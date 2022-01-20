За два последних года в Украине осветили почти 1 300 км трасс, - "Укравтодор"

"Укравтодор" ввел обязательное проведение подрядчиками необходимого комплекса мер, связанных с обустройством придорожной инфраструктуры и совершенствованием дорожной навигации.

Об этом рассказал первый заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Андрей Ивко в блоге на MINTRANS, сообщает Цензор.НЕТ.

Одним из таких направлений стало освещение дорог. Только за два последних года было освещено 1254 км дорог. Для сравнения: в 2018-2019 годах освещение получили только 179 км.

"Дорожно-транспортные происшествия в Украине в прошлом году унесли жизни 3541 человека. Это сравнимо с численностью населения сельского территориального общества. Вернуть их никто не может. Однако, повлиять на объективные факторы и снизить смертность – один из приоритетов "Укравтодора", - отметил Ивко.

Одним из последних нововведений, по его словам, стал закон авторства министра инфраструктуры Александра Кубракова, согласно которому с 1 марта на дорогах международного и национального значения вводится обязательный независимый аудит безопасности движения. Это позволит оперативно находить и устранять недостатки проектов. В общей сложности на безопасность дорог во время "Большой стройки" было выделено 16,3 млрд грн, тогда как в 2016-2017 годах на эти цели было израсходовано только 9,8 млрд.

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"Впервые за последние 20 лет удалось обеспечить минимальную нормативную потребность", - говорит замглавы Укравтодора.

Безопасность движения в рамках "Большой стройки" обеспечивается, среди прочего, за счет обустройства пешеходные дорожек в пределах населенных пунктов, системы освещения, парапетного ограждения на опасных участках, а за пределами населенных пунктов с помощью оборудования металлического барьерного ограждения.

Уделяется также большое внимание качественной навигации. Для этого в 2020 году было установлено 42 000 новых дорожных знаков, в прошлом – 54 000, а в 2022 планируется установить еще 66 000.

Новую дорожную разметку за два года "Большой стройки" нанесли уже более чем на 50 000 км дорожного покрытия. План на 2022 год – 29 000 км.

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"Эти факторы сыграли свою роль в ликвидации 28 мест концентрации ДТП за последние два года. До конца текущего года запланировано сделать все, чтобы исправить ситуацию еще на 18 локациях", - резюмировал Ивко.

Напомним, общая протяженность дорог, построенных и отремонтированных за два года программы Владимира Зеленского "Большая стройка" превысила уже 14 000 км.