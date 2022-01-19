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Блинкен призвал комиссию по отбору руководства САП завершить финальный этап конкурса

Блинкен призвал комиссию по отбору руководства САП завершить финальный этап конкурса

Государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал комиссию по отбору руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершить финальный этап конкурса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я бы хотел призвать комиссию по отбору руководства САП осуществить последний шаг в их работе без задержек и финализировать отбор", - сказал Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в среду.

Глава Госдепа США добавил, что одной из давних целей Москвы было "посеять разногласия в Украине, чтобы украинцам было сложнее работать вместе, реализовать свои демократические амбиции".

"Украина должна избегать любых действий, которые помогают России в ее циничных усилиях. Не позвольте России разделить вас. Это означает, что лидеры внутри и вне украинского правительства должны отложить свои разногласия во имя совместного национального интереса и работать вместе, чтобы подготовиться к возможным трудным дням", - подчеркнул Блинкен.

Читайте также: С 23 декабря ждем ответа Офиса генпрокурора, который позволит объявить победителя конкурса на руководителя САП, - глава комиссии Коваль

Автор: 

конкурс (1143) САП (2072) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+14
так, зеленский під керуванням коломойского та фуйла кремльовского..

саме тому, незважаючі на "личное обещание Байдену" "призначити у листопаді" - зеЛох офшорний виконує ТІЛЬКИ указівки коломойского..
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19.01.2022 19:46
+13
"Зараз час прихлопнути кришку піаніно"
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19.01.2022 19:45
+10
похоже, зеленого опустили совсем недипломатично
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19.01.2022 19:43
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19.01.2022 20:16 Ответить
... в Україні відтепер де-факто немає президента.
Коли тебе посилають у ср@ку все - твій особистий прокурор, твої кишенькові (так?) судді, твоя поліція - це означає, що ти нічим не керуєш.

Зеленский потерял вожжи. Он утратил власть, он больше ничем не управляет.
Де-юре, конечно, какой-то там портрет на посаде есть.

Но де-факто он уже не контролирует ничего.
Его уже никто не слушает. Его саботируют. Его посылают.
Западные партнеры в хер не ставят. Советники бегут.
Шепча про себя: "Люся, зараза, дались тебе эти макароны" (с)

А как красиво все начиналось. Выйди отсюда, розбийник, помните?
Мои поздравления, Владимир Александрович.
Крышка рояля захлопнулась сама.
Вы сами вырыли себе эту яму.
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19.01.2022 20:30 Ответить
Не смішіть пане Блінкен квартал 95. Вони втратять гроші і .... почуття "гумору" !!!
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19.01.2022 19:43 Ответить
похоже, зеленого опустили совсем недипломатично
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19.01.2022 19:43 Ответить
С ним давно никто не церемонится. Важные решения принимаются коллегиально)
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19.01.2022 20:10 Ответить
терпение лопнуло

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19.01.2022 20:44 Ответить
тільки треба це узгодити з Бєнєю, звичайно.
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19.01.2022 19:44 Ответить
За бородатую бабушку было сказано в закрытой части общения с зеледентом. Официально визит был не по этой теме, но американское правосудие достает преступников в любом уголке мира.
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19.01.2022 20:39 Ответить
так, зеленский під керуванням коломойского та фуйла кремльовского..

саме тому, незважаючі на "личное обещание Байдену" "призначити у листопаді" - зеЛох офшорний виконує ТІЛЬКИ указівки коломойского..
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19.01.2022 19:46 Ответить
Если в стране президент дегенерат, то лучше пусть "під зовнішнім управлінням" США. Или ты против?
Второе: Если хочешь вступить в клуб нормальных стран, а не в дырку срать, как твои сородичи по разуму из-за поребрика, то надо делать "домашнее задание" по улучшению страны.
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19.01.2022 20:33 Ответить
нельзя завершать, зеЛоху не нужен независимый САП.
В общем-то, и наезд на Пороха - чтобы про САП все забыли.. одна из целей для шумихи и видосика.

да и брешет зеленский, как всегда. когда рот раскрывает, а уж когда "лично пообещал" - брешет на порядок больше..
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19.01.2022 19:45 Ответить
"Зараз час прихлопнути кришку піаніно"
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19.01.2022 19:45 Ответить
Це, напевно, останнє китайське попередження. А що лишається робити, коли не доходить...
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19.01.2022 19:46 Ответить
Та треба було у Віслючка попросити! Він би пообіцяв! Йому ж не жалко черговий раз збрехати!
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19.01.2022 19:47 Ответить
Зе уже и по лицу и по заду а он так панически боится бени что все сделает чтоб его в штаты не депортировали какой у него панический страх перед ним видно очень кренко беня держит коки найвеличнейшего
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19.01.2022 19:58 Ответить
Пане Блінкин, ви вчасно приїхали, дякуємо!!!!! і Друге а не могли би ви натиснути на це непорозуміння зє, щоби воно звільнило єрмака???? Дякую!!!!!!!
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19.01.2022 20:04 Ответить
Ладно, Блинкен не понимает, но почему ему не подскажут, что дело не в комиссии , а в ПреЗеденте и его команде (включая Ген.прокурора). Там просто ожесточенное сопротивление назначению руководителя САП.
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19.01.2022 20:23 Ответить
Жаль что в такое трудное и ответственное время у руля страны стоит такая никчемная (откровенно говоря - предательская) власть.
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19.01.2022 20:24 Ответить
Пусть Блинкен определится: то ли руководителя САП ,то ли Путин нападет...Если нападет, то САП зачем? А взагалі, нащо нам потрібні усі ці злидні, що грощі платників витрачають , а зиску країні нема!?
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19.01.2022 20:31 Ответить
Тоні, ці персонажі не розуміють по-інтелігентному.
І що означає "здійснити без затримок"? Дедлайни вже всі пройшли!
Тому цю владу треба фейсом по паркету возити і затискати фаберже між дверима до отримання належного результату.
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19.01.2022 20:31 Ответить
Хто затисне? Хтоздатен " фейсом по паркету"? -Отож.
Яку б дурість Зе не робив - його все одно підтримує лохторат більше, ніж когось іншого. Нажаль.
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20.01.2022 00:28 Ответить
Колективний Захід має на мою думку всі можливості для цього. Але через сите та благополучне життя вони трішки втрачають здорові інстинкти.
Якщо узагальнено, то вони починають боротися з вітряними млинами, у гонитві за прибутком на короткій дистанції випестовують монстрів на кшталт Китаю або московії, з якими потім доводиться боротися стратегічно.
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20.01.2022 11:35 Ответить
Иногда хочется,чтобы Украина просто стала штатом США. *****,за 30 лет этот весь скотный двор у власти **********.
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19.01.2022 20:40 Ответить
шо тут коментувати, Америка воно конешно країна авторитетна, але пройдисвіт-покидьок коломойша він же поряд а тому і страшніший і небезпечніший , так що і у справі про обрання голови САП останнє слово за тією ж коломойшою. правда, спостерігати за цією коломойщиною все огидніше і огидніше.
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19.01.2022 20:42 Ответить
Почаще бы Блинкин приезжал. Пороха не посадили, глядишь и прокурора САП назначат. Мне лично очень нравится такое внешнее управление!
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19.01.2022 20:48 Ответить
Пусть сначала пришлет в Украину посла - проявит уважение. А то второй год в Украине нет посла. Это СКАНДАЛ!
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19.01.2022 20:51 Ответить
Блинкен и Зеленский нас дурачат-это игра у них такая:делать вид борьбы с коррупцией,а на самом деле красть будут при любом прокуроре

Деньги всех украинских политиков краденные из бюджета и хранят их в американских долларах,в недвижимости на западе,в ячейках и в банках и если бы американцы действительно боролись с украинской коррупцией они бы раздели бы их всех,как раздели Лазаренко.... Кучма вор на порядок больший ,а начинать надо было с него
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19.01.2022 21:25 Ответить
якийсь він дивний,той Блінкен..
Не розуміє хто гроші коміссії плате
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19.01.2022 21:34 Ответить
...точно, треба сапуваты, бо сорняку в городи выше крыши
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20.01.2022 05:03 Ответить
 
 