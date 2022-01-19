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Альтернативой "гарантиям безопасности" может стать обязательство США о неголосовании за вступление Украины в НАТО, - МИД РФ

Альтернативой

Россия в качестве альтернативы будет готова рассмотреть обязательства США никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это должно быть исключено, это должно заменить понимание, что этого не произойдет никогда. Или как альтернатива, если США примут односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию", - отметил он.

По словам Рябкова, это был бы более обычный путь для США.

Читайте также: В МИДе РФ уверяют, что Россия не собирается нападать на Украину, а риски полномасштабной войны в Европе отсутствуют

Автор: 

НАТО (10002) россия (95687) членство в НАТО (1515) Рябков Сергей (56)


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Топ комментарии
+26
Кацапам свежего кокса привезли. Нюхали вместе с нашим кооуном
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19.01.2022 14:46
+22
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19.01.2022 14:57
+15
засуньте себе свои гарантии в опу. как только у нас появятся стингеры - вам хана
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19.01.2022 14:47
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Кацапам свежего кокса привезли. Нюхали вместе с нашим кооуном
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19.01.2022 14:46 Ответить
я уже не уверен,что хуцпа не чисто росиянское изобретение..
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19.01.2022 14:48 Ответить
ага СКОРЕЕ НАД СПАССКОЙ БАШНЕЙ БУДЕТ ВЕЯТЬ ЖОВТО БЛАКЫТНЫЙ ФЛАГ И МЫ НА МАЙДАНЕ ПОВЕСИМ Х..ЛЕНКА ВМЕСТЕ С ЕГО БАНДОЙ--- ЧЕМ ВЫ ПОЛУЧИТИТЕ СВОИ НЕУЕМНЫЕ ФАНТАЗИИ ПЕДОФИЛЬНОГО ОКУРКА...
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19.01.2022 15:29 Ответить
Якщо НАТО та США (окрім оборонної зброї) негайно нададуть Україні потужну наступальну зброю (та/або) розмістять свої військові бази на території Україні - при НЕдеескалації росією до кінця січня ц.р. штучної напруги навколо України... та при неповерненні українських територій в українську юрисдикцію...

Лише тоді будемо вважати..., :

- а)...що Будапештський меморандум НЕ був мертво народженим...

б) що США та інші його підписанти не "надули жорстоко Україну" в зв'язку зі своєю вимогою до України ядерно роззброїтися !

Бо надання нам того мізеру оборонної зброї, що дають - то лише чуть-чуть покращить нашу пасивну оборону в війни з росією...

А треба, щоб і в глибинці російської території- гостренько відчули що таке війна, які вона приносить лиха... Якщо активно наступатиме росія, то маємо й ми оборонятися активно (з КОНТРнаступами) ...



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19.01.2022 15:30 Ответить
засуньте себе свои гарантии в опу. как только у нас появятся стингеры - вам хана
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19.01.2022 14:47 Ответить
стингеры отличная вещь для небольших расчётов, прячущихся в складках местности!
у Украины есть полноценные военно-водушные силы и зенитно-ракетные войска
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19.01.2022 14:49 Ответить
Вы уверены что ракеты остались после 5 взрывов на складах?
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19.01.2022 14:51 Ответить
некоторое время назад, тут писали об инспекции этих родов войск!
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19.01.2022 14:55 Ответить
Стингеры лучше в данной ситуации. Если даже РФ захватит Украину, то партизаны со стингерами и джавелинами разнесут всю армию Рф из кустов и подвалов, как моджахеды разнесли стингерами в Афгане СССР.
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19.01.2022 15:22 Ответить
вы очень сильно застряли в прошлом партизанской войны...как во второй мировой уже не будет...обилие дронов и оптики делает действия таких отрядов почти бесполезными... современные партизаны это человек ничем не отличающийся от "Мирного" но который может в любую минуту достать оружие...и Джавелин с собой не потаскаешь...А "Акции" возможны будут только в густонаселённых местах...так как там спрятаться можно будет...а это жертвы среди "Мирных"....в общем партизанское движение сильно изменилось...
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19.01.2022 15:55 Ответить
У них войск не хватит поставить свою армию в каждом городе, чтобы партизаны не смогли свободно перемещаться. Ну и есть противодроновые ружья.
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19.01.2022 16:00 Ответить
Це щож виходить?НАТО вони Не бояться,а Бояться тільки що Україна Вступить до НАТО? Пробують спригнути з тонучого корабля......
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19.01.2022 16:27 Ответить
только взамен поламания всех едреных ракет москвы
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19.01.2022 14:47 Ответить
та уже ж ответили вам сто раз что такого не будет, ну тупыыыыыыые
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19.01.2022 14:47 Ответить
Зразу після виконання росією Будапештського меморандуму
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19.01.2022 14:48 Ответить
ну дайте нам хоть чтонибудь! нам перед быдлом уже неудобно...
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19.01.2022 14:48 Ответить
психіатри називають це "торг" - третя стадія прийняття неминучого
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19.01.2022 17:02 Ответить
Минуточку! Аа.....как же Будапештский меморандум???....там ведь тоже были чьи то обязательства?....и подписи!!
Вопрос, те кто их подписывали, юридически правомочны требовать еще.....сверх невыполненного меморандума???
Они вааще ...имеют право голоса???..робкого тихого болотного писка????
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19.01.2022 14:52 Ответить
А ху-ху не хо-хо?))
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19.01.2022 14:52 Ответить
І як тепер Аннушкє зібрати всю розлиту олію? Це не реально.)
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19.01.2022 14:53 Ответить
менше, аніж на 120 міну я не згоден.
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19.01.2022 15:03 Ответить
Да не кудахтай
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19.01.2022 14:53 Ответить
Ну ок, США могут взять на себя эти обязательства и параллельно проголосовать за формат "НАТО+" который даст Украине даже без ПЧД, все что только могут дать амеры. Чем это лучше для рашкованов?)
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19.01.2022 14:54 Ответить
Что бы США не дали по НАТО+ это не заменит устава НАТО, согласно которому члены НАТО дают свою армию и все остальное для защиты друг друга.
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19.01.2022 15:02 Ответить
Статус союзника поза НАТО, за прикладом Кореї та Сауд.Аравії, набагато кращий.
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19.01.2022 15:13 Ответить
Ні. Не кращий статус союзника поза НАТО. Саме важливе в НАТО -це не вільне постачання зброї. Саме найголовне- це їх 5-я стаття уставу НАТО.- Один за всіх и всі за кожного.
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19.01.2022 15:24 Ответить
Короче ясно з *************** все. Нема чим там воювати, їхня армія алкашів та дегенератів страшна тільки проти власного безвольного. безправного холопського бидлонароду. Іржаві радяньські танки, та літаючі через раз космічєскіе гроби. Скоро будуть як КНДР. Дайте пожрать, ато ракету по сусідам запустимо. А Пуйло їхній просто дешевий гопнік.
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19.01.2022 14:54 Ответить
"Альтернативою "гарантіям безпеки" може стати зобов'язання США про не голосування за вступ України до НАТО, - МЗС РФ"

_Рашисты хотят этим демонстративно сломить и растоптать США и НАТО: гляди, мир, они выполняют наши приказы.
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19.01.2022 14:54 Ответить
кцппнх
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19.01.2022 14:56 Ответить
Кацапи знову обкакалися і кричать, лякають, шантажують. Та пішли ви кацапи туди, де Макар телят не пас і ще навіть далі. Це справа українців куди їм йти і справа американців, які приймати рішення. Кацапи постягували весь свій мотлох і металобрухт до кордонів України, махають, погрожують, а їх не бояться. Давайте кацапи, хай ще Північна Корея випустить в море пару ракет і об'явить ядерну тривогу, може щн отримають санкції. Бабахніть ще пару раз по Сірії (може Ердоган приведе ще раз вас до пам'яті) і налякайте США, що поїдете на Кубу і Венесуелу і там наложите великі купи, щоб смерділо аж до США. Ніхто вас не боїться, проти вас просто об'єднується весь світ і все більше і більше бажаючих вступити в НАТО.
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19.01.2022 14:56 Ответить
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19.01.2022 14:57 Ответить
ага.. на обратной стороне Будапештского мамарандума вам напишут.. догонят и еще напишут..
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19.01.2022 14:57 Ответить
А может нам всем встать раком? Русские - вы оху.....ели!!!
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19.01.2022 14:57 Ответить
Сосните .кацапы. В смысле- не спите.
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19.01.2022 14:57 Ответить
Ну,ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ ДАЙТЕ!
Хоть по 100 грамм налейте...
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19.01.2022 14:58 Ответить
Та пообіцяйте їм золоті гори. Напишіть їм все що вони хочуть. Виконувати не обов'язково. В любий момент викиньте ту бамажку на смітник.
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19.01.2022 14:58 Ответить
Хотелки кремля растут по мере уступок.Американцы -не Золотая рыбка..
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19.01.2022 15:01 Ответить
а как петь козломордые начинали,а сейчас уже альтернатива)))
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19.01.2022 15:03 Ответить
Только после того как Пуйло сам себя в зад и на камеру
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19.01.2022 15:04 Ответить
побряцали суки оружием ? теперь что-то просють?
гарантий? удавите ***** и отведите свои говновойска в казармы... вот тогда и будет торг уместен ...
но только торг...а не гарантии)))))
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19.01.2022 15:09 Ответить
Настолько параша обнаглела, что всем диктует, делает себя несчастную, у нее отобрали часть территории, на ее территории ведется война!!

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19.01.2022 15:11 Ответить
Деградация российской "дипломатии" поражает. Интересно товарищ Рябков - это дно или за ним последуют еще более "интересные для медицины" товарищи.
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19.01.2022 15:12 Ответить
зазвичай так виглядає і поводиться ліквідаційна бригада
задача - витягти все, що можна утягти, а решту кинути на поталу
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19.01.2022 15:25 Ответить
С какого такого ?

Питер в 160 км от границы со страной НАТО Эстонией. А Украина намного дальше .

НАТУ В КОЖНУ ХАТУ.
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19.01.2022 15:12 Ответить
а там и Финляндия со Швецией вообще рядом. И думают что "ну его нах, в НАТО спокойнее!"
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19.01.2022 15:18 Ответить
как итог, о котором писал кацапам еще в 2014: ватники, раньше никто и не думал продвигать НАТО на восток, в Украине за это было 25%.. А базы НАТО - в 2-3 тыс км от вас.
Сейчас же, после оккупации Крыма - уже 50%.. а "завтра" - будет все 100%.. и ракеты НАТО, как и базы - будут в Украине..
эдакая "многоходовочка" вашего фуйла))
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19.01.2022 15:20 Ответить
Тупость масковского начальства Налицо 😀
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19.01.2022 15:44 Ответить
Тут вопрос значимости Эстонии и Украины для кацапов. Она несоизмерима по их понятиям. Они все еще питают надежду на возврат Украины с ними в союз. Это для трезвомыслящих людей понятно что такое впринципе уже невозможно после всех событий что произошли и происходят. Но трезвомыслие это не про кацапов, а наглости им всегда было не занимать.
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19.01.2022 15:24 Ответить
Я все прекрасно понимаю .
НО аргумент кацапов , что НАТО в Украине осложнит жизнь кацапии , когда НАТО уже в 160 км от Питера - это просто дурной трёп ,
И Кулеба и Зе и порох могли бы на это регулярно обращать внимание Запада
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19.01.2022 15:42 Ответить
Потенциал Украины, при всем уважении к Эстонии, несоизмерим. Экономический, научный, военно-политический (не забываем про украинские диаспоры). Тут не в километраже нужно мерить опасность и угрозы. Кроме того, я еще раз акцентирую, что кацапы не оставляют идею основать с Украиной союзное государство. По нескольким причинам. Украина в постсоветских странах всегда имела соответствующее уважение. К ее мнению прислушивались. Она была той самой цементирующей основой для всех союзных республик совка. Несколько особняком может стояли прибалтийские страны. Да и те мнение Украины всегда уважали. Посему Украина кацапам нужна как воздух. Вступит она в союз с кацапами - многие постсоветские республики подтянутся сразу же. Я уже молчу о том, что без Украины у кацапов по сути нет истории. Бредовая идея ***** основать совок №2 и таким образом войти в историю собирателем т.с. земель русских его покуда не оставила.
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19.01.2022 15:54 Ответить
Я все прекрасно понимаю
Но считаю , что аргумент раши про недопущение НАТО к ее границам абсурдным , т к НАТО уже около их границ в Прибалтике
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19.01.2022 16:09 Ответить
Границы есть территориальные, а есть т.с. геополитические. Это несколько разные вещи. Можно быть близко территориально и далеко геополитически. А можно наоборот.
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19.01.2022 16:15 Ответить
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19.01.2022 15:13 Ответить
ставить односторонние требования это сверхнаглость
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19.01.2022 15:13 Ответить
Ну, на таке приниження навряд чи піде люба країна, а тим більше США.
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19.01.2022 15:17 Ответить
Ага. Так Беларашка же не была в НАТО зачем вы ее окупировали? То же самое с украинским крымом и дамбасом. Скорее ето будет не безопасность а гарантия нападения, если Украина не вступит в НАТО,
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19.01.2022 15:18 Ответить
А на юг ...касаби не хочуть сходити
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19.01.2022 15:21 Ответить
вернете ЯО и будете голосовать с кем угодно и про что угодно.....
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19.01.2022 15:25 Ответить
Украинцы помнят опцию Будапештского меморандума, подписанного Россией...
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19.01.2022 15:26 Ответить
Еще лучше требования)) Подставить США. У них там как я погляжу одни гении в миде) Есть и позитивные сигналы. Начали торговаться. Им нужна хорошая мина при плохой погоде. Отскочить но сохранить мордулица при этом как минимум или как максимум получить хотя бы мнимую, но победу. Но ума на это не хватает. Да и амеры по ходу поймали кураж и как специально колупают полусгнивший труп ракостана уже даже чисто из любопытства и азарта, чем ради самой дипломатии и желания погасить конфликт любым способом ).
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19.01.2022 15:29 Ответить
Кацапы здесь водки нет, уходите, Украина для вас уже потеряна навсегда, братушки мать вашу
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19.01.2022 15:34 Ответить
***.........

Путин собрал физиков и под угрозой нападения на Адронный коллайдер требует гарантий нерасширения Вселенной)
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19.01.2022 15:35 Ответить
Вообще пусть нигде не голосуют ...😂😂
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19.01.2022 15:35 Ответить
Йоу....
Та які ж пихаті та дурні ці олені!
На які "письмові забов,язання" вони очікують від наймогутнішої держави світу?!
Може шо на лист на якому будє написано "Путін х...ло"?
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19.01.2022 15:35 Ответить
Как параша заговорила, можно подумать никто не догадывался, в чем самый главный камень предкновения. Грузия, все назад до 1997 года .. бла,.бла, бла. Письменные грарантии о деокупации Крыма и Донбасса, компенсация ущерба, и гарантии о ненападении, письменные. Тогда будете требовать, руцкие скоты. Шовинистическое, кацапские ублюдки, идите нах.
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19.01.2022 15:37 Ответить
Геть з глузду з'їхало рябко...
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19.01.2022 15:37 Ответить
Борзеют, сукі
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19.01.2022 15:42 Ответить
от тупарылые макшанские свинособаки! вам же сказали прымым текстом, и неоднократно, и США и НАТО шо таких норм как отказ от присоединения новых стран к НАТО они НИКОГДА рассматривать не станут. дегенратам из страны вечных портянок и балалек это непонятно, как оказалось. Их выставили в дверь, ани ***** снова в окно
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19.01.2022 15:48 Ответить
Дуже просто: вступитися з Криму, передати Україні Вороніжчину і Кубань - і вже на цьому напрямку РФії до НАТО буде дальше.
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19.01.2022 15:48 Ответить
Рябков, а ты можешь дать гарантии, что больше никто из ваших дружбанов не будет вступать в ШОС и в ОДКБ? Хотя, шо я несу, в это гавно итак вступать никто не хочет… это организации по спасению главный упырей из диктаторских режимов. Пример - белорашка и казахи. Армения и та хочет выйти из этой клоаки из за того что рашка побоялась Эрдогана и не защитила армян в Карабахе.
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19.01.2022 15:52 Ответить
"Ну хоть шо нибудь пообещайте нам, что бы мы могли заявить по телевизору шо пуцинапятьпабедил!
Ну хоть шо нибудь, ну пажаласта... "...
- Идите нах@й!
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19.01.2022 15:57 Ответить
Фаллоимитатор вставленный в одно место Путлеру только даст 100%-результат в гарантиях безопасности !!!
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19.01.2022 16:02 Ответить
Это же нужно быть настолько е*анутыми, что бы такое придумать...
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19.01.2022 16:47 Ответить
а больше ничего не хотите, свиньи?! Часть Украины оккупировали, напали на Грузию, захватили земли Молдовы, совершили теракты против Польши и Нидерландов, бомбёжки в Сирии?
И теперь ещё указывают Украине куда ей вступать?? Совсем озверели?
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19.01.2022 17:00 Ответить
и дальше будут озверевать, до тех пределов, до которых Запад им позволит. пора ужэ этого больного на всю голову медведя загнать обратно в его вонючую берлогу
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19.01.2022 17:02 Ответить
Кацап,просто іди на йух.
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19.01.2022 17:05 Ответить
скоты!
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19.01.2022 19:33 Ответить
Только что слушал Александра Чалого на наших единых новинах. Это бред старого маразматика, выжившего из ума. Вот уж истина, что если бог захочет наказать человека, то прежде всего отымет у него разум. Зачем тогда были все эти жертвы, если оказывается можно было просто отлизать путину дипломатическим путем. Мне подумалось, а чего бы ему не выступить с этой речью в Мариуполе перед полком АЗОВ. И арахамию пусть с собой прихватит.. Пусть им расскажет...
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29.03.2022 20:09 Ответить
 
 