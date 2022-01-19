Уже более 120 тысяч российских военных находятся на границе с Украиной, – Данилов
Для планирования полномасштабной наземной операции России понадобится миллион военных, сейчас на границе с Украиной их примерно 127 тысяч.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на комментарий секретаря СНБО Алексея Данилова. для LIGA.net.
"Сегодня общая численность российских войск на границе с Украиной составляет ориентировочно 127 000, в том числе наземный компонент – 106 000, с соответствующими огневыми, ударными и маневровыми возможностями. Есть определенные перемещения войск, но пока это не критично", – сказал Данилов.
По его словам, для полномасштабной наземной операции России нужен минимум миллион военных.
"Для того, чтобы россияне могли планировать полномасштабную наземную операцию, им понадобится более миллиона военных, для концентрации которых требуется время, а перемещение такого массива людей и техники не может остаться незамеченным", – сказал секретарь СНБО.
Он также отметил, что "все эти игрища у украинской границы" имеют и положительный эффект – объединение демократических стран в поддержке Украины в ее борьбе против Кремля.
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@warthog_nl
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https://twitter.com/warthog_nl/status/1483889556810260488 32 мин
Дивна ситуація-95тирічна бабуня більш мужня та адекватна, ніж більшість "чоловіків"-політиків вільного світу. Реальний респект Королеві.