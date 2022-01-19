Уже более 120 тысяч российских военных находятся на границе с Украиной, – Данилов

Для планирования полномасштабной наземной операции России понадобится миллион военных, сейчас на границе с Украиной их примерно 127 тысяч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на комментарий секретаря СНБО Алексея Данилова. для LIGA.net.

"Сегодня общая численность российских войск на границе с Украиной составляет ориентировочно 127 000, в том числе наземный компонент – 106 000, с соответствующими огневыми, ударными и маневровыми возможностями. Есть определенные перемещения войск, но пока это не критично", – сказал Данилов.

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По его словам, для полномасштабной наземной операции России нужен минимум миллион военных.

"Для того, чтобы россияне могли планировать полномасштабную наземную операцию, им понадобится более миллиона военных, для концентрации которых требуется время, а перемещение такого массива людей и техники не может остаться незамеченным", – сказал секретарь СНБО.

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Он также отметил, что "все эти игрища у украинской границы" имеют и положительный эффект – объединение демократических стран в поддержке Украины в ее борьбе против Кремля.