Никакого решения об Украине без Украины не будет, - Зеленский после переговоров с Блинкеном
Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен завершили переговоры в Киеве.
Об этом Зеленский сообщил в твитере, информирует Цензор.НЕТ.
"Завершили переговоры с Блинкеном. Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую и безопасность поддержки США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, никакого решения об Украине без Украины не будет", - написал Зеленский.
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Погляд Блінкена: серйозний, йому не до жартів, а сам думає "Tired of this idiot. He has 100,000 Russian soldiers at the border, guns, tanks and self-propelled guns, and he is still laughing".
Непоправна шкода це означає ,що РФ вже не відновиться ніколи ,а розпадеться.Це переламний момент у сприйнятті РФ Західним світом!