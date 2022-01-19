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Уже более 120 тысяч российских военных находятся на границе с Украиной, – Данилов

Уже более 120 тысяч российских военных находятся на границе с Украиной, – Данилов

Для планирования полномасштабной наземной операции России понадобится миллион военных, сейчас на границе с Украиной их примерно 127 тысяч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на комментарий секретаря СНБО Алексея Данилова. для LIGA.net.

"Сегодня общая численность российских войск на границе с Украиной составляет ориентировочно 127 000, в том числе наземный компонент – 106 000, с соответствующими огневыми, ударными и маневровыми возможностями. Есть определенные перемещения войск, но пока это не критично", – сказал Данилов.

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По его словам, для полномасштабной наземной операции России нужен минимум миллион военных.

"Для того, чтобы россияне могли планировать полномасштабную наземную операцию, им понадобится более миллиона военных, для концентрации которых требуется время, а перемещение такого массива людей и техники не может остаться незамеченным", – сказал секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен о скоплении войск РФ у границы Украины: Путин имеет возможность начать агрессию в кратчайшие сроки

Он также отметил, что "все эти игрища у украинской границы" имеют и положительный эффект – объединение демократических стран в поддержке Украины в ее борьбе против Кремля.

Автор: 

граница (5275) Данилов Алексей (1066) СНБО (4435)


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Топ комментарии
+28
Какую военную академию изволили заканчивать и в каком году?
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19.01.2022 20:41
+19
Данілов! Прокинься! Ти все міряєш наративами другої світової. На дворі 21 століття!!! З того часу як людство створило ракетні війська, забудь про п'яти- десятикратну перевагу для наступу ! Кому ти втираєш цю мульку про потребу в мільйон для наступу??? Дебіл повний...
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19.01.2022 21:10
+16
не розганяй панику данилоф
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19.01.2022 20:37
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Кстати о 120 тысячах и миллионе - Крым захватила группа спецназа из 15 человек, а через пять часов была армия ускоглазых рюсських в пятьсот чел.
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19.01.2022 21:53 Ответить
Он идиот? Никто в современной войне не пошлет толпы солдат на пулеметы, о каком миллионе он несет. Украину просто разбомбит авиация и ракеты, будут уничтожены все склады боеприпасов и ГСМ, блокада с моря и уничтожение жд путей в ЕС.
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19.01.2022 21:53 Ответить
еще как шлют, посмотри на хронику какие колонны шли на грузию в 2008 году
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19.01.2022 21:57 Ответить
Колонны техники и атака по полю пехотой на пулеметы это разные вещи.
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19.01.2022 22:02 Ответить
А в чем новость ? Их и в апреле было в районе 120 тыс.
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19.01.2022 21:53 Ответить
А кто им даст разбомбить?? Я понимаю что может ***** и положило на будапештский меморандум но похоже что Бриты и США всё-таки не считают его туалетной бумагой
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19.01.2022 21:56 Ответить
А кто ***** мешает бомбить беженцев и их лагеря в Сирии? Кто помешал расколоть Грузию, Преднестровье, Чечню? А там бомбили города и тысячами гибли люди, а пани Меркель с Путиным в засос была.
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19.01.2022 22:05 Ответить
***** непередбачуване
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19.01.2022 22:03 Ответить
Звучит как тролинг ***** "а ещё соберёшь?"
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19.01.2022 22:04 Ответить
говнокомандующийянелохсорокашестилетний сказал не нагонять.
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19.01.2022 22:05 Ответить
Зеленський: " Нє смотрітє навєрх!!! Ничиво нє лєтіт!"
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19.01.2022 22:14 Ответить
А-10


@warthog_nl

·
https://twitter.com/warthog_nl/status/1483889556810260488 32 мин



Дивна ситуація-95тирічна бабуня більш мужня та адекватна, ніж більшість "чоловіків"-політиків вільного світу. Реальний респект Королеві.
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19.01.2022 22:23 Ответить
Королева знає,що таке війна, не з книг.
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19.01.2022 22:41 Ответить
Разведка Украины засняла на марше крыс Путлера в 200 км севернее Киева на территории Белоруси...
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19.01.2022 22:58 Ответить
Які гарні зелені дерева і трава на фоні. Півроку плівку проявляли?
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19.01.2022 23:33 Ответить
И 120000 нападут на Украину?А почему они не напали в 14 году?Смотрите.Один только захват Дэбальцево обошелся русской армии в 15000 убитыми.Впереди они погнали быдлоскот из Донецка и Луганска ,новобранцев из РФ.Сзади шли регулярные части РФ.Вот результат на лицо .За 2 недели активных боёв ВСУ потеряли около 2000 убитыми.А русская армия с ополчением Донбасса около 15000 убитыми...Плюс технику.То есть можно и нужно убивать русскоскот .А погонят русские именно русскоскот в ввиде новобранцев - срочников 18-19 летних....Вся российская армия это до 100 тысяч более - менее обученных контратников.Все остальное - быдлоскот 18-19 летние срочники...
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19.01.2022 23:41 Ответить
Украине нужно наращивать ракетную программу.В ПЕРВЫЕ ЖЕ ЧАСЫ ВОЙНЫ УКРАИНА МОЖЕТ И ДОЛЖНА ПОТОПИТЬ ВЕСЬ РОССИЙСКИЙ НАДВОДНЫЙ ФЛОТ РАКЕТНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ НЕПТУН.ПОДВОДЙНЫЙ ФЛОТ РФ В ЧЕРНОМ МОРЕ ПОТОПЯТ НАШИ СОЮЗНИКИ.ТАК ЖЕ УЖЕ СЕЙЧАС ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНО И ПОСТАВЛЕНО НА ВООРУЖЕНИЕ БОЛЕЕ 5000 РАКЕТ К РАКЕТНЫМ КОМПЛЕСАМ ОЛЬХА М И Т.Д.ТАК ЖЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАВЕЗЕНО ИЗ США НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ДЖАВЕЛИНОВ...
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19.01.2022 23:50 Ответить
Оно, 3 года вместо развития ракетной программы контрабандистов и олигархов ловило, срывая государственный оборонный заказ!!
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20.01.2022 07:06 Ответить
Катерами рашфлот даже не подтопишь.Нужны дивизионы ПКР"Нептун",развертывание которых саботирует "правящая зелень",а секретарь СНБО закрывает на это глаза
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20.01.2022 10:13 Ответить
Это же каким надо быть идиотом чтоб ополчить против своей страны весь мир. На что надеется путин с точки зрения психиатров?
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20.01.2022 00:07 Ответить
Они за неделю могут и миллион привести. Дело не сколько их, а на сколько мы готовы!!!
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20.01.2022 00:25 Ответить
Каца-пський гiвнольот:
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20.01.2022 02:00 Ответить
хахахха рассмешил ))). Что это за фильм такой страшный?
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20.01.2022 09:16 Ответить
Это она асфальтом с Великого КрадIвництва ???
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21.01.2022 09:06 Ответить
А я то дурак думаю зачем нам дороги новые перед войной!
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21.01.2022 09:08 Ответить
...судя по логике Данилова: российские войска в парадной амуниции с винтовками "вперёд" с примкнутыми штыками блестя начищенными сапогами под полковой барабан, стройными рядами растянувшись на сотни километров начнут пеший "блицкриг". Феерично, товарищь размышляет. Основной залп Россия произведёт из орудия калибра 1153 мм... вот это калибрище!!! Этим орудием она может наделать шороху без "психической" атаки и без кавалерийкого рейда. Вот в чем шняга. И та царь пушка, ствол которой сейчас усиленно начищают германские полировщики, пострашнее "миллиона" штыков. Эту пушку скоро уже "сертифицируют", вот в чём парадигма современного мира.
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20.01.2022 04:58 Ответить
чому ніхто не панікував минулого літа, коли на кордонах України було майже 250 тис. москалів??
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20.01.2022 06:07 Ответить
Тому що була зовсIм Iнаш риторика в москальских засовах IнформацIi.
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20.01.2022 07:15 Ответить
Что б они все подохли....Твари руSSкие.
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20.01.2022 07:48 Ответить
Теоретик млять слугоуйобащний, ти який-сь військовий внз закінчив і тобі щось відомо про наступ, відступ та оборону?
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27.01.2022 11:51 Ответить
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