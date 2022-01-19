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Восемь лет от "Крещения огнем" на Грушевского: "Огонь отчаянных не жжет". ФОТО

19 января 2014 во время Революции Достоинства противостояние на Майдане из мирной фазы перешло в силовую. Тот день стал переломным: участники революции зажгли первые шины, силовики применили оружие и водометы.

Цензор.НЕТ напоминает, как это было.

19 января 2014 участники Революции Достоинства вышли на народное вече после принятия депутатами "диктаторских законов" 16 января. Они двинулись по улице Грушевского в сторону Кабинета министров и Верховной Рады. Но в районе стадиона "Динамо" движение было заблокировано бойцами "Беркута".

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Силовики применили против активистов травматическое оружие, свето-шумовые гранаты и водометы, запрещенные при минусовой температуре.

Протестующие в ответ бросали "коктейли Молотова", камни и впервые создали дымовой занавес, поджег покрышки. Также в тот день подожгли автобус МВД.

За сутки ранения получили 100 активистов, силовики также сообщили о нескольких пострадавших.

Автор фото – Дмитрий Серебряков.

Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 01
Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 02
Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 03
Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 04
Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 05
Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 06
Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 07Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 08Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 09Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 10
Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 11
Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 12
Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 13
Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 14
Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 15
Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 16
Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 17
Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 18
Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 19
Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 20
Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 21
Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 22
Восемь лет от Крещения огнем на Грушевского: Огонь отчаянных не жжет 23

Автор: 

история (2017) революция (1371) евромайдан (7835)


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Топ комментарии
+60
Слава Українському народу
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19.01.2022 21:23
+35
А кто-то в это время шутил про эбонитовые палочки и свитера и кто-то с этих шуток ржал.

А украинцы не стали гасить этих тупорылых ушлепков везде, где только отыщут.

И вот ЗЕ у власти. И вот все повторяется. Вот только ошибок повторять нельзя - гасить надо не только ЗЕ, но и тех, кто его поддерживает.
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19.01.2022 21:33
+33
Есть одно фото, где одна женщина, хорошо одетая, идёт с шиной………🙂 очень показательно=>за свободу/независимость - все едины….
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19.01.2022 21:53
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Если так не приятно общение,могу легко от него избавить. Прощай не хворай
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22.01.2022 02:55 Ответить
Эх, кто помнит ? В тот вечер наши соорудили лестницу со стороны Петровской аллеи над входной колоннадой на Динамо. Януковские беркутовцы атаковали хлопцев с обратной стороны. Одного сбросили. Еще нескольких покалечили. КТО ОТВЕТИЛ ? 7 лет !!! Друзі, гуртуймуся. Наші вороги й ззовні, й поруч !
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19.01.2022 23:42 Ответить
"Муж, жену забирай, сейчас тут будет война..."
Это был вечер 19 января, тогда я впервые увидела, как подвозят коктейли.
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19.01.2022 23:43 Ответить
Респект ЗАПЕКЛИМ Українцям, що вогню не бояться!!!!
Памятаємо Героїв, низький їм уклін!!!!
Свято наближається!! Пильнуймо Україну!!!
🇺🇦❤️⚔️🌶🍒🌻🌞⚔️⚔️⚔️❤️🇺🇦🇺🇸🇹🇷👏✊✊‼️‼️‼️
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20.01.2022 00:19 Ответить
Пече, ой, як пече брате, особливо душу, осбливо за те, що не вберіг, не захистив, не встиг....
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20.01.2022 00:28 Ответить
Ми нічого не забули.
То було страшно, боляче, важко.

Плакали, молилися, вірили.
Шана МУЖНІМ !
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20.01.2022 01:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HihXs_Q6Qx8 пригадаємо
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20.01.2022 01:43 Ответить
19 січня- символічна дата. НКВДисти завжди приурочували свій терор до якоїсь дати. Внуки НКВДистів призначили розправу над Порошенком на річницю розстрілів Майдану. Помста пісюаніста Порошенку за Майдан, за Армію, Мову, Віру, за відвойовані території, за асоціацію з ЄС, за безвіз, за внесення в конституцію членство в НАТО та ЄС, за те, що не заглядав в очі *******.
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20.01.2022 02:03 Ответить
Свобода выжженная огнём и политая кровью должна быть ценней воздуха....
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20.01.2022 03:44 Ответить
Треба буде ще раз передивитись фільм "Зима у вогні". Після першого перегляду в мене просто котились сльози від гордості за нашу націю, на душі була велика каменюка. Слава Україні!

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20.01.2022 06:12 Ответить
Там і мій син дає свої спогади. Якби не невістка я б і не знала що він постраждав від мінтяр коли спасав людину котру забивали.
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22.01.2022 18:58 Ответить
Ого...
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22.01.2022 22:40 Ответить
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