Адвокатам и нардепам "ЕС" неизвестные предлагают купить запись якобы совещания у Зеленского по поводу суда по "делу Порошенко", - Новиков
Адвокатам Петра Порошенко и нардепам "ЕС" неизвестные предлагают приобрести запись якобы совещания у Зеленского по поводу судебного разбирательства "дела Порошенко".
Об этом заявил адвокат Петра Порошенко Илья Новиков, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Печерский суд Киева должен объявить решение о мере пресечения Порошенко, прокуратура требует арест и миллиард залога. Первая их попытка в понедельник сорвалась, судья после 5 часов в совещательной комнате выслал секретаря и объявил перенос на сегодня. Нам совершенно очевидно, что для наших оппонентов из Офиса Президента это провал, им было важно получить картинку "Порошенко в наручниках" сразу же, в день его прилета в Украину, никто не сомневается, что этого они хотят, и невозможность обеспечить результат для них неприятная демонстрация неполного контроля над ситуацией. Они сейчас не могут позволить себе выглядеть неэффективными в манипулировании судами, если уже решились делать это на глазах у всех. Сел на этот велосипед – едешь вперед или падаешь с него", - отметил адвокат.
"Между тем мне в телеграмм, а также Игорю Голованю и Ирине Геращенко сегодня ночью пришли одинаковые предложения купить запись якобы совещания у Зеленского. Не знаю, на что они рассчитывали. Скорее всего это пранк, возможно, наивная попытка заработать денег. Их проблема в том, что даже если такая запись существует и она настоящая, она нам не очень нужна. И без нее совершенно понятно, что происходит. Все, что мы хотели сказать, мы сказали в суде. Документы по делу опубликованы, каждый может прочитать их сам, ни одного места для секретов", - добавил Новиков.
Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.
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призначив Порошенку особисте зобов'язання як запобіжний захід у справі про держзраду
компромата на зеЛоха - повно.. як й на його шоблу. друг на друга доноси строчать)
Але цікаво буде подивитися відео, де мале та придуркувате зелене ч*мло дригає ногами та вимагає "посОдить Порошенко"
Наверное поэтому и отказались.
Зрозумійте, їм однаково, що продавати, або купувати.
Головне, щоб грошенята йшли до кишені.
Всі про це знають і так.
Ось чому барига наймає кацапських адвокатів !?
Що наших толкових не має!?
Дальше он переехал в Украину и защитил здесь свою адвокатскую лицензию, и стал официальным украинским адвокатом.
Это тебе не Портнов с Татаровым
Що наших толкових не має!?
показово Порошенко замінив політтехнолога Гриніва відразу перед виборами на якогось вискочку-іноземця...
Я так думаю, що це ярмак зі свого службового написав - підзаробити захотів зе всеодно піздець, а так хоч якась "копійка"