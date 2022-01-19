ЕС может ввести масштабные санкции против РФ в случае ухудшения ситуации с агрессией против Украины, - фон дер Ляйен

Евросоюз введет масштабные санкции против России, если ситуация с агрессией против Украины ухудшится.

Об этом в Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поддерживаем диалог с Россией, но не поддерживаем попытки разделить Европу на сферы влияния.

Мы подтверждаем нашу солидарность с Украиной.

Если ситуация ухудшится, мы введем масштабные санкции, согласованные с партнерами", - говорится в сообщении.

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