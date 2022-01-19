Альтернативой "гарантиям безопасности" может стать обязательство США о неголосовании за вступление Украины в НАТО, - МИД РФ

Россия в качестве альтернативы будет готова рассмотреть обязательства США никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это должно быть исключено, это должно заменить понимание, что этого не произойдет никогда. Или как альтернатива, если США примут односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию", - отметил он.

По словам Рябкова, это был бы более обычный путь для США.

Читайте также: В МИДе РФ уверяют, что Россия не собирается нападать на Украину, а риски полномасштабной войны в Европе отсутствуют