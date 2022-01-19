Байден готов активно работать с Конгрессом над ответом на дальнейшую агрессию России в отношении Украины, - Белый дом

Президент США Джо Байден принял решение продолжать тесную работу с Конгрессом по подготовке мер в ответ на возможную дальнейшую агрессию России в отношении Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент Байден согласился продолжить тесно работать с Конгрессом по мере того, как администрация готовится ввести значительные меры в ответ на дальнейшую агрессию России против Украины", - говорится в заявлении Псаки, выпущенном по итогам встречи американского лидера с сенаторами, на которой в частности обсуждалась ситуация в Украине.

Байден также обменялся с сенаторами мнениями по поводу способов продолжения тесной работы с союзниками и партнерами по поддержке Украины как путем дипломатии для решения украинского кризиса, так и с помощью мер сдерживания. Президент также одобрительно отозвался о традиции обеих партий США поддерживать Украину.

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Как отмечается в документе, на встрече присутствовали сенаторы, которые накануне возвратились с Украины, где провели встречу с украинским руководством и заявили о "многолетней двухпартийной поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины".