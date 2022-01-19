В МИДе РФ уверяют, что Россия не собирается нападать на Украину, а риски полномасштабной войны в Европе отсутствуют

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков уверяет, что полноценные боевые действия в Европе пока невозможны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

"Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь", — сказал дипломат, выступая на площадке клуба "Валдай".

Он также подчеркнул, что Россия не собирается предпринимать никаких агрессивных действий.

"Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину", — заявил Рябков.

Напомним, западные политики и СМИ неоднократно заявляли о подготовке Россией нападения на Украину. Москва эти обвинения отвергала и утверждала, что подобные претензии используются как предлог для размещения у российских границ военной техники и сил НАТО.

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