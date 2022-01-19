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Новости Санкции против России
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ЕС может ввести масштабные санкции против РФ в случае ухудшения ситуации с агрессией против Украины, - фон дер Ляйен

ЕС может ввести масштабные санкции против РФ в случае ухудшения ситуации с агрессией против Украины, - фон дер Ляйен

Евросоюз введет масштабные санкции против России, если ситуация с агрессией против Украины ухудшится.

Об этом в Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поддерживаем диалог с Россией, но не поддерживаем попытки разделить Европу на сферы влияния.

Мы подтверждаем нашу солидарность с Украиной.

Если ситуация ухудшится, мы введем масштабные санкции, согласованные с партнерами", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Диалог с РФ – не смутная мысль. Следует продолжать работу "нормандского формата", - Макрон

Автор: 

Еврокомиссия (1461) россия (95687) санкции (11319) Евросоюз (17155) Урсула фон дер Ляйен (520)


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Топ комментарии
+3
Зверніт увагу не "запровадить" а "може запровадити"
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19.01.2022 15:16
+2
кацапня на форуме делает вид ,шо хихикает над возможностью введения санкций .но как то неуверенно,с кислой рожей
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19.01.2022 15:23
+2
Россия уже напала и уже оккупировала 1 млн.км2 территории Украины.Убила 15000 украинцев.Продолжает угрожать широкомасштабным продолжением войны.Врет постоянно и ведет гибридную войну со всем миром.Этого всего мало?
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19.01.2022 15:34
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Зверніт увагу не "запровадить" а "може запровадити"
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19.01.2022 15:16 Ответить
_В заголовке - в прямой речи "введём санкции". Хотя, объективно, никаких оснований верить им на слово нет, разумеется.
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19.01.2022 15:21 Ответить
Так что да, могут. А могут и не.
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19.01.2022 15:26 Ответить
А я звернув увагу: "не в випадку агресії", як було раніше, а "якщо ситуація погіршиться"...
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19.01.2022 15:28 Ответить
Немецкий обком эрэфии-лидер евросоюза,поэтому такие заявления.Руководство расии и германии-адинарод
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19.01.2022 15:37 Ответить
... we will come with massive sanctions ...

Т.е. она сказала "введем", а не "может введем". Но Цензор правильно написал в заголовке, т.к. речь о будущем, а оно всегда не определенно.
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19.01.2022 15:31 Ответить
Это будет зависеть от температуры воздуха и цены на газ для Германии.
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19.01.2022 16:03 Ответить
так, може заборонити в'їзд генералам, та заблокує продаж айфонів. але то не точно.
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19.01.2022 15:19 Ответить
Официально. А вот реально через крымское отделение фирмы "Сименс" возможны варианты.
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19.01.2022 16:04 Ответить
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19.01.2022 15:19 Ответить
Бла-бла-бла то-либо понятное, тривиальное, очевидное; что-то пустое, бессмысленное
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19.01.2022 15:20 Ответить
кацапня на форуме делает вид ,шо хихикает над возможностью введения санкций .но как то неуверенно,с кислой рожей
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19.01.2022 15:23 Ответить
тре вміти читати між рядками.
"...ми запровадимо масштабні санкції, узгоджені з ПАРТНЕРАМИ..."
А партнери в нас хто? Думаю очевидно
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19.01.2022 15:25 Ответить
Це все вже було , поки вас не почнуть пиз..ти ви навіть рятуйте не почнете волати , аби тільки грошенята капали .
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19.01.2022 15:25 Ответить
Это какие? Разрешите англичанам над Германией летать? Оце потужно.
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19.01.2022 15:29 Ответить
Россия уже напала и уже оккупировала 1 млн.км2 территории Украины.Убила 15000 украинцев.Продолжает угрожать широкомасштабным продолжением войны.Врет постоянно и ведет гибридную войну со всем миром.Этого всего мало?
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19.01.2022 15:34 Ответить
Прищуренно русский мир.
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19.01.2022 15:36 Ответить
 
 