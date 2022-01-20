Главные новости 19 января: Блинкен в Киеве, мера пресечения для Порошенко

Зеленский призывает украинцев не паниковать, госсекретарь США Блинкен побывал в Киеве, Порошенко избрали меру пресечения - главные новости Украины и мира 19 января.

Зеленский призывает не паниковать

Президент записал соответствующее видеообращение к украинцам. Он подчеркнул, что война длится уже 8 лет, а власти знают о ситуации с безопасностью и имеют план действий.

С подобным месседжем выступил ныне и глава фракции "Слуга народа" Арахамия: он утверждает, что ситуация на Донбассе ничем не хуже той, которая была весной 2021, а западные СМИ якобы вбрасывают фейки.

Секретарь СНБО Данилов говорит, что на границе Украины находятся 127 тыс. российских военных. А для полномасштабной наземной операции, по его словам, требуется миллион.

Блинкен в Киеве

Государственный секретарь США встретился с американскими дипломатами, президентом Зеленским и главой МИДа Кулебой. Он отмечает, что США хотят мира, а Россия еще может предпринять шаги для деэскалации. Впрочем, и агрессию она может начать в кратчайшие сроки.

Мера пресечения для Порошенко

В качестве меры пресечения для пятого президента суд избрал личное обязательство. Офис генпрокурора обещает подать апелляцию. Сторонники Порошенко все равно отправились на Банковую и провели там акцию.

Адвокат Порошенко Новиков говорит, что ему и нардепам "ЕС" неизвестные предлагали купить запись якобы совещания у Зеленского относительно суда по "делу Порошенко".

Депутаты Госдумы просят Путина признать "ЛДНР"

С такой просьбой к нему обратились члены российской Компартии.

Украину посетит Эрдоган

Это произойдет 3 февраля – в день 30-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией.

Гордон утверждает, что его редакцию обстреляли

Журналист сообщил, что редакцию обстреляли и показал поврежденное окно. В полиции открыли производство, но говорят, что повреждение на окне – не сквозное.