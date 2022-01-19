Никакого решения об Украине без Украины не будет, - Зеленский после переговоров с Блинкеном

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен завершили переговоры в Киеве.

Об этом Зеленский сообщил в твитере, информирует Цензор.НЕТ.

"Завершили переговоры с Блинкеном. Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую и безопасность поддержки США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, никакого решения об Украине без Украины не будет", - написал Зеленский.