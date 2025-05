Столтенберг: "Поговорил с президентом Зеленским, чтобы выразить решительную поддержку Украины со стороны НАТО"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он выразил решительную поддержку Украине на фоне российской угрозы.

Об этом Столтенберг сообщил в твиттере.

"Поговорил с президентом Зеленским, чтобы выразить решительную поддержку Украины со стороны НАТО перед российской угрозой. Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам", - написал генсек НАТО.

