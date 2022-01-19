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Новости
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Делегация ЕС в Украине будет внимательно следить за делами против Порошенко, - Маасикас

Делегация ЕС в Украине будет внимательно следить за делами против Порошенко, - Маасикас

Делегация ЕС в Украине будет внимательно следить за ходом рассмотрения дела против пятого президента Петра Порошенко.

Об этом в Twitter сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, информирует Цензор.НЕТ.

"Бывший президент Порошенко не был арестован, и сегодня Печерский суд в Киеве не вынес постановления о его домашнем аресте. Делегация ЕС в Украине будет продолжать внимательно следить за ходом рассмотрения", - говорится в сообщении.

19 января Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

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Порошенко Петр (19607) Евросоюз (17155) Матти Маасикас (98)


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Топ комментарии
+16
галабаротька в бешенстве !
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19.01.2022 15:29
+14
Оно в прострации. Бабушка в бешенстве.
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19.01.2022 15:31
+7
Холобородьку по бубенчиках надавали и опустили как лоха, а как дышал, как дышал...херой солнцеликий борец с лягархами и повелитель инфляции на сейшелах....
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19.01.2022 15:34
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галабаротька в бешенстве !
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19.01.2022 15:29 Ответить
Оно в прострации. Бабушка в бешенстве.
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19.01.2022 15:31 Ответить
Оно в отчаянії! Або вже у Нірвані. 😊 Мета сьогоднішніх подій - не захист Порошенка, а доведення до свідомості Зєлєнского, якщо це можливоіособлив до свідомості так званих правоохоронних органів і силовиків, що Зєлєнскій не вічний і буде таки нести відповідальність за дії, які не стикуються з правом і Конституцією. І від того, чи будуть ці державні органи потакати Зєлєнскому у щавідомо злочинних діях, залежатиме їхнє майбутнє, яке може бути проведене у не надто приємних для життя місцях. І головне - потрібно розуміти, що у випадку другого пришестя Порошенка д влади це вже буде зовсім інший, злий і безжальний д ворогів Порошенко. І помста, така солодка у його діях буде присутня. Бо він - лише людина, а його вороги дають для й цього підстави. І головне - ця помста буде не лише праведної, але й законною, бо надто вже пощнущалися над законом зелені можновладці.
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19.01.2022 16:35 Ответить
Это да. Но скорее в прострации...
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19.01.2022 15:30 Ответить
Ті первій успел...
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19.01.2022 15:32 Ответить
В нирване 👃🏻🎹🤢🤡🐲членограй
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19.01.2022 15:39 Ответить
Холобородьку по бубенчиках надавали и опустили как лоха, а как дышал, как дышал...херой солнцеликий борец с лягархами и повелитель инфляции на сейшелах....
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19.01.2022 15:34 Ответить




Меч Арея



Я піанєр Но абєєєєщаю на втарой срок стать камсамольцем

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19.01.2022 15:34 Ответить
Пора захлопнуть крышку рояля - П.Порошенко
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19.01.2022 15:36 Ответить
Порношут посмешище -позорище
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19.01.2022 15:41 Ответить
Alexey Alexx Зелошарик, ты где? Тут тебе опять привет, про то как про Пороха все забыли))))
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19.01.2022 15:41 Ответить
кто б сомневался. Блинкен тоже самое скажет главе МЗС.
не принято на западе политиков избирательно гнобить.
Расследуйте вагнергейт, и тогда можем посмотреть
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19.01.2022 15:47 Ответить
 
 