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Новости Агрессия России против Украины Война
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Блинкен об агрессии РФ: Путин, возвращаясь к 2014 году, ускорил то, что пытался остановить

Блинкен об агрессии РФ: Путин, возвращаясь к 2014 году, ускорил то, что пытался остановить

Блинкен выразил надежду, что РФ между дипломатией и войной выберет первое.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, посетивший Киев накануне, рассказал, какими способами Соединенные Штаты с союзниками намерены защищать Украину от агрессии России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, США предоставили РФ выбор между диалогом и дипломатией с одной стороны и конфронтацией с тяжелыми последствиями - с другой.

"У нас были дипломатические контакты с Россией по поводу стратегической стабильности. Мы надеемся, что для России преимущество в том, чтобы выбрать дипломатический путь. Мы знаем, что агрессия против Украины продолжается. Мы - не только США, а и многие страны - будем решительно двигаться", - заявил дипломат.

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По его словам, для противостояния России есть три пути.

"Во-первых, мы интенсивно вырабатываем мощные финансовые, экономические, экспортные санкции. Я не говорю подробно об этом, еще слишком рано, но мы скоординировались с партнерами США. Второе - мы предоставляем дальнейшую оборонную и военную помощь Украине. Третье - безусловно, НАТО будет усиливать оборону на восточном фланге. Удивляет в этом то, что если подумать, президент Путин, возвращаясь к 2014 году, ускорил то, что пытался остановить. Кроме всего прочего, после российского захода в Украину, когда она забрала Крым и вошла на Донбасс, появились последствия и для самой России", - сказал Блинкен.

Он добавил, что не следует оставлять дипломатические попытки - нужно увидеть реакцию Путина на них. Блинкен также пообещал вернуться ко всем рычагам влияния на РФ в случае новой агрессии против Украины.

Автор: 

Госдепартамент США (1842) путин владимир (31335) россия (95702) США (26877) Блинкен Энтони (937)


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Проста у лапатнага сцаря появілісь новиє красниє лініі-у дупі от стрінгів...
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20.01.2022 09:18 Ответить
Щоденно мокші через падіння акцій та деревяного втрачають мільярди баксів.
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20.01.2022 09:55 Ответить
...якщо подумати, президент Путін, повертаючись до 2014 року, прискорив те, що намагався зупинити. © Блінкен
Так і є...

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20.01.2022 09:41 Ответить
Боялися паРашинці кораблів Нато у Севастополі. В результаті можуть отримати можливість появи ракет Нато у 476 км від Мацкви. Перємудьрили.
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20.01.2022 09:58 Ответить
Звичайно, коли в голові імперські амбіції, то логічному мисленню немає місця.
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20.01.2022 09:50 Ответить
Путлер как и Гитлер два сапога пара, мечтает захватить побольше и в этой суматохе обогатиться. Бабы ватников нарожают пушечного мяса. а власть за ценой не постоит!! В этом отличия диктаторов - им похеру жизни рабов и этим они пытаются шантажировать демократические державы.
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20.01.2022 10:06 Ответить
от просто цікаво: там баби немовлят рожають прямо в ватниках, чи їх в ватники одягають потім?
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20.01.2022 10:48 Ответить
Баби у ватніках народжують немовлят і одягають у ватніки. Що не ясно?
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20.01.2022 10:55 Ответить
Народжують стоячи - прямо головою на бетонну підлогу а потім у "ватніки" закутують! І ті до них приростають (як шкіра верблюда до голови "манкурта" з казахської легенди)
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20.01.2022 11:21 Ответить
 
 