Ответить
Можно еще раз в разы поднять тарифы, тогда и на следующий отопительный сезон хватит.
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19.01.2022 14:17 Ответить
СУД ОТПУСТИВ ПОРОШЕНКО ПІД ОСОБИСТЕ ЗОБОВ"ЯЗАННЯ
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19.01.2022 14:20 Ответить
зесрань просрааапаааа!Ураааа!!!!
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19.01.2022 14:20 Ответить
У некоторых по 9 месяцев зима -50. Как они б*** отапливаются уму непостижимо. Украина каждую зиму норовит замерзнуть. Какой орган должен быть настолько кривым.
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19.01.2022 14:26 Ответить
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19.01.2022 14:27 Ответить
як би я не любив РЕНАТКУ, алевін на своїх плечах, зараз витягує Україну з холодної жопппи.
яке відношення має кабмін до постачання вугілля на станції Ахметова.
вірніше, має.
отримує митні збори
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19.01.2022 16:13 Ответить
 
 