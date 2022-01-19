РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11677 посетителей онлайн
Новости Война
2 165 19

Диалог с РФ – не смутная мысль. Следует продолжать работу "нормандского формата", - Макрон

Диалог с РФ – не смутная мысль. Следует продолжать работу

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает за диалог с Россией в области сохранности, а также за продолжение работы "нормандского формата" по разрешению конфликта в Украине.

Об этом он заявил в среду в Страсбурге, выступая в Европейском парламенте с приоритетами президентства Франции в ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Европа хочет быть регионом общей безопасности нашего континента. Безопасность нашего континента нуждается в стратегическом переосмыслении Европы как сферы баланса и мира, в частности, когда речь идет о диалоге с Россией. Этот диалог существовал много лет. Это – не смутная идея... Это – о безопасности нашего континента, нам нужен этот диалог", - убеждает он депутатов Европарламента.

Для этого, по мнению Макрона, Европа должна "установить свои требования и сделать так, чтобы их уважали".

"Мы должны быть решительными, когда речь идет о дестабилизации, манипуляции, вмешательстве. Что нам нужно построить, это Европа, в которой порядок базируется на принципах и правилах, которые мы установим не против кого-то, но, как тридцать лет назад, с Россией. Я говорю о принципах, которые мы, европейцы, и Россия подписали тридцать лет назад", - подчеркнул президент Франции.

Среди этих правил он также упомянул суверенитет государств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры с Путиным нужны для снижения напряженности в Европе, - Макрон

"Мы должны подтвердить эти ценности и эффективно наказать тех, кто их нарушает. Это в центре нашего европейского проекта безопасности. Поэтому мы будем продолжать с Германией в "нормандском формате", чтобы найти ответ, разрешение конфликта в Украине, что важно", - добавил Макрон.

При этом президент Франции выразил уверенность в том, что нужно сделать все, чтобы "голос Европы был услышан".

"Мы должны строить нашу безопасность как европейцы, работая с нашими союзниками по НАТО и затем предлагая для переговоров с Россией", – считает он.

Также читайте: Переговоры между США и Россией дополняют усилия ЕС в рамках нормандского формата, - Макрон

россия (95687) Франция (3526) Донбасс (26956) нормандская четверка (1596) Макрон Эмманюэль (1313)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
Продолжать диалог с РФ с целью безопасности все равно что пригласить домушника чтобы поставил вам на дверь замки
показать весь комментарий
19.01.2022 14:10
+3
мІкроша, з ким ти збираєшся вести діалог?!
З цими?
показать весь комментарий
19.01.2022 14:12
+2
Мне не дано писать стихи,
И врать красиво не умею -
Но как вцепились дураки
В свои дурацкие идеи!
показать весь комментарий
19.01.2022 14:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Продолжать диалог с РФ с целью безопасности все равно что пригласить домушника чтобы поставил вам на дверь замки
показать весь комментарий
19.01.2022 14:10 Ответить
Якщо НАТО та США (окрім оборонної зброї) негайно нададуть Україні потужну наступальну зброю (та/або) розмістять свої військові бази на території Україні - при НЕдеескалації росією до кінця січня ц.р. штучної напруги навколо України... та при неповерненні українських територій в українську юрисдикцію...

Лише тоді будемо вважати..., :

- а)...що Будапештський меморандум НЕ був мертво народженим...

б) що США та інші його підписанти не "надули жорстоко Україну" в зв'язку зі своєю вимогою до України ядерно роззброїтися !
показать весь комментарий
19.01.2022 14:14 Ответить
Продовжуй Макрон, продовжуй…
показать весь комментарий
19.01.2022 14:11 Ответить
мІкроша, з ким ти збираєшся вести діалог?!
З цими?
показать весь комментарий
19.01.2022 14:12 Ответить
Мне не дано писать стихи,
И врать красиво не умею -
Но как вцепились дураки
В свои дурацкие идеи!
показать весь комментарий
19.01.2022 14:19 Ответить
Діалог з РФ - це мутная ідея.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:22 Ответить
как пела панкрокзвезда на прощании с меркель:

"ты забыл цветную пленку", Макрон
показать весь комментарий
19.01.2022 14:32 Ответить
А с ким із копростану можно діалог вести? З моржовою звіздой, з розмовляючим конем під коксом, може ще з ким то? Пам'ятайте що: "Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги на которой написан". -- Отто фон Бисмарк!

PS: Потрібно скинути ядерну бомбу на цвинтар "червона площа", щоб показати серйозність наших намірів!
показать весь комментарий
19.01.2022 14:41 Ответить
Макрон - Геронтофил. Расея- старая бабка в великой культурой но без никакого будущего
показать весь комментарий
19.01.2022 14:42 Ответить
И не говорите, культура у них от и до, без какой либо промежности, "Клоакой" называется! =)
показать весь комментарий
19.01.2022 14:49 Ответить
Можете з німцями запихнути той формат собі до сраки, дякуємо Англії та США за те що вони допомагають той формат поховати. Думаю до кінця цього року буде новий формат, а мінськ знову стане нікому не потрібною клоакою.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:47 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2022 15:06 Ответить
У Макрона гроші закінчуються.
показать весь комментарий
19.01.2022 15:08 Ответить
французьскі жабоїди разом з фріцами з 2014 року .початку окупації рашистом українського Криму і війни на Донбасі , ведуть себе не як європейські політики,котрі дбають про безпеку у Європі і недоторканість кордонів,а як спострігачі рашистського насильства над Україною якому ці аферисти не тільки аплодують.але і допомагають у будівництві газових потоків, як преміальні за рашистські дії в Європі.
показать весь комментарий
19.01.2022 15:16 Ответить
Кто о чём, а вшивый про баню...
показать весь комментарий
19.01.2022 15:23 Ответить
Вісім років війни і балаканини,це вже дві Великі Вітчизняні війни 41-45років по продовжені.
показать весь комментарий
19.01.2022 15:39 Ответить
..."знайти відповідь, вирішення конфлікту в Україні"...
Ну, ну, давай Макрон по-новій свою пісню.
показать весь комментарий
19.01.2022 16:32 Ответить
Де факто немцы и французы поплыли перед угрозами Путлера. Как минимум Франция и Геомания не являются геополитическими лидерами, так как банально имеют слабость.
И слабость эта - бабло. Если есть слабость, то через нее можно манипулировать. Это значит, что перед нами не лидеры, а шестерки.
показать весь комментарий
19.01.2022 17:14 Ответить
 
 