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За два последних года в Украине осветили почти 1 300 км трасс, - "Укравтодор"

За два последних года в Украине осветили почти 1 300 км трасс, -

"Укравтодор" ввел обязательное проведение подрядчиками необходимого комплекса мер, связанных с обустройством придорожной инфраструктуры и совершенствованием дорожной навигации.

Об этом рассказал первый заместитель главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Андрей Ивко в блоге на MINTRANS, сообщает Цензор.НЕТ.

Одним из таких направлений стало освещение дорог. Только за два последних года было освещено 1254 км дорог. Для сравнения: в 2018-2019 годах освещение получили только 179 км.

"Дорожно-транспортные происшествия в Украине в прошлом году унесли жизни 3541 человека. Это сравнимо с численностью населения сельского территориального общества. Вернуть их никто не может. Однако, повлиять на объективные факторы и снизить смертность – один из приоритетов "Укравтодора", - отметил Ивко.

Одним из последних нововведений, по его словам, стал закон авторства министра инфраструктуры Александра Кубракова, согласно которому с 1 марта на дорогах международного и национального значения вводится обязательный независимый аудит безопасности движения. Это позволит оперативно находить и устранять недостатки проектов. В общей сложности на безопасность дорог во время "Большой стройки" было выделено 16,3 млрд грн, тогда как в 2016-2017 годах на эти цели было израсходовано только 9,8 млрд.

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"Впервые за последние 20 лет удалось обеспечить минимальную нормативную потребность", - говорит замглавы Укравтодора.

Безопасность движения в рамках "Большой стройки" обеспечивается, среди прочего, за счет обустройства пешеходные дорожек в пределах населенных пунктов, системы освещения, парапетного ограждения на опасных участках, а за пределами населенных пунктов с помощью оборудования металлического барьерного ограждения.

Уделяется также большое внимание качественной навигации. Для этого в 2020 году было установлено 42 000 новых дорожных знаков, в прошлом – 54 000, а в 2022 планируется установить еще 66 000.

Новую дорожную разметку за два года "Большой стройки" нанесли уже более чем на 50 000 км дорожного покрытия. План на 2022 год – 29 000 км.

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"Эти факторы сыграли свою роль в ликвидации 28 мест концентрации ДТП за последние два года. До конца текущего года запланировано сделать все, чтобы исправить ситуацию еще на 18 локациях", - резюмировал Ивко.

Напомним, общая протяженность дорог, построенных и отремонтированных за два года программы Владимира Зеленского "Большая стройка" превысила уже 14 000 км.

Автор: 

дороги (2512) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+2
... спочатку прочитав "освЯтили"...
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20.01.2022 10:07
+1
при том, что электроэнергии не хватает даже для жилых домов и мы ее покупаем в Беларусском федеральном округе обезумевших орков
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20.01.2022 09:37
+1
И всё это сделано за деньги ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ,а не за гроши групи Коломойського.
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20.01.2022 09:37
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при том, что электроэнергии не хватает даже для жилых домов и мы ее покупаем в Беларусском федеральном округе обезумевших орков
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20.01.2022 09:37 Ответить
И всё это сделано за деньги ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ,а не за гроши групи Коломойського.
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20.01.2022 09:37 Ответить
... спочатку прочитав "освЯтили"...
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20.01.2022 10:07 Ответить
Я також.,, В ім'я бубочки і какой то матери,,
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20.01.2022 10:12 Ответить
Есть такая новость,к которой ты бы не приплел Бубочку?
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20.01.2022 10:13 Ответить
Чекаєте?
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20.01.2022 10:18 Ответить
На--фирмы калоМойши получили еще милиард на дерибан на строительстве дорог. Нет в этой новости бубочки?
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20.01.2022 10:22 Ответить
Не.Просто от дурачков-нытиков с ВПН-ом уже тошнит)
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20.01.2022 10:22 Ответить
Поставь свою власовскую тряпку. В чем проблема
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20.01.2022 10:25 Ответить
Така ж фигня)Думаю:чи УПЦ решила РПЦ переплюнуть?
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20.01.2022 10:12 Ответить
Читаю про дороги, то ли освещённые, то ли освящённые, и продолжаю ездить по ямам. Как будто на разных планетах живем
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20.01.2022 10:11 Ответить
,,найвеличнійший не війде в історію як будівник мостів,,... (Як в анекдоті)
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20.01.2022 10:16 Ответить
Наглая ложь и манипуляции с первого до последнего слова!
Весь этот словесный понос возможен только по одной причине: Полная безнаказанность!
Никто не задаст ему неудобных вопросов или уточнений. Например: Какой % ДТП со смертельным исходом произошел по причине отсутствия освещения на дорогах? (ответ - 0%)
Нет в Украинском законодательстве ответственности за вранье для чиновников!
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20.01.2022 10:43 Ответить
Ага у нас в луганской области в поселке поставили в том году новые. В этом году половину повернуло в разные стороны от ветра так как не прикрутили. А три штуки отпало. А мэр сказал я не в курсе. Летом будет капитальный ремонт. Ну да
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20.01.2022 12:06 Ответить
Майже всі дороги побудовані при Зеленському дуже поганої якості.
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20.01.2022 12:28 Ответить
 
 