Альтернативой "гарантиям безопасности" может стать обязательство США о неголосовании за вступление Украины в НАТО, - МИД РФ
Россия в качестве альтернативы будет готова рассмотреть обязательства США никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это должно быть исключено, это должно заменить понимание, что этого не произойдет никогда. Или как альтернатива, если США примут односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию", - отметил он.
По словам Рябкова, это был бы более обычный путь для США.
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Лише тоді будемо вважати..., :
- а)...що Будапештський меморандум НЕ був мертво народженим...
б) що США та інші його підписанти не "надули жорстоко Україну" в зв'язку зі своєю вимогою до України ядерно роззброїтися !
Бо надання нам того мізеру оборонної зброї, що дають - то лише чуть-чуть покращить нашу пасивну оборону в війни з росією...
А треба, щоб і в глибинці російської території- гостренько відчули що таке війна, які вона приносить лиха... Якщо активно наступатиме росія, то маємо й ми оборонятися активно (з КОНТРнаступами) ...
у Украины есть полноценные военно-водушные силы и зенитно-ракетные войска
Вопрос, те кто их подписывали, юридически правомочны требовать еще.....сверх невыполненного меморандума???
Они вааще ...имеют право голоса???..робкого тихого болотного писка????
_Рашисты хотят этим демонстративно сломить и растоптать США и НАТО: гляди, мир, они выполняют наши приказы.
Хоть по 100 грамм налейте...
гарантий? удавите ***** и отведите свои говновойска в казармы... вот тогда и будет торг уместен ...
но только торг...а не гарантии)))))
задача - витягти все, що можна утягти, а решту кинути на поталу
Питер в 160 км от границы со страной НАТО Эстонией. А Украина намного дальше .
НАТУ В КОЖНУ ХАТУ.
Сейчас же, после оккупации Крыма - уже 50%.. а "завтра" - будет все 100%.. и ракеты НАТО, как и базы - будут в Украине..
эдакая "многоходовочка" вашего фуйла))
НО аргумент кацапов , что НАТО в Украине осложнит жизнь кацапии , когда НАТО уже в 160 км от Питера - это просто дурной трёп ,
И Кулеба и Зе и порох могли бы на это регулярно обращать внимание Запада
Но считаю , что аргумент раши про недопущение НАТО к ее границам абсурдным , т к НАТО уже около их границ в Прибалтике
Путин собрал физиков и под угрозой нападения на Адронный коллайдер требует гарантий нерасширения Вселенной)
Та які ж пихаті та дурні ці олені!
На які "письмові забов,язання" вони очікують від наймогутнішої держави світу?!
Може шо на лист на якому будє написано "Путін х...ло"?
Ну хоть шо нибудь, ну пажаласта... "...
- Идите нах@й!
И теперь ещё указывают Украине куда ей вступать?? Совсем озверели?