РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15068 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Война
5 446 50

США готовы запретить экспорт чипов и электроники в Россию, если она вторгнется в Украину, - Reuters

США готовы запретить экспорт чипов и электроники в Россию, если она вторгнется в Украину, - Reuters

По данным Reuters, Белый дом призвал американскую индустрию микросхем быть готовой к введению ограничений на экспорт продукции в Россию, включая потенциальную блокировку доступа Российской Федерации к глобальным поставкам электроники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Предупреждение было ответом на запросы отраслевых предприятий после сообщений Reuters и New York Times о возможных ограничениях.

Представители Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрелл и Тарун Чхабра, в ходе телефонного разговора довели информацию к сведению руководителей Ассоциации полупроводниковой промышленности, а также группе предприятий-производителей чипов, подчеркнув, что нужно быть готовыми к беспрецедентным действиям против России, если она вторгнется в Украину.

"Совет национальной безопасности США прямо и резко заявил о серьезности ситуации, с которой они в настоящее время столкнулись в Украине, отметив, что это чрезвычайная ситуация и, возможно, худшее трансграничное вторжение, которое имело место со времен Второй мировой войны", — написал директор Ассоциации полупроводниковой промышленности членам Ассоциации, после состоявшегося разговора с представителями СНБ.

Также читайте: Россию ожидают катастрофические последствия в случае нападения на Украину, - Байден

Расширение сферы действия так называемого правила прямого иностранного продукта на Россию, может позволить администрации Байдена остановить поставки чипов, компьютеров, бытовой электроники, телекоммуникационного оборудования, и других предметов, произведенных в любой точке мира, если они произведены по американской технологии.

Автор: 

санкции (11321) США (26877)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
п.с. кстати, недаром ватники боятся "чипирования от злобных пендосов"..
ну, вот.. сбудется их мечта - вместо чипов - кацапам станут вкручивать в бОшки "нано-болты"
показать весь комментарий
20.01.2022 01:17
+14
а оно китаю надо?
когда выяснится что китай поставляет чипы - в рашку, сами получат по сусалам.. хуавей знает о чем речь))
показать весь комментарий
20.01.2022 01:19
+9
Це як турбіни Siemens? Чи ще жорсткіше? Які чіпи? У них все тримається на лайні і палках. А "ваші" чіпи китайці на аліекспресі продають.
показать весь комментарий
20.01.2022 01:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фигня, кацапы чипы из бересты наделают и в коЗмоЗ запустят... бочку))
показать весь комментарий
20.01.2022 01:14 Ответить
п.с. кстати, недаром ватники боятся "чипирования от злобных пендосов"..
ну, вот.. сбудется их мечта - вместо чипов - кацапам станут вкручивать в бОшки "нано-болты"
показать весь комментарий
20.01.2022 01:17 Ответить
да не в бошки, а в сраки наношвабры
показать весь комментарий
20.01.2022 04:12 Ответить
ото налякали. русня ж в Китаї може цю електроніку купляти.
показать весь комментарий
20.01.2022 01:17 Ответить
а оно китаю надо?
когда выяснится что китай поставляет чипы - в рашку, сами получат по сусалам.. хуавей знает о чем речь))
показать весь комментарий
20.01.2022 01:19 Ответить
та действительно может и не надо. зачем китаезам конкурентов укреплять? тоже верно. им же еще Сибирь нужно будет забирать у кацапни. так что Китаю лучше действительно выждать пока рашка схлопнется. )
показать весь комментарий
20.01.2022 01:25 Ответить
а где китай чипы берет
показать весь комментарий
20.01.2022 01:19 Ответить
багато які робить, але технології американські
показать весь комментарий
20.01.2022 07:54 Ответить
Китай вже має власні розробки - і процесорів, і інших мікросхем. Так, вони базуються на американських в основному, але вже офіційно китайські. Тому, все залежить від того, як домовляться. Може рашка їм оренду Сибіру запропонує. Крім того, у рашки у військовій техніці вмкористовуються власні мікросхеми (саме тому, в тому числі, вони на покоління і відстають від НАТО).
показать весь комментарий
20.01.2022 08:59 Ответить
это какие они микросхемы изготавливают? это те шо во флешку на калёсиках напихали массой 25 кг? или в могучий эльбрус??? от которого отказалась финансовая система расее))))
показать весь комментарий
20.01.2022 15:59 Ответить
"власні розробки" на американських технологіях і їх же обладнанні, якщо американці заборонять свої технології використовувати, то китайчатина і кнопочну нокію не зможе зробити
показать весь комментарий
21.01.2022 21:31 Ответить
покоління? опудало, розберись для початку в тих поколіннях, там не покоління, там вічність
показать весь комментарий
21.01.2022 21:32 Ответить
Кітайозам теж не завадить попрощатися з американськими мікрухами. Хай свій мотлох юзають
показать весь комментарий
20.01.2022 01:20 Ответить
Так і буде. Китай своєму васалу скільки завгодно накидає чипів в обмін на гектари та ресурси Сибіру та Далекого сходу.
показать весь комментарий
20.01.2022 01:21 Ответить
В Китаї є лише фабрика Intel. Всі інші провідні виробники чіпів США: AMD, Nvidia, Qualcomm на разі замовляють свої чіпи у тайванької TSMC і корейського Samsung. Так-що попасти в мордор з Китаю зможе лишень сіряк від Інтел.
показать весь комментарий
20.01.2022 01:32 Ответить
Есть у них собственный производитель в Шанхае - SMIC. 28нм делает без проблем (это уровень Intel 2010-х годов). Для сравнения в рф "Микрон" способен производить процессоры только по техпроцессу 90нм (уровень Intel начала 2000-х).
показать весь комментарий
20.01.2022 01:46 Ответить
Эльбрус на 28 нм тех процессе, и это не 2010, это начало 2000х
показать весь комментарий
20.01.2022 02:05 Ответить
SMIC вроде бы под санкциями США.
показать весь комментарий
20.01.2022 02:23 Ответить
даа Z80 для спектрумов и проц для денди могут шлёпать смело,всё остальное под полным контролем госдепа.
показать весь комментарий
20.01.2022 16:03 Ответить
А какая разница, где стоит фабрика, если она все равно подчиняется главному офису в США, эти чипы тоже нельзя использовать.
показать весь комментарий
20.01.2022 02:19 Ответить
люди не понимают что все процы с серийниками и если где то он всплывёт в заводских масштабах то будет ясно даже в какую смену и в какое время и КЕМ был изготовлен.
показать весь комментарий
20.01.2022 16:06 Ответить
" в Китаї може цю електроніку купляти. "
Вам не варто поширюватися про те, у чому ви небєльмєса. Ані тих чипів, ані електроніки, про які йдеться мова, в Китаї немає від слова взагалі, бо Китай вже як два роки перебуває під тими санкціями США, які останні розглядають застосувати проти РФ також.
показать весь комментарий
20.01.2022 02:15 Ответить
Вы перепутали понятия, Китай - это мировая фабрика, но вовсе не мозговой центр, все передовые технологии в области электроники или в США или у их сателлитов.
показать весь комментарий
20.01.2022 02:20 Ответить
Для обычной бытовой жизни хватит и того, что делает китай.
А там где не хватит, если будут интересы тех, кто повыше, так всегда привезут в обход любых санкций.
совок активно и удачно воровал западные технологии - и тут будут.
сейчас это еще проще. почти в каждой крупной и значимой конторе работают те, кто так или иначе имеет отношение к бывшему совку, сам или по родителям. остальное дело техники.
а если полученным с китаем начать делиться, то мировая фабрика может неожиданно начать производить то, что от нее не ожидали.
показать весь комментарий
20.01.2022 09:10 Ответить
что-то серьезное скопировать не получится, совки например украли интегральные усилители у запада, но разница по шуму схемы почти в 2 раза, наверное, чистота материалов не та, а про военные разработки молчу, там десятки лет надо пыжиться, чтобы работало как надо
показать весь комментарий
20.01.2022 12:58 Ответить
это было раньше, когда отсутствовал обмен знаниями. а сейчас он останется.
но мы забываем о том, что это будет "если".
и если это "если" таки наступит, то, боюсь, нам будет уже совершенно пофиг, что там в раше с чипами, технологиями и прочими вайфаями.
показать весь комментарий
20.01.2022 17:54 Ответить
а як руки криві, ну мають кацапи нові компи і процесори, купити ж не проблема, а повторити не можуть, і не зможуть і ніякий обмін знаннями не допоможе, лопаті для турбін так і не освоїли.
показать весь комментарий
21.01.2022 21:37 Ответить
Давите пдров экономически, мы их додавим физически.
показать весь комментарий
20.01.2022 01:18 Ответить
Иди спать уже вояка диванная.
показать весь комментарий
20.01.2022 01:20 Ответить
Путін *****
показать весь комментарий
20.01.2022 01:21 Ответить
Спасибо, поспал. Но мнение не изменилось.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:00 Ответить
Це як турбіни Siemens? Чи ще жорсткіше? Які чіпи? У них все тримається на лайні і палках. А "ваші" чіпи китайці на аліекспресі продають.
показать весь комментарий
20.01.2022 01:22 Ответить
дело не в том барахле, 10ти летней давности.. а в НОВИХ технологиях..
например вайфай 6 и 7...
неск.лет - и рашка перейдет на использование пк с дос 3.0.. которые можно купить на алиекспрес)
показать весь комментарий
20.01.2022 01:24 Ответить
фиви 6 и 7 это, к примеру, квалком. Которых собрался у нас офис открыть. От нас легко утечет в рашу.
с закрытым кодом квалкома, который прошивка для чипа, я сам работал. и там, где это было, вполне есть россияне, проект то международный, которые если что сольют.
вывезти из штатов что-то, что нельзя, вполне можно. например, в прошлом это были чипы с криптотехнологиями. типа нельзя их было тогда в Украину. но по договору о нераспространении можно.
показать весь комментарий
20.01.2022 09:18 Ответить
вокруг меня, в Киеве, до сих пор есть сети на 2.4. и людям хватает. им даже вифи 5 не нужен.
вот как купят новый роутер, если там будет, то и хорошо.
какой вифи 6?
мы его массово увидим хорошо если лет через 5. А тогда такие девайсы и на али уже будут продаваться.
сколько лет уже ipv6 и когда мы уже похороним ipv4? еще лет через 10?
показать весь комментарий
20.01.2022 09:26 Ответить
Ну якщо на аліку бу чіпи купувати то зрозуміло чого в кацальотах непредсказуємая траєхторія
показать весь комментарий
20.01.2022 01:24 Ответить
Нє.. кацапські вчоні вже довели, що там був зайвий шар ізолєнти. Тому мікрочіп став важче повітря. Ось і сталось такоє.
показать весь комментарий
20.01.2022 01:32 Ответить
Круто, будут через Беларусь поставляться, как санкционная продукция в 14-15 годах..
показать весь комментарий
20.01.2022 01:22 Ответить
Не будут, США в таком случае будут работать не по странам, а по компаниям, все прекрасно видели, как США нагнули HUAWEI, и никому не захочется повторять их судьбу.
показать весь комментарий
20.01.2022 02:26 Ответить
Ну, двигуни та електроніку для БПЛА в Німеччині закупала чешська компанія і перепродавала ерефії. Її з часом закрили і запевняю, вже існує нова десь в Угорщині чи Франції.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:41 Ответить
А якщо москалі будуть вести війну,як зараз,то їм нічого не буде?
показать весь комментарий
20.01.2022 02:23 Ответить
чіпи через шприць і здрастуй 5G, це знають всі, так що сумнівна загроза.
показать весь комментарий
20.01.2022 02:32 Ответить
Москалі сировинна країна, а їм заборонять використовувати 10нм і менше чіпи. "Робот федор" з гімна і палок на 600нм чіпі може працювати. Які ще у них є технології, що потребують супер-******** чіпів? Для дікілько десятків хакерів вони все що треба і так знайдуть
показать весь комментарий
20.01.2022 03:05 Ответить
не факт, що знайдуть,, а як знайдуть то як воно працюватиме
показать весь комментарий
21.01.2022 21:43 Ответить
Злякали,вони ті чіпи із старих чорно-білих телевізорів випаять можуть!
показать весь комментарий
20.01.2022 06:49 Ответить
Була вже якось одна країна з найпередовою електронікою в світі, та країна де все було окрім телевізорів, магнітофонів, радіоприймачів, холодильників, пральних машин. Були лише черги…
показать весь комментарий
20.01.2022 07:00 Ответить
Так Китай не введе на цю фігню жодних обмежень. Розмова про воєнну електроніку.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:38 Ответить
Обосраться ***! А что Украину ожидает?!
показать весь комментарий
20.01.2022 08:10 Ответить
Після вторгнення санкції на електроніку малоефективні. Особливо, якщо кремлядь отримала попередження заздалегідь. Чипи для озброєнь вони закуплять вдосталь.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:37 Ответить
Рашка итак в этом плане отсталое малоразвитое государство.Если их отрубят от американских технологий напрочь то это вообще шикарно и развал этого недогосударства не за горами
показать весь комментарий
20.01.2022 14:12 Ответить
 
 