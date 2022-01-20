Эпидзонирование Украины: уже семь областей в "оранжевой" зоне, на Буковине и в Ивано-Франковской области "красный" уровень по COVID-госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 20 января, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 289. Самый высокий уровень заболеваемости в Ивано-Франковской области (810), Сумской области (567) и Черновицкой области (485).

По данным за 19 января, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 32 человека на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения.

Показатель уровня госпитализаций по состоянию на 20 января превышен в Ивано-Франковской (81,5 человек на 100 тыс. населения) и Черновицкой (60 человек на 100 тыс. населения) областях. Также в Ивано-Франковской области три дня подряд превышен показатель динамики уровня госпитализаций – 108,4% при определенном показателе 50%. То есть за предыдущие сутки количество госпитализированных в Ивано-Франковской области удвоилось - выросло на 108,4%. Также показатель динамики уровня госпитализаций превышен во Львовской области – 81,5%.

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Также в Украине занято 24,3% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Показатель загруженности кроватей с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.

По состоянию на 20 января 2022 года, в Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Сумской, Тернопольской и Черновицкой областях установлен "оранжевый" уровень эпидопасности, остальные регионы находятся на "желтом" уровне.