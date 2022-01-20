Зеленский заявил сенаторам США, что санкции против РФ после вторжения не помогают, - Axios
Президент Украины Владимир Зеленский сказал американским сенаторам, посетившим Киев на этой неделе, что ожидание введения санкций против России до момента вторжения ничего не дает Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Axios.
Близкий к Зеленскому источник рассказал: "Президент был очень четким: "Северный поток - 2" должен быть санкционирован сейчас. И любые возможные санкции "Северного потока - 2" или другие не помогают – будь-то политика или закон".
Санкции, обусловленные дальнейшей эскалацией, "в лучшем случае нейтральные, в худшем фактически вдохновляют Путина", добавляет источник, утверждая, что как соседи украинцы лучше понимают "российский менталитет".
"Путин не понимает таких размытых угроз. "Если" нет в его словаре. Есть "да", а есть "нет", - пишет издание.
В то же время, общий тон встречи сенаторов с Зеленским был положительным и теплым, несмотря на разногласия относительно того, когда должны быть введены санкции.
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Якщо ти цього досі не знав - то просто пораджу загуглити ті часи. А, якщо вже дорослий - то ти типовий 73/43%зебіл брехливий.
и то что сейчас петьку взяли за яйка за торговлю в 15-16-17 годах с оккупированными территориями вы забываете?
и забываете как была блокада Бат Донбассом торговли?
забыли что на фоне блокады освободили более 180 человек? А не по договоренности петьки и пуки.
можете кого угодно называть зебилами и тд но путю даже сша не могут остановить, карлик с дефектом в мозгах и это не лечится
Повноцінна війна почалась з Іловайську, коли зайшли кацапи.
Якщо відомо що карлік дефективний, то чому наша зєлєнь вперто намагалась зазирати в очі схибленого ? Саме таке чи що ?
Скільки часу втрачено на оті базікання. А армія деградувала.
Клоун все правильно сказал, санкции не помогают. Крым с домбасом до сих пор не деокупированы, значит введённые санкции не достигли поставленных целей. Наоборот, создаётся дополнительное напряжение на границе Украины. За все 8 лет оккупации Крыма, вчера произошло чуть ли не единственный раз, когда санкции сработали по назначению, это случай с поклонской и ее посольскими амбициями.
Во вторых, ее вряд ли выдали, так как интерпол уже официально отказался ее искать, мотивируя преследование по политическим причинам.
И в третьих, как я писал, это чуть ли не в первый раз, когда действительно санкции сработали. Т.е. Кабо Верде не захотели принимать подсанкционную особу. Тут, Кулебе и украинскому МИДу надо сказать за это спасиб, они своевременно среагировали на ситуацию.
В четвёртых, для ***** вырисовалась очень пикантная ситуация так как по официальной версии поклонская положила на его указа о ее назначении большой и толстый. А по неофициальной, но реальной версии, маленька африканская страна положила тот же большой и толстый на его же указ, а значит на всю рашу.
"Клоун все правильно сказал, санкции не помогают"
Нет там никаких слов клоун правильно сделал. В данном случае я с его высказыванием согласен. Очень часто я с его действиями или высказываниями не согласен, точно так же и с Порошенко или любым другим политиком.
Zachary Basu
Zach is a national security reporter at Axios.
Репортер, который даже не был в Украине является достоверным источником?
Байден, - Дам только после завтра ( после оккупации) и по пять!