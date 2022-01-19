Зеленский обсудил с Блинкеном ситуацию с безопасностью и помощь в модернизации ВСУ. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Собеседники обменялись мнениями относительно ситуации с безопасностью вокруг нашей страны и шагов, предпринимаемых в рамках существующих переговорных форматов, а также других модальностей политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении.

"Мы хотим активизировать работу всех переговорных форматов и открыть путь к проведению Нормандского саммита", – сказал Зеленский.

Президент отметил важность того факта, что в течение дня сохраняется режим прекращения огня на Донбассе, и на этой неделе ни один украинский военный не погиб. Президент Украины подчеркнул, что будет делаться все необходимое для достижения мира. На это направлен ряд украинских мирных инициатив, внесенных, среди прочего, в рамках Трехсторонней контактной группы.

В ходе встречи подробно обсуждалось двустороннее взаимодействие в сфере безопасности и обороны. Владимир Зеленский сделал акцент на важности усиления американской помощи, направленной на улучшение возможностей Вооруженных Сил нашего государства и их способности противостоять агрессии.

"Чтобы делать очень быстрые шаги, чтобы модернизировать армию, нужна помощь, особенно в столь непростые времена", – отметил Президент.

Кроме того, Зеленский поднял вопрос поддержки евроатлантических устремлений нашего государства, в частности ожиданий Украины от саммита НАТО в Мадриде.

Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля. В этом контексте Зеленский подчеркнул, что "Северный поток – 2" является геополитическим оружием и угрозой для энергетической безопасности Украины и Европы.

Кроме того, собеседники обсудили текущее состояние реализации трансформаций в Украине, затронули вопросы внутриполитической ситуации в нашей стране.

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