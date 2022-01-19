РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11677 посетителей онлайн
Новости
5 520 41

В МИДе РФ уверяют, что Россия не собирается нападать на Украину, а риски полномасштабной войны в Европе отсутствуют

В МИДе РФ уверяют, что Россия не собирается нападать на Украину, а риски полномасштабной войны в Европе отсутствуют

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков уверяет, что полноценные боевые действия в Европе пока невозможны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь", — сказал дипломат, выступая на площадке клуба "Валдай".

Он также подчеркнул, что Россия не собирается предпринимать никаких агрессивных действий.

"Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину", — заявил Рябков.

Напомним, западные политики и СМИ неоднократно заявляли о подготовке Россией нападения на Украину. Москва эти обвинения отвергала и утверждала, что подобные претензии используются как предлог для размещения у российских границ военной техники и сил НАТО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российская ударная авиация начала маневры у границ с Украиной. ФОТОрепортаж

Автор: 

вторжение (508) Европа (1871) МИД РФ (1668) россия (95687) Рябков Сергей (56)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Баба і кіт@babaikit

https://twitter.com/babaikit/status/1483748500877762561 1 ч



Цікаво, що на задньому плані робить С17.
Подарунки привіз?

показать весь комментарий
19.01.2022 14:23
+9
Победа!!!!Порох победил!!!!!! земразота соси.е х..
показать весь комментарий
19.01.2022 14:22
+8
"Ми не атакуватимемо, не нападатимемо і не вторгатимемося в Україну", - заявив Рябков. Джерело:

а раз так - выводите войска из донбасса и Крыма
показать весь комментарий
19.01.2022 14:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Победа!!!!Порох победил!!!!!! земразота соси.е х..
показать весь комментарий
19.01.2022 14:22 Ответить
Боже, бережи Порошенка
показать весь комментарий
19.01.2022 14:29 Ответить
Хочу ответить ряпкову ну и всему свинособачьему миду, пошли набуй!!!
показать весь комментарий
19.01.2022 14:39 Ответить
Пишить- НА ***, бо вони не зрозуміють
показать весь комментарий
19.01.2022 14:55 Ответить
треба їм вірити- це братський народ- жарт-
показать весь комментарий
19.01.2022 14:22 Ответить
Один норот, практически
показать весь комментарий
19.01.2022 14:40 Ответить
Нарешті... "лід тскрес" . Але такої заяву має зробити саме Путін!

А поки що...


Якщо НАТО та США (окрім оборонної зброї) негайно нададуть Україні потужну наступальну зброю (та/або) розмістять свої військові бази на території Україні - при НЕдеескалації росією до кінця січня ц.р. штучної напруги навколо України... та при неповерненні українських територій в українську юрисдикцію...

Лише тоді будемо вважати..., :

- а)...що Будапештський меморандум НЕ був мертво народженим...

б) що США та інші його підписанти не "надули жорстоко Україну" в зв'язку зі своєю вимогою до України ядерно роззброїтися !

Бо надання нам того мізеру оборонної зброї, що дають - то лише чуть-чуть покращить нашу пасивну оборону в війни з росією...

А треба, щоб і в глибинці російської території- гостренько відчули що таке війна, які вона приносить лиха... Якщо активно наступатиме росія, то маємо й ми оборонятися активно (з КОНТРнаступами) ...








показать весь комментарий
19.01.2022 15:33 Ответить
Баба і кіт@babaikit

https://twitter.com/babaikit/status/1483748500877762561 1 ч



Цікаво, що на задньому плані робить С17.
Подарунки привіз?

показать весь комментарий
19.01.2022 14:23 Ответить
саме так, вже 1100, і ще їдуть))
показать весь комментарий
19.01.2022 14:27 Ответить
там всем членам партии за по договору на подпись, что с ними будет, если хоть даже одну трубу от противотанковой ракеты продадут налево
показать весь комментарий
19.01.2022 14:28 Ответить
никак стингеры в военторге будут?
показать весь комментарий
19.01.2022 14:29 Ответить
А шо, мы их у супермаркете купляем, в любом)))
показать весь комментарий
19.01.2022 14:42 Ответить
"Ми не атакуватимемо, не нападатимемо і не вторгатимемося в Україну", - заявив Рябков. Джерело:

а раз так - выводите войска из донбасса и Крыма
показать весь комментарий
19.01.2022 14:25 Ответить
это да. но при первой их слабине надо говорить о возвращении до 2014 года
показать весь комментарий
19.01.2022 14:50 Ответить
*******, а окупований Крим та частина Донбасу - це що, не напад?!!
показать весь комментарий
19.01.2022 14:27 Ответить
да просто голуби мира
показать весь комментарий
19.01.2022 14:29 Ответить
мзс мокшанське, та ні хто вам не вірить!!!!! вИ чмошники БРЕХУНИ!!!!!!!!!
показать весь комментарий
19.01.2022 14:31 Ответить
- Мы пришли с миром! Мы миролюбивые! Мы ни на кого не собираемся нападать! Прекратите поставки оборонительных вооружений в Украину!....

показать весь комментарий
19.01.2022 14:34 Ответить
а нет никаких поставок - мы оружие в шахтах выкапываем, да и в любом военторге можно что хошь купить! Данецкие не дадут соврать!
показать весь комментарий
19.01.2022 14:50 Ответить
Чикатило заявил шо он пацыфист, филателист, и коллекционер бабочек, шо он в жызни муху ни абидил, и ни на каво никада ни нападал и ни сабираицца....
показать весь комментарий
19.01.2022 14:36 Ответить
Ага, а глазки такие добрые добрые
показать весь комментарий
19.01.2022 14:43 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2022 14:37 Ответить
пока?
показать весь комментарий
19.01.2022 14:37 Ответить
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». - Иван Тургенев
показать весь комментарий
19.01.2022 14:37 Ответить
вот это и напрягает, кацапы всегда врут, лучше б сказали "убубубу, я вас щас всех, держите меня семеро" можно было бы только поржать в сторону психопатов, а так напряжно
показать весь комментарий
19.01.2022 14:39 Ответить
Ага. Мы верим. Особенно после того как Рашка возмущена украинским оборонительным вооружением. А когда вообще Рашка говорила что на кого то собирается нападать? Более того, даже окупировав очередную страну Рашка говорит что ихтамнет.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:40 Ответить
Да, да! Вы "мирные" люди, но ваш бронепоезд стоит на запасному пути (с трёх сторон границ Украины, аж Дальний Восток и Сибирь демилитаризировали).
показать весь комментарий
19.01.2022 14:42 Ответить
А ми їх Будапештським меморандумом та по морді, по морді.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:43 Ответить
Мне любопытно знать, оне при этом пальцы крестиком держали, подмигивали или хихикали, как идиоты?
показать весь комментарий
19.01.2022 14:50 Ответить
Це вже про щось э домовленості. Бо ріторика змінилась. Але, їх не озвучать. Тре дивитись 23.01 виступ у РФ. Там і буде озвучена подальша політика.
показать весь комментарий
19.01.2022 14:55 Ответить
10 декабря 2021 года.

Сближение Украины с НАТО создает угрозу масштабного конфликта в Европе, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Кацапы - брехливые мрази, сегодня говорят одно завтра другое, веры им нет!
показать весь комментарий
19.01.2022 15:00 Ответить
В МЗС РФ ще кажуть що то не їх кокоін
показать весь комментарий
19.01.2022 15:05 Ответить
"Ми не атакуватимемо, не нападатимемо і не вторгатимемося в Україну" адже це буде рівноціно рашистському суіциду
показать весь комментарий
19.01.2022 15:07 Ответить
Хитрая формулировочка: "полноценные боевые действия в Европе ..."
Донбасс - это, типа, не Европа?
Или там, типа, не "полноценные" боевые действия происходили?
Самое печальное во всем этом, что похоже в Европе так и считают. Судя по их реакции ...
показать весь комментарий
19.01.2022 15:15 Ответить
А для чего весь это движ, чисто так, стало скучно решили покатать войска из Сибири к украинской границе, чтобы пртлежней не было.
показать весь комментарий
19.01.2022 15:19 Ответить
Рябкову чем-либо в воздух выхлоп сделать не трудно. Путин что скажет по этому поводу? Молчит "государь-батюшка"....
показать весь комментарий
19.01.2022 15:22 Ответить
Он потом скажет: "такую пургу несет, как письков, примерно2
показать весь комментарий
22.01.2022 20:41 Ответить
Кацапу верить - себя нае... Ну вы поняли.
показать весь комментарий
19.01.2022 15:26 Ответить
Ага,вы твари и в 2014 не собирались нападать.Но так получилось.
показать весь комментарий
19.01.2022 18:11 Ответить
 
 