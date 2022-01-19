Конфликт будет завершен тогда, когда последний российский солдат покинет оккупированные территории Украины, - Кулеба
Все усилия Запада направлены на то, чтобы заставить Россию двигаться по дипломатическому пути в разрешении конфликта в отношении Украины.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил сегодня на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, информирует Цензор.НЕТ.
"Все усилия сейчас направлены на то, чтобы Россия двигалась по дипломатическому пути. Единственное разрешение конфликта - дипломатическое. Если Россия действительно стремится к политическому урегулированию, она должна продолжить переговоры. Этот конфликт будет разрешен тогда, когда последний российский солдат покинет Донбасс, Крым и Севастополь" , – заявил он.
"США поддерживают усилия Украины, а также Франции и Германии в "нормандском формате" для возобновления его функционирования на уровне лидеров", – добавил Кулеба.
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И не будут в весеннем лесу пить березовый сок.
Где-то закопают их в украинской земле.
Никто не будет рыдать на их могилах, да и могил не будет.
Домой придет похорока, мол, так и так, заблудился.
Может только жена и дети всплакнут, а може и нет.
И никто больше не вспомнит.
Родина-мать быстро забудут пропавших своих сыновей.
А через время все будут стыдится их вспоминать.
Ведь это были бандиты