Компания из орбиты Коломойского получила из бюджета очередные 1,3 млрд грн на ремонт дорог

По данным СМИ, компания "ПБС" записана на сотрудницу курорта "Буковель" Иванну Непик.

Компания ПБС, принадлежащая окружению олигарха Игоря Коломойского, выиграла очередной тендер на ремонт участка трассы Киев-Чоп в Закарпатской области стоимостью 1,31 млрд грн.



Об этом свидетельствуют итоги тендера 19 января, обнародованные в системе ProZorro.



Тендер был объявлен в ноябре 2021 года. В нем участвовало только две компании – ООО ШБУ-77 и ПБС.



Победителем признано ПБС из окружения Коломойского с ценой меньше конкурента на 1%.



Строк действия договора – до конца 2022 года.



Напомним, компания ПБС окружения Коломойского в 2021 году получила из государственного бюджета благодаря тендерам "Большой Стройки" 7,9 млрд грн.



Компания ПБС вошла в ТОП-4 крупнейших выгодоприобретателей "Большой Стройки". В 2020 году ПБС увеличила доходы в 4 раза благодаря участию в программе президента "Большая стройка".



По данным СМИ, ООО "ПБС" записано на работницу курорта "Буковель" Иванну Непик.