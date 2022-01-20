Трамвайную станцию "Генерала Ватутина" в Киеве переименовали в честь Романа Шухевича, - РГА
В Киеве трамвайная станция "Генерала Ватутина" переименована в станцию "Романа Шухевича".
Об этом в Facebook сообщает Деснянская РГА, передает Цензор.НЕТ.
"Еще недавно станция скоростного трамвая на ж/м "Выгуровщина-Троещина" называлась "Станция Генерала Ватутина", однако 4 января этого года директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор подписал приказ о переименовании", - говорится в сообщении.
Согласно документу в честь политика и государственного деятеля Романа Шухевича назвали станцию трамвая на одноименном проспекте.
Кроме станции трамвая, в столице также изменилось название остановок троллейбусов и автобусов. Остановки "Станция Романа Шухевича" появились на маршрутах автобусов №№ 27, 73, 100, 101, 114 и троллейбусов №№ 29, 30, 31, 47.
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Там все описано.
Адже у них свої погляди, а нам своє робити.
____________ШУХЕВИЧ РОМАН ОСИПОВИЧ.___________
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"Ми всі - воїни УПА і всі підпільники в тому числі і я - розуміємо, що рано чи пізно нам доведеться загинути в святій боротьбі з грубою силою окупантів. Але, запевняю вас, - ми не будемо боятися вмирати, бо, вмираючи, будемо виходити з того, що станемо добривом для української землі. Ця наша рідна земля потребує ще багато добрив, щоб в майбутньому виросла на ній нова українська генерація, яка завершить те, що нам не судилося закінчити "... Так зусиль щоб її завершити! Слава Україні!"
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А Шухевича так.
МУДРОГО,
- НЕ ОДУРИТИ!
ЧЕСНОГО,
- НЕ КУПИТИ!
МУЖНЬОГО,
- НЕ ЗЛАМАТИ!
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ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖИЙ РОМАН ШУХЕВИЧ !