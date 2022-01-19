Восемь лет от "Крещения огнем" на Грушевского: "Огонь отчаянных не жжет". ФОТО

19 января 2014 во время Революции Достоинства противостояние на Майдане из мирной фазы перешло в силовую. Тот день стал переломным: участники революции зажгли первые шины, силовики применили оружие и водометы.

Цензор.НЕТ напоминает, как это было.

19 января 2014 участники Революции Достоинства вышли на народное вече после принятия депутатами "диктаторских законов" 16 января. Они двинулись по улице Грушевского в сторону Кабинета министров и Верховной Рады. Но в районе стадиона "Динамо" движение было заблокировано бойцами "Беркута".

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Силовики применили против активистов травматическое оружие, свето-шумовые гранаты и водометы, запрещенные при минусовой температуре.

Протестующие в ответ бросали "коктейли Молотова", камни и впервые создали дымовой занавес, поджег покрышки. Также в тот день подожгли автобус МВД.

За сутки ранения получили 100 активистов, силовики также сообщили о нескольких пострадавших.

Автор фото – Дмитрий Серебряков.







































