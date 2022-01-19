"Киев – наиболее популярный пункт назначения во всем мире на данный момент", - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев назвал этот город "самым популярным пунктом назначения по всему миру".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Блинкен заявил в начале встречи с президентом Владимиром Зеленским, видео которой было опубликовано на "24 канале".

"Киев, наверное, наиболее популярный пункт назначения во всем мире сейчас", - сказал он.

Блинкен добавил, что приехавший в Украину по просьбе Президента США Джо Байдена подтвердить поддержку американской стороны украинскому народу. В то же время он подчеркнул, что "сейчас как никогда все зависит от украинцев и ни от кого другого, решить свое будущее, будущее своей страны".

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Как было известно ранее, Блинкен сильно надеется, что Россия сможет следовать дипломатическому и мирному пути и предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ об атаке в кратчайшие сроки.