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Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию с безопасностью и помощь в модернизации ВСУ. ФОТО

Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию с безопасностью и помощь в модернизации ВСУ. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Собеседники обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью вокруг нашей страны и шагов, предпринимаемых в рамках существующих переговорных форматов, а также других модальностей политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении.

"Мы хотим активизировать работу всех переговорных форматов и открыть путь к проведению Нормандского саммита", – сказал Зеленский.

Президент отметил важность того факта, что в течение дня сохраняется режим прекращения огня на Донбассе, и на этой неделе ни один украинский военный не погиб. Президент Украины подчеркнул, что будет делаться все необходимое для достижения мира. На это направлен ряд украинских мирных инициатив, внесенных, среди прочего, в рамках Трехсторонней контактной группы.

Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию с безопасностью и помощь в модернизации ВСУ 01

В ходе встречи подробно обсуждалось двустороннее взаимодействие в сфере безопасности и обороны. Владимир Зеленский сделал акцент на важности усиления американской помощи, направленной на улучшение возможностей Вооруженных Сил нашего государства и их способности противостоять агрессии.

"Чтобы делать очень быстрые шаги, чтобы модернизировать армию, нужна помощь, особенно в столь непростые времена", – отметил Президент.

Кроме того, Зеленский поднял вопрос поддержки евроатлантических устремлений нашего государства, в частности ожиданий Украины от саммита НАТО в Мадриде.

Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию с безопасностью и помощь в модернизации ВСУ 02

Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля. В этом контексте Зеленский подчеркнул, что "Северный поток – 2" является геополитическим оружием и угрозой для энергетической безопасности Украины и Европы.

Кроме того, собеседники обсудили текущее состояние реализации трансформаций в Украине, затронули вопросы внутриполитической ситуации в нашей стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен надеется на справедливость в рассмотрении дела Порошенко

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) оборона (5215) США (26877) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+17
Осел настолько тупой , что намеков не понимает , пришлось лично Блимкину прилетать , что бы Ослу доходчиво объяснить , что нет на планете Земля места где оно сможет спрятаться. и заныкать наворованное бабло.
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19.01.2022 20:56
+16
Чучело, провалившее оборонзаказ и разворовавшее бюджет ВСУ, обсудило в Блинкеном модернизацию ВСУ.

Ога. Крыса обсудила с котом вопросы сохранности зерна.
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19.01.2022 21:05
+12
andrii vn@25_andriy



Казав, кажу і казитиму.
Зеленський люто ненавидить Україні і усе, що знею пов'язано.
Якщо це враховувати, тоді усі дії Земоніки стають зрозумілими.
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19.01.2022 21:07
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Правила форума Совет форумчан
фоен буба это страшно...его даже марусям впадлу на живо узреть..
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19.01.2022 20:48 Ответить
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19.01.2022 21:05 Ответить
ну да, дЄрьмак почті нє відєн
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19.01.2022 21:17 Ответить
Зеленський з себе корчить крутого.
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19.01.2022 20:50 Ответить
Вспомнился анекдот (племянница 8 лет рассказал).
Плывут два говна по канализации. Параллельно проплывает понос и спрашивает:
- Вы куда?

- На «стрелку».
- Можно с Вами?

- Нет! Нам нужны «крутые» парни…..
😁
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19.01.2022 22:36 Ответить
Осел настолько тупой , что намеков не понимает , пришлось лично Блимкину прилетать , что бы Ослу доходчиво объяснить , что нет на планете Земля места где оно сможет спрятаться. и заныкать наворованное бабло.
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19.01.2022 20:56 Ответить
andrii vn@25_andriy



Казав, кажу і казитиму.
Зеленський люто ненавидить Україні і усе, що знею пов'язано.
Якщо це враховувати, тоді усі дії Земоніки стають зрозумілими.
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19.01.2022 21:07 Ответить
Украину он естественно ненавидит , НО свою продажную шкуру оно очень даже любит , по тому если у него в голове остались хоть какие то мозги , то инстинкт самосохранения должен сработать.
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19.01.2022 21:15 Ответить
В переводе ну нормальный язык значит: Зеленский мычал, скрипел, бэ-экал и кривлялся...
Переводчикам тяжело...
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19.01.2022 20:59 Ответить
На жаль Люсю Арестович, та Лещенко із Найємом не запросили - у тролей було би більше шансів прихильників Порошенка зачепити.
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19.01.2022 21:08 Ответить
Як не прихильник Порошенка, та вважаю тебе кретином - це моє оціночне судження. Бо ти що, хотів бачити на зустрічі з держсекретарем США торговца сочінскімі арбузамі із виглядом пітекантропа, есесовку, що розбирається у сортах дітей, старого бородатого *******, вєчно маладова і вєчно пьянова знавця корабєльних сосєн та інших правовірних зе-лідеріфф???
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19.01.2022 22:31 Ответить
Чучело, провалившее оборонзаказ и разворовавшее бюджет ВСУ, обсудило в Блинкеном модернизацию ВСУ.

Ога. Крыса обсудила с котом вопросы сохранности зерна.
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19.01.2022 21:05 Ответить
Без Ермака ну никак,смотрящий за Зеленским.
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19.01.2022 21:11 Ответить
главное не лишайте этого главнокомандующего возможности поцеловать лысого каждому в прыжке...
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19.01.2022 21:12 Ответить
Есть один простой выход, разрешение на ношение огнестрельного оружия для граждан Украины...
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19.01.2022 21:13 Ответить
Может ты хоть поинтересуешься этим вопросом в нете . Бо в Украине нарезное оружие всегда было легальным для населения . Получаешь разрешение и идешь и покупаешь .Запрещен для населения только короткоствол и полный автомат.
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19.01.2022 21:19 Ответить
Тут мова про бойову зброю, кулемети гранатомети.
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19.01.2022 21:21 Ответить
Населению гранатометы ? У тебя с головой все нормально ? Может танки и средства ПВО еще раздать .
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19.01.2022 21:32 Ответить
Да, хочу гранатомьоты ! И танки! И средства ПВО! Я есть население! С головой фсьо нормально!
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19.01.2022 22:52 Ответить
Ну тут два варианта , вперед на контракт в ВСУ и у тебя все это будет , а второй тебе надо стать долларовым мультимиллионером , что бы все что ты хочешь , содержать , заправлять и обслуживать . Танку на пример зимой 40-50 л солярки в сутки только на прогрев надо , цены на заправках надеюсь видел , а БК от 1000 до 50000 баксов за один выстрел и т д . По тому вибирай какой вариант тебя устраивает и вперед , действуй.
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19.01.2022 23:03 Ответить
Спасибо. Подумаю над вариантами.
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19.01.2022 23:14 Ответить
Ніт! На таке Бубочка не согласний!
Самі знаєте чому.
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19.01.2022 21:19 Ответить
Представляю каково американцам сидеть на переговорах, и понимать что напротив них сидит Дерьмак который все докладывает Х***лу.
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19.01.2022 21:13 Ответить
тю...а то им в первый раз с такими режимами сталкиваться .методы стимулирования давным давно отработаны
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19.01.2022 21:19 Ответить
ихнее глубинное государство с нашим голубинным руководством...
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19.01.2022 21:24 Ответить
Мабуть, компромат на зебила есть не тока у пыни.
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19.01.2022 22:39 Ответить
ну мля вова спасибо тебе теперь мы будем носить стенсоны как майор Пейн
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19.01.2022 21:14 Ответить
Полгода тому я написал письмо Президенту Байдену и просил его организовать подготовку в США летного состава из Украины. Чтобы в случае конфронтации с РФ наши "кожедубы" косили их на нашей земле как капусту. И ещё кое-что просил. Но дед не вник и не помог. Дед! Но сейчас то ты понял. Выдели нам по лендлизу пару сотен Файтеров, вооружений к ним, техперсонал, который бы
обучил наших технарей обслуге...
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19.01.2022 21:16 Ответить
Блінкен розповів Ослу що у нас на кордоні московити зібрали війська?
Яка неожиданность...Бубочка якость і не курсі, не було часу. Має право на відпочинок. Дітей не бачить, Ленку.
Спасибі, Блінкен!
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19.01.2022 21:18 Ответить
Та в нього взагалі "переможна перемога" сьогодні - "Президент відзначив важливість того факту, що протягом дня зберігається режим припинення вогню"
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19.01.2022 21:31 Ответить
Агов, мудрий нарід!?? Ви чули яку hu-йню чесав ваш найвеличніший лідор у своєму "зверненні" до аудиторії 95-го кварталу?
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19.01.2022 22:20 Ответить
Ім панрафілось. Главноє, чтопи праклятиє пєндо-омєріканци нас нє винуждалі трівожицца.
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19.01.2022 22:36 Ответить
слухи









Богдан


@boikobogdan1

Про раптовий приїзд Блінкена.ЦЕ ВІЗИТ ІЗ СОКИРОЮ!АМЕРИКАНЦЯМ СТАЛО ВІДОМО,ЩО ОДНІЄЮ ІЗ ПЕРЕДУМОВ НАПАДУ РАШКИ Є ЗГОДА БЛАЗНЯ НА ЮРИДИЧНУ КАПІТУЛЯЦІЮ.БЛІНКЕН ВЕЗЕ ОЗВУЧЕННЯ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ЗЕРМАКІВ ТАКИХ ДІЙ ЗІ СТОРОНИ США.ТАКОЖ ПРОЗВУЧИТЬ ПОГРОЗА ОПРИЛЮДНЕННЯ СУТІ ЦІЄЇ ЗРАДИ.



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19.01.2022 22:42 Ответить
Еврей Блинкен, увидев бубочку, понял, что евреи крывого рогу генетически отличаются от нормальных евреев.
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19.01.2022 22:42 Ответить
говорить то о чем ни бум бум
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19.01.2022 22:45 Ответить
а что это за наушничек торчит у осла? оно тупое, английский не знает?
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19.01.2022 23:35 Ответить
На нас напали, а он им мирные инициативы. Глупо звучит.
Тут санкции требовать нужно и оружие с боеприпасами, а не мирные инициативы...
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19.01.2022 23:51 Ответить
Деньги разворовал на "вэлыкых крадивныцтвах", раздал своим дружкам по особняку, прибарахлился короче...
А теперь хочет на чужих плечах в Рай въехать!.
Это оно, зебильное Чмо, никому ничего не должно, а ему должны ВСЕ! Логика быдла!
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20.01.2022 07:32 Ответить
 
 