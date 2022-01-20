РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15068 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Санкции против России Война
14 244 95

Байден пригрозил России остановкой сделок с долларом в случае эскалации ситуации вокруг Украины

Байден пригрозил России остановкой сделок с долларом в случае эскалации ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России не смогут проводить операции с американским долларом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ,об этом он сказал 20 января во время пресс-конференции, посвященной годовщине его руководства государством.

Байден наголосив, що обіцяє Росії катастрофу у разі ескалації навколо України.

"Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые готовят США", — заявил американский лидер.

По его словам, российские банки не смогут проводить операции с долларами, если РФ вторгнется на Украину.

По словам Байдена, Путин сейчас стоит перед выбором — деэскалация и дипломатия или конфронтация и последствия.

Также читайте: Байден готов активно работать с Конгрессом над ответом на дальнейшую агрессию России в отношении Украины, - Белый дом

Как сообщает Голос Америки,  Байден заявил, что США направили Украине современную военную технику на сумму 600 млн долларов, в результате чего Россия столкнется с тяжелыми потерями в случае вторжения. "У Путина есть простой выбор – сказал Байден – деэскалация и дипломатия или вторжение и последствия"

Президент США напомнил, что Россия является одним из основных поставщиков энергии в Европу, и доходы от европейского экспорта газа составляют 45% российской экономики. Байден предположил, что в случае вторжения Россия потеряет эти доходы. Проблемы ожидают и российскую валюту.

Автор: 

Байден Джо (2791) доллар (1576) путин владимир (31335) россия (95702) США (26877)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+49
Зря ******** с США решила бодаться.
Быстро тупые иваны забыли КТО им дебилам помог даже в 1941 . Ведь США и Британия могли договориться с гитлером. Забыли иваны сколько сил, ресурсов, людей было задействовано на НЕ восточном фронте. Не могут понять иваны, что сделать 1 подводную лодку, обучить экипаж это далеко не 1 и не 5 танков. А лодок построили 1154. Забилы иваны что большая часть люфтваффе воевала также НЕ на восточном фронте. Про лендлиз забыли. А до этого забыли КТО искренне помогал гитлеру ДО 2 мировой и во время 2 мировой. Не ссср?
Не взирая на феноменальную помощь ссср сумашедшими потерями с тупыми коневодами (жуков) потеряв десятки миллионов людей все же победил. НЕ сам, а вместе с США (экономика №1 во 2 мировой), Британией (с колониями).
Теперь тупые иваны снова мнут себя вяликими. сралин тоже себя мнил. Десятки тысяч танков (и не абы каких), самолетов, гигантская армия. НО, просрал
показать весь комментарий
20.01.2022 08:35
+30
Они запретят Штатам операции в рублях...))))
показать весь комментарий
20.01.2022 08:38
+23
Перейдуть на "юані"! Я з нетерпінням очікую час коли "друг Сі" перейде до другої стадії анексії Сибіру! Мабуть як Кремль виведе всі боєздатні в/ч разом з технікою та ************ з Сибіру - щоб місцеві не спохватилися і не взялися за збройний спротив китайськый анексії А тоді "кремлівські" розведуть руками і "розгублено" скажуть своєму "бидлу": "Мы ажидали нападения "хахлов" с НАТОй а подлые китайцы ударили в спину! Но ничего не поделаешь - будем жить без Сибири! Дарагие саатечественники! Придётся жить без сибирской нефти с газом золота алмазов и угля Затягивайте пояса!"
показать весь комментарий
20.01.2022 08:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Було би непогано знову зробити рубль дерев'яним. Хоча назва "рубль" знову таки походження Київської Русі, треба щоби Московія перейшла на свій ісконний теньга (деньга)))
показать весь комментарий
20.01.2022 08:32 Ответить
Рубль якраз "їхній" Виник після розгрому Великого князівства Київського Його гроші ще не ввійшли в обіг Володимиро-суздальців - вони розплачувалися шматками срібла награбованого у русичів ( рубали "гривни" нашийні та інші вироби з срібла Звідси і "рубль" "Тенге" - "звенящий" з"явилися пізніше
показать весь комментарий
20.01.2022 08:44 Ответить
так рубль это и есть обрубок гривны, они на столько были нищие что не могли нормально расплачиваться на торговлях, в результате пришла в пьяную бошку только одна идея, рубить гривну на куски)))
показать весь комментарий
20.01.2022 15:00 Ответить
кремлёвские крысы
от этого не забедуют,
а вот серые воронежские мыши
могут затревожиться
заглянув под матрасы,
как же они харчеваться то будут ?
показать весь комментарий
20.01.2022 08:34 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 09:01 Ответить
А чого ***** таке високе?
показать весь комментарий
20.01.2022 10:29 Ответить
так в нього ж туфлі на каблуках.
показать весь комментарий
20.01.2022 11:29 Ответить
100% там каблук минімум 10 см, а що б приховати брюки довгі звисають донизу на фото це видно
показать весь комментарий
20.01.2022 11:35 Ответить
дрібний щур відкидує найбільшу тінь
показать весь комментарий
20.01.2022 13:36 Ответить
Зря ******** с США решила бодаться.
Быстро тупые иваны забыли КТО им дебилам помог даже в 1941 . Ведь США и Британия могли договориться с гитлером. Забыли иваны сколько сил, ресурсов, людей было задействовано на НЕ восточном фронте. Не могут понять иваны, что сделать 1 подводную лодку, обучить экипаж это далеко не 1 и не 5 танков. А лодок построили 1154. Забилы иваны что большая часть люфтваффе воевала также НЕ на восточном фронте. Про лендлиз забыли. А до этого забыли КТО искренне помогал гитлеру ДО 2 мировой и во время 2 мировой. Не ссср?
Не взирая на феноменальную помощь ссср сумашедшими потерями с тупыми коневодами (жуков) потеряв десятки миллионов людей все же победил. НЕ сам, а вместе с США (экономика №1 во 2 мировой), Британией (с колониями).
Теперь тупые иваны снова мнут себя вяликими. сралин тоже себя мнил. Десятки тысяч танков (и не абы каких), самолетов, гигантская армия. НО, просрал
показать весь комментарий
20.01.2022 08:35 Ответить
Полная деградация, тогда рыжий таракан хотя бы понимал, что ни#рена он не выиграл ВМВ и даже не проводил в последствии никаких торжественных мероприятий по случаю окончания ВМВ.
показать весь комментарий
20.01.2022 08:45 Ответить
Все так ! Інавіть у 1990-х завалили ножками буша щоб не подохли....З України також поставки йшли...Тепер од"їлись і знову "ми вперде" і знову п"яний дурак не контроліруєм.
показать весь комментарий
20.01.2022 08:45 Ответить
Навіть той же "браконьер русского народа" (с) Жюков в одному з варіантів своїх мемуарів визнав, що без поставок з США різних порохів, вибухівки для начинення снарядів та хімічної сировини для її виробництва красній армії не було б чим стріляти. Не варилась би броня для Т-34, не вироблялись ЯКи та ІЛи, бо Сраніський рейх мав мізер свого алюмінію. І так далі. А тил і фронт без харчів з США помирали б з голоду.
показать весь комментарий
20.01.2022 08:50 Ответить
А русские не хотят знать правды, их устраивает сказка от *****, потому и Мемориал закрыли, чтобы сказку не подрывал...
показать весь комментарий
20.01.2022 09:37 Ответить
Да зачем далеко ходить, ещё в конце 90-х Раша просила у США помощь - "Ещё немного еды", Карл!

https://lenta.ru/news/1999/09/29/food_aid/
показать весь комментарий
20.01.2022 11:10 Ответить
Они запретят Штатам операции в рублях...))))
показать весь комментарий
20.01.2022 08:38 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 12:56 Ответить
Да, это точно сильно ударит парашу. Россия если не на первом месте, то в первой тройке стран по колличеству баксов. Чем меньше баксов- тем лучше для всех, особенно для штатов.
показать весь комментарий
20.01.2022 08:39 Ответить
Перейдуть на "юані"! Я з нетерпінням очікую час коли "друг Сі" перейде до другої стадії анексії Сибіру! Мабуть як Кремль виведе всі боєздатні в/ч разом з технікою та ************ з Сибіру - щоб місцеві не спохватилися і не взялися за збройний спротив китайськый анексії А тоді "кремлівські" розведуть руками і "розгублено" скажуть своєму "бидлу": "Мы ажидали нападения "хахлов" с НАТОй а подлые китайцы ударили в спину! Но ничего не поделаешь - будем жить без Сибири! Дарагие саатечественники! Придётся жить без сибирской нефти с газом золота алмазов и угля Затягивайте пояса!"
показать весь комментарий
20.01.2022 08:39 Ответить
А вы откуда об этом в Америке знаете? По себе?
показать весь комментарий
20.01.2022 09:51 Ответить
козломордым слово не давали,брысь на швабру
показать весь комментарий
20.01.2022 09:52 Ответить
Може він і козломордий,але включи критичне мислення,якщо воно в тебе є.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:12 Ответить
Пост грубуватий,але справедливий. 30 років "вибирати" у владу різне лайно,підсунуте олігархами,і спостерігати,як грабують країну-треба бути ще тими "патріотами". На повагу заслуговують хіба що армія,добровольці і волонтери,яким захищати країну,а разом з нею і те лайно,яке й створило все те,що ми зараз спостерігаємо.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:10 Ответить
"...присвяченої роковинам його керівництва державою Джерело: "
==================================================================
Перекладачі Цензора з кацапського язига на мову хлопці хоч куда.
Телепні, роковини це після смерті, а в інших випадках РІЧНИЦЯ. Мало б бути так - присвяченої РІЧНИЦІ його керівництва державою
показать весь комментарий
20.01.2022 08:41 Ответить
Діду, ви притомний? Читайте класиків української літератури, щоб не писати таких дурниць.Слово роковини ніколи не було прив'язано лише до смерті чи після смерті.
показать весь комментарий
20.01.2022 08:57 Ответить
Очередной Мартын Боруля, давеча отошед от плуга, начинает других украинцев поучать грамоте, бессмертные "украинские правила" пиша. Дабы вам лучше была понятна ваша бестолковость и спесь, истолковываю пояснение на русском языке. Сочинение Ивана Франка, великого украинского писателя, имеет название «Великі роковини» и было создано в честь 100-летия первой «Енеїди» Котляревского, а не чьей-то там годовщине смерти.
показать весь комментарий
20.01.2022 09:12 Ответить
Кацапидле, заспокойся. Для мене українська мова рідна, тому я розумію всі її відтінки, а ти, лаптьожник, користуєшся кацапським волапюком. От і користуйся, виродку? Тільки кацапське бидло скаже: "Минула річниця з дня смерті такого то". Українець же скаже: "Наступили роковини від смерті пана такого то".
А загалом, кацапе, ПНХ!
показать весь комментарий
20.01.2022 09:22 Ответить
Дубль два для тех у кого особый путь развития украинства - слова "річниця" нет в украинском словаре Бориса Гринченка, великого украинский писателя, лексикографа, переводчика и украиниста. Соответсвенно для слова "роковина" не существует каких-либо смысловых отличий от слова "річниця" .Поэтому кацап тут только ты, причём необразованный, с бесноватыми "правилами" которые вызывают смех у людей сведущих.
показать весь комментарий
20.01.2022 09:47 Ответить
Тобто за твоїм недолугим розумінням Іван Франко писав на кацапському волапюку?Чому його твір, присвячений до ювілею українства, названо "Великі роковини"?
показать весь комментарий
20.01.2022 09:52 Ответить
я розумію всі її відтінки,
---

Неук, ти не розуміеш простіших речей грамотної української мови - шо слово "роковини" легко може бути прив'язано також до свята без будь-яких "правил"! До свята, бовдур, запам'ятай це нарешті!
показать весь комментарий
20.01.2022 10:12 Ответить
РОКОВИ́НИ, вин, мн. Календарна дата, коли закінчується ще один рік від початку якої-небудь події; святкування цієї події. Сьогодні дістав листа од Лисенка. Прохає прислати йому щось до збірника, який має вийти в 100-літні роковини нашої новітньої літератури (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 180); <...>
2); Гідно зустріли трудівники сільського господарства України 40-і роковини Великого Жовтня (Наука і життя, 12, 1957, 5);
// Закінчення повного року від початку якої-небудь події. Так минув пік. Надходили роковини того дня, коли він [Лис Микита] настав на царство (Іван Франко, IV, 1950, 95);
// День народження, іменини. Шістнадцять літ таки скінчились! Сьогодні, сьогодні Юзині роковини! (Леся Українка, III, 1952, 663).

Словник української мови: в 11 томах. - Том 8, 1977. - Стор. 875.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:46 Ответить
Це марно, бо він до своєї матері відсилає, бо вона авторітет, вчителька була і десь там ії прадруга секретарувала. Мовознавець у маміной кохте...
показать весь комментарий
20.01.2022 10:59 Ответить
Ми з одного джерела "черпонули" - тільки зараз побачив!
показать весь комментарий
20.01.2022 12:25 Ответить
роковини це після смерті
===
Бовдур царя кацапьского, такого "правила" в українській мові не існує, у твораїх українських класиків літератури слово "роковини" не прив'язано ні до, ні після смерті. Якби ти читав українськи книжки, не виглядав би неуком.
показать весь комментарий
20.01.2022 09:58 Ответить
такий же бовдур як ти доказував мені, що "реєстр" це українське слово, а "список" - кацапизм, коли йому довели що реєстр це взагалі латинь, а чистою українською буде "список" воно злилось, пере тим квакало пнх, кацап і так далі.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:05 Ответить
Хіба не «перелік»? «Список» насправді виглядає як русизм.
показать весь комментарий
20.01.2022 12:49 Ответить
СПИ́СОК, ску, чол.
1. Письмовий перелік кого-, чого-небудь. Пани зраділи, і зразу пішли писатись уставні грамоти та списки. Хто йшов на викуп. Хто зоставався на оброці (Панас Мирний, IV, 1955, 204); Прошу.. подати мені список книжок, які мають перекладатися (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 123); Шляхтичів карали безчестям. Їх.. записували до ганебних списків, щоб позбавити їх на наступному соймі шляхетства і честі (Зінаїда Тулуб, Людолови, II, 1957, 551); До школи повалила малеча, якої навіть у вчительських списках не було (Михайло Стельмах, II, 1962, 100); Роздавали [зброю] по списку, записуючи номери (Олесь Гончар, Людина.., 1960, 77);
показать весь комментарий
20.01.2022 13:08 Ответить
Телепні, роковини це після смерті,

======
Телепень тут лише ти, який не читав українських письменників, бо в іншому випадку не писав би дурниць та самопальних "правил"
показать весь комментарий
20.01.2022 10:17 Ответить
Ого, як тебе, кацапидле, розриває. Відносно "не читав українських письменників" - бидлоїде кацапський, моя покійна мама була вчителькою української мови та літератури, а я сам читав ще, як вона згадувала, в 4 роки. І як ти вважаєш, кацапський телепню, написане на якій мові я читав? До того ж, довбодятле кацапський, я десь згадав про якісь правила? Бидлоїде ***********, я говорю про дух мови, який зрозумілий українцями, для яких мова рідна, на відміну від кацапських п*явок, які присмоктались до Грінченка та Франка. Відносно Грінченка, то крім його застарілого словника існує словник ******** української мови, складений в В цьому інституті, до речі, вченим секретарем працювала, коли складався цей словник, інститутська приятельниця моєї мами Ніна Кучинська. Що стосується Франка, то перші книги його "Абу-Касимові капці" та "Лис Микита" прочитав ще коли вчився в початкових класах. А ти в той час ще "штокав та какав" на общєпонятном, кацапе. Франко в своїх творах взагалі вживав масу галичанських діалектизмів. Та до того ще й переклав якогось чорта на мову "Маніфест комуністичної партії" Маркса та Енгельса.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:42 Ответить
Кацап, окрім Франка є маса прикладів з інших класиків щодо вживання "роковини" у сенсі свята, так шо йди лісом з своєю відсебятиною, "духом свідомісті правил" , своїми родичами, від яких ти нічому не навчився, окрім дурниць, що існує якась "застаріла українська мова".
показать весь комментарий
20.01.2022 10:54 Ответить
РОКОВИ́НИ, вин, мн. Календарна дата, коли закінчується ще один рік від початку якої-небудь події; святкування цієї події. Сьогодні дістав листа од Лисенка. Прохає прислати йому щось до збірника, який має вийти в 100-літні роковини нашої новітньої літератури (Михайло Коцюбинський, III, 1956, 180); Роковини з дня народження В. І. Леніна - велике інтернаціональне свято (Хлібороб України, 9, 1968, 2); Гідно зустріли трудівники сільського господарства України 40-і роковини Великого Жовтня (Наука і життя, 12, 1957, 5);
// Закінчення повного року від початку якої-небудь події. Так минув пік. Надходили роковини того дня, коли він [Лис Микита] настав на царство (Іван Франко, IV, 1950, 95);
// День народження, іменини. Шістнадцять літ таки скінчились! Сьогодні, сьогодні Юзині роковини! (Леся Українка, III, 1952, 663).

http://sum.in.ua/p/8/875/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 8, 1977. - Стор. 875.

Нагадую: "Академічний" - значить "офіційний"! Саме його використовують при написанні текстів офіційних документів державного значення (так що не надумай "смердіть" про його "совєцькість" - іншого академічного словника в Україні не визнано!)
показать весь комментарий
20.01.2022 11:58 Ответить
Визнання своїх помилок у суперечках свідчить про розум та адекватність людини. Але не цьому випадку, бо воно вперте та неосвічене та ще й брехун, не спроможний визнати явного - того, шо сів у калюжу з своїми "правилами української". Отже, слово "роковини" може вживатись в українській мові вільно, не оглядаючись на те, поминки це, чи свято. В нього мама вчителька, а він "чує" дух українства, та цим все сказано!А ви тут з своїми академіями...
показать весь комментарий
20.01.2022 12:13 Ответить
Розумієш - і я з "учительської" сім"ї Прадід починав ще до революції Дід - у 30-ті Мати - у 60-ті Мати - до того ж все життя пропрацювала з "розумово відсталими" у допоміжній школі-інтернаті Тому привила звичку все "розжовувать" опоненту От я і звертаюся до "першоджерел" - бо деяким "твердолобим" (як казав капітан Титаренко) "Слова мого мало"!
показать весь комментарий
20.01.2022 12:22 Ответить
він вже з'їджає на мотузках, буцімто такого правила нема, але ж він таки чує його "дух". Конструктор новітньої української мови, Сашко Гарматенко.
показать весь комментарий
20.01.2022 12:33 Ответить
дурню, як правило, визнання своїх помилок свідчить про розум та адекватність людини. Але не в твоєму випадку, бо ти впертий та неосвічений брехун, не спроможний визнати явного - того, шо сів у калюжу з своїми "правилами української".
показать весь комментарий
20.01.2022 10:32 Ответить
Господи, про що сперечаєтесь?!!!
показать весь комментарий
20.01.2022 12:05 Ответить
Чукча не читатель?
показать весь комментарий
20.01.2022 12:08 Ответить
А скільки вас тут "внутріМКАДівських" брехунів бігає ховаючись під американськиминімецькими британськими прапорцями! "Не тужся" - ми вас навіть під сінгапурськими вираховуємо!
показать весь комментарий
20.01.2022 11:50 Ответить
Президент США нагадав, що Росія - один із основних постачальників енергії до Європи, і доходи від європейського експорту газу становлять 45% російської економіки.
Джерело:

Это он погорячился. Весь экспорт газа (и в Европу и в Азию) это всего 12-15% доходов **********.
показать весь комментарий
20.01.2022 08:44 Ответить
А нефть и нефтепродукты? Это все за доллары. Часть можно перевести в другие деньги, пропорционально покупаемым Россией у соответствующей страны товарам, но не больше, остальное придется за доллары. Потому только 45%, а не 81% - часть переведут в юани и евро.

Но это все равно приведет к исчезновению ресурсов для войны. Россия и Украина как раз и отличаются вот этими дополнительными нефте-газовыми доходами, которые и дают излишек ресурсов, который можно пустить на армию, забери его и Россия станет "Украиной", но вдобавок еще и отягощённой гигантской территорией и армией с кучей бюджетников.

Конечно пол года-год кацапы потерпят, но потом стул под ****** закачается - и сейчас многие не рады ухудшению уровня жизни из-за какого-то Крыма, а когда уровень жизни рухнет, да пойдут гробы, то народ задаст себе вопрос, а какого нам сдалась эта Украина...

Но надо выстоять это время!
показать весь комментарий
20.01.2022 09:48 Ответить
Не совсем понял. Как покупать газ, за евро или за золото это ведь не проблема *****. Это проблема европейцев.
показать весь комментарий
20.01.2022 09:52 Ответить
ну так а рашка это не просто так продаёт. они на это бабло покупают тупо всё, включая жрачку. И вот это уже проблема рашки.
показать весь комментарий
20.01.2022 12:59 Ответить
запретите им расчеты в долларах и валюте. Пусть продают свой вонючий газ китайцам за три юаньские копейки! Тогда и их дочки сыночки свалят с Америки, только так можно остановить этих тварей
показать весь комментарий
20.01.2022 13:01 Ответить
Все просто, деньги лишь средство обмена товаров, так вот если ты поставляешь, скажем в ЕС, больше товаров (нефть и газ), чем покупаешь, то что тебе делать с излишком денег? Правильно, пойти в другие страны и купить на них еще что-то, но тот другой продаст тебе за эти бумажки, если сможет и сам их потратить, и т.д.

Так вот доллар имеет хождение везде, потому его все и берут, а юань возьмет только сам Китай и те кто у Китая за эти юани что-то берет. Вот только Китай готов продавать за юани ровно на ту сумму, на которую ты продал ему энергоносителей, т.к. это основная статья импорта в Китай. и ему тоже нужны доллары для покупки нефти. Выходит русским придется полностью перейти на все китайское. Если же американцы ко всему этому добавят санкции на бытовые товары, то получится что очень многое из китайского нельзя будет поставить в Россию.

Ну и цена будет ниже плинтуса, т.к. русским некуда деваться и Китай у них купит только дешево. Кроме того, если с нефтью еще более менее это реально из-за танкеров, то с газом так не выйдет - тот газ что идет в Европу никак в Китай не перекинуть, во всяком случае на за пару лет.

Сразу конечно жопа не настанет, то через 1-2 года будет полный капец, а ведь русским параллельно надо будет армию накачивать оружием и людьми, изымая и так скудные ресурсы из экономики.

Реально ***** только на блицкриг рассчитывать может, например отхватить днепровскую воду, выйдя к Днепру в районе крымского канала.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:36 Ответить
Так какой валютой европейцы будут платить за кацапский газ?
показать весь комментарий
20.01.2022 14:38 Ответить
Если не поддержат санкции США, что очень маловероятно, то в Евро, которые русские вынуждены будут тратить в ЕС, но учитывая санкции, то список товаров не велик и все не потратишь. Значит придется излишек Евро тратить где-то еще, вот только Евро не полностью свободно-конвертируемая валюта, все зависит от объемов - миллионы да, но сотни миллиардов нет. Тоже касается и Юаня, но в еще большей степени.

На самом деле США держат весь мир за яйца с помощью долларов.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:53 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 15:12 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 15:23 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 15:32 Ответить
и?
показать весь комментарий
20.01.2022 15:34 Ответить
И скромные потребности рф в импорте вполне удовлетворятся евро и прочими валютами.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:36 Ответить
Какие же они скромные, 2,8% от мировой торговли это дофига, даже у огромного Китая все 7% - т.е. в России на душу населения этот показатель в 4 раза выше
показать весь комментарий
20.01.2022 17:33 Ответить
А нефть и н5фтепродукты? Тем более что Арабские страны с удовольствием возместят недостаток нефти в ЕС сделав доппоставки-витеснив Рашку из этого жирного рынка. Польша вот перешла с рашкинской на Арабскую нефть а до этого Польша отказалась от рашкинского газа в пользу Американского. Польша-в этом смысле самая умная в Европе-чтобы не зависеть от ***** и полоумного российского народа
показать весь комментарий
20.01.2022 10:57 Ответить
так. про SWIFT вже чули. давайте тепер про доллар трохи побрешемо.
показать весь комментарий
20.01.2022 08:47 Ответить
Дурне ти кацапське бидло. При допомозі СВОГО долара, як міжнародної валюти, США можуть зруйнувати економіку, або принаймі зовнішню торгівлю, будь-якої країни.
показать весь комментарий
20.01.2022 08:53 Ответить
Ничего так не вредит экономике страны, как отсутствие страны

Анатолий Скептик, если бы они уже разрушили экономику Украины, ты бы здесь сейчас не вонял от злости
показать весь комментарий
20.01.2022 09:53 Ответить
А чего побрешемо? Вам что, лапти жмут?
показать весь комментарий
20.01.2022 08:59 Ответить
азиатские тигры только смотрят, слушают и ждут в кустах, виляя хвостом,
они молчат и ждут когда московские гиены кинутся на Запад,
чтобы в этой заварухе рвануть и забрать у медведя для расселения свою Сибирь,
и (возможно) помочь Японии забрать свои острова и Дальний Восток,
и в этом у них не будет вообще никаких проблем,
так как они - готовы на 100 % к своей большой и узкоглазой Победе !
показать весь комментарий
20.01.2022 08:47 Ответить
Знову чекаємо « вой» на болотах!!!
показать весь комментарий
20.01.2022 08:48 Ответить
Так шо 3-мировая пока отменяется?
показать весь комментарий
20.01.2022 09:02 Ответить
Фондовый рынок РАБссии обвалился с 13 января...,рубль также упал,потери 20 ведущих компаний кремля за 5 дней потеряли миллиарды долларов... с праздником РАБссиянцы...
показать весь комментарий
20.01.2022 09:12 Ответить
но мы точно не находимся под властью страны уличных таулетов.
показать весь комментарий
20.01.2022 11:41 Ответить
Украина строит дороги, как может укрепляет армию, вон посмотри предприятия открываются новые взамен разорившихся совковых нуворишей, сидящих на всякой рухляди. Как не смешно, но даже спутники в космос запускаем!
показать весь комментарий
20.01.2022 13:04 Ответить
США делают для Украины больше чем зеленая сопля и его компашка
показать весь комментарий
20.01.2022 09:13 Ответить
А почему мы сами ни черта не делаем ?? Где торговое эмбарго против оккупанта ? Ну или хотя бы визовый режим
показать весь комментарий
20.01.2022 09:27 Ответить
давить паРашу чтобы того Ху..йла его же ватники и повесили... там казнокрады сами себя как крысы перегрызут, Китайцы с Чечней помогут!!!
показать весь комментарий
20.01.2022 09:15 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 09:19 Ответить
опять торговля токо за золото и алмазы.....цена упадет...
показать весь комментарий
20.01.2022 09:25 Ответить
🤣 А вспомні ка, когда послєдній самальот с золотом туда лєтал? Ти што куріш, скрєпнік?
показать весь комментарий
20.01.2022 09:52 Ответить
Китай кровно заинтересован в рынке сбыта своих товаров в США. С какого перепуга он откажется от долларов ? Только недалекие рашкованы считают Китай другом засрашки. Китайцы спят и видят развал нарасии с захватом ДВ и Восточной Сибири.
показать весь комментарий
20.01.2022 12:12 Ответить
Івани забули, що всі світові вугленводні, газ, нафта на міжнародних ринках продається і купується виключно за долари. Нема доларів, нема нафти. І наявність нафти не гарантує наявність доларів. Останній, хто спробував продавати нафту за іншу валюту був Саддам Хусейн.
показать весь комментарий
20.01.2022 09:28 Ответить
Есть ещё Иран, который десть (или больше?) лет сидел на огромных запасах нефти, но нихрена ни продать ни купить не мог.
показать весь комментарий
20.01.2022 13:00 Ответить
Гроші відрізняються від папірців і мають цінність лише доки ними користуються при обміні, навідміну від енергоносіїв, які мають об'єктивне практичне застосування і попит, який без долларів нікуди не зникає. Американці можуть цим погрожувати скільки завгодно, але Європа так і залишеється залежною від ресурсів з РФ і буде їх купувати.
показать весь комментарий
20.01.2022 13:37 Ответить
Обещать не значит жениться.
показать весь комментарий
20.01.2022 11:02 Ответить
Ну, добре, неважливо, що там верещать, чи будуть верешати на путінських каналах, але в Росії- десятки мільйярдерів, у яких супер-яхти, вілли та ін.- на Заході, а джерела доходів - в Росії. Невже вони не можуть на своїх "сходняках" прийняти якусь "маляву", що Путін загрався і всіх їх без грошей може залишити?
показать весь комментарий
20.01.2022 11:07 Ответить
рубльом попку вытрут деревянным
показать весь комментарий
20.01.2022 11:10 Ответить
Рашку все глубже и глубже садят на бутылку
показать весь комментарий
20.01.2022 13:48 Ответить
евро надо запретить еще. Иначе толку мало...
показать весь комментарий
20.01.2022 22:23 Ответить
 
 