В Украине резкий скачок новых случаев COVID-19: почти 18,5 тысяч больных в сутки, из них 11% - дети

За сутки 19 января в Украине зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий показатель зафиксированных новых случаев COVID-19 в Украине за сутки с 19 ноября 2021, когда было выявлено 20 050 случаев коронавирусной болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За сутки 19 января в Украине:

зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2044, медработников – 4);

74 759 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую дозу – 32 338 человек, дополнительную дозу получили 518 человек, бустерную дозу – 14 927 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 151 человек;

летальных исхода – 131;

выздоровело - 4 446 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 799 382 человека;

выздоровело - 3 571 782 человека;

летальных исхода – 98 843;

проведено ПЦР-тестирование – 17 332 435.

С начала вакцинальной кампании привито 15 080 101 человек, из них получили первую дозу – 15 080 099 человек, получили две дозы – 14 375 825 человек, получили дополнительную дозу – 11 205 человек, бустерную дозу – 146 105 человек. В общей сложности проведено 29 613 234 прививки", - рассказали в Минздраве.

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