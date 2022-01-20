Байден пригрозил России остановкой сделок с долларом в случае эскалации ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России не смогут проводить операции с американским долларом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ,об этом он сказал 20 января во время пресс-конференции, посвященной годовщине его руководства государством.

Байден наголосив, що обіцяє Росії катастрофу у разі ескалації навколо України.

"Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые готовят США", — заявил американский лидер.

По его словам, российские банки не смогут проводить операции с долларами, если РФ вторгнется на Украину.

По словам Байдена, Путин сейчас стоит перед выбором — деэскалация и дипломатия или конфронтация и последствия.

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Как сообщает Голос Америки, Байден заявил, что США направили Украине современную военную технику на сумму 600 млн долларов, в результате чего Россия столкнется с тяжелыми потерями в случае вторжения. "У Путина есть простой выбор – сказал Байден – деэскалация и дипломатия или вторжение и последствия"

Президент США напомнил, что Россия является одним из основных поставщиков энергии в Европу, и доходы от европейского экспорта газа составляют 45% российской экономики. Байден предположил, что в случае вторжения Россия потеряет эти доходы. Проблемы ожидают и российскую валюту.