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Новости Война
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Украина в центре международных переговоров. Ничего не решается без нас, - Кулеба

Украина в центре международных переговоров. Ничего не решается без нас, - Кулеба

Тема Украины в центре международных переговоров.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил сегодня на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что на прошлой неделе прошло очень много дипломатических встреч и переговоров.

"Украина в центре. Ничто не решается без Украины. Нет ничего такого, что бы обсуждали с Россией об Украине, о чем бы Украина не знала. Нет ничего такого, что Россия говорит партнерам об Украине, что бы Украина не знала. Никаких решений об Украине без Украины – незыблемый принцип", - заявил он.

Читайте также: Кулеба и Блинкен начали встречу в формате тет-а-тет. ФОТО

По словам Кулебы, сегодня в Киеве Блинкен в очередной раз подтвердил незыблемость этого принципа.

Автор: 

Госдепартамент США (1842) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+9
Самому не смешно?
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19.01.2022 16:24
+6
Все вирішується без вас. Вам тільки повідомляють результати.
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19.01.2022 16:28
+5
Кулеба самый умный и профессиональный в этой шобле, но киздит как они
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19.01.2022 16:26
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Самому не смешно?
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19.01.2022 16:24 Ответить
Кулеба самый умный и профессиональный в этой шобле, но киздит как они
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19.01.2022 16:26 Ответить
походу бубочка поділився дорожкою
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19.01.2022 16:27 Ответить
Все вирішується за вас.
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19.01.2022 16:27 Ответить
"Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений. Партийный интеллигент знает, в какую сторону менять свои воспоминания.."(с) Дж.Оруэлл
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19.01.2022 16:28 Ответить
а чому тоді Україна не бере участі у тих переговорах? таке уявлення, що взагалі голос України нічого не вартий
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19.01.2022 16:28 Ответить
Все вирішується без вас. Вам тільки повідомляють результати.
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19.01.2022 16:28 Ответить
От ви і есть якраз те ніщо!
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19.01.2022 16:37 Ответить
Он сам то верит в то что сказал?
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19.01.2022 16:48 Ответить
И вы говорите………
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19.01.2022 16:55 Ответить
Само оправдание зебилов, что якобы ничего не решают за их спиной, говорит об обратном. И. Берброк и Блинкен едут из Киева к отчитываться к Лаврову, отчитываться о проделанной работе по принуждению зебилов к минску
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19.01.2022 18:38 Ответить
 
 