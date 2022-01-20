Блинкен об агрессии РФ: Путин, возвращаясь к 2014 году, ускорил то, что пытался остановить

Блинкен выразил надежду, что РФ между дипломатией и войной выберет первое.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, посетивший Киев накануне, рассказал, какими способами Соединенные Штаты с союзниками намерены защищать Украину от агрессии России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, США предоставили РФ выбор между диалогом и дипломатией с одной стороны и конфронтацией с тяжелыми последствиями - с другой.

"У нас были дипломатические контакты с Россией по поводу стратегической стабильности. Мы надеемся, что для России преимущество в том, чтобы выбрать дипломатический путь. Мы знаем, что агрессия против Украины продолжается. Мы - не только США, а и многие страны - будем решительно двигаться", - заявил дипломат.

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По его словам, для противостояния России есть три пути.

"Во-первых, мы интенсивно вырабатываем мощные финансовые, экономические, экспортные санкции. Я не говорю подробно об этом, еще слишком рано, но мы скоординировались с партнерами США. Второе - мы предоставляем дальнейшую оборонную и военную помощь Украине. Третье - безусловно, НАТО будет усиливать оборону на восточном фланге. Удивляет в этом то, что если подумать, президент Путин, возвращаясь к 2014 году, ускорил то, что пытался остановить. Кроме всего прочего, после российского захода в Украину, когда она забрала Крым и вошла на Донбасс, появились последствия и для самой России", - сказал Блинкен.

Он добавил, что не следует оставлять дипломатические попытки - нужно увидеть реакцию Путина на них. Блинкен также пообещал вернуться ко всем рычагам влияния на РФ в случае новой агрессии против Украины.