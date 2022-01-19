Делегация ЕС в Украине будет внимательно следить за делами против Порошенко, - Маасикас
Делегация ЕС в Украине будет внимательно следить за ходом рассмотрения дела против пятого президента Петра Порошенко.
Об этом в Twitter сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, информирует Цензор.НЕТ.
"Бывший президент Порошенко не был арестован, и сегодня Печерский суд в Киеве не вынес постановления о его домашнем аресте. Делегация ЕС в Украине будет продолжать внимательно следить за ходом рассмотрения", - говорится в сообщении.
19 января Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.
Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.
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Меч Арея
Я піанєр Но абєєєєщаю на втарой срок стать камсамольцем
не принято на западе политиков избирательно гнобить.
Расследуйте вагнергейт, и тогда можем посмотреть