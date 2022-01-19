США совместно с ЕС готовят "широкий пакет санкций" против РФ на случай вторжения в Украину, - Блинкен

Соединенные Штаты Америки совместно с партнерами в ЕС готовят пакет санкций против РФ, включающий финансовый, экспортно-импортный и другие компоненты.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ.

"О санкциях. Мы очень интенсивно работаем как с правительством Украины, так и координируем свои действия с нашими европейскими союзниками и партнерами в ЕС. Важно, чтобы мы вместе разработали обширный пакет санкций, включающий то, чего мы не делали раньше, начиная с 2014 года. Мы это четко разрабатываем, что включает поддержку "группы семи" и НАТО. Мы укажем России, что она будет иметь большие последствия, если выступит против Украины", - подчеркнул Блинкен.

Читайте также: ЕС может ввести масштабные санкции против РФ в случае ухудшения ситуации с агрессией против Украины, - фон дер Ляен

По словам госсекретаря США, санкции будут включать финансовый компонент, экспортно-импортный и т.д.