Конфликт будет завершен тогда, когда последний российский солдат покинет оккупированные территории Украины, - Кулеба

Все усилия Запада направлены на то, чтобы заставить Россию двигаться по дипломатическому пути в разрешении конфликта в отношении Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил сегодня на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, информирует Цензор.НЕТ.

"Все усилия сейчас направлены на то, чтобы Россия двигалась по дипломатическому пути. Единственное разрешение конфликта - дипломатическое. Если Россия действительно стремится к политическому урегулированию, она должна продолжить переговоры. Этот конфликт будет разрешен тогда, когда последний российский солдат покинет Донбасс, Крым и Севастополь" , – заявил он.

"США поддерживают усилия Украины, а также Франции и Германии в "нормандском формате" для возобновления его функционирования на уровне лидеров", – добавил Кулеба.