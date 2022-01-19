Адвокатам и нардепам "ЕС" неизвестные предлагают купить запись якобы совещания у Зеленского по поводу суда по "делу Порошенко", - Новиков

Адвокатам Петра Порошенко и нардепам "ЕС" неизвестные предлагают приобрести запись якобы совещания у Зеленского по поводу судебного разбирательства "дела Порошенко".

Об этом заявил адвокат Петра Порошенко Илья Новиков, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Печерский суд Киева должен объявить решение о мере пресечения Порошенко, прокуратура требует арест и миллиард залога. Первая их попытка в понедельник сорвалась, судья после 5 часов в совещательной комнате выслал секретаря и объявил перенос на сегодня. Нам совершенно очевидно, что для наших оппонентов из Офиса Президента это провал, им было важно получить картинку "Порошенко в наручниках" сразу же, в день его прилета в Украину, никто не сомневается, что этого они хотят, и невозможность обеспечить результат для них неприятная демонстрация неполного контроля над ситуацией. Они сейчас не могут позволить себе выглядеть неэффективными в манипулировании судами, если уже решились делать это на глазах у всех. Сел на этот велосипед – едешь вперед или падаешь с него", - отметил адвокат.

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"Между тем мне в телеграмм, а также Игорю Голованю и Ирине Геращенко сегодня ночью пришли одинаковые предложения купить запись якобы совещания у Зеленского. Не знаю, на что они рассчитывали. Скорее всего это пранк, возможно, наивная попытка заработать денег. Их проблема в том, что даже если такая запись существует и она настоящая, она нам не очень нужна. И без нее совершенно понятно, что происходит. Все, что мы хотели сказать, мы сказали в суде. Документы по делу опубликованы, каждый может прочитать их сам, ни одного места для секретов", - добавил Новиков.

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.