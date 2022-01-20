США готовы запретить экспорт чипов и электроники в Россию, если она вторгнется в Украину, - Reuters

По данным Reuters, Белый дом призвал американскую индустрию микросхем быть готовой к введению ограничений на экспорт продукции в Россию, включая потенциальную блокировку доступа Российской Федерации к глобальным поставкам электроники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Предупреждение было ответом на запросы отраслевых предприятий после сообщений Reuters и New York Times о возможных ограничениях.

Представители Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрелл и Тарун Чхабра, в ходе телефонного разговора довели информацию к сведению руководителей Ассоциации полупроводниковой промышленности, а также группе предприятий-производителей чипов, подчеркнув, что нужно быть готовыми к беспрецедентным действиям против России, если она вторгнется в Украину.

"Совет национальной безопасности США прямо и резко заявил о серьезности ситуации, с которой они в настоящее время столкнулись в Украине, отметив, что это чрезвычайная ситуация и, возможно, худшее трансграничное вторжение, которое имело место со времен Второй мировой войны", — написал директор Ассоциации полупроводниковой промышленности членам Ассоциации, после состоявшегося разговора с представителями СНБ.

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Расширение сферы действия так называемого правила прямого иностранного продукта на Россию, может позволить администрации Байдена остановить поставки чипов, компьютеров, бытовой электроники, телекоммуникационного оборудования, и других предметов, произведенных в любой точке мира, если они произведены по американской технологии.