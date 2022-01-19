Байден готов активно работать с Конгрессом над ответом на дальнейшую агрессию России в отношении Украины, - Белый дом
Президент США Джо Байден принял решение продолжать тесную работу с Конгрессом по подготовке мер в ответ на возможную дальнейшую агрессию России в отношении Украины.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Президент Байден согласился продолжить тесно работать с Конгрессом по мере того, как администрация готовится ввести значительные меры в ответ на дальнейшую агрессию России против Украины", - говорится в заявлении Псаки, выпущенном по итогам встречи американского лидера с сенаторами, на которой в частности обсуждалась ситуация в Украине.
Байден также обменялся с сенаторами мнениями по поводу способов продолжения тесной работы с союзниками и партнерами по поддержке Украины как путем дипломатии для решения украинского кризиса, так и с помощью мер сдерживания. Президент также одобрительно отозвался о традиции обеих партий США поддерживать Украину.
Как отмечается в документе, на встрече присутствовали сенаторы, которые накануне возвратились с Украины, где провели встречу с украинским руководством и заявили о "многолетней двухпартийной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины".
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@Chugastrr
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https://twitter.com/Chugastrr/status/1483507801389424646 18 янв.
будь який військовослужбовець ЗСУ через місяць
Сейчас же всё это напоминает какое-то дикое шоу для отвлечения внимания: "нападёт - не нападёт". Похоже и в Москве, и в Киеве режимы шатаются, и таким образом создают у населения состояние перманентой истерии.
рижий вражав ще більше і завжди своїм - за русню.
ніколи не вражав Маккейн - но тут ми прогавили все...
1. Эмбарго на любую торговлю с оккупантом, включая нефть, газ и уголь
2. Запрет любого бизнеса агрессора на территории Украины
3. Запрет на поездки граждан кацапстана на территорию Украины, исключения - только через жёсткий визовый режим.
4. Уголовное наказание для ВСЕХ, за нарушение режима этих санкций
За нас почему-то впрягаются Штаты и Евросоюз, но мы продолжаем спокойно вести бизнес с оккупантами. Кацапы без проблем шастают туда-сюда, даже всякие певцы ртом сюда ездят и зарабатывают деньги