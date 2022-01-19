Блинкен призвал комиссию по отбору руководства САП завершить финальный этап конкурса
Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал комиссию по отбору руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершить финальный этап конкурса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я бы хотел призвать комиссию по отбору руководства САП осуществить последний шаг в их работе без задержек и финализировать отбор", - сказал Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в среду.
Глава Госдепа США добавил, что одной из давних целей Москвы было "посеять разногласия в Украине, чтобы украинцам было сложнее работать вместе, реализовать свои демократические амбиции".
"Украина должна избегать любых действий, которые помогают России в ее циничных усилиях. Не позвольте России разделить вас. Это означает, что лидеры внутри и вне украинского правительства должны отложить свои разногласия во имя совместного национального интереса и работать вместе, чтобы подготовиться к возможным трудным дням", - подчеркнул Блинкен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коли тебе посилають у ср@ку все - твій особистий прокурор, твої кишенькові (так?) судді, твоя поліція - це означає, що ти нічим не керуєш.
Зеленский потерял вожжи. Он утратил власть, он больше ничем не управляет.
Де-юре, конечно, какой-то там портрет на посаде есть.
Но де-факто он уже не контролирует ничего.
Его уже никто не слушает. Его саботируют. Его посылают.
Западные партнеры в хер не ставят. Советники бегут.
Шепча про себя: "Люся, зараза, дались тебе эти макароны" (с)
А как красиво все начиналось. Выйди отсюда, розбийник, помните?
Мои поздравления, Владимир Александрович.
Крышка рояля захлопнулась сама.
Вы сами вырыли себе эту яму.
саме тому, незважаючі на "личное обещание Байдену" "призначити у листопаді" - зеЛох офшорний виконує ТІЛЬКИ указівки коломойского..
Второе: Если хочешь вступить в клуб нормальных стран, а не в дырку срать, как твои сородичи по разуму из-за поребрика, то надо делать "домашнее задание" по улучшению страны.
В общем-то, и наезд на Пороха - чтобы про САП все забыли.. одна из целей для шумихи и видосика.
да и брешет зеленский, как всегда. когда рот раскрывает, а уж когда "лично пообещал" - брешет на порядок больше..
І що означає "здійснити без затримок"? Дедлайни вже всі пройшли!
Тому цю владу треба фейсом по паркету возити і затискати фаберже між дверима до отримання належного результату.
Яку б дурість Зе не робив - його все одно підтримує лохторат більше, ніж когось іншого. Нажаль.
Якщо узагальнено, то вони починають боротися з вітряними млинами, у гонитві за прибутком на короткій дистанції випестовують монстрів на кшталт Китаю або московії, з якими потім доводиться боротися стратегічно.
Деньги всех украинских политиков краденные из бюджета и хранят их в американских долларах,в недвижимости на западе,в ячейках и в банках и если бы американцы действительно боролись с украинской коррупцией они бы раздели бы их всех,как раздели Лазаренко.... Кучма вор на порядок больший ,а начинать надо было с него
Не розуміє хто гроші коміссії плате