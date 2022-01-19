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Новости Агрессия России против Украины Война
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Байден готов активно работать с Конгрессом над ответом на дальнейшую агрессию России в отношении Украины, - Белый дом

Байден готов активно работать с Конгрессом над ответом на дальнейшую агрессию России в отношении Украины, - Белый дом

Президент США Джо Байден принял решение продолжать тесную работу с Конгрессом по подготовке мер в ответ на возможную дальнейшую агрессию России в отношении Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент Байден согласился продолжить тесно работать с Конгрессом по мере того, как администрация готовится ввести значительные меры в ответ на дальнейшую агрессию России против Украины", - говорится в заявлении Псаки, выпущенном по итогам встречи американского лидера с сенаторами, на которой в частности обсуждалась ситуация в Украине.

Байден также обменялся с сенаторами мнениями по поводу способов продолжения тесной работы с союзниками и партнерами по поддержке Украины как путем дипломатии для решения украинского кризиса, так и с помощью мер сдерживания. Президент также одобрительно отозвался о традиции обеих партий США поддерживать Украину.

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Как отмечается в документе, на встрече присутствовали сенаторы, которые накануне возвратились с Украины, где провели встречу с украинским руководством и заявили о "многолетней двухпартийной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины".

Автор: 

Байден Джо (2791) Конгресс США (1236) США (26877)


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Топ комментарии
+4
Чугайстр


@Chugastrr

·
https://twitter.com/Chugastrr/status/1483507801389424646 18 янв.



будь який військовослужбовець ЗСУ через місяць
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19.01.2022 22:54
+3


Наш сокіл та їхня курка!
Допоможемо Європі, посилимо НАТО!
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19.01.2022 22:28
+3
Обвал индексов и акций РАБссиянских компаний Байден создал на ровном месте... 20 ведущих компаний РАБссии потеряли миллиарды долларов всего за 5 дней... Крысы мавзолейные еще пару Ультиматумов Байдену и Пентагону и вы в ЖО....,в добрый крысята путлера...
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20.01.2022 04:04
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не показывайте только ему убаюкивающее обращение нашего верховнокомандующего...
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19.01.2022 22:05 Ответить
Він і без нього впорається.
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19.01.2022 22:14 Ответить
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19.01.2022 22:07 Ответить
Он как тот маргарин для Украины: Ни вреда ни пользы. Если бы не конгресмены, Пуйло бы его бы уже давно купил.
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19.01.2022 22:14 Ответить
Як Трампа?
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19.01.2022 23:29 Ответить
Трампа купить не удалось
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20.01.2022 02:04 Ответить
Впевнений?
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20.01.2022 06:00 Ответить
100% . ни одно расследование не нашло никаких доказательств . ни одно ! а уж как копали . в свою очередь байден по самые уши увяз .
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21.01.2022 07:26 Ответить
А щоб не було ,,подальшої агресії,,нам ще позавчора потрібна була сильна та якісна повітряна оборона ОБОРОНА а не зброя для нападу.Тим більше що поки ***** страдає нападом у Думу поступила пропозиція що до приєднання окупованих українських територій до мокшандію і я впевнений що вона дістане ,,добро,,
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19.01.2022 22:18 Ответить
P.S.Тим більше що оборонна зброя ніким не може прийматися загрозою для мокшандію.А ось для тих хто має наміри вторгнутися вона буде загрозою.
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19.01.2022 22:21 Ответить
и что это для нас изменит ? а кацапам будет лишний повод получить еще санкций
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19.01.2022 23:57 Ответить
визнання рф длнр -це агресія? агресія.прошу санкції для *****.
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19.01.2022 22:21 Ответить
Байден пытается заработать политические баллы - Украина это единственное где у него есть поддержка обоих партий но к сожалению окно возможностей может и тут закрыться - в обществе становятся все более популярными настроения - "а зачем нам эта коррумпированая страна на обратной стороне глобуса". Тут сильно отношение поменялось по сравнению с 2014
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19.01.2022 22:24 Ответить
Скажем коррупции в США не меньше , особенно если говорить о Байдене . Если байдену плевать на свою страну которую он наводнил нелегалами , внедряет критическую расовую теорию в школы , потакает сносу памятников основателям США , то что можно говорить тогда об Украине ? Отношение в 2014 было такое же когда Обама об украино-росийской войне заявил своим генералам - "не втягивайте меня в этот конфликт ."
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20.01.2022 02:11 Ответить
шо, перед неграми на колени становиться больше не нравится ?
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20.01.2022 07:46 Ответить


Наш сокіл та їхня курка!
Допоможемо Європі, посилимо НАТО!
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19.01.2022 22:28 Ответить
Пускай дадут нам оружие и не парятся про нас. Неужели мы не заслужили НЕ ядерного оружия в обмен на сотни уничтоженных боеголовок???
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19.01.2022 22:30 Ответить
шо ще за вас зробити? - може голоснути?
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20.01.2022 05:43 Ответить
Чугайстр


@Chugastrr

·
https://twitter.com/Chugastrr/status/1483507801389424646 18 янв.



будь який військовослужбовець ЗСУ через місяць
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19.01.2022 22:54 Ответить
Мистер Бидон, ты не юли ! давай серьезную Озабоченность !!!!
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19.01.2022 23:25 Ответить
Проект "Бурисма", похоже, накрылся; так что ему теперь всё равно.
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19.01.2022 23:53 Ответить
Если война начинается по-настоящему, удар наносится внезапно, пока никто не опомнился. Таким был захват Крыма, такой была барановирусная атака на Западную цивилизацию.
Сейчас же всё это напоминает какое-то дикое шоу для отвлечения внимания: "нападёт - не нападёт". Похоже и в Москве, и в Киеве режимы шатаются, и таким образом создают у населения состояние перманентой истерии.
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19.01.2022 23:30 Ответить
да что то я истерии не наблюдаю
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19.01.2022 23:59 Ответить
Kaк минимум - такая цель поставлена пропагандой. Другое дело - пропаганда работает во многом вхолостую.
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20.01.2022 00:02 Ответить
Какие санкции он отменит в этот раз?
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19.01.2022 23:45 Ответить
таке враження що всесвітня Олімпіада відбувається не в Пекині, а в Києві...
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19.01.2022 23:54 Ответить
Основні дисципліни а саме біг по колу та біг на місці відбуваються в Україн
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20.01.2022 01:43 Ответить
Обвал индексов и акций РАБссиянских компаний Байден создал на ровном месте... 20 ведущих компаний РАБссии потеряли миллиарды долларов всего за 5 дней... Крысы мавзолейные еще пару Ультиматумов Байдену и Пентагону и вы в ЖО....,в добрый крысята путлера...
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20.01.2022 04:04 Ответить
з точкі зору "за Україну" - Байден іноді вражае...
рижий вражав ще більше і завжди своїм - за русню.
ніколи не вражав Маккейн - но тут ми прогавили все...
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20.01.2022 05:59 Ответить
А когда мы введем санкции против агрессора ??

1. Эмбарго на любую торговлю с оккупантом, включая нефть, газ и уголь
2. Запрет любого бизнеса агрессора на территории Украины
3. Запрет на поездки граждан кацапстана на территорию Украины, исключения - только через жёсткий визовый режим.
4. Уголовное наказание для ВСЕХ, за нарушение режима этих санкций

За нас почему-то впрягаются Штаты и Евросоюз, но мы продолжаем спокойно вести бизнес с оккупантами. Кацапы без проблем шастают туда-сюда, даже всякие певцы ртом сюда ездят и зарабатывают деньги
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20.01.2022 07:42 Ответить
 
 