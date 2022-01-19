Блинкен призвал комиссию по отбору руководства САП завершить финальный этап конкурса

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал комиссию по отбору руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершить финальный этап конкурса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я бы хотел призвать комиссию по отбору руководства САП осуществить последний шаг в их работе без задержек и финализировать отбор", - сказал Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в среду.

Глава Госдепа США добавил, что одной из давних целей Москвы было "посеять разногласия в Украине, чтобы украинцам было сложнее работать вместе, реализовать свои демократические амбиции".

"Украина должна избегать любых действий, которые помогают России в ее циничных усилиях. Не позвольте России разделить вас. Это означает, что лидеры внутри и вне украинского правительства должны отложить свои разногласия во имя совместного национального интереса и работать вместе, чтобы подготовиться к возможным трудным дням", - подчеркнул Блинкен.

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