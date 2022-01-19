Украина в центре международных переговоров. Ничего не решается без нас, - Кулеба

Тема Украины в центре международных переговоров.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил сегодня на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что на прошлой неделе прошло очень много дипломатических встреч и переговоров.

"Украина в центре. Ничто не решается без Украины. Нет ничего такого, что бы обсуждали с Россией об Украине, о чем бы Украина не знала. Нет ничего такого, что Россия говорит партнерам об Украине, что бы Украина не знала. Никаких решений об Украине без Украины – незыблемый принцип", - заявил он.

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По словам Кулебы, сегодня в Киеве Блинкен в очередной раз подтвердил незыблемость этого принципа.