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За сутки нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ не зафиксировано, - штаб ООС

За сутки нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ не зафиксировано, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 19 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбук.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в штабе.

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За сутки нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ не зафиксировано, - штаб ООС 01

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