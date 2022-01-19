Редакцию Гордона обстреляли, он уверен, что преступление раскроют, поскольку рядом – общежитие СБУ. ВИДЕО
Журналист Дмитрий Гордон сообщил, что в окно его редакции стреляли.
Об этом он заявил в видео, опубликованном на его YouTube-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Друзья, говорить правду в стране, где за свободу слова нужно ежедневно сражаться, очень непросто. Но я это делаю, я постоянно говорю то, что думаю, и говорю правду. Как видим, это многим, наверное, не нравится. Только что мы обнаружили, что окно офиса интернет-издания "Гордон" было обстреляно... Мы вызвали полицию", – сказал журналист.
Он продемонстрировал поврежденное стекло на окне, по словам Гордона, расположенное у входа в редакцию.
Журналист отметил, что верит: преступление будет раскрыто, ведь вокруг установлено много камер.
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Офіс Гордона виявився пораненим "на колчаковском фронте"
А в Спортлото не пробовал писать?
"дімон(Саїд), в тебе стілець(сідло) в лайні. Стріляли.....", але знову не попали, вже вкотре.
Він, мабуть, в дитинстві багато лайна з'їв.
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На камери попаде людина яка воювала за ДНР з російським гражданством, але його не знайдуть. Тому що, того чоловіка спец-служби Росії бистро вивезуть з України.
Це зробиться для того щоб забезпечити алібі Гордону, що він нібито не агент Кремля. Далі піар піар... гарні слова і тд і тп.
Потім Гордон балотується на президенти України, плюс в нього є Смешко, який відмовиться від виборів, а голоси підуть тому же Гордону.
Гордон стає президентом і по тихенькому робить свою грязну справу.