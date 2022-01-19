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У обвинения есть все основания для апелляционного обжалования меры пресечения Порошенко, - ГБР

У обвинения есть все основания для апелляционного обжалования меры пресечения Порошенко, - ГБР

Госбюро расследований отмечает, что в постановлении по избранию меры пресечения следственным судьей констатирована законность и обоснованность подозрения пятому президенту Петру Порошенко в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины является таким, что не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования", - отметили в Бюро.

Смотрите также: "Сейчас время прихлопнуть крышку пианино", - Порошенко пошутил над Зеленским после выхода из суда. ВИДЕО

ГБР напомнило, что на пятого президента судом возложены следующие обязанности:

- прибытие по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;

- не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Отметим, согласно решению суда, Порошенко должен сдать паспорта для выезда за границу, не отлучаться из Киева или Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, являться по вызову следователя, прокурора или суда. Срок действия обязанностей по 19 марта 2022 года.

19 января Печерский суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

Автор: 

Порошенко Петр (19607) ГБР (3005)


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Топ комментарии
+48
Зешобле мало об0сраться... нужно еще и фигурно растереть по всей своей тупой морде Патаму шта по приколу...
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19.01.2022 16:40
+44
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19.01.2022 16:42
+36
"мы будем прикрываться женщинами и детьми"(с) зеленский, после чего начал свозить детей под ОП, чтобы спрятаться от Порошенко..
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19.01.2022 16:58
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Зешобле мало об0сраться... нужно еще и фигурно растереть по всей своей тупой морде Патаму шта по приколу...
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19.01.2022 16:40 Ответить
"мы будем прикрываться женщинами и детьми"(с) зеленский, после чего начал свозить детей под ОП, чтобы спрятаться от Порошенко..
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19.01.2022 16:58 Ответить
Хтось звик жити в будинку, а комусь і хлів до вподоби.
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19.01.2022 21:41 Ответить
Я з розумінням ставлюся до людей.
Тому не маю нічого проти вашого вибору.
І корови нагодовані, і свині поряд.
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19.01.2022 22:23 Ответить
Ну чогось дитячий майданчик перед приміщенням ОПи вас не турбує.
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19.01.2022 20:40 Ответить
нет.
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19.01.2022 20:44 Ответить
ПыСы... детский городок, который работал с новогодних праздников.

Там оказалось немало детей, и основная масса митингующих сгрудились у входных ворот - подальше от ребят.

Но некоторые, особенно ярые фанаты П*******о стали напротив праздничных инсталляций с играющими детьми и стали кричать "Зелю геть!"
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19.01.2022 21:28 Ответить
З якого дитячого санаторію в той день дітей звезли до майданчика?
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20.01.2022 16:26 Ответить
стати, это что же - бенядиктовой и ее 4м замам СНОВА придется на сутки уходить "на больничку" - лишь бы не подписывать подозрение Порошенко?

не, ну нашли козла о(т)пущения по фамилии "симоненко".. оно явно из самых тупых в ГПУ, или самых "на крючке"..
Но какая "трагедия": два раза бенядиктова и 4 зама одновременно "резко открыли шлюзы заболели" на сутки - лишь бы не подписывать себе приговор подозрение пороху
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19.01.2022 17:07 Ответить
прийдеться нову підозру по нових статтях, а апеляшку, то вже ті самі козли опущєнія
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19.01.2022 18:40 Ответить
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19.01.2022 16:42 Ответить
Уйло: Женщины и дети - впереди. Мы будем стоять сзади
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19.01.2022 16:50 Ответить
и вся шобла зебілов, еще 4 дня назад оравшая "не вернется, сбежал!" - попряталась..
Зато зелох учится у фуйла кремлевсого, прятаться за спинами детей - от того, кого БОИТСЯ...

кстати. что-то ни тимошенчихи, ни смешко или гриценко - не было на митинге против зеЛоха.. ссуться тоже))
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19.01.2022 16:56 Ответить
Тягнибок тоже кремлевская шестерка,отожрал **** харю и ещё что-то варнякает на 24 Украина.
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19.01.2022 17:59 Ответить
Та він з тих опзшних аналіВ не вилазить
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19.01.2022 20:43 Ответить
Ну, детишкам не лишне послушать хит "Вова пестує до Ростова".

Нехай вчаться.
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19.01.2022 17:19 Ответить
охвіс пребЗдЕдента...
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19.01.2022 17:24 Ответить
Прокуратура та ДБР Зеленського діють синхронно з Путіним. Вони ввійдуть в історію України як колаборанти.
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19.01.2022 16:42 Ответить
Абсолютно не согласен.
Они войдут в историю, как агентура ФСБ РФ занимающая высшие государственные должности, которые благодаря тупорылым гражданам Украины захватили власть во время войны РФ с Украиной
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19.01.2022 18:48 Ответить
Хай тренуються оскаржувати, їм самим це скоро стане у нагоді..
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19.01.2022 16:43 Ответить
не факт, не факт, трупи нічого не оскаржують, їм пофіг.
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19.01.2022 18:42 Ответить
ДБР-нікчеми іже ламали двері музею з картинами Порошенка, репетуючи про "підстави" для їхнього арешту.
І що далі? Пшик.
Як і в десятках інших справ проти Порошенка.
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19.01.2022 16:43 Ответить
пшик, зато булькає гарно на з/п картку
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19.01.2022 18:43 Ответить
Брат Назиф@hay_girls1



Боже, виліз з ополонки, зайшов у нет і побачив новину про запобіжний. Мій сміх почули навіть білки в лісі.
Вчора одному товаришу пояснював, що при такій кваліфікації шанс особистого зобов'язання - 1/1000000.
А тут такий харчок від судді прямо в лице офісу президента.
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19.01.2022 18:59 Ответить
Цей суддя, мабуть, просто має клепку у голові та пам"ятає долю судді Кірєєва, який запроторив Юлю за грати.
Ну й розуміє, що ця влада скоро закінчиться, а йому краще на Печерську працювати, а не переховуватись в Росії, як Кірєєву.
Ось і все.
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19.01.2022 19:11 Ответить
Кірєєв ніби в московії в адвокати подався 😁😁😁
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19.01.2022 20:45 Ответить
коломИйський_портнов мабуть пообіцяли "затаскать по судам". От і виконують за допомогою xоxLoбидла на посадах
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19.01.2022 20:26 Ответить
Мазохісти, бл...
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19.01.2022 16:43 Ответить
"Дырку ты от бублика получишь,а не Шарапова!" (с)
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19.01.2022 16:43 Ответить
Супер !
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19.01.2022 17:58 Ответить
Не у вас методов против Кости Сапрыкина...

Карманники рулят
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19.01.2022 18:18 Ответить
Кино все таки будет многосерийным)))
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19.01.2022 16:44 Ответить
С ожидаемым концом )зекрысам уже ничего не светит...
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19.01.2022 17:09 Ответить
якій краіні вони присягали на вірність але лумаю що не украіні
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19.01.2022 16:44 Ответить
а назву країни, що впадло нармально написати?
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19.01.2022 18:44 Ответить
Як ,такий злодій і не тюрмі,тут в обидві ноздрі прийдеться прийнять!
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19.01.2022 16:44 Ответить
і по вєнах двінуть
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19.01.2022 18:45 Ответить
ЗЕбараны ни как не уймутся, им оказалось мало. Хотят ещё раз обосраться.
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19.01.2022 16:44 Ответить
ЗЄ,бєня,хуйло бояться активності Порошенка за кордоном.тому що це зброя,нові санкції *****.а бєня хоче від ***** 100млрд, і щобЗЄ здав Україну *****.
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19.01.2022 16:47 Ответить
А в 14 году Петя просил Беню помочь..и Беня помог..
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19.01.2022 17:01 Ответить
Помог,устроив Иловайск...
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19.01.2022 17:08 Ответить
а атака на Іловайськ була таким же фейком від бені, як і згаданий тобою фейк від диркача
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19.01.2022 18:21 Ответить
бєна обісрався і обісцявся, а не допоміг, а потім як мародер, ще й намагалось собі щось урвати
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19.01.2022 18:47 Ответить
Завили шакали!
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19.01.2022 16:48 Ответить
Да успокойтесь. Зеленский добрый. Он просто помиловал Петра Алексеевича. Но если продолжит чудить, то возьмутся за него снова.
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19.01.2022 16:50 Ответить
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19.01.2022 16:52 Ответить
с завтрашнего дня в Украине вводится запрет на продажу пианининов и роялёв с крышками. все владельцы инструментов обязанны до утра демонтировать крышки со своих инструментов.
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19.01.2022 16:58 Ответить
Перестаньте вживати наркотики, бо ваші дії неадекватні!(С)
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19.01.2022 17:07 Ответить
Эту ссаную контору разгонят как только будет нормальный президент, и как минимум половина этих клоунов должна отправиться в места не столь отдаленные.
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19.01.2022 16:59 Ответить
Суд відпустив Порошенка під особисте забов"язання стати сьомим Президентом України.
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19.01.2022 17:03 Ответить
під особисте забов"язання посадити зеленського.
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19.01.2022 22:24 Ответить
ПрезЕдент України- Бєня Коломойський- явно загрався і наривається.
А Вовік... Вовік просто дурник.
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19.01.2022 17:06 Ответить
Да пофиг уже всем на ваши запоздалые вопли)теперь уже точно нихрена Пороху не сделают
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19.01.2022 17:07 Ответить
Если так пойдет дальше Порошенко заставит комика плакать ,а комик хотел смеяться....
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19.01.2022 17:12 Ответить
ротердам сколько раз оживляли, так и тут на сериал идут
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19.01.2022 17:12 Ответить
Дурні, схаменіться!! До Ростову далеко…
Портнови та татарови будуть ховатися, а ви будете в очі Украінцям, що поряд живуть, дивитися!!

Свято наближається!!
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19.01.2022 17:14 Ответить
ПОДВЕШЕННЫЕ ЗА ЯЙЦА НЕ МОГУТ СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА.
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19.01.2022 17:27 Ответить
Да и говорить членораздельно не могут, уткнулось в бумажку, что-то тихо прошептало и с глаз долой.
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19.01.2022 17:31 Ответить
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19.01.2022 17:23 Ответить
Ну посмотрим кто раньше подаст апелляцию Обвинение или Защита с целью снять "констатирована законность и обоснованность подозрения пятому президенту Петру Порошенко в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях ". И скорее всего выиграет - защита, а там можно и дальше двигаться по судам вплоть до ЕСПЧ, где точно Зерро натянут на глобус.
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19.01.2022 17:27 Ответить
Вопрос зачем? Чего им так неймется? В чем их мотивация. Вот странные ребята. Вместо сбора доказательств они рисуют таблички и занимаются пиаром в СМИ.
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19.01.2022 17:31 Ответить
Шоу хабадников для лоховмалоросов.
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19.01.2022 17:32 Ответить
Я хоть и противник смертной казни, но для зеленского и его подельников, стоит отменить мораторий.
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19.01.2022 17:46 Ответить
Особенно "обоснованным" выглядит залог!
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19.01.2022 18:38 Ответить
Таке ДБР треба розігнати, а коли влада змниться, то всіх фальсифікаторів треба звільнити і позбавити права працювати в органах юстиціі і правопордку. Всіх в асенізатори !
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19.01.2022 18:42 Ответить
Коли посадять мертвечукового кореша приїду свічку поставити.
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19.01.2022 18:46 Ответить
ідентифікуйте провокаторів поліцаів що 3аймались провокаціями біля суду і чому вони бе3 zетонів
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19.01.2022 19:09 Ответить
незабаром. на великих екранах "Як обісратися двічі"
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19.01.2022 22:23 Ответить
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20.01.2022 01:20 Ответить
Юридичні особи ДБР, Генпрокуратури чи адміністрація Банковою не є сторонами судової справи проти Порошенко і займаються не достойною не припустимою для державних посадовців діяльністю.
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20.01.2022 05:05 Ответить
 
 