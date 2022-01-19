У обвинения есть все основания для апелляционного обжалования меры пресечения Порошенко, - ГБР
Госбюро расследований отмечает, что в постановлении по избранию меры пресечения следственным судьей констатирована законность и обоснованность подозрения пятому президенту Петру Порошенко в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины является таким, что не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования", - отметили в Бюро.
ГБР напомнило, что на пятого президента судом возложены следующие обязанности:
- прибытие по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;
- не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Отметим, согласно решению суда, Порошенко должен сдать паспорта для выезда за границу, не отлучаться из Киева или Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, являться по вызову следователя, прокурора или суда. Срок действия обязанностей по 19 марта 2022 года.
19 января Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.
Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.
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Тому не маю нічого проти вашого вибору.
І корови нагодовані, і свині поряд.
Там оказалось немало детей, и основная масса митингующих сгрудились у входных ворот - подальше от ребят.
Но некоторые, особенно ярые фанаты П*******о стали напротив праздничных инсталляций с играющими детьми и стали кричать "Зелю геть!"
не, ну нашли козла о(т)пущения по фамилии "симоненко".. оно явно из самых тупых в ГПУ, или самых "на крючке"..
Но какая "трагедия": два раза бенядиктова и 4 зама одновременно "
резко открыли шлюзызаболели" на сутки - лишь бы не подписывать себе приговорподозрение пороху
Зато зелох учится у фуйла кремлевсого, прятаться за спинами детей - от того, кого БОИТСЯ...
кстати. что-то ни тимошенчихи, ни смешко или гриценко - не было на митинге против зеЛоха.. ссуться тоже))
Нехай вчаться.
Они войдут в историю, как агентура ФСБ РФ занимающая высшие государственные должности, которые благодаря тупорылым гражданам Украины захватили власть во время войны РФ с Украиной
І що далі? Пшик.
Як і в десятках інших справ проти Порошенка.
Боже, виліз з ополонки, зайшов у нет і побачив новину про запобіжний. Мій сміх почули навіть білки в лісі.
Вчора одному товаришу пояснював, що при такій кваліфікації шанс особистого зобов'язання - 1/1000000.
А тут такий харчок від судді прямо в лице офісу президента.
Ну й розуміє, що ця влада скоро закінчиться, а йому краще на Печерську працювати, а не переховуватись в Росії, як Кірєєву.
Ось і все.
Карманники рулят
А Вовік... Вовік просто дурник.
Портнови та татарови будуть ховатися, а ви будете в очі Украінцям, що поряд живуть, дивитися!!
Свято наближається!!