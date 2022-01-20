В Украине резкий скачок новых случаев COVID-19: почти 18,5 тысяч больных в сутки, из них 11% - дети
За сутки 19 января в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий показатель зафиксированных новых случаев COVID-19 в Украине за сутки с 19 ноября 2021, когда было выявлено 20 050 случаев коронавирусной болезни.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"За сутки 19 января в Украине:
- зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2044, медработников – 4);
- 74 759 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую дозу – 32 338 человек, дополнительную дозу получили 518 человек, бустерную дозу – 14 927 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 151 человек;
- летальных исхода – 131;
- выздоровело - 4 446 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 799 382 человека;
- выздоровело - 3 571 782 человека;
- летальных исхода – 98 843;
- проведено ПЦР-тестирование – 17 332 435.
С начала вакцинальной кампании привито 15 080 101 человек, из них получили первую дозу – 15 080 099 человек, получили две дозы – 14 375 825 человек, получили дополнительную дозу – 11 205 человек, бустерную дозу – 146 105 человек. В общей сложности проведено 29 613 234 прививки", - рассказали в Минздраве.
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Странный всплеск заболеваемости,после праздников,а до праздников все сидели по домам и соблюдали карантинные ограничения,мда.Нужно создать комиссию и разобраться с этим феноменом
Я тебя немножко огорчу...но произойдет именно то о чем ты шепчешь...и не более...
Франция сегоднешних дней,
График "Количество госпитализаций в реанимацию"
(в оригинале - "Nombre d'entrees en soins critiques chez les personnes vaccinees et non vaccinees")
зеленая кривая - 13.34 пациентов на миллион вакцинированных
фиолетовая кривая - 190.81 пациентов на миллион непривитых
Разница - в пятнадцать раз !
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees?fbclid=IwAR1hkEjAwyX2wS3taLhitxegLyVqqEN1DWlk8hW8hoTmAaM6a_-5pI-FWzc
Медицина у нас как в Израиле, охахахаха
Байден сотни млн. масок раздает, израиль тесты, у нас отчитались что получили 2млн тестов....которые попытаються впарить за немалые деньги
Вообще понятно что все эти няшки преследуют какие то свои цели, байден к выборам готовится, евреи хз к чему, наши продолжают косить бабло
Если сеть не врет то пиндосы с февраля убирают оф. статистику смертности (во всяком случает как пишут она будет необязательная), посмотрим, если окажется правда - то америка готовиться к выборам и к летнему окончанию свистопляски.
Зокрема, в країні буде скасовано обов'язкове пред'явлення сертифікатів COVID.
Також планується скасувати обов'язковий масочний режим у громадських місцях та рекомендації щодо віддаленої роботи. Носіння масок у місцях скупчення людей залишиться рекомендацією.
За словами Джонсона, термін дії частини обмежень, таких як самоізоляція для хворих на COVID-19, спливає в кінці березня і поки уряд не планує їх продовжувати. Це означає, що самоізоляція за наявності коронавірусу може бути обов'язковою. Як заявив Джонсон, тим, у кого виявлять вірус, натомість просто потрібно буде «обережно і уважно ставитись до інших».
кстати, а куда делись ОРВИ и ОРЗ? уже излечили?
Если украинцам плевать на меры предосторожности и на вакцинацию, то штамм омикрон, заразность которого в 7-8 раз выше дельты, такими раскладами непременно воспользуется.
Вчера:
Германия - 139 тыс новых
Польша - 30 тыс
Чехия - 28 тыс
Украина - 18 тыс