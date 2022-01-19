Заявления США о вторжении РФ в Украину – это "набор фантазий и страшилок", - МИД Беларуси

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что опасения о возможной угрозе с территории республики для Украины и размещении ядерных сил РФ, прозвучавших со стороны госдепа США, представляет собой набор фантазий и страшилок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Удивительный набор фантазий и страшилок. К тому же сделан совершенно нарочно, даже анонимная форма подачи свидетельствует об этом. Достаточно точно, хоть и весьма дипломатично, российские коллеги окрестили такие вещи дезинформацией", - сказал Глаз.

По его словам, "американская сторона на системной основе в последние недели разными способами вбрасывает ложь в информационное пространство".

Ранее сообщалось, что в Госдепе США обеспокоены возможностью размещения российского ядерного оружия в Беларуси.

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