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Трамвайную станцию "Генерала Ватутина" в Киеве переименовали в честь Романа Шухевича, - РГА

Трамвайную станцию

В Киеве трамвайная станция "Генерала Ватутина" переименована в станцию "Романа Шухевича".

Об этом в Facebook сообщает Деснянская РГА, передает Цензор.НЕТ.

"Еще недавно станция скоростного трамвая на ж/м "Выгуровщина-Троещина" называлась "Станция Генерала Ватутина", однако 4 января этого года директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор подписал приказ о переименовании", - говорится в сообщении.

Согласно документу в честь политика и государственного деятеля Романа Шухевича назвали станцию трамвая на одноименном проспекте.

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Кроме станции трамвая, в столице также изменилось название остановок троллейбусов и автобусов. Остановки "Станция Романа Шухевича" появились на маршрутах автобусов №№ 27, 73, 100, 101, 114 и троллейбусов №№ 29, 30, 31, 47.

Автор: 

Киев (25587) переименования (740) трамвай (200) Шухевич (249) РГА (251) станция (20)


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Топ комментарии
+34
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20.01.2022 09:25
+22
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20.01.2022 09:33
+20
Это надо было раньше сделать!! Пусть у кацапов рвет пердаки!!
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20.01.2022 09:26
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20.01.2022 09:25 Ответить
один-два-три русский пeрдак яскраво гори!
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20.01.2022 10:04 Ответить
Это надо было раньше сделать!! Пусть у кацапов рвет пердаки!!
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20.01.2022 09:26 Ответить
це не заради порваних кацапських пердаків, а заради України. реакція кацапів мене взагалі не обходить
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20.01.2022 09:47 Ответить
Правильно ! Ще 30 років тому треба було це робити - не було б зараз війни
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20.01.2022 12:16 Ответить
Наконец-то.
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20.01.2022 09:27 Ответить
Батько наш Бандера!
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20.01.2022 09:28 Ответить
Нарешті-на 8-у році війни з лапатною балалайнєю...
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20.01.2022 09:28 Ответить
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20.01.2022 09:30 Ответить
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20.01.2022 09:33 Ответить
Бляха, опередил меня, сам хотел эту картинку запостить
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20.01.2022 09:38 Ответить
щас вата станет выть в защиту своего дида.
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20.01.2022 09:38 Ответить
скабеева пропердится в прямом эфире от такого)))
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20.01.2022 09:40 Ответить
Ватутин оставил кровавый след на моей Полтавщине еще в 1921 году,когда собственноручно расстрелял тысячи заложников-женщин,детей,стариков.Тогда по Украине вспыхнули тысячи селянских восстаний,после того,как Ульянов-Бланк отправил свою орду на украинские земли для проведения "продовольственной работы"-по приказу начкомвоенмора Троцкого за каждого убитого кацапского мародера расстреливали по 100 украинцев-заложников.
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20.01.2022 10:01 Ответить
К сожалению тогда 73% сказали что хай сын Петлюры идет воевать с красными, а мы за мир. И бежали делить панскую землю. Но сейчас модно писать в книгах что пришли злые большевики а украинцы героически сражались в рядах войск центральной рады, но с такой ордой не справились. А на сам деле первый кто хотел сражаться- генерал Скоропадский- был снят с должности Винниченко и Петлюрой т.к. эти дилетанты боялись авторитета Скоропадского в войсках и что он захватит власть. Вобщем политики
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20.01.2022 10:08 Ответить
Скоропадский в душе был малоросом и максимум чтобы он создал это Украинская автономная область в составе рашки.
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20.01.2022 13:27 Ответить
Иронично. Ватутин случайно заехал в село, где УПА только что уничтожило грузовик карателей и разбирало трофеи. Убежать ему не получилось. Лучше бы Жукова или Рокоссовского так подставили- они при штурме Днепра гнали как скот только что мобилизованных украинцев с левобережья. Без оружия. Под соусом что те провинились что не отступили вместе с красными в 41-м и не пошли в армию. На самом деле этим людям в начале войны еще не было 16-ти лет. Но всем было плевать-главное заклеймить. Поинтересуйтесь- много у вас было знакомых дедов 1927 года рождения родом с Полтавщины и Черниговщины? Дед который мне это рассказал был один из восьми кто выжил на весь такой батальен "черной пехоты".
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20.01.2022 10:04 Ответить
давно пора..
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20.01.2022 10:13 Ответить
Абсолютно неверное решение людей не знающих историю. Шухевич не просто рейдернул УПА Бульбы Боровца, он скомпрометировал УПА организацией и осуществлением массовых убийств польского гражданского населения. Фактически это военный преступник, позор Украины. Я понимаю, что в эпоху мемов историю никто не знает, но неужели у Украины нет настоящих героев? Например после АТО есть множество погибших патриотов имя которых с гордостью можно было увековечить на карте.
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20.01.2022 10:14 Ответить
Бульба-Боровець, книга його мемуарів "Армія без держави".
Там все описано.
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20.01.2022 10:29 Ответить
Я тоже согласен с вашим мнением,что у Шухевича руки тоже в крови как и у Ватутина, ,а также,с тем что нужно назвать именем погибшего героя в АТО!
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20.01.2022 10:33 Ответить
І яких же це кандидатів та депутатів підривав і вбивав Герой України український патріот С. Бандера. Він жив у окупованій Польщею частині України... а потім до кінця 2-ї світової війни весь час перебував у німецькому концтаборі?
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20.01.2022 11:29 Ответить
Нам не дуже цікава аналітика представників окупаційних держав, з якими боровся С.Бандера.
Адже у них свої погляди, а нам своє робити.
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20.01.2022 11:53 Ответить
як сказав Бандера"прийде час коли один скаже-Слава Україні! і мільони відгукнутся-Героям слава!"
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20.01.2022 10:28 Ответить
Можно вам вопросик, сколько времени С. Бандера прожил в Украине? И как его деятельность отражается на вас сейчас?
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20.01.2022 10:54 Ответить
Бандерівська справа підняла народ на війну з агресором.
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20.01.2022 11:48 Ответить
Супер! Поддерживаю!
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20.01.2022 10:38 Ответить

____________ШУХЕВИЧ РОМАН ОСИПОВИЧ.___________

"Ми всі - воїни УПА і всі підпільники в тому числі і я - розуміємо, що рано чи пізно нам доведеться загинути в святій боротьбі з грубою силою окупантів. Але, запевняю вас, - ми не будемо боятися вмирати, бо, вмираючи, будемо виходити з того, що станемо добривом для української землі. Ця наша рідна земля потребує ще багато добрив, щоб в майбутньому виросла на ній нова українська генерація, яка завершить те, що нам не судилося закінчити "... Так зусиль щоб її завершити! Слава Україні!"
-
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20.01.2022 11:01 Ответить
Ватутіна не знаю - комуняка якийсь, певно кровопивця.
А Шухевича так.
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20.01.2022 11:49 Ответить
Какие же дебилы, назовите улица тихая, абрикосовая,инопланетная да нахера насаждать непонятными личностями название остановок? А если победит на следующих выборах оппозиция? Опять менять название? Хотя разве есть оппозиция в стране? Все регионы во главе с их создателем то в БПП перебежали то теперь ЕС обзываются перекрашиваются, как хотят, чтобы дальше грабить и грабить страну.
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20.01.2022 10:47 Ответить
ты живя на улице Инопланетной наверное не в курсе но последние годы страну грабят ЗЕленые
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20.01.2022 11:04 Ответить
а при чем название улицы к партии Европейская Солидарность ?
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20.01.2022 11:10 Ответить
Давайте так, называйте своими именами, сначала была партия регионального возрождения Украины. потом ПР, потом БПП, а теперь ЕС в лице одних и тех же людей под разными вывесками. Вы читать умеете? написано же было, если оппозиция победит, как думаете, что будет с названием остановки? Вот и было предложено мной название остановки которая не будет меняться от политических взглядов в стране. Потом опровержение я написал, разве есть оппозиция? Нету, одни и теже под разным соусом, себя продают ракушкам тупым.

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20.01.2022 11:25 Ответить
Москалику, визнай що тобі пече. Йди поплач у куточку. Нічого свою істерику всім демонструвати.
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20.01.2022 11:50 Ответить
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20.01.2022 10:57 Ответить

МУДРОГО,
- НЕ ОДУРИТИ!
ЧЕСНОГО,
- НЕ КУПИТИ!
МУЖНЬОГО,
- НЕ ЗЛАМАТИ!
-
ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖИЙ РОМАН ШУХЕВИЧ !
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20.01.2022 10:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ruZq8In2WKs https://www.youtube.com/watch?v=ruZq8In2WKs

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20.01.2022 12:26 Ответить
Героям Слава!
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21.01.2022 10:08 Ответить
 
 