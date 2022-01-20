Трамвайную станцию "Генерала Ватутина" в Киеве переименовали в честь Романа Шухевича, - РГА

В Киеве трамвайная станция "Генерала Ватутина" переименована в станцию "Романа Шухевича".

Об этом в Facebook сообщает Деснянская РГА, передает Цензор.НЕТ.

"Еще недавно станция скоростного трамвая на ж/м "Выгуровщина-Троещина" называлась "Станция Генерала Ватутина", однако 4 января этого года директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор подписал приказ о переименовании", - говорится в сообщении.

Согласно документу в честь политика и государственного деятеля Романа Шухевича назвали станцию трамвая на одноименном проспекте.

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Кроме станции трамвая, в столице также изменилось название остановок троллейбусов и автобусов. Остановки "Станция Романа Шухевича" появились на маршрутах автобусов №№ 27, 73, 100, 101, 114 и троллейбусов №№ 29, 30, 31, 47.