Зеленский заявил сенаторам США, что санкции против РФ после вторжения не помогают, - Axios

Президент Украины Владимир Зеленский сказал американским сенаторам, посетившим Киев на этой неделе, что ожидание введения санкций против России до момента вторжения ничего не дает Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Axios.

Близкий к Зеленскому источник рассказал: "Президент был очень четким: "Северный поток - 2" должен быть санкционирован сейчас. И любые возможные санкции "Северного потока - 2" или другие не помогают – будь-то политика или закон".

Санкции, обусловленные дальнейшей эскалацией, "в лучшем случае нейтральные, в худшем фактически вдохновляют Путина", добавляет источник, утверждая, что как соседи украинцы лучше понимают "российский менталитет".

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"Путин не понимает таких размытых угроз. "Если" нет в его словаре. Есть "да", а есть "нет", - пишет издание.

В то же время, общий тон встречи сенаторов с Зеленским был положительным и теплым, несмотря на разногласия относительно того, когда должны быть введены санкции.