Редакцию Гордона обстреляли, он уверен, что преступление раскроют, поскольку рядом – общежитие СБУ. ВИДЕО

Журналист Дмитрий Гордон сообщил, что в окно его редакции стреляли.

Об этом он заявил в видео, опубликованном на его YouTube-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, я постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится. Только что мы обнаружили, что окно офиса интернет-издания "Гордон" было обстреляно... Мы вызвали полицию", – сказал журналист.

Он продемонстрировал поврежденное стекло на окне, по словам Гордона, расположенное у входа в редакцию.

Журналист отметил, что верит: преступление будет раскрыто, ведь вокруг установлено много камер.