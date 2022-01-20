РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15068 посетителей онлайн
Новости Война
8 256 31

Байден: Я по-прежнему считаю, что Путин не хочет полномасштабной войны, но он будет проверять нашу готовность к возможной агрессии

Байден: Я по-прежнему считаю, что Путин не хочет полномасштабной войны, но он будет проверять нашу готовность к возможной агрессии

В ходе пресс-конференции к первой годовщине своей инаугурации президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин не хочет развязывать полномасштабную войну в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом президент США заявил на пресс-конференции, которую транслировал youtube-канал Белого дома

Прямая речь журналиста New York Times: "После встречи с Путиным в Женеве в июне 2021 года вы сказали, что Путин точно не хочет возвращения состояния Холодной войны в отношениях между США и Россией. С тех пор он накопил 100 тысяч солдат вдоль границ Украины, и государственный секретарь США сказал, что нападение России может произойти в любой момент.

Верите ли вы до сих пор, что Путину не нужна война и изменилось ли ваше отношение к Путину в последние месяцы?"

"Мой ответ: я до сих пор считаю, что Путин не хочет полномасштабной войны, это во-первых.

Во-вторых, считаю ли я, что Путин хочет проверить реакцию Запада, США и НАТО на возможную агрессию? Да, я думаю, он будет проверять нашу готовность. Но я знаю, что он заплатит большую и серьезную цену, если он не изменит своих намерений уже сейчас. И я думаю, он будет всю жизнь жалеть за такое решение (агрессии против Украины – ред.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы запретить экспорт чипов и электроники в Россию, если она вторгнется в Украину, - Reuters

Я считаю, что ему очень тяжело привыкнуть к тому, что он считает величайшей трагедией в истории России – концом СССР. Он пытается найти место России в мире между Китаем и Западом.

Я бы не мог сказать, что Путин знает, чего он хочет и что он собирается делать. Я догадываюсь, что он предпримет какие-то действия. Теперь он вынужден что-то сделать".

По мнению Байдена, российская экономика слишком зависима от продажи энергоносителей на европейском рынке, поэтому длительная дестабилизация, в том числе прекращение экономических отношений между ЕС и Россией, будет очень болезненной для самих россиян.

Байден также подчеркнул, что США подготовили "столь болезненный" пакет санкций, которые никогда до сих пор не применялись против России. И в случае полномасштабного вторжения, России придется столкнуться с серьезным падением экономики РФ и потерей своих финансовых ресурсов, в частности, российские банки лишатся возможности осуществлять международные транзакции.

Также читайте: Шольц об агрессии России: Надеюсь Москва осознает цену дальнейшей конфронтации

Президент США настаивает, что лично предупредил Путина и дал понять масштаб этих санкций в ходе переговоров с ним в декабре.

На уточняющий вопрос журналиста о возможной реакции США на возможные "менее масштабные" формы агрессии России, в частности кибератаки, Байден ответил, что США будут прибегать к таким же средствам, в том числе в сфере кибербезопасности.

Кроме того, он подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне агрессии России. Президент США сказал, что его администрация направила Украине пакет помощи со средствами обороны на сумму около $60 миллионов.

Автор: 

Байден Джо (2791) путин владимир (31335)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
показать весь комментарий
20.01.2022 07:55
+11
Наївний дідуган. Він навіть не підозрює, на які тільки підлості може піти кацап. Та ще такий виродок з пітерських підворітень, як *****. З нього станеться, коли він буде здихати, натиснути на ядерну кнопку, щоб забрати з собою "на той світ" все людство.
показать весь комментарий
20.01.2022 08:29
+8
***** террорист и ему надо достичь цель - вечное царство тоталитарного режима, а полномасштабная война это его смерть.
показать весь комментарий
20.01.2022 07:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
20.01.2022 07:55 Ответить
***** террорист и ему надо достичь цель - вечное царство тоталитарного режима, а полномасштабная война это его смерть.
показать весь комментарий
20.01.2022 07:57 Ответить
ООО, уже риторика потяжелела, может прозреют наконец то с кем имеют дело, и главное до немчура донесут
показать весь комментарий
20.01.2022 08:12 Ответить
... але він буде перевіряти нашу готовність до можливої агресії (с)

Нарешті допетрали !
показать весь комментарий
20.01.2022 08:22 Ответить
в чём проблема
покажите всему миру что вы готовы
например попасть лазерным лучом
из космоса в его злобную ватную головку
предварительно срезав им же... спаSSкую звезду
и пусть кацапские блогеры снимут об этом видосики
для ютьюба
показать весь комментарий
20.01.2022 08:29 Ответить
Це буде те саме, що смикати за хвоста скажену собаку.
показать весь комментарий
20.01.2022 11:00 Ответить
Наївний дідуган. Він навіть не підозрює, на які тільки підлості може піти кацап. Та ще такий виродок з пітерських підворітень, як *****. З нього станеться, коли він буде здихати, натиснути на ядерну кнопку, щоб забрати з собою "на той світ" все людство.
показать весь комментарий
20.01.2022 08:29 Ответить
"Наївний дідуган. "
Та авжеж! Все виглядає навпаки, бо саме у вас вельми наївне уявлення про те, як має виглядати досвідчена міжнародна дипломатія.
показать весь комментарий
20.01.2022 13:31 Ответить
В отличии от тебя этот "дидуган" встречался с ****** лично, и не один раз, потому мог сложить собственное мнение об этом человеке. Не забывай, он пробился на самый верх в сверхконкурентной среде политиков самой сильной страны мира, а значит активно умеет работать локтями, разбирается в людях и умеет больно бить! Он еще при Обаме был вторым человеком в США и имел доступ ко всему, ну а теперь к его услугам самая мощное разведывательное сообщества мира, которое точно разобрало ***** и его окружение по винтикам и нашли все болевые точки - финансовые, родственные, криминальные, психологические. Так что не будь наивным!
показать весь комментарий
20.01.2022 14:17 Ответить
60 млн помощи! Пиндосы! В Афганистан влили сотни млрдов бесполезно. Им выгодно чтобы путлер напал на нас. Свой сжиженный газ, которого полно у них они будут продавать Европе. Займут 45% рынка, который потеряет Россия. Вот такие цели у буржуев - бабло и еще раз бабло. А мы им как средство достижения своих целей.
показать весь комментарий
20.01.2022 08:30 Ответить
Старенький уже Байден...Допускает ошибки.
показать весь комментарий
20.01.2022 08:53 Ответить
Паталогическому трусу и негодяю выгоднее взорвать дома в Москве Волгодонске Буйнакске...,перестрелять детей в Беслане или захватить Норд-Ост...,а вот в Рязани пролетел...Гексоген оказался Мукой...
показать весь комментарий
20.01.2022 08:53 Ответить
Задача Байдена усилить и объединить блок НАТО,который Трамп по факту развалил...,Пыня уже не кричит... Трамп -Наш
показать весь комментарий
20.01.2022 08:56 Ответить
трамп включил петю и хочет вернуться на трон. интересно, как у них это получится
показать весь комментарий
20.01.2022 09:00 Ответить
Бред сивой кобылы
показать весь комментарий
20.01.2022 10:07 Ответить
Встреча Блинкэна и Порошенко прошла успешно... Крысы мавзхолейные,хрюкайте дальше...
показать весь комментарий
20.01.2022 09:02 Ответить
Украина получит очередную партию Джавенинов на 500 млн. долларов Байден Астанавитесь...
показать весь комментарий
20.01.2022 09:03 Ответить
еще один видит мир в глазах *****... может очки вам нужно выписать!?
показать весь комментарий
20.01.2022 09:17 Ответить
Постоянно повтряют: "..." будут и санкции и все остальное. Как будто сами подсказывают, что нападать-то можешь, вот только не полномасштабно. Как угодно нападай, только не полномасштабно...
показать весь комментарий
20.01.2022 09:26 Ответить
"Байден: Я досі вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни, але він перевірятиме нашу готовність до можливої агресі"

_Они и про Крым гипнотизировали что расия не оккупирует. А когда оккупировали - что не аннексируют. А после что не вторгнутся дальше, на материк... Ещё не все это забыли.
показать весь комментарий
20.01.2022 09:42 Ответить
Он же епнутый,этот путен"
Немцов Б.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:14 Ответить
****ь, Путин войны не хочет - он хочет только проверить устойчивость памперсов дедушки Байдена.
Реал-политик имени Меркель - главное, чтобы за всякое унижение и поражение платили хорошо.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:16 Ответить
Дякувати Богу , що є на світі така потужна адекватна , прагматична і передбачувана країна , як США - наші союзники ! Смерть окупантам !
показать весь комментарий
20.01.2022 11:01 Ответить
Ну понятно) НАТО к войне не готово)) Байдену 2 по теме но за артестизм 5)))
показать весь комментарий
20.01.2022 11:04 Ответить
Все этл плохо кончится для НАТО и ЕС) Так вот это бла бла про санкции и надувание щек вместо того что б сосредотачивать групировки и готлвится к войне выглядит просто жалко) Авторитет НАТО и США будет ниже плинтуса))
показать весь комментарий
20.01.2022 11:08 Ответить
Пресс секретарь Байдена Псаки добавила, что вторжением России на Украину будет считаться любое пересечение границы Украины регулярной армией, то есть признание ДНР и ЛНР Путиным также будет расценено как начало войны
показать весь комментарий
20.01.2022 11:14 Ответить
Сенаторы предложили выбрать такие организации из списка, куда вошли госкорпорация ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций и десять банков (в их числе не только государственные, но и частные): Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк.

Документ также предполагает введение блокирующих вторичных санкций против любых провайдеров «специализированных услуг по передаче финансовых сообщений», если те продолжат работать с попавшими под санкции банками. К таким относятся, в частности, международная система SWIFT и российская система передачи финансовых сообщений, которая разрабатывалась в качестве альтернативы на случай отключения SWIFT в России.

Новый пакет также предусматривает персональные санкции против российских президента, премьер-министра и высшего военного руководства, ограничения на участие иностранных компаний и менеджеров в российских отраслях по добыче минерального сырья, запрет на любые операции с российским суверенным долгом и т.д.

Проблемы с банковскими картами
В случае попадания банков в SDN риск их отключения от платежных систем Visa и Mastercard практически стопроцентный/ Обе компании зарегистрированы в США и обязаны соблюдать требования санкционного законодательства США. Никаких действенных способов заставить процессинговые компании осуществлять платежи не существует, поскольку такие процессинговые компании сами могут попасть в SDN и прекратить бизнес
показать весь комментарий
20.01.2022 11:23 Ответить
Одна ракета по смердючому кремлю відразу вирішить всі питання.
показать весь комментарий
20.01.2022 12:55 Ответить
Организованная преступность во главе с Олигархами - контролируют Украину полностью и вся власть ими коррумпирована, все суды и прокуроры, СБУ, МВД, и все министерства, все СМИ, и страна в рабстве у бандитов! И это знает не только каждый Украинец, а это знает весь мир! И пока так будет, то Украине не светит ни вступление в ЕС, ни вступление в НАТО. Президент США это вчера ясно сказал. И не будет никаких инвестиций существенных в такую коррумпированную страну. И пока так будет, то Украина будет становиться только слабее! И никто этого за Украину решить не сможет! Олигархи не могут жить честно и потому у Украинцев вариантов не много - это смириться и жить дальше в рабстве олигархической системы в которой они будут грабить страну и Украинцы будут рабами нищающими ибо свойство главное олигархов - это жадность и они будут грабить дальше и народ будет беднеть дальше, и второй вариант у Украинцев - это восстать против олигархов и организованной преступности и устроить аналог - "Великой Французской Революции" и начать их линчевать всех на народных судах - самых справедливых, если в стране нету законов и все коррумпировано. Но РФ связана с Украинской организованной преступностью и она войсками им будет помогать удержаться править Украиной. Но США и НАТО введет против РФ санкции адские. И затем начнется сыпаться организованная преступность в России - эффект бабочки.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:17 Ответить
 
 