Восемь лет от "Крещения огнем" на Грушевского: "Огонь отчаянных не жжет". ФОТО
19 января 2014 во время Революции Достоинства противостояние на Майдане из мирной фазы перешло в силовую. Тот день стал переломным: участники революции зажгли первые шины, силовики применили оружие и водометы.
Цензор.НЕТ напоминает, как это было.
19 января 2014 участники Революции Достоинства вышли на народное вече после принятия депутатами "диктаторских законов" 16 января. Они двинулись по улице Грушевского в сторону Кабинета министров и Верховной Рады. Но в районе стадиона "Динамо" движение было заблокировано бойцами "Беркута".
Силовики применили против активистов травматическое оружие, свето-шумовые гранаты и водометы, запрещенные при минусовой температуре.
Протестующие в ответ бросали "коктейли Молотова", камни и впервые создали дымовой занавес, поджег покрышки. Также в тот день подожгли автобус МВД.
За сутки ранения получили 100 активистов, силовики также сообщили о нескольких пострадавших.
Автор фото – Дмитрий Серебряков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это был вечер 19 января, тогда я впервые увидела, как подвозят коктейли.
Памятаємо Героїв, низький їм уклін!!!!
Свято наближається!! Пильнуймо Україну!!!
🇺🇦❤️⚔️🌶🍒🌻🌞⚔️⚔️⚔️❤️🇺🇦🇺🇸🇹🇷👏✊✊‼️‼️‼️
То було страшно, боляче, важко.
Плакали, молилися, вірили.
Шана МУЖНІМ !