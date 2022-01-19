В МИДе РФ уверяют, что Россия не собирается нападать на Украину, а риски полномасштабной войны в Европе отсутствуют
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков уверяет, что полноценные боевые действия в Европе пока невозможны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.
"Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь", — сказал дипломат, выступая на площадке клуба "Валдай".
Он также подчеркнул, что Россия не собирается предпринимать никаких агрессивных действий.
"Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину", — заявил Рябков.
Напомним, западные политики и СМИ неоднократно заявляли о подготовке Россией нападения на Украину. Москва эти обвинения отвергала и утверждала, что подобные претензии используются как предлог для размещения у российских границ военной техники и сил НАТО.
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А поки що...
Якщо НАТО та США (окрім оборонної зброї) негайно нададуть Україні потужну наступальну зброю (та/або) розмістять свої військові бази на території Україні - при НЕдеескалації росією до кінця січня ц.р. штучної напруги навколо України... та при неповерненні українських територій в українську юрисдикцію...
Лише тоді будемо вважати..., :
- а)...що Будапештський меморандум НЕ був мертво народженим...
б) що США та інші його підписанти не "надули жорстоко Україну" в зв'язку зі своєю вимогою до України ядерно роззброїтися !
Бо надання нам того мізеру оборонної зброї, що дають - то лише чуть-чуть покращить нашу пасивну оборону в війни з росією...
А треба, щоб і в глибинці російської території- гостренько відчули що таке війна, які вона приносить лиха... Якщо активно наступатиме росія, то маємо й ми оборонятися активно (з КОНТРнаступами) ...
https://twitter.com/babaikit/status/1483748500877762561 1 ч
Цікаво, що на задньому плані робить С17.
Подарунки привіз?
а раз так - выводите войска из донбасса и Крыма
Сближение Украины с НАТО создает угрозу масштабного конфликта в Европе, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
Кацапы - брехливые мрази, сегодня говорят одно завтра другое, веры им нет!
Донбасс - это, типа, не Европа?
Или там, типа, не "полноценные" боевые действия происходили?
Самое печальное во всем этом, что похоже в Европе так и считают. Судя по их реакции ...