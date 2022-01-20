Главные новости 19 января: Блинкен в Киеве, мера пресечения для Порошенко
Зеленский призывает украинцев не паниковать, госсекретарь США Блинкен побывал в Киеве, Порошенко избрали меру пресечения - главные новости Украины и мира 19 января.
Зеленский призывает не паниковать
Президент записал соответствующее видеообращение к украинцам. Он подчеркнул, что война длится уже 8 лет, а власти знают о ситуации с безопасностью и имеют план действий.
С подобным месседжем выступил ныне и глава фракции "Слуга народа" Арахамия: он утверждает, что ситуация на Донбассе ничем не хуже той, которая была весной 2021, а западные СМИ якобы вбрасывают фейки.
Секретарь СНБО Данилов говорит, что на границе Украины находятся 127 тыс. российских военных. А для полномасштабной наземной операции, по его словам, требуется миллион.
Блинкен в Киеве
Государственный секретарь США встретился с американскими дипломатами, президентом Зеленским и главой МИДа Кулебой. Он отмечает, что США хотят мира, а Россия еще может предпринять шаги для деэскалации. Впрочем, и агрессию она может начать в кратчайшие сроки.
Мера пресечения для Порошенко
В качестве меры пресечения для пятого президента суд избрал личное обязательство. Офис генпрокурора обещает подать апелляцию. Сторонники Порошенко все равно отправились на Банковую и провели там акцию.
Адвокат Порошенко Новиков говорит, что ему и нардепам "ЕС" неизвестные предлагали купить запись якобы совещания у Зеленского относительно суда по "делу Порошенко".
Депутаты Госдумы просят Путина признать "ЛДНР"
С такой просьбой к нему обратились члены российской Компартии.
Украину посетит Эрдоган
Это произойдет 3 февраля – в день 30-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией.
Гордон утверждает, что его редакцию обстреляли
Журналист сообщил, что редакцию обстреляли и показал поврежденное окно. В полиции открыли производство, но говорят, что повреждение на окне – не сквозное.
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На камери попаде людина яка воювала за ДНР з російським гражданством, але його не знайдуть. Тому що, того чоловіка спец-служби Росії бистро вивезуть з України.
Це зробиться для того щоб забезпечити алібі Гордону, що він нібито не агент Кремля. Далі піар піар... гарні слова і тд і тп.
Потім Гордон балотується на президенти України, плюс в нього є Смешко, який відмовиться від виборів, а голоси підуть тому же Гордону.
Гордон стає президентом і по тихенькому робить свою грязну справу.
буде рейтинг Смешка,
буде рейтинг проросійських сил,
і будуть голоса із антирейтингу інших політиків,
також можуть бути ще якісь технічні кандидати яких буде спонсорувати Кремль,
Так що мої здогадки мають логіку.
Порошенко после суда празднует в столичном
ресторане
Причем сами они не могут стать успешнее и богаче, поэтому все их желания сводятся к тому, чтобы другие стали бедными лузерами.
Ну и старая добрая пролетарская ненависть. Куда ж без нее...
"Во время освещения пресс-конференции президента Джо Байдена в среду старший международный корреспондент CNN Мэтью Чанс сказал, что, по его мнению, украинские чиновники "с ужасом" смотрели на высказывания Байдена о дозированном вторжении России в Украину и процитировал украинских чиновников, выразивших свое недовольство комментариями, включая одного из них, который сказал, что заявление Байдена включает Путину зеленый свет на вход в Украину в свое удовольствие".
Чанс сказал: "Я имею в виду, что они смотрели на эти высказывания, я думаю, с ужасом. Один украинский чиновник, с которым я был в тесном контакте во время этой марафонской пресс-конференции, сказал, что он был, я цитирую здесь, "шокирован" тем, что президент Байден дал зеленый свет Владимиру Путину таким образом, что президент США провел различие между масштабами вторжений, и при этом предположил, что незначительное вторжение вызовет меньшую реакцию, чем более полное вторжение. Конечно, большая озабоченность чиновников, о которой он рассказал, заключается в том, что это дает Путину - и это еще одна цитата - это "дает зеленый свет Путину на вход в Украину по своему усмотрению". И это не только один украинский чиновник. Другие украинские чиновники ответили аналогичным образом. Киев, по словам другого, "ошеломлен" тем, что сказал президент Байден".