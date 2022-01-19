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Редакцию Гордона обстреляли, он уверен, что преступление раскроют, поскольку рядом – общежитие СБУ. ВИДЕО

Журналист Дмитрий Гордон сообщил, что в окно его редакции стреляли.

Об этом он заявил в видео, опубликованном на его YouTube-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, я постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится. Только что мы обнаружили, что окно офиса интернет-издания "Гордон" было обстреляно... Мы вызвали полицию", – сказал журналист.

Он продемонстрировал поврежденное стекло на окне, по словам Гордона, расположенное у входа в редакцию.

Журналист отметил, что верит: преступление будет раскрыто, ведь вокруг установлено много камер.

Автор: 

Гордон Дмитрий (120) журналистика (3305) стрельба (3257)


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Топ комментарии
+57
входящие отверстие изнутри здания..
ибо - кому нужен этот лох, разве что комаровскому - для пары)
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19.01.2022 18:27
+43
Сам стрельнул для пиара.
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19.01.2022 18:25
+37
п.с., и, кстати, судя по размеру повреждения стекла - стреляли из воздушки..
может то *ондон лопнул?
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19.01.2022 18:28
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еще один клоун
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19.01.2022 18:59 Ответить
Рогатку не забудь в стол спрятать, когда полиция приедет, политтехнолог бульварный.
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19.01.2022 19:01 Ответить
гордона в президенті!
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19.01.2022 19:01 Ответить
так это Янелох мстит, за то что его лохи позорные бросили...
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19.01.2022 19:01 Ответить
Консерва вздулась !...
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19.01.2022 19:03 Ответить
Распятый лысый мальчик 👶....
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19.01.2022 19:04 Ответить
а мальчик в трусиках
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20.01.2022 05:50 Ответить
мозг не задет?
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19.01.2022 19:04 Ответить
Судя по разрушениям обстрел велся с с автомата... кофейного
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19.01.2022 19:04 Ответить
почему дырки нет? Бронированное стекло?
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19.01.2022 19:05 Ответить
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19.01.2022 19:06 Ответить
на "неполітичного кандидата в Президенти"
Офіс Гордона виявився пораненим "на колчаковском фронте"
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19.01.2022 19:44 Ответить
Смотрел, смотрел, пытался отверстие высмотреть. Рогатка или скобострел я б сказал.
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19.01.2022 19:12 Ответить
Черговий піар...
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19.01.2022 19:23 Ответить
А вот заказчика искать не надо....
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19.01.2022 19:24 Ответить
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19.01.2022 21:47 Ответить
це корок-затичка з Офіса Прокурора вилетіла
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19.01.2022 19:29 Ответить
Кому потрібен цей брехливий піарщик--тільки цьому га-дону.
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19.01.2022 19:32 Ответить
у нього "стріляло" те саме, що і в шефіра...
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19.01.2022 19:42 Ответить
Сбитый лётчик) Какашками могли закидать )
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19.01.2022 19:55 Ответить
Кто-то взял использованный гондон с камнем внутри и швырнул.
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19.01.2022 19:55 Ответить
хоче збільшити тираж)
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19.01.2022 19:56 Ответить
Чомусь згадалось про " Толю тепловізора", пам'ятаєте був такий горе прокурор...?
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19.01.2022 20:02 Ответить
Це Комаровський, 100%
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19.01.2022 20:02 Ответить
Він же все одно "штопаний". Хай і вікно заклеють
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19.01.2022 20:08 Ответить
И волшебные пирамидки этому шарлатану не помогли!
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19.01.2022 20:19 Ответить
Гуливер уже не тот.
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19.01.2022 20:34 Ответить
Ще один правдоруб знайшовся. Раніше як міг вилизував зелену нікчему, а тепер хоче відпитляти. Ні, Гордон, ти був і залишишся зеленим го_доном.
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19.01.2022 20:36 Ответить
і буде про провокації на 24 каналі теревенити.
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19.01.2022 20:43 Ответить
ЭТО ЭТОТ НЕПРИЧЕСАННЫЙ !)
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19.01.2022 20:47 Ответить
тіпа і мотив є...
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19.01.2022 21:50 Ответить
Димон! Я не Нострадамус, но догадывался что ты не закончишь бренную жизнь тихо и мирно. И пуля может быть не худшим орудием который воздействует на организм. Однажды (дело было в Саратове, точнее в первой психиатрической клинике в царской России, в музее) Наша учебная группа с преподавателем ходила вдоль шкафов с судебно-медицинскими препаратами и предметами. Кто-то из нас обратил внимание на офицерскую фуражку с красным околышем и звездой с кокардой на лбу (фуражки) Спросили- что за фуражка? Она же новая и без следов насилия. Препод открыл створку и достал фуражку..Дал нам в руки и сказал-исследуйте! Сколько мы не изучали фуражку мы ничего не нашли на ней. Обычная, фуражка без следов насилия...Оказалось, что фуражка принадлежала старшему лейтенанту -замполиту строителей. Он проводил занятие на берегу Волги недалеко от Набережных Челнов где тогда начали строить КАМАЗ. Солдаты спросили его о природе атмосферного электричества (надвигалась буря) Замполит стал им объяснять, обильно вставляя в произносимые фразы матерные, площадные слова. Видимо его лексикон был беден. И в это время он был поражен сгустком электрической энергии поразившей его в маленькую точку на кокарде (которую мы позже нашли)Диаметром меньше головки булавки. Так закончил жизнь политработник времен Брежнева. Вывод-не ругайся! Саваоф все видит (слышит). Поскольку ты миллионер (чему я охотно верю), сделай доброе дело- заложи фонд имени Гордона на строительство патронного завода в Украине. Положи туда денег столько, сколько можешь. Тогда твой патриотизм будет торчать наружу. Я перед выборами президента писал письмо Пороху и говорил ему- Порох! Ты провалишь выборы потому что ты жмот. И предлагал варианты ("Оплот", "Фантом") Он зажмотил деньги и просрал выборы. Не иди его путем! Бог не фраер-все видит. Я -черновчанин и говорю на сленге своего родного города. Юрий Яковлевич, ныне полтавчанин...
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19.01.2022 21:05 Ответить
Жора, ты пиал письмо Пороху?! Реально?! И говорил что он провалит выборы?

А в Спортлото не пробовал писать?
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20.01.2022 01:30 Ответить
та шо ему будет? вин же принадлежит к избранному племени штопаных, шитых одним приводом
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19.01.2022 21:34 Ответить
Уверен, что скоро предоставят видео где человек очень похожий на го#дона, из рогатки обстреливал окно! Пизсец, подкрался к язЕлоху, а ты го#дон, из себя жерву корчиш? То маацькофськие сепаратисты, обстреляли из Бука! Бу-га-га-га!!! Покушение на чифиря (2 серия): ...
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19.01.2022 22:06 Ответить
Смішно. Після перемоги Революції Гідності в Україні немає проблем зі свободою слова!
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19.01.2022 22:12 Ответить
Так, Україна не копростан!
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19.01.2022 22:18 Ответить
Сам стріляв!
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19.01.2022 22:18 Ответить
А що ще остається робити "Конкрентному лоху"? Чекаю від нього історію, що то Порох хотів вбити го#дона, з ПТРК...
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19.01.2022 22:31 Ответить
І знову здрастє. Як кажуть в косорилії :"Тє же на манєже". Вже в котре Гондон ілліч діма розігрує карту замаху на сєбя. У 18-му році його, діму, загрожував вбити націоналіст і він написав заяву в СБУ, тепер от ..... як в анекдоті :
"дімон(Саїд), в тебе стілець(сідло) в лайні. Стріляли.....", але знову не попали, вже вкотре.
Він, мабуть, в дитинстві багато лайна з'їв.
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19.01.2022 22:53 Ответить
Пулю влепили в самую маленькую рамочку большого окна , и шо вы думаете , таки да , это чисто еврейский подход к делу от Гордона ,,Дуримара,, ! Дырку можно залепить пластилином , а если бы оно разлетелось то я уверен шо у них было такое же маленькое запасное .А в большое стрелять жалко , вдруг разлетится в дребезги и дорого ! В общем ,,дуримар,, решил пиариться на маленьком !
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20.01.2022 00:40 Ответить
Та це мабуть незадоволені покупці пірамідок
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20.01.2022 01:04 Ответить
А смысл стрелять в пустое окно?Надо в лысую башку стрелять чтобы наверняка.
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20.01.2022 01:25 Ответить


МОЖЕ БУТИ ЩЕ ТАКЕ:
На камери попаде людина яка воювала за ДНР з російським гражданством, але його не знайдуть. Тому що, того чоловіка спец-служби Росії бистро вивезуть з України.

Це зробиться для того щоб забезпечити алібі Гордону, що він нібито не агент Кремля. Далі піар піар... гарні слова і тд і тп.

Потім Гордон балотується на президенти України, плюс в нього є Смешко, який відмовиться від виборів, а голоси підуть тому же Гордону.

Гордон стає президентом і по тихенькому робить свою грязну справу.
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20.01.2022 03:46 Ответить
когда этот гондон появляется у васьки голованова и скорчив ..умное.. хлебало начинает вякать про политику . тысячи зрителей хватают пульт чтобы канал переключить и не слышать ту ***** . что недавно жравший шашлыки васька и димка на всю жопу зеленые уже вместе с комаровским перекрасились и переобулись . и таких анальных экспердов у нас как говна в свинарнике --- сирожа лещенко . мустафа внаем . гадя савченко . арахамчик . спивак . катеринчук . рабинович . шуфрич . безуглая-безмозглая . как люди могут сделать правильный выбор когда такие ..политологи.. промывают мозги каждый день
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20.01.2022 06:12 Ответить
Тупеет продавец пирамидок , после шоу с обстрелом Шефира в которое не поверил вообще не кто в Украине , устроить такое же точно шоу может только полный идиот.
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20.01.2022 07:13 Ответить
Это были выстрелы изнутри , гордона .
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20.01.2022 07:44 Ответить
ну если рядом "гуртожиток СБУ" а на дворе новогодние праздники.... наиболее вероятная версия напрашивается сама собой. А расследует СБУ ?
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20.01.2022 09:07 Ответить
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