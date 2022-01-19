У обвинения есть все основания для апелляционного обжалования меры пресечения Порошенко, - ГБР

Госбюро расследований отмечает, что в постановлении по избранию меры пресечения следственным судьей констатирована законность и обоснованность подозрения пятому президенту Петру Порошенко в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины является таким, что не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования", - отметили в Бюро.

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ГБР напомнило, что на пятого президента судом возложены следующие обязанности:

- прибытие по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;

- не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Отметим, согласно решению суда, Порошенко должен сдать паспорта для выезда за границу, не отлучаться из Киева или Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, являться по вызову следователя, прокурора или суда. Срок действия обязанностей по 19 марта 2022 года.

19 января Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.