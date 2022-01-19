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Новости Война
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Никакого решения об Украине без Украины не будет, - Зеленский после переговоров с Блинкеном

Никакого решения об Украине без Украины не будет, - Зеленский после переговоров с Блинкеном

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен завершили переговоры в Киеве.

Об этом Зеленский сообщил в твитере, информирует Цензор.НЕТ.

"Завершили переговоры с Блинкеном. Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую и безопасность поддержки США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, никакого решения об Украине без Украины не будет", - написал Зеленский.

Никакого решения об Украине без Украины не будет, - Зеленский после переговоров с Блинкеном 01

Зеленский Владимир (20505) США (26860) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+17
П.А. Порошенко - "Настав час захлопнуть кришку піаніно"
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19.01.2022 14:53
+11
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19.01.2022 15:05
+9
Блінкен: Вова, ти головне припини вживати наркотики.))
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19.01.2022 14:49
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получил кизды наркоша по полной от Блинкена....
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19.01.2022 14:48 Ответить
Вилізло падло зелене
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19.01.2022 14:48 Ответить
а Зеленський - ЦЕ НЕ УКРАЇНА
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19.01.2022 14:49 Ответить
звичайно що ні, одні під@раси порохові це Україна
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19.01.2022 15:20 Ответить
зеленьский цэ бум-бум-бум
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19.01.2022 19:43 Ответить
Балаган закінчився зеля всрався.
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19.01.2022 14:49 Ответить
повитирайся
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19.01.2022 15:20 Ответить
Блінкен: Вова, ти головне припини вживати наркотики.))
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19.01.2022 14:49 Ответить
В Україні є адекватні люди, дипломати . Клімкін очевидно фахівець, і патріот, і ще Зе потрібно тупо слухати таки людей, що його не поважають таких як Забужко, Щербак, Порошенко, (парости Господи)
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19.01.2022 14:51 Ответить
П.А. Порошенко - "Настав час захлопнуть кришку піаніно"
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19.01.2022 14:53 Ответить
И ни одного решения по Порошенко без Америки...
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19.01.2022 14:54 Ответить
Что, бот, достали вас американцы? Это только начало. Руки у вас коротки Украину продавать!
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19.01.2022 16:23 Ответить
заколебали эти эмиссары достали галабаротьку некогда отдохнуть как следует вот и Эрдоганушка на подлете !
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19.01.2022 14:54 Ответить
Пусть встаёт в очередь. Там наверное и другие сенаторы хотят приехать и посмотреть на что регулярно выделяется бабло американских налогоплательщиков.
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19.01.2022 15:49 Ответить
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19.01.2022 15:05 Ответить
100% про недогетьмана
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19.01.2022 15:21 Ответить
а без тебя?
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19.01.2022 15:06 Ответить
А треба по-вовчому. Вовк, коли попадає в капкан, відгризає собі ногу.
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19.01.2022 15:18 Ответить
Ахахаха))))обосратая мелкая жаба ,а не президент...
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19.01.2022 15:07 Ответить
наркомана откачали? Зря.
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19.01.2022 15:10 Ответить
Погляд зелоха: цуценяча усмішка, гиги, "драсьтє дядя Блинкєн".

Погляд Блінкена: серйозний, йому не до жартів, а сам думає "Tired of this idiot. He has 100,000 Russian soldiers at the border, guns, tanks and self-propelled guns, and he is still laughing".
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19.01.2022 15:57 Ответить
"Якщо Росія вибере шлях подальшої агресії проти України, США разом із союзниками та партнерами завдадуть непоправної шкоди економіці Росії", - наголосив Блінкен.
Непоправна шкода це означає ,що РФ вже не відновиться ніколи ,а розпадеться.Це переламний момент у сприйнятті РФ Західним світом!
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19.01.2022 16:38 Ответить
"Розвідка у вас прекрасна, але ви далеко за океаном, а ми тут на місці. Я думаю, деякі речі ми знаємо трошки глибше про свою державу..." Жах. Що за недолугий набір слів ні про що. Цікаво, як це переклали п. Блінкену.
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19.01.2022 18:03 Ответить
І що ви знаєте про свою державу, чого не знають західні розвідки? Ви навіть не знали, за кого голосували, ще й досі люди питають: "А що, він і правда єврей?"
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19.01.2022 18:57 Ответить
А тепер уявіть що Зеленський раптом зник ,а ось той хто буде виконувати його обов'язки..
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19.01.2022 18:49 Ответить
 
 