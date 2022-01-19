США совместно с ЕС готовят "широкий пакет санкций" против РФ на случай вторжения в Украину, - Блинкен
Соединенные Штаты Америки совместно с партнерами в ЕС готовят пакет санкций против РФ, включающий финансовый, экспортно-импортный и другие компоненты.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ.
"О санкциях. Мы очень интенсивно работаем как с правительством Украины, так и координируем свои действия с нашими европейскими союзниками и партнерами в ЕС. Важно, чтобы мы вместе разработали обширный пакет санкций, включающий то, чего мы не делали раньше, начиная с 2014 года. Мы это четко разрабатываем, что включает поддержку "группы семи" и НАТО. Мы укажем России, что она будет иметь большие последствия, если выступит против Украины", - подчеркнул Блинкен.
По словам госсекретаря США, санкции будут включать финансовый компонент, экспортно-импортный и т.д.
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И для которого враг НЕ ***** с его шоблой (по баням которых зеленский выступал голяком), а патриоты Украины и Порошенко .. как и у фуйла кремлевского, кстати.
На відміну від тих меркантильних німців, чи самозакоханних поляків і т.д...
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19 января 2022
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
«Депутаты Государственной думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой народной республики и Луганской народной республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», - говорится в тексте документа, размещённого в думской электронной базе.
В документе также утверждается, что такое признание «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в свете того, что урегулирование внутриукраинского конфликта затягивается и заходит в тупик, делать какие-то прогнозы относительно перспектив региона трудно.
Владимир Путин прокомментировал ситуацию, в которой живёт население Донбасса.
Он отметил, что «для людей, проживающих в двух непризнанных пока республиках, ЛНР и ДНР, тоже создаются постоянные угрозы при передвижении войсковых соединений вблизи их территорий».