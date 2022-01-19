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Компания из орбиты Коломойского получила из бюджета очередные 1,3 млрд грн на ремонт дорог

Компания из орбиты Коломойского получила из бюджета очередные 1,3 млрд грн на ремонт дорог

По данным СМИ, компания "ПБС" записана на сотрудницу курорта "Буковель" Иванну Непик.

Компания ПБС, принадлежащая окружению олигарха Игоря Коломойского, выиграла очередной тендер на ремонт участка трассы Киев-Чоп в Закарпатской области стоимостью 1,31 млрд грн.

Об этом свидетельствуют итоги тендера 19 января, обнародованные в системе ProZorro.

Тендер был объявлен в ноябре 2021 года. В нем участвовало только две компании – ООО ШБУ-77 и ПБС.

Победителем признано ПБС из окружения Коломойского с ценой меньше конкурента на 1%.

Строк действия договора – до конца 2022 года.

Напомним, компания ПБС окружения Коломойского в 2021 году получила из государственного бюджета благодаря тендерам "Большой Стройки" 7,9 млрд грн.

Компания ПБС вошла в ТОП-4 крупнейших выгодоприобретателей "Большой Стройки". В 2020 году ПБС увеличила доходы в 4 раза благодаря участию в программе президента "Большая стройка".

По данным СМИ, ООО "ПБС" записано на работницу курорта "Буковель" Иванну Непик. 

Автор: 

дороги (2512) Коломойский Игорь (1792)


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Топ комментарии
+26
Синагога скирдует бабло. А мудрий нарид жреть скумбрию по 8 и "садит" Порошенка)....
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19.01.2022 19:15
+26
Запад и Израэль щемит международного злодея, а Украина возмещает ему убытки из гос.бюджета. Ну, зесрань, расскажите еще разок как вы хотите в НАТО и ЕС.
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19.01.2022 19:17
+25
Гребанний стид... коли цей дерибан скінчиться??? ГОСПОДИ ...... веди людей на БАНКОВУ - нехай вони цих зелених макак разом з прокуратурою повісять на ******** дерев... Я вже не маю рук- прикривати цей фейспалм....
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19.01.2022 19:14
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Гребанний стид... коли цей дерибан скінчиться??? ГОСПОДИ ...... веди людей на БАНКОВУ - нехай вони цих зелених макак разом з прокуратурою повісять на ******** дерев... Я вже не маю рук- прикривати цей фейспалм....
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19.01.2022 19:14 Ответить
А когда украсят берёзы, смереки, каштаны и прочие деревья гирляндами от уровня района и выше.
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19.01.2022 19:18 Ответить
Скажите, убогий, вы долго шевелили руками, что бы вынырнуть из той кучи говна, которую сами же в своём доме и наваливали более 26 лет, что бы продемонстрировать нам свой стандартный высер типичный конторской гниды бЯларускаго разлива?
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19.01.2022 19:27 Ответить
нифигассэ тебя раздражает жыдоугрофиннобурят под прапором совдэповской рыспублики...плюнь и незаморачивайся...
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19.01.2022 19:32 Ответить
Раздражает?
Да побойтесь бога.
Какое может быть раздражение к этой тупой особи без зачатков интеллекта, отрабатывающей иудины копейки?
Так, брезгливое желание поиздеваться над умственно недоразвитым от рождения (по МКБ 10-11). Я уже не практикую, так, что считаю себя свободным от врачебной этики и имею моральное право поиздеваться над этим долб..м от рождения (к слову в МКБ нет диагноза "долбо..б", но на практике, они повсюду и превалируют в современном обществе, что мы с вами и видим на примере этого конченного ушлёпка под вонючей совковой тряпкой федерального округа парашной ********* с названием "Беларуссия" регулярно меняющем тут своё тупое погоняло и 73% наших сограждан пришедших на выборы в 2019 году).
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19.01.2022 20:15 Ответить
зеУБЛЮДКИ ,как завещал их кумир ***** , поставили вперёд перед ОП детей и женщин !
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19.01.2022 20:07 Ответить
Зато не Барыга нагревающийся на войне! Так зебилы, хуже не будет?
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19.01.2022 23:07 Ответить
Это точно. Хужиинєбудііт усьо упереди.
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19.01.2022 23:18 Ответить
орбіту бородатой бабушкі не забудьте в реєстр внести..
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19.01.2022 19:14 Ответить
Синагога скирдует бабло. А мудрий нарид жреть скумбрию по 8 и "садит" Порошенка)....
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19.01.2022 19:15 Ответить
ага, только гон...дон не у корыта - вот приходится камнями себе в окна изнутри швырять чтобы соплеменники не забывали....
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19.01.2022 19:33 Ответить
мудрый нарид гострыть сокыру втихаря...
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19.01.2022 20:05 Ответить
А зачем? От штоб таки сделать себе обрезание?
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19.01.2022 22:00 Ответить
Беспощадная борьба с олигархией идет круглосуточно
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19.01.2022 19:15 Ответить
ПЕРЕМОГА ЗЕ!!!!!
В ходе ожесточённой "боррррьбы" (4 р - что бы борьба была более ожесточенной) лично Зеленского с олигархами, простой яврей из города Днепр, со швейцарским и израильским гражданством, за 2021 год заработал 800 000 000 долларов.
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19.01.2022 19:17 Ответить
деолигархизация по-зеленскому выглядит так
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20.01.2022 00:37 Ответить
Пилите, Шура пилите.
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19.01.2022 19:17 Ответить
Запад и Израэль щемит международного злодея, а Украина возмещает ему убытки из гос.бюджета. Ну, зесрань, расскажите еще разок как вы хотите в НАТО и ЕС.
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19.01.2022 19:17 Ответить
Они могут про Свинарчуков рассказать
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19.01.2022 20:31 Ответить
орбита каломойського и движущийся по ней пояс зелёных астероидов
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19.01.2022 19:18 Ответить
Загроза війни загрозою, а розпил бюджету по графіку.
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19.01.2022 19:19 Ответить
Що вчергове доводить: винен, канєшна, Порошенко.
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19.01.2022 19:19 Ответить
Кінець епохи бідності вже настав!
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19.01.2022 19:21 Ответить
у петрухи был шанс утопить всё рыгло сразу...надеюссь делают выводы..
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19.01.2022 19:21 Ответить
Так он же диктатор и тиран, который подминал под себя власть. Хотя он просто липкие руки отодвинул от денежных потоков и то не везде смог это сделать.
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19.01.2022 19:22 Ответить
просто вангует слабо...тобто не всех питаров видит издалека..
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19.01.2022 19:26 Ответить
Замість повернення Коломойським 5,5 млрд баксів , виведених з привату і відкрити кримінальну справу по цьому...
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19.01.2022 19:22 Ответить
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19.01.2022 19:23 Ответить
Трускавец? "А потом после митинга все на стриптиз?" - як там було в цьому епізоді?
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19.01.2022 19:34 Ответить
всьо па чеснаку! єто наша Зе карова- ми єйьо і доїм!
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19.01.2022 19:27 Ответить
Ета другоє?
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19.01.2022 19:29 Ответить
А теперь вопрос знатокам: "Сколько стоит квадрокоптер на который волонтеры переодически собирают пожертвования, чтобы по этим дорогам не прогрохотали танки орды?"
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19.01.2022 19:31 Ответить
Да здравствует наш український суд, самий кишеньковий суд у світі. Да здравствует Беня, самий хитрий жидок із жидків.
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19.01.2022 19:32 Ответить
ХКБМ приостанавливает работу - нет денег на зарплату! Срывая єтим убогий оборонзаказ! Но, для несвоевременных дорог есть миллиарды! Какой зебил конченный подонок...
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19.01.2022 19:38 Ответить
тот еще ****** с кучей орбитальных спутников и спутниц...
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19.01.2022 19:42 Ответить
Ахахаха))))зекрысы думали,что миллиард у Пороха отожмут и доложат...
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19.01.2022 19:46 Ответить
То всё Порошенко подстроил
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19.01.2022 19:47 Ответить
Яка чудова новина!
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19.01.2022 19:50 Ответить
И шо прям в мороз и снег ремонтировать начнут? Ну да, так же легче бабло списывать… молодец изя, на всех фронтах молодец, умеет на мудром нариде бабло зарабатывать! Изя умный!
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19.01.2022 19:51 Ответить
Кожен з вас президент)
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19.01.2022 19:52 Ответить
...але не кожен з вас має сВого презезенда)
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19.01.2022 19:54 Ответить
А мне Коломойский нравится.Дороги делает.Умеет делать,а не языком чесать.И Миша ткач на нем зубы повредил..
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19.01.2022 20:07 Ответить
тебе тогда и доллар по 100 должен нравится!
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19.01.2022 20:08 Ответить
дороги делает фирма ПБС во главе с шевченко (это который экс-директор буковеля и его шестёрка). коломойша только бабло даёт.
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19.01.2022 20:18 Ответить
78 % дебилов выбиравшие Зе должны заткнуться когда тарифы вырастут в 10- 20 раз, когда будут подыхать с голода , когда в аптеке не смогут купить даже зеленку, когда будут платить налоги за ночь и день, за ветер и воздух. Коломойский Зе и прочие очень рады , что вы есть- выберите Зе ещё на один срок. ТерпиТЕ.
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19.01.2022 20:07 Ответить
Це Порошенко краде! Венедиктова бы доказала но ей не дают. Постоянно в отпуск отправляют. Поэтому она даже не смогла пидозру Пороху подписать! да ЗЕбилы?
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19.01.2022 20:07 Ответить
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19.01.2022 20:08 Ответить
А по факту там смотрящим шевченко - шестёрка коломойши
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19.01.2022 20:15 Ответить
І на коломойського діло буде і не одне і не тільки кримінальне.
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19.01.2022 20:18 Ответить
На порозі великої війни з росією мільярди гривень з бюджету отримує не ВСУ(міноборони), а Бєня... Горіть у пеклі зебіли, куди вас дуже скоро відправлять росіяни.
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19.01.2022 20:20 Ответить
Так тільки через це Байден зняв санкції з СП-2.
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20.01.2022 08:18 Ответить
Как не крути, но дороги реально делают и это очевидно, теперь переезд из города в город, куда быстрее и комфортнее, спасибо за это.
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19.01.2022 20:33 Ответить
Нууууу..... Пусть и дальше пилят. Правда?
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19.01.2022 21:06 Ответить
закинчилась эпоха бидности, но для кАломойши и нелоха, ахахах
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19.01.2022 20:33 Ответить
А какая могла быть другая кампания ? Это даже не смешно. Беня спалил стока денег на эту кампанию шо другой кампании не бывать!
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19.01.2022 21:09 Ответить
сначала уси подумали, шо беня поставил на зеленую лошадь, через три рокив уси убедились. шо заместо лошади пыряет усего лишь зеленый осел
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19.01.2022 21:25 Ответить
Ще одна сторінка в книзі Зеленського "Моя боротьба з олігархами".
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19.01.2022 22:24 Ответить
П..ц . Враг на пороге, тарифы заоблачные, газа нет, угля нет, мозгов у пианиста нет, ни хера нет, а они **** бюджет пилят... Мне начинает казаться , что в таком виде, у нашей страны будущего нет.
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19.01.2022 22:47 Ответить
Це боротьба зеленого олігарха Зеленського зі старими олігархами. Ви просто не розумієте, у Володі інша тактика - дати бабулі побільший шматок в надії, що вона подавиться.
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20.01.2022 07:10 Ответить
 
 