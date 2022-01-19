Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию с безопасностью и помощь в модернизации ВСУ. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Собеседники обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью вокруг нашей страны и шагов, предпринимаемых в рамках существующих переговорных форматов, а также других модальностей политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении.
"Мы хотим активизировать работу всех переговорных форматов и открыть путь к проведению Нормандского саммита", – сказал Зеленский.
Президент отметил важность того факта, что в течение дня сохраняется режим прекращения огня на Донбассе, и на этой неделе ни один украинский военный не погиб. Президент Украины подчеркнул, что будет делаться все необходимое для достижения мира. На это направлен ряд украинских мирных инициатив, внесенных, среди прочего, в рамках Трехсторонней контактной группы.
В ходе встречи подробно обсуждалось двустороннее взаимодействие в сфере безопасности и обороны. Владимир Зеленский сделал акцент на важности усиления американской помощи, направленной на улучшение возможностей Вооруженных Сил нашего государства и их способности противостоять агрессии.
"Чтобы делать очень быстрые шаги, чтобы модернизировать армию, нужна помощь, особенно в столь непростые времена", – отметил Президент.
Кроме того, Зеленский поднял вопрос поддержки евроатлантических устремлений нашего государства, в частности ожиданий Украины от саммита НАТО в Мадриде.
Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля. В этом контексте Зеленский подчеркнул, что "Северный поток – 2" является геополитическим оружием и угрозой для энергетической безопасности Украины и Европы.
Кроме того, собеседники обсудили текущее состояние реализации трансформаций в Украине, затронули вопросы внутриполитической ситуации в нашей стране.
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Плывут два говна по канализации. Параллельно проплывает понос и спрашивает:
- Вы куда?
- На «стрелку».
- Можно с Вами?
- Нет! Нам нужны «крутые» парни…..
😁
Казав, кажу і казитиму.
Зеленський люто ненавидить Україні і усе, що знею пов'язано.
Якщо це враховувати, тоді усі дії Земоніки стають зрозумілими.
Переводчикам тяжело...
Ога. Крыса обсудила с котом вопросы сохранности зерна.
Самі знаєте чому.
обучил наших технарей обслуге...
Яка неожиданность...Бубочка якость і не курсі, не було часу. Має право на відпочинок. Дітей не бачить, Ленку.
Спасибі, Блінкен!
Богдан
@boikobogdan1
Про раптовий приїзд Блінкена.ЦЕ ВІЗИТ ІЗ СОКИРОЮ!АМЕРИКАНЦЯМ СТАЛО ВІДОМО,ЩО ОДНІЄЮ ІЗ ПЕРЕДУМОВ НАПАДУ РАШКИ Є ЗГОДА БЛАЗНЯ НА ЮРИДИЧНУ КАПІТУЛЯЦІЮ.БЛІНКЕН ВЕЗЕ ОЗВУЧЕННЯ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ЗЕРМАКІВ ТАКИХ ДІЙ ЗІ СТОРОНИ США.ТАКОЖ ПРОЗВУЧИТЬ ПОГРОЗА ОПРИЛЮДНЕННЯ СУТІ ЦІЄЇ ЗРАДИ.
Тут санкции требовать нужно и оружие с боеприпасами, а не мирные инициативы...
А теперь хочет на чужих плечах в Рай въехать!.
Это оно, зебильное Чмо, никому ничего не должно, а ему должны ВСЕ! Логика быдла!