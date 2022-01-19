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Заявления США о вторжении РФ в Украину – это "набор фантазий и страшилок", - МИД Беларуси

Заявления США о вторжении РФ в Украину – это

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что опасения о возможной угрозе с территории республики для Украины и размещении ядерных сил РФ, прозвучавших со стороны госдепа США, представляет собой набор фантазий и страшилок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Удивительный набор фантазий и страшилок. К тому же сделан совершенно нарочно, даже анонимная форма подачи свидетельствует об этом. Достаточно точно, хоть и весьма дипломатично, российские коллеги окрестили такие вещи дезинформацией", - сказал Глаз.

По его словам, "американская сторона на системной основе в последние недели разными способами вбрасывает ложь в информационное пространство".

Ранее сообщалось, что в Госдепе США обеспокоены возможностью размещения российского ядерного оружия в Беларуси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия перебрасывает войска в Беларусь. ФОТОрепортаж

Беларусь (7901) Госдепартамент США (1842) россия (95687)


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+20
Західні ЗМІ вкидують фейки, ситуація на Донбасі нічим не гірша за ту, яка була навесні 2021, - "слуга народу" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ситуація на Донбасі нічим не гірша за ту, яка була навесні минулого року.

Джерело:
и Заяви США щодо вторгнення РФ до України - це "набір фантазій та страшилок", - МЗС Білорусі Джерело:
арахамия с утра получил методичку из Белорусии, от самого лукашенки.. через слугу урода - шевченко))
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19.01.2022 15:56
+12
Нема вам віри - бо ви *************.
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19.01.2022 16:08
+11
Ну да, нуда....
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19.01.2022 16:14
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Західні ЗМІ вкидують фейки, ситуація на Донбасі нічим не гірша за ту, яка була навесні 2021, - "слуга народу" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ситуація на Донбасі нічим не гірша за ту, яка була навесні минулого року.

Джерело:
и Заяви США щодо вторгнення РФ до України - це "набір фантазій та страшилок", - МЗС Білорусі Джерело:
арахамия с утра получил методичку из Белорусии, от самого лукашенки.. через слугу урода - шевченко))
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19.01.2022 15:56 Ответить
агрохимия из пекина методички получает .как и лука с ******
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19.01.2022 16:00 Ответить
Напрямую от бункерфюрера методички получают и бульбанфюрер и зеледент. А абхазохимия со всем рвением волонтерит (не бесплатно, разумеется) на этом фронте кремлевской пропаганды.
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19.01.2022 16:18 Ответить
Їм з Агрохімією одну методичку на двох прислали? Чи просто Ксерокопію в ОП та Агрохімії?
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19.01.2022 15:57 Ответить
Тим, хто народився в концтаборі не потрібні методички, щоби ходити лише дозволеними шляхами. Вони інакше думати не навчені.
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19.01.2022 16:07 Ответить
Лапатним холуям слова не давали...
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19.01.2022 15:57 Ответить
Мзс белаРУСИИ держи язык в DYPI
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19.01.2022 15:58 Ответить
Украину надо массово накачивать оружием.

Серьезное оборонительное оружие это залог безопасности.
Вон как рашкованы ноют из-за нескольки самолетов с ПТРК, а предоставление ПРО, ЗРК, Бредли и подобного вооружения, поставит точку на попытках рахи, хоть как-то запугивать
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19.01.2022 15:58 Ответить
Набор фантазий и страшилок, это когда Диктатор Лукашенко визжал про "угрозу нападения НАТО из Польши и Украины".
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19.01.2022 15:59 Ответить
конечно страшилки .и предназначены они для ***** и картошкиного начальника.если не будете себя хорошо вести-ждите неприятностей
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19.01.2022 15:59 Ответить
Ооо, членомойка проснулась...
Видать вазелин кончился)))
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19.01.2022 15:59 Ответить
Потрібно щоб розвідувальна авіація/бла цілодобово патрулювала кордон з бульбашами/росіянами, і біля білоруського кордону не завадило б провести ракетні випробування.
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19.01.2022 15:59 Ответить
Бульбу там не пора садить?
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19.01.2022 16:00 Ответить
мабудь ввп підкинув підрілам бабулесів.
як він не дозуміє що бацька, це ********
якісний доїльний апарат.
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19.01.2022 16:01 Ответить
Заяви США щодо вторгнення РФ до України - це "набір фантазій та страшилок", - МЗС Білорусі
Угу. А на наших границах Большой театр балетную труппу в пачках развернул. "Лебедионое озеро" исполнять собрались.
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19.01.2022 16:05 Ответить
Хватит СЕБЯ пугать. На американских снимках, складированная бронетехника, возле Ельца. Елец это 200 км от Украины.
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19.01.2022 17:35 Ответить
Сколько времени 200км летит самолет бомбардировщик к примеру? Сколько танковой колоне времени нужно чтобы подтянуться? Думаю что современным танкам не более 3-4 часов.
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19.01.2022 17:37 Ответить
Там літаків немає, і Я не чув щоб Раша їх хоч раз застосовувала. за 8 років, та й вимагати відведення військ, на своїй території, на 200 км, нерозумно. Скільки крику було коли Земля ЗСУ на 5 км відвів?
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19.01.2022 18:06 Ответить
Я вважаю, що увагу на цьому все одно акцентувати потрібно. Менше у кацапів для прихованого маневру можливостей буде.
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19.01.2022 18:19 Ответить
"Лебедине озеро" для них фатальне-все по комусь. Перевірено історично, авось збудеться...
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19.01.2022 20:10 Ответить
еще бульбашная сторона начала вякать раша вас поставила раком и имеет
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19.01.2022 16:07 Ответить
Нема вам віри - бо ви *************.
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19.01.2022 16:08 Ответить
шо падлы подгорает ... фондовые рынки , биржи лихорадит , росия терпит убытки в миллиарды , молодцы , продолжайте в том же духе
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19.01.2022 16:13 Ответить
они надеялись втихаря вломиться в Украину
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19.01.2022 16:16 Ответить
Ну да, нуда....
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19.01.2022 16:14 Ответить
А это что

А это что

И такое там каждый выпердыш этого черта !!
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19.01.2022 16:14 Ответить
*******! У федерального округа есть свой мид?
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19.01.2022 16:15 Ответить
ну то и сидите на жопе спокойно - вас не спрашивали...чего гафкнули? приказ из кремля пришел ?
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19.01.2022 16:15 Ответить
Может, Крым вернёте, страшилки вы наши
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19.01.2022 16:18 Ответить
вусатий тараган забув, як хвалився "вернуть Украину, ..она наша"!?
а тепер вже "ніхто не собираеться..."
Знаєм ми вас куbв.
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19.01.2022 16:20 Ответить
мид рфБ
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19.01.2022 16:22 Ответить
Білоруси то малороси, холопи кацапів. Не буде з них нічого доброго. Слуги набутилочніків. *****!
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19.01.2022 16:26 Ответить
А кого,власне,цікавить думка кацапських підтирачів?
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19.01.2022 16:27 Ответить
Простите ! А шо....разве в узурпации есть своё МИД ? Пора экономить! Содержать филиалы накладно. Есть в "священном союзе" говорящая лошадь и ладушки.
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19.01.2022 16:36 Ответить
Прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз. знаємо одне, що Беларусі вже нема, замість неї зараз белоРоssія! Так що, краще смокчи пу#іна у імбіціла3%!
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19.01.2022 16:39 Ответить
Якщо )(.йло після стількох анонсів не нападе, об нього усі витруть ноги. А бульбенфюрер витре першим.
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19.01.2022 16:48 Ответить
бульбони -підпуйловники! На хєра на цього "мінстра" взагалі звертати увагу?
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19.01.2022 16:59 Ответить
А ЦЕ ЩО :

Білорусь готова розмістити ядерну зброю при загрозі з боку НАТО. Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни Володимир Макей в інтерв'ю телеканалу RT Arabic, цитує в суботу, 18 грудня, білоруське державне інформагентство "БелТА".

"Ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння - це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", - зазначив Макей. Крім того, за його словами, начебто зростає "чисельність військовослужбовців США та НАТО, які перебувають на території України". При цьому він не уточнив, про яких військових і які їхні потенційні дії йдеться.

На початку грудня із пропозицією Росії розмістити свою ядерну зброю в Білорусі виступив правитель країни Олександр Лукашенко. Тоді глава МЗС РФ Сергій Лавров зазначив, що це можна розцінювати як застереження Заходу.

Водночас заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявляв, що в Москві почули і взяли до уваги сигнал від Лукашенка щодо можливого розміщення російської ядерної зброї на території республіки.
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19.01.2022 17:04 Ответить
2 півня співають в один голос,що не нападуть...Значить точно нападуть.
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19.01.2022 17:14 Ответить
Да пусть засунет себе БУЛЬБУ в жопу ,да покрупней.
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19.01.2022 17:29 Ответить
А что, у БелОруССии еще есть свой МИД? Кто их вскукареки вообще слушает?
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19.01.2022 19:20 Ответить
Вам, недолюдкам, вже ніхто в світі не вірить...
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19.01.2022 19:39 Ответить
 
 