США готовы запретить экспорт чипов и электроники в Россию, если она вторгнется в Украину, - Reuters
По данным Reuters, Белый дом призвал американскую индустрию микросхем быть готовой к введению ограничений на экспорт продукции в Россию, включая потенциальную блокировку доступа Российской Федерации к глобальным поставкам электроники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
Предупреждение было ответом на запросы отраслевых предприятий после сообщений Reuters и New York Times о возможных ограничениях.
Представители Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрелл и Тарун Чхабра, в ходе телефонного разговора довели информацию к сведению руководителей Ассоциации полупроводниковой промышленности, а также группе предприятий-производителей чипов, подчеркнув, что нужно быть готовыми к беспрецедентным действиям против России, если она вторгнется в Украину.
"Совет национальной безопасности США прямо и резко заявил о серьезности ситуации, с которой они в настоящее время столкнулись в Украине, отметив, что это чрезвычайная ситуация и, возможно, худшее трансграничное вторжение, которое имело место со времен Второй мировой войны", — написал директор Ассоциации полупроводниковой промышленности членам Ассоциации, после состоявшегося разговора с представителями СНБ.
Расширение сферы действия так называемого правила прямого иностранного продукта на Россию, может позволить администрации Байдена остановить поставки чипов, компьютеров, бытовой электроники, телекоммуникационного оборудования, и других предметов, произведенных в любой точке мира, если они произведены по американской технологии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну, вот.. сбудется их мечта - вместо чипов - кацапам станут вкручивать в бОшки "нано-болты"
когда выяснится что китай поставляет чипы - в рашку, сами получат по сусалам.. хуавей знает о чем речь))
Вам не варто поширюватися про те, у чому ви небєльмєса. Ані тих чипів, ані електроніки, про які йдеться мова, в Китаї немає від слова взагалі, бо Китай вже як два роки перебуває під тими санкціями США, які останні розглядають застосувати проти РФ також.
А там где не хватит, если будут интересы тех, кто повыше, так всегда привезут в обход любых санкций.
совок активно и удачно воровал западные технологии - и тут будут.
сейчас это еще проще. почти в каждой крупной и значимой конторе работают те, кто так или иначе имеет отношение к бывшему совку, сам или по родителям. остальное дело техники.
а если полученным с китаем начать делиться, то мировая фабрика может неожиданно начать производить то, что от нее не ожидали.
но мы забываем о том, что это будет "если".
и если это "если" таки наступит, то, боюсь, нам будет уже совершенно пофиг, что там в раше с чипами, технологиями и прочими вайфаями.
например вайфай 6 и 7...
неск.лет - и рашка перейдет на использование пк с дос 3.0.. которые можно купить на алиекспрес)
с закрытым кодом квалкома, который прошивка для чипа, я сам работал. и там, где это было, вполне есть россияне, проект то международный, которые если что сольют.
вывезти из штатов что-то, что нельзя, вполне можно. например, в прошлом это были чипы с криптотехнологиями. типа нельзя их было тогда в Украину. но по договору о нераспространении можно.
вот как купят новый роутер, если там будет, то и хорошо.
какой вифи 6?
мы его массово увидим хорошо если лет через 5. А тогда такие девайсы и на али уже будут продаваться.
сколько лет уже ipv6 и когда мы уже похороним ipv4? еще лет через 10?