В ближайшие недели из-за агрессии России может начаться война, в которой погибнут десятки тысяч человек, - заместитель министра обороны Великобритании Гиппи

Через несколько недель может начаться война, которая приведет к гибели десятков тысяч человек.

Об этом заявил министр Вооруженных сил в Министерстве обороны Великобритании Джеймс Гиппи в интервью Times Radio, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Британский министр заявил, что война, которая может начаться из-за агрессии России, станет первой войной за несколько поколений, в которой будут участвовать армии наивысшего уровня, использующие цифровые технологии.

"Могут погибнуть десятки тысяч человек. Люди в Москве не могут надеяться, что война будет бескровной. Остальной мир не должен стоять в стороне и игнорировать это", - сказал Гиппи и добавил, что остается только надеяться, что "люди в Москве" задумаются о возможной. будущей гибели тысяч людей.

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