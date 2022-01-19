Делегация ЕС в Украине будет внимательно следить за делами против Порошенко, - Маасикас

Делегация ЕС в Украине будет внимательно следить за ходом рассмотрения дела против пятого президента Петра Порошенко.

Об этом в Twitter сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, информирует Цензор.НЕТ.

"Бывший президент Порошенко не был арестован, и сегодня Печерский суд в Киеве не вынес постановления о его домашнем аресте. Делегация ЕС в Украине будет продолжать внимательно следить за ходом рассмотрения", - говорится в сообщении.

19 января Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

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