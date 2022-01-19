Заявления США о вторжении РФ в Украину – это "набор фантазий и страшилок", - МИД Беларуси
Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что опасения о возможной угрозе с территории республики для Украины и размещении ядерных сил РФ, прозвучавших со стороны госдепа США, представляет собой набор фантазий и страшилок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Удивительный набор фантазий и страшилок. К тому же сделан совершенно нарочно, даже анонимная форма подачи свидетельствует об этом. Достаточно точно, хоть и весьма дипломатично, российские коллеги окрестили такие вещи дезинформацией", - сказал Глаз.
По его словам, "американская сторона на системной основе в последние недели разными способами вбрасывает ложь в информационное пространство".
Ранее сообщалось, что в Госдепе США обеспокоены возможностью размещения российского ядерного оружия в Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ситуація на Донбасі нічим не гірша за ту, яка була навесні минулого року.
Джерело:
и Заяви США щодо вторгнення РФ до України - це "набір фантазій та страшилок", - МЗС Білорусі Джерело:
арахамия с утра получил методичку из Белорусии, от самого лукашенки.. через слугу урода - шевченко))
Серьезное оборонительное оружие это залог безопасности.
Вон как рашкованы ноют из-за нескольки самолетов с ПТРК, а предоставление ПРО, ЗРК, Бредли и подобного вооружения, поставит точку на попытках рахи, хоть как-то запугивать
Видать вазелин кончился)))
як він не дозуміє що бацька, це ********
якісний доїльний апарат.
Угу. А на наших границах Большой театр балетную труппу в пачках развернул. "Лебедионое озеро" исполнять собрались.
А это что
И такое там каждый выпердыш этого черта !!
а тепер вже "ніхто не собираеться..."
Знаєм ми вас куbв.
Білорусь готова розмістити ядерну зброю при загрозі з боку НАТО. Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни Володимир Макей в інтерв'ю телеканалу RT Arabic, цитує в суботу, 18 грудня, білоруське державне інформагентство "БелТА".
"Ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння - це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", - зазначив Макей. Крім того, за його словами, начебто зростає "чисельність військовослужбовців США та НАТО, які перебувають на території України". При цьому він не уточнив, про яких військових і які їхні потенційні дії йдеться.
На початку грудня із пропозицією Росії розмістити свою ядерну зброю в Білорусі виступив правитель країни Олександр Лукашенко. Тоді глава МЗС РФ Сергій Лавров зазначив, що це можна розцінювати як застереження Заходу.
Водночас заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявляв, що в Москві почули і взяли до уваги сигнал від Лукашенка щодо можливого розміщення російської ядерної зброї на території республіки.