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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине резкий скачок новых случаев COVID-19: почти 18,5 тысяч больных в сутки, из них 11% - дети

В Украине резкий скачок новых случаев COVID-19: почти 18,5 тысяч больных в сутки, из них 11% - дети

За сутки 19 января в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий показатель зафиксированных новых случаев COVID-19 в Украине за сутки с 19 ноября 2021, когда было выявлено 20 050 случаев коронавирусной болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки 19 января в Украине:

  • зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2044, медработников – 4);
  • 74 759 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую дозу – 32 338 человек, дополнительную дозу получили 518 человек, бустерную дозу – 14 927 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 151 человек;
  • летальных исхода – 131;
  • выздоровело - 4 446 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 799 382 человека;
  • выздоровело - 3 571 782 человека;
  • летальных исхода – 98 843;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 332 435.

С начала вакцинальной кампании привито 15 080 101 человек, из них получили первую дозу – 15 080 099 человек, получили две дозы – 14 375 825 человек, получили дополнительную дозу – 11 205 человек, бустерную дозу – 146 105 человек. В общей сложности проведено 29 613 234 прививки", - рассказали в Минздраве.

Также читайте: Новые штаммы смогут обходить действие вакцин, - ООН

В Украине резкий скачок новых случаев COVID-19: почти 18,5 тысяч больных в сутки, из них 11% - дети 01
В Украине резкий скачок новых случаев COVID-19: почти 18,5 тысяч больных в сутки, из них 11% - дети 02
В Украине резкий скачок новых случаев COVID-19: почти 18,5 тысяч больных в сутки, из них 11% - дети 03

Автор: 

Минздрав (4902) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
А если ты подохнешь вакцинированным то что??
Я тебя немножко огорчу...но произойдет именно то о чем ты шепчешь...и не более...
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20.01.2022 09:14
+10
Если ты подохнеш невакцинированным от ковида, страна ничего особо не потеряет. На одного ******** станет меньше.
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20.01.2022 09:08
+9
Там уровень медицины в разы лучше....вот и весь ответ..
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20.01.2022 09:16
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Правила форума Совет форумчан
Без третьей дозы ну никак,во как поменялась ситуация за пару недель,что же делать дальше?Вот вакцинировать детей и ситуация сразу на второй день улучшиться.
Странный всплеск заболеваемости,после праздников,а до праздников все сидели по домам и соблюдали карантинные ограничения,мда.Нужно создать комиссию и разобраться с этим феноменом
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20.01.2022 08:19 Ответить
Если ты подохнеш невакцинированным от ковида, страна ничего особо не потеряет. На одного ******** станет меньше.
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20.01.2022 09:08 Ответить
А если ты подохнешь вакцинированным то что??
Я тебя немножко огорчу...но произойдет именно то о чем ты шепчешь...и не более...
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20.01.2022 09:14 Ответить
Привет парням с приветом ) Разница - в шансах подохнуть.
Франция сегоднешних дней,
График "Количество госпитализаций в реанимацию"
(в оригинале - "Nombre d'entrees en soins critiques chez les personnes vaccinees et non vaccinees")
зеленая кривая - 13.34 пациентов на миллион вакцинированных
фиолетовая кривая - 190.81 пациентов на миллион непривитых
Разница - в пятнадцать раз !
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees?fbclid=IwAR1hkEjAwyX2wS3taLhitxegLyVqqEN1DWlk8hW8hoTmAaM6a_-5pI-FWzc
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20.01.2022 13:37 Ответить
190 на миллион, это меньше чем из-за гриппа
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20.01.2022 21:32 Ответить
все в Буковель!
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20.01.2022 08:29 Ответить
Необхідно переводити дітей на дистанційну освіту. Донька працює в школі у Києвській області. Каже, півкласу учнів немає, хворіють вчителі так, що нема кому заміняти. Класи один за одним ідуть на карантин, але багато батьків не роблять тест на ковід школяреві, тому клас продовжує заражатись. Тільки онлайн поки ще не пізно
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20.01.2022 12:13 Ответить
Так вони ж привиті?чого вони хворіють?
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20.01.2022 14:23 Ответить
тому що "Омікрон" обходить захист, але наслідків після захворювання менше. Як і смертей
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20.01.2022 14:48 Ответить
Так он оно что😂😂😂😂
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20.01.2022 15:23 Ответить
Влада Великої Британії вирішила скасувати заходи боротьби з коронавірусом, включаючи вимогу носити захисні маски, перебувати на самоізоляції, працювати з дому, а також сертифікати про вакцинацію.
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20.01.2022 08:48 Ответить
А почему ты не пишешь, что в британии более 70% населения вакцинировано нормальной вакциной. И то, что бустерная доза уже есть у минимум 50% вакцинированных?
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20.01.2022 09:06 Ответить
и каждый день по 150 тыс. новых заболеваний в день с той 70% вакцинацией
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20.01.2022 09:09 Ответить
В Израиле процентов 90 привито типа нормальными вакцинами...и процентов 70 имеют бустерный укол...и что??
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20.01.2022 09:12 Ответить
А то, что тяжелое течение болезни и летальные исходы в разы ниже.
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20.01.2022 09:14 Ответить
Там уровень медицины в разы лучше....вот и весь ответ..
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20.01.2022 09:16 Ответить
Тухлая отмазка - количество умерших и тяжело заболевших взято в тех же странах на 100 тыс. заболевших до прививок и после. Так что, уровень медицины одинаков.
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20.01.2022 09:26 Ответить
Тут какраз картинка подвернулась, думаю сгодится вместо ответа.
Медицина у нас как в Израиле, охахахаха

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20.01.2022 09:31 Ответить
Израиль уже в открытую пише что на волне омикрона, все зеленые паспорта -фикция, поэтому бесплатно раздает экспрес тесты 30млн. людям домой,в установы,фонды , что бы люди тестировали себя когда им удобно. У нас что??? Уровень медицины и подхода - вот весь ответ в смертности.
Байден сотни млн. масок раздает, израиль тесты, у нас отчитались что получили 2млн тестов....которые попытаються впарить за немалые деньги
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20.01.2022 09:24 Ответить
Роздає тести і за їхніми результатами тисячі здорових людей сидять на мазоізоляції, дитячі психологи б'ють на сполох через дитячу депресію.
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20.01.2022 10:07 Ответить
да я ж не спорю что те тесты такие же рандомные, и евреи не просто так их скидывают видать, вероятнее всего чтобы сбить псих. волну на новостях о омикроне( они ж там в сытых странах впечатлительные )
Вообще понятно что все эти няшки преследуют какие то свои цели, байден к выборам готовится, евреи хз к чему, наши продолжают косить бабло
Если сеть не врет то пиндосы с февраля убирают оф. статистику смертности (во всяком случает как пишут она будет необязательная), посмотрим, если окажется правда - то америка готовиться к выборам и к летнему окончанию свистопляски.
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20.01.2022 10:14 Ответить
"...https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/300081828812707?__cft__[0]=AZXvwypV8t50O3BPBaNoZs_jL4YcoAGZ46_dKp10CAFrkZZt0BFtKrVslRzjnQSudUrBnxtZBWum4_J89RtI3w_0o4-D_Rd0CW29nbLyqJtgPkowDN8GYUAmKJ9F3GvKYYsQOOppXBvaT_jYmb4DPv9Z&__tn__=%2CO%2CP-R пресс-служба Министерства здравоохранения", - шкодные твари с Минздрава никак не успокоятся и всё норовят создать информационную подоплеку для т.н. вакцинации детей. Уже только за подобные намерения нужно линчевать.
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20.01.2022 09:30 Ответить
Франківська "омікронить" конкретно... 2700 за день
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20.01.2022 09:35 Ответить
..з місця подій НЕ тренди чого НЕ знаєш - ІНФОзомбо сплеск ..
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20.01.2022 10:00 Ответить
В мире ином сертификаты действительны ?В рай пропускают только при их наличии или ещё необходим ПЛР тест?
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20.01.2022 09:54 Ответить
В рай запускают токо проколотых скрепным спутником
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20.01.2022 09:55 Ответить
А что, могло быть иначе? Какие толпы были в поповниках, без масок, лезли друг на друга, чтобы попам руки полизать. Так что вспышка заражений- вполне естественный процесс после таких мероприятий. И ничего с этим не сделаешь.
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20.01.2022 10:05 Ответить
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20.01.2022 10:19 Ответить
.. З наступного тижня у Великій Британії буде знято режим суворих обмежень у зв'язку з пандемією COVID-19, оголосив прем'єр Борис Джонсон під час виступу в парламенті, передає SkyNews.
Зокрема, в країні буде скасовано обов'язкове пред'явлення сертифікатів COVID.
Також планується скасувати обов'язковий масочний режим у громадських місцях та рекомендації щодо віддаленої роботи. Носіння масок у місцях скупчення людей залишиться рекомендацією.
За словами Джонсона, термін дії частини обмежень, таких як самоізоляція для хворих на COVID-19, спливає в кінці березня і поки уряд не планує їх продовжувати. Це означає, що самоізоляція за наявності коронавірусу може бути обов'язковою. Як заявив Джонсон, тим, у кого виявлять вірус, натомість просто потрібно буде «обережно і уважно ставитись до інших».
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20.01.2022 10:20 Ответить
смертность в Украине не от короны, а от того, что позакрывали отделения и больницы в которых люди могли получать профилактическую и плановую медпомощь при хронических заболеваниях.
кстати, а куда делись ОРВИ и ОРЗ? уже излечили?
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20.01.2022 10:41 Ответить
От якраз зараз спалах ОРЗ та важкої пневмонії..., але не ковід
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20.01.2022 12:41 Ответить
Мені цікаво. Цей дід в масці отримує гроші за використання його фото в публікаціях?)) Мабуть вже збагатів)
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20.01.2022 11:21 Ответить
може він вже і помер?
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20.01.2022 22:44 Ответить
Все ожидаемо и закономерно: Украине светит та же дорога, которой прошло большинство соседей.
Если украинцам плевать на меры предосторожности и на вакцинацию, то штамм омикрон, заразность которого в 7-8 раз выше дельты, такими раскладами непременно воспользуется.
Вчера:
Германия - 139 тыс новых
Польша - 30 тыс
Чехия - 28 тыс
Украина - 18 тыс

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20.01.2022 14:05 Ответить
Посмотри где больше всего инфицированных ? Правильно вся западная Украина. Праздники и как вши вошкались по всей Эвроппе ( не путать с Жоппе ) а также где этот Великий Хрипач был и сколько там нищих собралось .Сплошная нищета пила кохфе по 150 бумажек за чашечку и им все пох что карантин и вот вам результат. А еще малозабезпечени ( болезни печени рифма ) слуги народа и не только поехали просить милостыню по всей планете руки не мыли и вели себя не чистоплотно наверно пили воду из под крана или с одной бутылки с бабочками вообщем ПРОДОЛЖАЙТЕ В ТОМ ЖЕ ДУХЕ и будем вам п...... А еще медперсонала не хватает на затворках страны почти нет все за бугром и живут в 10 раз лучше .А у нас Одна медсестра на этаж это около 30 больных а может и больше и т.д. ПРОДОЛЖАЙТЕ В ТОМ ЖЕ ДУХЕ и будем вам п...... Можно продолжать и продолжать .А ну как же совсем забыл смотрите СМИ там оч хорошо говорят ну просто всем смотреть ( уже 30 лет говорят ) смотрите через 30 лет будем вам п..... Нет ..гораздо раньше. Прошу прощения у всех кто не согласен и тем более кто ну очень согласен.
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20.01.2022 20:43 Ответить
 
 