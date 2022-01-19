Украина в центре международных переговоров. Ничего не решается без нас, - Кулеба
Тема Украины в центре международных переговоров.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил сегодня на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, информирует Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что на прошлой неделе прошло очень много дипломатических встреч и переговоров.
"Украина в центре. Ничто не решается без Украины. Нет ничего такого, что бы обсуждали с Россией об Украине, о чем бы Украина не знала. Нет ничего такого, что Россия говорит партнерам об Украине, что бы Украина не знала. Никаких решений об Украине без Украины – незыблемый принцип", - заявил он.
По словам Кулебы, сегодня в Киеве Блинкен в очередной раз подтвердил незыблемость этого принципа.
Топ комментарии
+9 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий19.01.2022 16:24
+6 q4ma
показать весь комментарий19.01.2022 16:28
+5 Kirill Ponomarev
показать весь комментарий19.01.2022 16:26
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий19.01.2022 16:24 Ответить Мне нравится 9
Kirill Ponomarev
показать весь комментарий19.01.2022 16:26 Ответить Мне нравится 5
Юрий Охватенко
показать весь комментарий19.01.2022 16:27 Ответить Мне нравится 5
Максим Максимович #492073
показать весь комментарий19.01.2022 16:27 Ответить Мне нравится 3
Alexander Savely
показать весь комментарий19.01.2022 16:28 Ответить Мне нравится 4
Vlad Dre
показать весь комментарий19.01.2022 16:28 Ответить Мне нравится 2
q4ma
показать весь комментарий19.01.2022 16:28 Ответить Мне нравится 6
✘
Nikolaj Sverhun
показать весь комментарий19.01.2022 16:37 Ответить Мне нравится 2
govtva
показать весь комментарий19.01.2022 16:48 Ответить Мне нравится 2
Vika Lysenko
показать весь комментарий19.01.2022 16:55 Ответить Мне нравится 0
Igor Wind
показать весь комментарий19.01.2022 18:38 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль