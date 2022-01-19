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Адвокатам и нардепам "ЕС" неизвестные предлагают купить запись якобы совещания у Зеленского по поводу суда по "делу Порошенко", - Новиков

Адвокатам и нардепам

Адвокатам Петра Порошенко и нардепам "ЕС" неизвестные предлагают приобрести запись якобы совещания у Зеленского по поводу судебного разбирательства "дела Порошенко".

Об этом заявил адвокат Петра Порошенко Илья Новиков, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Печерский суд Киева должен объявить решение о мере пресечения Порошенко, прокуратура требует арест и миллиард залога. Первая их попытка в понедельник сорвалась, судья после 5 часов в совещательной комнате выслал секретаря и объявил перенос на сегодня. Нам совершенно очевидно, что для наших оппонентов из Офиса Президента это провал, им было важно получить картинку "Порошенко в наручниках" сразу же, в день его прилета в Украину, никто не сомневается, что этого они хотят, и невозможность обеспечить результат для них неприятная демонстрация неполного контроля над ситуацией. Они сейчас не могут позволить себе выглядеть неэффективными в манипулировании судами, если уже решились делать это на глазах у всех. Сел на этот велосипед – едешь вперед или падаешь с него", - отметил адвокат.

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"Между тем мне в телеграмм, а также Игорю Голованю и Ирине Геращенко сегодня ночью пришли одинаковые предложения купить запись якобы совещания у Зеленского. Не знаю, на что они рассчитывали. Скорее всего это пранк, возможно, наивная попытка заработать денег. Их проблема в том, что даже если такая запись существует и она настоящая, она нам не очень нужна. И без нее совершенно понятно, что происходит. Все, что мы хотели сказать, мы сказали в суде. Документы по делу опубликованы, каждый может прочитать их сам, ни одного места для секретов", - добавил Новиков.

Адвокатам и нардепам ЕС неизвестные предлагают купить запись якобы совещания у Зеленского по поводу суда по делу Порошенко, - Новиков 01

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

Зеленский Владимир (20505) Новиков (251) Порошенко Петр (19607) Офис Президента (1799)


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Топ комментарии
+21
ну, те шо зеленського пишуть свої ж - це правда)

компромата на зеЛоха - повно.. як й на його шоблу. друг на друга доноси строчать)

Але цікаво буде подивитися відео, де мале та придуркувате зелене ч*мло дригає ногами та вимагає "посОдить Порошенко"
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19.01.2022 14:24
+16
бггг, щойно Печерний суд знеструмили
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19.01.2022 14:24
+16
суддя соколов - обісрався, хоч зеЛох и вимагав "посОдить!"))
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19.01.2022 14:25
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А тим Печерний суд
призначив Порошенку особисте зобов'язання як запобіжний захід у справі про держзраду
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19.01.2022 14:24 Ответить
суддя соколов - обісрався, хоч зеЛох и вимагав "посОдить!"))
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19.01.2022 14:25 Ответить
невже Блімкін купив?
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19.01.2022 14:24 Ответить
лучше б Блинкин Зе купил со всем кварталом, пусть штаты похохочут
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19.01.2022 14:44 Ответить
бггг, щойно Печерний суд знеструмили
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19.01.2022 14:24 Ответить
ну, те шо зеленського пишуть свої ж - це правда)

компромата на зеЛоха - повно.. як й на його шоблу. друг на друга доноси строчать)

Але цікаво буде подивитися відео, де мале та придуркувате зелене ч*мло дригає ногами та вимагає "посОдить Порошенко"
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19.01.2022 14:24 Ответить
до речі, телефон - московський.. так що всі записи екрмак одразу передає в кремль))
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19.01.2022 14:28 Ответить
Мы это все ещё увидим
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19.01.2022 14:31 Ответить
Предлагали не видео, а аудио. А аудио сфальсифицировать сложно, но можно. Тогда как фальсификация видео выявляется всегда и на 100%.
Наверное поэтому и отказались.
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19.01.2022 15:21 Ответить
там більша половини часу зеля вдихає "невідому" білу речовину
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19.01.2022 14:26 Ответить
Краще купуйте записи перемовин співучасників злочину Пєті і Медвєдчука)
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19.01.2022 14:27 Ответить
обісранцю, не смородб тут, а бігом штани полоскати.
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19.01.2022 15:22 Ответить
Вперёд.
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19.01.2022 15:43 Ответить
як би там не було б - в "телеграмах" появиться. А, може, і в бігусових, і їм подібним
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19.01.2022 14:28 Ответить
Бігус зараз лежить під жОПОю на 4 каналі, тому поки навряд.
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19.01.2022 14:32 Ответить
так таких, як бігус - доібеноїкурви
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19.01.2022 14:55 Ответить
брат л'ермака решил подзаработать?
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19.01.2022 14:28 Ответить
ой-вей, такі знову намалювався гешефт від зелених "державних" діячів.
Зрозумійте, їм однаково, що продавати, або купувати.
Головне, щоб грошенята йшли до кишені.
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19.01.2022 14:30 Ответить
ага... с мацковии телефончик... ни разу не палится...
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19.01.2022 14:30 Ответить
Конечно с мацковскага, понятное дело что осла записывает не его любовник - лейтенант старшОй баканов.
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19.01.2022 14:35 Ответить
А ещё буданов с **@лошвили на подхвате
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19.01.2022 15:28 Ответить
Хтось сумнівався що така нарада була? Чи що Бубочка там срав в підгузник?
Всі про це знають і так.
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19.01.2022 14:33 Ответить
Просто всі розуміють що дні Зе-ублюдка пораховані
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19.01.2022 14:35 Ответить
Цирк бариги та зеклоуна...продовжується
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19.01.2022 14:36 Ответить
А ти за кого голосував у другому турі 2019?)
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19.01.2022 14:41 Ответить
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19.01.2022 14:52 Ответить
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19.01.2022 14:37 Ответить
Ну какой-же ты олень? Ты Бенин нацюцюрнык буба криворогий.
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19.01.2022 15:25 Ответить
по наркоті у нас головний ********** зеленський
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19.01.2022 14:46 Ответить
Что только не придумаешь для поднятия политического трупа из политической могилы)
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19.01.2022 14:42 Ответить
это будет знатный зомбоапокалипсис
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19.01.2022 14:45 Ответить
да, клоуна уже не оживить. завонялся
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19.01.2022 14:45 Ответить
И его тоже)
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19.01.2022 14:53 Ответить
о, дуняшка) ты вчера так и не рассказала не рассказала, что с люсиной пайкой подоляк учудил.
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19.01.2022 14:46 Ответить
Що тобі недолуге не так? Скажи що Нофикоф не кацапський адвокат?
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19.01.2022 14:52 Ответить
конечно не так. он адвокат с украинской лицензией адвоката
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20.01.2022 02:13 Ответить
интересно, сколько они за час берут? так чисто интересно, без политокраски
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19.01.2022 14:46 Ответить
Тебе не потянуть ,возьми бесплатного
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19.01.2022 15:32 Ответить
тАК КУПИТЕ! пЕТЕ ЧТО ДЕНЕНГ ЖАЛКО? нА АДВОКАТОВ СКОЛЬКО ТРАТИТ...а ТУТ ВСЯ СТРАНА ЕЩЕ РАЗ УБЕДИТСЯ В уБЛЮДОЧНОСТИ зЕ-ДеРЬМАКА!
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19.01.2022 14:46 Ответить
продайте её в квартал 95 или в дизель шоу , они с этой записью смогут года три по стране гастролировать и тексты писать не надо
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19.01.2022 14:47 Ответить
ботва сажала пороха, сажала, а теперь воет в каментах про все подряд, но не про посадку)
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19.01.2022 14:48 Ответить
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19.01.2022 15:06 Ответить
Вашому пісюаністів його орган навіть віагра не підніме
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19.01.2022 14:49 Ответить
Брат Ермака работает под позывным "Аватар"?)
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19.01.2022 14:49 Ответить
П.А. Порошенко - "Настав час захлопнуть кришку піаніно"
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19.01.2022 14:51 Ответить
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19.01.2022 15:03 Ответить
Так зебилы привыкли жить от селфи до селфи, чего тут странного.
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19.01.2022 15:04 Ответить
Избранные пытались заработать хотя бы пару шекелей, потому, что пара шекелей это всегда пара шекелей, но как и все "расеяне" будут кушать без соли то, чего нельзя называть
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19.01.2022 15:09 Ответить


Ось чому барига наймає кацапських адвокатів !?
Що наших толкових не має!?
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19.01.2022 15:48 Ответить
Если бы не был такой дурой, ты бы погуглил кто такой Новиков, и как он защищал интересы Порошенко в рашке, после чего ему там перекрыли адвокатскую практику.

Дальше он переехал в Украину и защитил здесь свою адвокатскую лицензию, и стал официальным украинским адвокатом.

Это тебе не Портнов с Татаровым
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19.01.2022 16:56 Ответить
кацапський адвокат виглядае дивно на захисті патріоту
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19.01.2022 15:17 Ответить
Ось чому барига наймає кацапських адвокатів !?
Що наших толкових не має!?
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19.01.2022 15:18 Ответить
Дмитрику, йди ліпше на хрін. Йди, а то ще по морді дістанеш. Воно тобі треба?
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19.01.2022 15:27 Ответить
коплекс неповноцінності -він буває і в деяких олігархів з України..

показово Порошенко замінив політтехнолога Гриніва відразу перед виборами на якогось вискочку-іноземця...
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19.01.2022 15:47 Ответить
Це, їм, прийшло повідомлення від москалів (ФСБ)
Я так думаю, що це ярмак зі свого службового написав - підзаробити захотів зе всеодно піздець, а так хоч якась "копійка"
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19.01.2022 16:54 Ответить
Мразей дешевок 🐀🐲👃🏻🎹🎬 😹😂
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19.01.2022 15:38 Ответить
Сто пудов то Деркач
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19.01.2022 16:29 Ответить
 
 