Чиновники украли более 1 млн грн на проведении дорожных работ, - МВД

В Кировоградской области правоохранители разоблачили злоумышленников на хищении государственных средств. Те наживались на дорожно-ремонтных работах и завладели государственными средствами на сумму более 1 млн гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на пресс-службу МВД.

По данным следствия, в течение сентября-декабря 2019 шесть человек из числа руководства предприятия по дорожно-строительным работам и его работников украли более 1 млн гривен.

Так, злоумышленники создали видимость исполнения договора подряда по текущему ремонту дороги местного значения. Однако работа была проделана не в соответствии с документацией.

Правоохранители сообщили о подозрении 6 участникам организованной преступной группы. Им грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

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