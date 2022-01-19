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Новости Санкции против России
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США совместно с ЕС готовят "широкий пакет санкций" против РФ на случай вторжения в Украину, - Блинкен

США совместно с ЕС готовят

Соединенные Штаты Америки совместно с партнерами в ЕС готовят пакет санкций против РФ, включающий финансовый, экспортно-импортный и другие компоненты.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ.

"О санкциях. Мы очень интенсивно работаем как с правительством Украины, так и координируем свои действия с нашими европейскими союзниками и партнерами в ЕС. Важно, чтобы мы вместе разработали обширный пакет санкций, включающий то, чего мы не делали раньше, начиная с 2014 года. Мы это четко разрабатываем, что включает поддержку "группы семи" и НАТО. Мы укажем России, что она будет иметь большие последствия, если выступит против Украины", - подчеркнул Блинкен.

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По словам госсекретаря США, санкции будут включать финансовый компонент, экспортно-импортный и т.д.

Автор: 

санкции (11321) США (26877) Евросоюз (17162) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+2
Є Будапешт. Меморандум. Крапка. Все інше зрада. АК в Україні посадіть Титмошенко за РНБО і Крим. Все цього досить.
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19.01.2022 17:20
+2
британський борт RRR6899 іще подарунків привіз, летить додому
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19.01.2022 17:25
+2
США, Британія, Латвія, Литва, Естонія, Швеція, Туреччина, Канада, Нідерланди - це, здаеться, єдині країни які нам допомогли не на словах.
На відміну від тих меркантильних німців, чи самозакоханних поляків і т.д...
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19.01.2022 17:45
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Є Будапешт. Меморандум. Крапка. Все інше зрада. АК в Україні посадіть Титмошенко за РНБО і Крим. Все цього досить.
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19.01.2022 17:20 Ответить
все действия США и ЕС были бы намного эффективнее, будь сейчас в Украине настоящий президент, а не это ******** квартальное недоразумение, которое 2 недели шляется по Буковелям и Сейшелах, в то время когда враг у границ Украины..

И для которого враг НЕ ***** с его шоблой (по баням которых зеленский выступал голяком), а патриоты Украины и Порошенко .. как и у фуйла кремлевского, кстати.
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19.01.2022 17:52 Ответить
британський борт RRR6899 іще подарунків привіз, летить додому
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19.01.2022 17:25 Ответить
США, Британія, Латвія, Литва, Естонія, Швеція, Туреччина, Канада, Нідерланди - це, здаеться, єдині країни які нам допомогли не на словах.
На відміну від тих меркантильних німців, чи самозакоханних поляків і т.д...
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19.01.2022 17:45 Ответить
Опять "адские санкции", только чтобы западные бизнесмены не сильно пострадали?... Надо Будапештский меморандум перечитать, что там сказанно по такому поводу
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19.01.2022 17:47 Ответить
засуньте этот пакет себе в дупу. Эмбарго на кацонефть и газ, и не надо никаких пакетов олухи.
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19.01.2022 17:50 Ответить
так в пакете и есть эмбарго, или по г+г не сказали зебилам?
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19.01.2022 17:53 Ответить
До деревяшек не дошло, я не виноват
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20.01.2022 20:29 Ответить
из рашаговносми :
///
19 января 2022
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.
«Депутаты Государственной думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой народной республики и Луганской народной республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти», - говорится в тексте документа, размещённого в думской электронной базе.
В документе также утверждается, что такое признание «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в свете того, что урегулирование внутриукраинского конфликта затягивается и заходит в тупик, делать какие-то прогнозы относительно перспектив региона трудно.
Владимир Путин прокомментировал ситуацию, в которой живёт население Донбасса.
Он отметил, что «для людей, проживающих в двух непризнанных пока республиках, ЛНР и ДНР, тоже создаются постоянные угрозы при передвижении войсковых соединений вблизи их территорий».
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19.01.2022 18:09 Ответить
він мав бути готовий, так, років сім з половиною тому.
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19.01.2022 18:39 Ответить
Когда Я, или Вы пошибнете от пули рюзкого ихтамнета, будет всё равно какие там санкции понапридумывали гаранты!
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19.01.2022 18:40 Ответить
Да, все уже слышали про запрет на айфоны и холодильники. Кремляди просто корчатся от боли
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19.01.2022 18:59 Ответить
Да никто ничего не готовит. И не важно, кто сейчас президент, Зеленский или Порошенко.
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19.01.2022 19:54 Ответить
 
 