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"Киев – наиболее популярный пункт назначения во всем мире на данный момент", - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев назвал этот город "самым популярным пунктом назначения по всему миру".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Блинкен заявил в начале встречи с президентом Владимиром Зеленским, видео которой было опубликовано на "24 канале".

"Киев, наверное, наиболее популярный пункт назначения во всем мире сейчас", - сказал он.

Блинкен добавил, что приехавший в Украину по просьбе Президента США Джо Байдена подтвердить поддержку американской стороны украинскому народу. В то же время он подчеркнул, что "сейчас как никогда все зависит от украинцев и ни от кого другого, решить свое будущее, будущее своей страны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блинкен об отношениях с РФ: США хотят мира. Путин имеет возможность предпринять шаги для деэскалации кризиса

Как было известно ранее, Блинкен сильно надеется, что Россия сможет следовать дипломатическому и мирному пути и предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ об атаке в кратчайшие сроки.

Госдепартамент США (1842) Киев (25587) США (26877) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+10
та там всі мосейчучки
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19.01.2022 17:23
+6
програма передач по Г+Г

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19.01.2022 17:16
+5
для ***** и свиносолдбак это как раз именно этот фильм. за секунду до вторжения они увидели что с ними будет и решили не нападать на Украину, но смерть все равно до них всех добралась по очереди.
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19.01.2022 17:20
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програма передач по Г+Г

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19.01.2022 17:16 Ответить
і, хто із них волочкова
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19.01.2022 17:18 Ответить
та там всі мосейчучки
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19.01.2022 17:23 Ответить
та, у которой руки самые накаченные.
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19.01.2022 17:33 Ответить
А я сразу вспомнил серию фильмов "Пункт назначения". Нехорошая ассоциация. Надеюсь, в оригинале звучало лучше.
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19.01.2022 17:17 Ответить
для ***** и свиносолдбак это как раз именно этот фильм. за секунду до вторжения они увидели что с ними будет и решили не нападать на Украину, но смерть все равно до них всех добралась по очереди.
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19.01.2022 17:20 Ответить
наш володимир олександрович, таки, зміг звернути увагу всього світу на свою персону...
майже біблєйний персонаж...
невже, саме його призначено знищити голіафа...
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19.01.2022 17:22 Ответить
Смешно будет, если клоун-наркоман завалит ху*ла.
Ладно в рожу получить от Китая и США, а от нарка законтачиться-позор джунглям!
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19.01.2022 17:36 Ответить
ще не на часі, однак настане час і ми знатимемо, що є пращею, вєрною рукою і мєтким глазом нашого володимира олександровича
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19.01.2022 17:48 Ответить
Я не был бы так категоричен. Шут всегда сможет переиграть диктатора.
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19.01.2022 18:10 Ответить
То шут,а не вонючая зелёная тряпка)
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19.01.2022 18:17 Ответить
за смешит до смерти
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19.01.2022 18:21 Ответить
Звісно ! Він же величніший президент серед усіх коли-небудь існувавших президентів!
Хто президент ? Зеленський президент !
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19.01.2022 17:37 Ответить
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19.01.2022 17:18 Ответить
то шарада,шоб я черепушку собі зламав...
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19.01.2022 17:21 Ответить
напевно він мав наувазі приліт 9 британських бортів зі зброєю. не до кожно аеропорту в день прилітає по 9 глобалмастерів
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20.01.2022 00:14 Ответить
Ну это ясно,что по просьбе Байдена,и именно сегодня)
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19.01.2022 18:16 Ответить
Киев-пункт назначения в больных кацапских фантазиях. Эти дикари почему-то решили,что имеют отношение к славянству и православию. Пули и снаряды от ВСУ приведут в чувство этих болотных кикимор.
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19.01.2022 18:20 Ответить
И когда Зе успел поделиться коксом с Блинкеном?
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19.01.2022 18:25 Ответить
Что бы это значило.
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19.01.2022 22:09 Ответить
 
 