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Новости Война
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Конфликт будет завершен тогда, когда последний российский солдат покинет оккупированные территории Украины, - Кулеба

Конфликт будет завершен тогда, когда последний российский солдат покинет оккупированные территории Украины, - Кулеба

Все усилия Запада направлены на то, чтобы заставить Россию двигаться по дипломатическому пути в разрешении конфликта в отношении Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил сегодня на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, информирует Цензор.НЕТ.

"Все усилия сейчас направлены на то, чтобы Россия двигалась по дипломатическому пути. Единственное разрешение конфликта - дипломатическое. Если Россия действительно стремится к политическому урегулированию, она должна продолжить переговоры. Этот конфликт будет разрешен тогда, когда последний российский солдат покинет Донбасс, Крым и Севастополь" , – заявил он.

"США поддерживают усилия Украины, а также Франции и Германии в "нормандском формате" для возобновления его функционирования на уровне лидеров", – добавил Кулеба.

Автор: 

агрессия (1704) армия РФ (19400) россия (95702) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+10
або в нei ляжe.
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19.01.2022 16:44
+3
Ніхто на Заході не ставить за мету звільнення України від кацапських окупантів. Доти доки ********* має якесь ЯО різких рухів ніхто робити не буде. Час проведений *********ом під санкціями гарантує відставання в усіх сферах - від науки до військової та культурної. Санкції це як сифіліс. Нема потреби відрізати гнилий член. Достатньо сифілітику пострибати... От нехай кацапи стрибають доки не відвалиться...
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19.01.2022 16:55
+3
Мілко плаваєш, Кулеба. Цьому конфлікту 400 років. Війна кацапів проти України почалася не в 2014 році, і поки Імперія Зла є на карті світу, спокою нам не буде. Вчи історію, студент.
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19.01.2022 18:15
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або в нei ляжe.
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19.01.2022 16:44 Ответить
це бiльш бажаний варiант...
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19.01.2022 16:52 Ответить
Згоден-усі лапатні смердючи свині повинні забратись геть з України.Нехай повертаються до свого свинарнику та смердять там...
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19.01.2022 16:45 Ответить
Я б сказав,коли послідній кацап покине,а іначе це буде безкінечно!
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19.01.2022 16:49 Ответить
РФ-цы такие борзые поскольку доллар за день пока что в три раза не подорожал ! И пока что открыты для них граници...
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19.01.2022 16:54 Ответить
Ніхто на Заході не ставить за мету звільнення України від кацапських окупантів. Доти доки ********* має якесь ЯО різких рухів ніхто робити не буде. Час проведений *********ом під санкціями гарантує відставання в усіх сферах - від науки до військової та культурної. Санкції це як сифіліс. Нема потреби відрізати гнилий член. Достатньо сифілітику пострибати... От нехай кацапи стрибають доки не відвалиться...
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19.01.2022 16:55 Ответить
Угу. Доки кацапи будуть стрибать, Україна помре. Тільки вже кацапи стрибати не будуть. Їм уже це набридло. Вони почнуть війну з дня на день.
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19.01.2022 19:59 Ответить
Ми не померли за всіх "орд" та "режимів" і врешті маємо власну державу. Ми завжди були місцем бойових дій і звикли до війни та крові на генетичному рівні. Ми що маємо боятися жити власним життям у власній країні бо це якомусь ***** не подобається? Та іде він на ... Повбиваємо всіх окупантів хто сюди прийде. Ну от як ви собі уявляєте захоплення України армією в 127 000 тушок? Ну зайдуть. Ми навіть можемо пропустити вглиб щоб розтягти комунікації та виявити агентів. А далі знищення. Ми ж не федеральна Чечня... І не забувайте що кацапи брали оду споруду ДАП 242 дня і поклали там 14,6 кадрових військових до 1 ВСУ, а сепарів даунбаса взагалі ніхто не рахував - цілі поля перетворені на кладовища...
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19.01.2022 20:40 Ответить
Белых березок они больше не обнимут.
И не будут в весеннем лесу пить березовый сок.
Где-то закопают их в украинской земле.
Никто не будет рыдать на их могилах, да и могил не будет.
Домой придет похорока, мол, так и так, заблудился.
Может только жена и дети всплакнут, а може и нет.
И никто больше не вспомнит.
Родина-мать быстро забудут пропавших своих сыновей.
А через время все будут стыдится их вспоминать.
Ведь это были бандиты
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19.01.2022 17:02 Ответить
Сори конечно, но дипломатия без экономики и военной силы не работает. Одна болтовня и демагогия проблемы не решают
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19.01.2022 17:15 Ответить
главное,что бы ни одна кацапская свинособаке не ушла живой !!!!
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19.01.2022 17:15 Ответить
Кулеба, это не конфликт а агрессия!
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19.01.2022 17:20 Ответить
И что их - опять выкапывать?о_О
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19.01.2022 17:28 Ответить
Мілко плаваєш, Кулеба. Цьому конфлікту 400 років. Війна кацапів проти України почалася не в 2014 році, і поки Імперія Зла є на карті світу, спокою нам не буде. Вчи історію, студент.
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19.01.2022 18:15 Ответить
 
 