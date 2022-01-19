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ЕС может ввести масштабные санкции против РФ в случае ухудшения ситуации с агрессией против Украины, - фон дер Ляйен
Евросоюз введет масштабные санкции против России, если ситуация с агрессией против Украины ухудшится.
Об этом в Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ.
"Мы поддерживаем диалог с Россией, но не поддерживаем попытки разделить Европу на сферы влияния.
Мы подтверждаем нашу солидарность с Украиной.
Если ситуация ухудшится, мы введем масштабные санкции, согласованные с партнерами", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+3 Vitia Ma
показать весь комментарий19.01.2022 15:16
+2 Гыг с Вами
показать весь комментарий19.01.2022 15:23
+2 Trick
показать весь комментарий19.01.2022 15:34
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Т.е. она сказала "введем", а не "может введем". Но Цензор правильно написал в заголовке, т.к. речь о будущем, а оно всегда не определенно.
"...ми запровадимо масштабні санкції, узгоджені з ПАРТНЕРАМИ..."
А партнери в нас хто? Думаю очевидно