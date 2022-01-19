Шмыгаль в очередной раз заверил, что в Украине достаточно ресурсов для прохождения отопительного сезона
Украина сейчас преодолела более половины отопительного сезона 2021/2022, обеспечив энергосистему достаточными резервами.
Об этом заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Свыше половины отопительного сезона позади. Энергосистема работает стабильно, несмотря на пессимистические, а иногда - панические заявления отдельных политиков. Запасы угля продолжают расти и уже превысили прошлогодние запасы на это время. Есть достаточные запасы мощности и на атомных, и на тепловых, и на гидроэлектростанциях", – уверяет Шмыгаль.
"Это касается и угля, и газа", - добавил он.
Впрочем Шмыгаль отметил, что в условиях энергокризиса в Европе, "подпитываемых Российской Федерацией", Кабмин внимательно мониторит ситуацию и быстро реагирует на все вызовы, чтобы пройти отопительный сезон спокойно.
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яке відношення має кабмін до постачання вугілля на станції Ахметова.
вірніше, має.
отримує митні збори