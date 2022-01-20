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Новости Война
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Главные новости 19 января: Блинкен в Киеве, мера пресечения для Порошенко

Главные новости 19 января: Блинкен в Киеве, мера пресечения для Порошенко

Зеленский призывает украинцев не паниковать, госсекретарь США Блинкен побывал в Киеве, Порошенко избрали меру пресечения - главные новости Украины и мира 19 января.

Зеленский призывает не паниковать

Президент записал соответствующее видеообращение к украинцам. Он подчеркнул, что война длится уже 8 лет, а власти знают о ситуации с безопасностью и имеют план действий.

С подобным месседжем выступил ныне и глава фракции "Слуга народа" Арахамия: он утверждает, что ситуация на Донбассе ничем не хуже той, которая была весной 2021, а западные СМИ якобы вбрасывают фейки.

Секретарь СНБО Данилов говорит, что на границе Украины находятся 127 тыс. российских военных. А для полномасштабной наземной операции, по его словам, требуется миллион.

Блинкен в Киеве

Государственный секретарь США встретился с американскими дипломатами, президентом Зеленским и главой МИДа Кулебой. Он отмечает, что США хотят мира, а Россия еще может предпринять шаги для деэскалации. Впрочем, и агрессию она может начать в кратчайшие сроки.

Мера пресечения для Порошенко

В качестве меры пресечения для пятого президента суд избрал личное обязательство. Офис генпрокурора обещает подать апелляцию. Сторонники Порошенко все равно отправились на Банковую и провели там акцию.

Адвокат Порошенко Новиков говорит, что ему и нардепам "ЕС" неизвестные предлагали купить запись якобы совещания у Зеленского относительно суда по "делу Порошенко".

Депутаты Госдумы просят Путина признать "ЛДНР"

С такой просьбой к нему обратились члены российской Компартии.

Украину посетит Эрдоган

Это произойдет 3 февраля – в день 30-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией.

Гордон утверждает, что его редакцию обстреляли

Журналист сообщил, что редакцию обстреляли и показал поврежденное окно. В полиции открыли производство, но говорят, что повреждение на окне – не сквозное.

Автор: 

Гордон Дмитрий (120) Зеленский Владимир (20511) Порошенко Петр (19607) путин владимир (31335) россия (95702) Эрдоган Реджеп Тайип (895) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+10
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19.01.2022 23:56
+7
Есть категория людей, которые больше всего хотят, чтобы все были в том же говне, что и они.

Причем сами они не могут стать успешнее и богаче, поэтому все их желания сводятся к тому, чтобы другие стали бедными лузерами.

Ну и старая добрая пролетарская ненависть. Куда ж без нее...
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20.01.2022 01:51
+6
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19.01.2022 23:52
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19.01.2022 23:52 Ответить
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19.01.2022 23:56 Ответить
*******
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20.01.2022 00:03 Ответить
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20.01.2022 00:13 Ответить
почему? это только мера присечения. суда ведь еще и не начиналось.
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20.01.2022 00:34 Ответить
Прихлопним крышку пианино🤢 👃🏻🎹
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20.01.2022 07:50 Ответить
"Надеюсь, наши друзья в НАТО и двухпартийное большинство в США готовы оказать содействие Украине, чтобы быть уверенными, что на этот раз президенту хутину расквасят нос", - сказал сенатор Уикер.,посетивший Киев.
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20.01.2022 00:41 Ответить
УВАГА!!!

МОЖЕ БУТИ ЩЕ ТАКЕ:
На камери попаде людина яка воювала за ДНР з російським гражданством, але його не знайдуть. Тому що, того чоловіка спец-служби Росії бистро вивезуть з України.

Це зробиться для того щоб забезпечити алібі Гордону, що він нібито не агент Кремля. Далі піар піар... гарні слова і тд і тп.

Потім Гордон балотується на президенти України, плюс в нього є Смешко, який відмовиться від виборів, а голоси підуть тому же Гордону.

Гордон стає президентом і по тихенькому робить свою грязну справу.
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20.01.2022 00:45 Ответить
ну у тебя и дивные фантазии - хотя с другой стороны я ни как не ожидал что президентом может стать зеленский , я не есть сторонник порошенко или зеленского но до стадиона у меня была уверенность что президентом снова станет прошенко , после этого уже можно уже не удивляться что ГОРДОН следующий президент
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20.01.2022 00:51 Ответить
Я просто трохи погано розписав, але сам хід думки може бути правильним.
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20.01.2022 00:53 Ответить
да все ты правильно расписал я тебя понял
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20.01.2022 00:55 Ответить
В Гордона буде свій рейтинг,
буде рейтинг Смешка,
буде рейтинг проросійських сил,
і будуть голоса із антирейтингу інших політиків,
також можуть бути ще якісь технічні кандидати яких буде спонсорувати Кремль,

Так що мої здогадки мають логіку.
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20.01.2022 00:59 Ответить
а почему цензор не выложил к примеру такую новость -
Порошенко после суда празднует в столичном

ресторане
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20.01.2022 00:53 Ответить
Я нє удивлюсь,єслі етот Порошенко даже ходіт в туалєт КАКАТЬ !
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20.01.2022 01:18 Ответить
Цинично какать. Прямо в душу простому зубожилому нариду, который никак полвареника доесть не может.
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20.01.2022 01:53 Ответить
ЗЕбил
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20.01.2022 07:56 Ответить
от же ж гад!
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20.01.2022 07:32 Ответить
а что он должен был уйти в монастырь и посыпать голову пеплом ?
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20.01.2022 01:41 Ответить
Есть категория людей, которые больше всего хотят, чтобы все были в том же говне, что и они.

Причем сами они не могут стать успешнее и богаче, поэтому все их желания сводятся к тому, чтобы другие стали бедными лузерами.

Ну и старая добрая пролетарская ненависть. Куда ж без нее...
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20.01.2022 01:51 Ответить
По цьому принципу віками живе вся Росія - "Сами хорошо не живём - и вам не дадим!"
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20.01.2022 07:17 Ответить
Я не ставлю ему ввину что он где то что то отмечал я просто упрекаю цензор в однобокой подаче новостей - о зеленском они пишут о каждом его "пуке" ну тогда нужно быть последовательным....
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20.01.2022 02:14 Ответить
а тут как раз правильно Зеленский президент страны ему основное внимание , а Порошенко депутат Рады .
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20.01.2022 02:21 Ответить
Странно...вот если бы Порошенко на Сейшелы улетел,то ..я б тоже не поняла вашего возмущения)
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20.01.2022 04:19 Ответить
Это CNN: Украинские чиновники смотрели на Байдена "с ужасом", они сказали, что он дал Путину "зеленый свет"-

"Во время освещения пресс-конференции президента Джо Байдена в среду старший международный корреспондент CNN Мэтью Чанс сказал, что, по его мнению, украинские чиновники "с ужасом" смотрели на высказывания Байдена о дозированном вторжении России в Украину и процитировал украинских чиновников, выразивших свое недовольство комментариями, включая одного из них, который сказал, что заявление Байдена включает Путину зеленый свет на вход в Украину в свое удовольствие".

Чанс сказал: "Я имею в виду, что они смотрели на эти высказывания, я думаю, с ужасом. Один украинский чиновник, с которым я был в тесном контакте во время этой марафонской пресс-конференции, сказал, что он был, я цитирую здесь, "шокирован" тем, что президент Байден дал зеленый свет Владимиру Путину таким образом, что президент США провел различие между масштабами вторжений, и при этом предположил, что незначительное вторжение вызовет меньшую реакцию, чем более полное вторжение. Конечно, большая озабоченность чиновников, о которой он рассказал, заключается в том, что это дает Путину - и это еще одна цитата - это "дает зеленый свет Путину на вход в Украину по своему усмотрению". И это не только один украинский чиновник. Другие украинские чиновники ответили аналогичным образом. Киев, по словам другого, "ошеломлен" тем, что сказал президент Байден".
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20.01.2022 02:48 Ответить
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20.01.2022 02:49 Ответить
Байден приказал Блинкэну обосрать РАБссию по самые индексы падения их компаний...особено по РТС и компаниям ГрязьПром,Роснефть и прочих обваленных болванах...короче РАБссия встала с колен...
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20.01.2022 04:18 Ответить
Уже восьмой самолет из Британии привез вот такие подарки https://www.youtube.com/watch?v=Nz2qCRNEyfE&t=363s NLAW от Санты для ВСУ.
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20.01.2022 07:43 Ответить
 
 