Байден: Я по-прежнему считаю, что Путин не хочет полномасштабной войны, но он будет проверять нашу готовность к возможной агрессии
В ходе пресс-конференции к первой годовщине своей инаугурации президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин не хочет развязывать полномасштабную войну в Европе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом президент США заявил на пресс-конференции, которую транслировал youtube-канал Белого дома
Прямая речь журналиста New York Times: "После встречи с Путиным в Женеве в июне 2021 года вы сказали, что Путин точно не хочет возвращения состояния Холодной войны в отношениях между США и Россией. С тех пор он накопил 100 тысяч солдат вдоль границ Украины, и государственный секретарь США сказал, что нападение России может произойти в любой момент.
Верите ли вы до сих пор, что Путину не нужна война и изменилось ли ваше отношение к Путину в последние месяцы?"
"Мой ответ: я до сих пор считаю, что Путин не хочет полномасштабной войны, это во-первых.
Во-вторых, считаю ли я, что Путин хочет проверить реакцию Запада, США и НАТО на возможную агрессию? Да, я думаю, он будет проверять нашу готовность. Но я знаю, что он заплатит большую и серьезную цену, если он не изменит своих намерений уже сейчас. И я думаю, он будет всю жизнь жалеть за такое решение (агрессии против Украины – ред.).
Я считаю, что ему очень тяжело привыкнуть к тому, что он считает величайшей трагедией в истории России – концом СССР. Он пытается найти место России в мире между Китаем и Западом.
Я бы не мог сказать, что Путин знает, чего он хочет и что он собирается делать. Я догадываюсь, что он предпримет какие-то действия. Теперь он вынужден что-то сделать".
По мнению Байдена, российская экономика слишком зависима от продажи энергоносителей на европейском рынке, поэтому длительная дестабилизация, в том числе прекращение экономических отношений между ЕС и Россией, будет очень болезненной для самих россиян.
Байден также подчеркнул, что США подготовили "столь болезненный" пакет санкций, которые никогда до сих пор не применялись против России. И в случае полномасштабного вторжения, России придется столкнуться с серьезным падением экономики РФ и потерей своих финансовых ресурсов, в частности, российские банки лишатся возможности осуществлять международные транзакции.
Президент США настаивает, что лично предупредил Путина и дал понять масштаб этих санкций в ходе переговоров с ним в декабре.
На уточняющий вопрос журналиста о возможной реакции США на возможные "менее масштабные" формы агрессии России, в частности кибератаки, Байден ответил, что США будут прибегать к таким же средствам, в том числе в сфере кибербезопасности.
Кроме того, он подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне агрессии России. Президент США сказал, что его администрация направила Украине пакет помощи со средствами обороны на сумму около $60 миллионов.
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Нарешті допетрали !
покажите всему миру что вы готовы
например попасть лазерным лучом
из космоса в его злобную ватную головку
предварительно срезав им же... спаSSкую звезду
и пусть кацапские блогеры снимут об этом видосики
для ютьюба
Та авжеж! Все виглядає навпаки, бо саме у вас вельми наївне уявлення про те, як має виглядати досвідчена міжнародна дипломатія.
_Они и про Крым гипнотизировали что расия не оккупирует. А когда оккупировали - что не аннексируют. А после что не вторгнутся дальше, на материк... Ещё не все это забыли.
Немцов Б.
Реал-политик имени Меркель - главное, чтобы за всякое унижение и поражение платили хорошо.
Документ также предполагает введение блокирующих вторичных санкций против любых провайдеров «специализированных услуг по передаче финансовых сообщений», если те продолжат работать с попавшими под санкции банками. К таким относятся, в частности, международная система SWIFT и российская система передачи финансовых сообщений, которая разрабатывалась в качестве альтернативы на случай отключения SWIFT в России.
Новый пакет также предусматривает персональные санкции против российских президента, премьер-министра и высшего военного руководства, ограничения на участие иностранных компаний и менеджеров в российских отраслях по добыче минерального сырья, запрет на любые операции с российским суверенным долгом и т.д.
Проблемы с банковскими картами
В случае попадания банков в SDN риск их отключения от платежных систем Visa и Mastercard практически стопроцентный/ Обе компании зарегистрированы в США и обязаны соблюдать требования санкционного законодательства США. Никаких действенных способов заставить процессинговые компании осуществлять платежи не существует, поскольку такие процессинговые компании сами могут попасть в SDN и прекратить бизнес