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Новости Война
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С начала суток войска РФ не открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток войска РФ не открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе не открывали огонь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Донбасс (26956) наемники рф (2087) операция Объединенных сил (6766)


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Якщо ворог веде себе не типово то, це привід для хвилювання. Або він здох, або готує підлянку.
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19.01.2022 17:22 Ответить
теперь офис утвердит мыдаль св.сивохи?
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19.01.2022 17:25 Ответить
затишье перед бурей
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19.01.2022 17:38 Ответить
некому стрелять?все на инструктаже по инвазии?
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19.01.2022 17:39 Ответить
у хйла до сегодня была надежда на Зелю, как своего кривороССкого губернатора на верёвочках, который посадит Пороха..
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19.01.2022 17:41 Ответить
Госсекретарь США в Киеве, а что если он махнет на восток Украины? Сто пудов в рабссейских окопах даже введен сухой закон на время визита Блинкена.
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19.01.2022 17:48 Ответить
Это просто, затишье перед бурей.
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19.01.2022 22:52 Ответить
 
 