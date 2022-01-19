Диалог с РФ – не смутная мысль. Следует продолжать работу "нормандского формата", - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает за диалог с Россией в области сохранности, а также за продолжение работы "нормандского формата" по разрешению конфликта в Украине.
Об этом он заявил в среду в Страсбурге, выступая в Европейском парламенте с приоритетами президентства Франции в ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Европа хочет быть регионом общей безопасности нашего континента. Безопасность нашего континента нуждается в стратегическом переосмыслении Европы как сферы баланса и мира, в частности, когда речь идет о диалоге с Россией. Этот диалог существовал много лет. Это – не смутная идея... Это – о безопасности нашего континента, нам нужен этот диалог", - убеждает он депутатов Европарламента.
Для этого, по мнению Макрона, Европа должна "установить свои требования и сделать так, чтобы их уважали".
"Мы должны быть решительными, когда речь идет о дестабилизации, манипуляции, вмешательстве. Что нам нужно построить, это Европа, в которой порядок базируется на принципах и правилах, которые мы установим не против кого-то, но, как тридцать лет назад, с Россией. Я говорю о принципах, которые мы, европейцы, и Россия подписали тридцать лет назад", - подчеркнул президент Франции.
Среди этих правил он также упомянул суверенитет государств.
"Мы должны подтвердить эти ценности и эффективно наказать тех, кто их нарушает. Это в центре нашего европейского проекта безопасности. Поэтому мы будем продолжать с Германией в "нормандском формате", чтобы найти ответ, разрешение конфликта в Украине, что важно", - добавил Макрон.
При этом президент Франции выразил уверенность в том, что нужно сделать все, чтобы "голос Европы был услышан".
"Мы должны строить нашу безопасность как европейцы, работая с нашими союзниками по НАТО и затем предлагая для переговоров с Россией", – считает он.
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Лише тоді будемо вважати..., :
- а)...що Будапештський меморандум НЕ був мертво народженим...
б) що США та інші його підписанти не "надули жорстоко Україну" в зв'язку зі своєю вимогою до України ядерно роззброїтися !
З цими?
И врать красиво не умею -
Но как вцепились дураки
В свои дурацкие идеи!
"ты забыл цветную пленку", Макрон
PS: Потрібно скинути ядерну бомбу на цвинтар "червона площа", щоб показати серйозність наших намірів!
Ну, ну, давай Макрон по-новій свою пісню.
И слабость эта - бабло. Если есть слабость, то через нее можно манипулировать. Это значит, что перед нами не лидеры, а шестерки.