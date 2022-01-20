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Новости Санкции против России
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Зеленский заявил сенаторам США, что санкции против РФ после вторжения не помогают, - Axios

Зеленский заявил сенаторам США, что санкции против РФ после вторжения не помогают, - Axios

Президент Украины Владимир Зеленский сказал американским сенаторам, посетившим Киев на этой неделе, что ожидание введения санкций против России до момента вторжения ничего не дает Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Axios.

Близкий к Зеленскому источник рассказал: "Президент был очень четким: "Северный поток - 2" должен быть санкционирован сейчас. И любые возможные санкции "Северного потока - 2" или другие не помогают – будь-то политика или закон".

Санкции, обусловленные дальнейшей эскалацией, "в лучшем случае нейтральные, в худшем фактически вдохновляют Путина", добавляет источник, утверждая, что как соседи украинцы лучше понимают "российский менталитет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшие недели из-за агрессии России может начаться война, в которой погибнут десятки тысяч человек, - заместитель министра обороны Великобритании Гиппи

"Путин не понимает таких размытых угроз. "Если" нет в его словаре. Есть "да", а есть "нет", - пишет издание.

В то же время, общий тон встречи сенаторов с Зеленским был положительным и теплым, несмотря на разногласия относительно того, когда должны быть введены санкции.

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) россия (95702) санкции (11321) США (26877) Северный поток (1452)


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Топ комментарии
+27
Если бы не впряглась раися, то остановил бы, так что ты, ЗЕбизяна не ровняй своего ЗЕбила с Петей.
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20.01.2022 09:57
+16
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20.01.2022 09:43
+12
кто-то обещал вообще войну закончить
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20.01.2022 09:47
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20.01.2022 09:43 Ответить
Тут клоун вполне адекватно высказался. Так называемые санкции, действительно, после вторжения в 2014 году не помогли и ***** повысило градус быкования.
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20.01.2022 09:46 Ответить
кто-то обещал вообще войну закончить
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20.01.2022 09:47 Ответить
Было дело. Один за часы обещал в 2014 году, второй в 2019 сойтись где то на середине.
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20.01.2022 09:49 Ответить
Если бы не впряглась раися, то остановил бы, так что ты, ЗЕбизяна не ровняй своего ЗЕбила с Петей.
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20.01.2022 09:57 Ответить
Ключевое, как всегда, если бы. Не будь наивным, Порошенко прекрасно знал всю обстановку кто за кого впрягается.
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20.01.2022 10:13 Ответить
ти в 2014-му був ще підлітком, і не пригадуєш, що тоді, в травні, ВСІ (не лише Порох!, а всі в світі) сподівались на те, що касапи допомагатимуть сепарам-терористам лише зброєю, і аж ніяк не живою силою?
Якщо ти цього досі не знав - то просто пораджу загуглити ті часи. А, якщо вже дорослий - то ти типовий 73/43%зебіл брехливий.
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20.01.2022 10:59 Ответить
Это все из твоей серии "Австрия - член НАТО". О нападении армии рашки на тот момент не говорил только ленивый и сами рассеяне. Тогда ещё помню, боялись прорыва через Черниговскую область на Киев, а тут на донбабве, прямо, неожиданностью оказалось наступление армии. Ты, наверное, и про Крым с детской наивностью думал, что то были зелёные человечки?
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21.01.2022 09:15 Ответить
Если бы не добровольческие батальены то россия стояла на берегах днепра. Об этом умалчивает ваш петька.

и то что сейчас петьку взяли за яйка за торговлю в 15-16-17 годах с оккупированными территориями вы забываете?
и забываете как была блокада Бат Донбассом торговли?
забыли что на фоне блокады освободили более 180 человек? А не по договоренности петьки и пуки.

можете кого угодно называть зебилами и тд но путю даже сша не могут остановить, карлик с дефектом в мозгах и это не лечится
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20.01.2022 10:15 Ответить
Добровольчі підрозділи воювали з бандами. Нагадати чим вони були озброєні ?
Повноцінна війна почалась з Іловайську, коли зайшли кацапи.

Якщо відомо що карлік дефективний, то чому наша зєлєнь вперто намагалась зазирати в очі схибленого ? Саме таке чи що ?
Скільки часу втрачено на оті базікання. А армія деградувала.
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20.01.2022 10:30 Ответить
Причём тут добр. батальоны? Порошенко, говорил, что остановит войну ещё до непосредственного вторжения русни, а твой ЗЕбилоид тупо врал, что остановит войну! Уловил суть?
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20.01.2022 10:35 Ответить
"Порошенко, говорил, что остановит войну" и как обычно ......!
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20.01.2022 10:59 Ответить
Порошенко говорив, що здійснить антитерористичну операцію. І вона проходила успішно, аж до вторгнення кацапських частин із важкою технікою.
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20.01.2022 11:29 Ответить
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20.01.2022 12:41 Ответить
Та я би з радістю. Але ж ідіоти плодять ідіотів.
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20.01.2022 13:01 Ответить
Мой дядька вывел с Иловайска 9 человек но сам пострадал.Батальен Донбасс
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20.01.2022 16:38 Ответить
Можно высказываться адекватно, если говорить неофициально. Во-первых: шо ты сам сделал для сдерживания кацапов от широкого фронта? Во-вторых: вместо спасибо, шо за тебя дурака делают хоть что-то, несешь ересь. В-третьих: Зебил, шо ты хочешь? Ядерно столкнуть лбами США с лаптеунтией, на радость Китая, который после твоих слов уже потирают руки? В-четвертых: Штаты и Запад развалили СССР без прямой интервенции и без крови, к которой ты призываешь Штаты, бо подвяжись Штаты в открытую, большой глобальной крови не избежать. Если не сказать больше, на кону целостность земного шара..
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20.01.2022 09:58 Ответить
ЗЫ... Достаточно пять атомных бомб взорвать в определенных местах и земной шар расколется. Еще при СССР дидываитвальные ДЛБ радовались , что кремлины могут пальнуть по американским разломам и США окажется под водой. Под водой то под водой, но из-за этого проснется множество вулканов, которые просто закроют солнце на тысячелетие, если не больше. зЕБИЛ, ДЛЯ ЭТОГО ТЫ ПРОСИШЬ США В ОТКРЫТУЮ СХЛЕСТНУТЬСЯ С КРЕМЛЕВСКИМИ ДУРАКАМИ?
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20.01.2022 10:03 Ответить
Украина с подачи США передала свое ЯО оружие своему нынешнему врагу. Уже давно можно было дать Украине или членство в НАТО или статус основного союзника вне НАТО, но как США так и само НАТО отморозились.
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20.01.2022 10:10 Ответить
ЗА какие муи - членство? Мы до сих пор не подогнались под натовские стандарты. Во-вторых: ЯО можно было миллион раз возобновить. Хотя думаю , шо при ПОРОШЕНКО, ГОДА 3-4 НАЗАД, ШО-ТА В ЭТОМ направлении И СДЕЛАЛИ. Бо, судя по всему, в глубокой шахте мабуть был активирован интересный заряд , после чего Кривой Рог, и только, трухонуло магнитудой в 4 балла.
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20.01.2022 10:15 Ответить
За какие муи членство в НАТО получили Албания, Румыния, Болгария, Северная Македония? За какие муи ПДЧ в НАТО у Боснии и Герцеговины?
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20.01.2022 10:18 Ответить
За какие муи.... Ко всему, прими резко Украину в НАТО, 100500 - это спонукання кацапов на открытую войну. Вы же видите , шо Запад не принимает, но сами терки об НАТО_УКРАИНА... довели кремлядь до бешенства, слава богу вторжение получилось частичное. А нам ведь столько предстоит сделать на пути довооружения Армии, чтобы противостоять каазламордым по полной. Чтобы кацап получил невосполнимые утраты. А для этого, для начала нужно прозреть электорату, чтобы мы смотрелись в глазах того же Запада, как серьезная страна, за которую стоит подвязываться. Чтобы не было так как в Афгане... Оружием снабдили , только желанием за себя постоять нет.
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20.01.2022 11:38 Ответить
ЗЫ... Вы думаете из-за чего муйлуша с.ытся в открытую на нас пойти.... Апогей , чего он не побоялся сделать - это зеленые человечки. и если бы наша страна была при памяти, то ни Крым , ни Донбасс муйло бы не отжал... Но спасибо тупому электорату, выбирает себе кормчего, как не зэка, то клоуна .
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20.01.2022 10:22 Ответить
ЗЫ... мож кто думает, шо сейчас , в сравнении с 2014-ым годом муйлушачисленно (в военном плане) у наших границ имеет превосходство?... А вот и муюшки... В 2014 -мом муйло стянуло к Украине миллионную армию, которая обеспечивала его аленьяду. Украина, опередила хутина, до окончания олимпиады вышла на Майдан. В этот момент муйлуша не мог оторвать армию от своей аленьяды.... Кста помните с трибуны олимпиады хутя прослезился. Дык вот, это он не из-за гордости за себя и в то же время из-за осознания , шо его живьем жрет рак. Это муйло с перепугу всплакнул, от нервного шока , шо миновала беда. Как раз в это время военка потребовала от хути добро сбить приближающийся к Сочам гражданский самолет, у которого отказала система оповещения. Но кацапы об этом не знали и восприняли приближение "молчащего" самолета как нападение. Почему хутя всплакнул, бо он уже открыл рот разрешить уничтожить самолет, но в это время его известили , что самолет откликнулся, на доли секунд на самолете опередили хутю - отремонтировали систему оповещения.... Хутя так и не решился со своей миллионной армией в открытую войти в Украину ( в 2014г).
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20.01.2022 12:10 Ответить
США давали Україні членство в НАТО в обмін на поступове ядерне роззброєння ще 1992 році, але кравчук і його прем'єр кучма швидко вивезли зброю на расею і питання було зняте. Будете знати кому "дякувати" за десятки тисяч вбитих та скалічених українців, і що ще буде. https://www.youtube.com/watch?v=CUAGJh8-XWo
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20.01.2022 17:49 Ответить
О, как бомбануло у ваты.
Клоун все правильно сказал, санкции не помогают. Крым с домбасом до сих пор не деокупированы, значит введённые санкции не достигли поставленных целей. Наоборот, создаётся дополнительное напряжение на границе Украины. За все 8 лет оккупации Крыма, вчера произошло чуть ли не единственный раз, когда санкции сработали по назначению, это случай с поклонской и ее посольскими амбициями.
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20.01.2022 10:07 Ответить
А шо там стряслось вчера с Поклонской?
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20.01.2022 10:16 Ответить
По официальной версии поклонская отказалась от посади посла рашки в Кабо Верде. По неофициальной, она не получила агреман, т е. согласие Кабо Верде на то, что бы эта особа была у них послом.
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20.01.2022 10:19 Ответить
Помнится Украина ранее заявила, что Поклонская не спрячется за личиной консула , за предательство и сепаратизм. Мож этот фактор не есть последним. К тому же там, по-моему, рулят англичане, по инерции, как бывшие колонисты.
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20.01.2022 10:25 Ответить
Начнем с того, что это раньше была португальская колония и Великобритания там, разве что, туристов поставляет.
Во вторых, ее вряд ли выдали, так как интерпол уже официально отказался ее искать, мотивируя преследование по политическим причинам.
И в третьих, как я писал, это чуть ли не в первый раз, когда действительно санкции сработали. Т.е. Кабо Верде не захотели принимать подсанкционную особу. Тут, Кулебе и украинскому МИДу надо сказать за это спасиб, они своевременно среагировали на ситуацию.
В четвёртых, для ***** вырисовалась очень пикантная ситуация так как по официальной версии поклонская положила на его указа о ее назначении большой и толстый. А по неофициальной, но реальной версии, маленька африканская страна положила тот же большой и толстый на его же указ, а значит на всю рашу.
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20.01.2022 10:32 Ответить
А, ну да, значит португальская. Первые желаемые острова, которые встречаются после пустоши на пути из южной Америки к Африке...
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20.01.2022 10:35 Ответить
По поводу клоун правильно сделал... Клоун не ударив палец о палец, хочет разгребать жар чужими руками. Хотя это не более чем КВНовская пятиминутка для разогрева своего популизма, в преддверии выборов, до которых еще 2 года. Дурак ничем не брезгует , даже госресурсами (телевидение, к примеру). Преследуя свои меркантильные цели, клоун делает политические предъявы, хотя их содержание его не цепляет. Цинизм и холодный расчет на избирателя, не более.
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20.01.2022 10:32 Ответить
Вот мои слова

"Клоун все правильно сказал, санкции не помогают"

Нет там никаких слов клоун правильно сделал. В данном случае я с его высказыванием согласен. Очень часто я с его действиями или высказываниями не согласен, точно так же и с Порошенко или любым другим политиком.
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20.01.2022 10:36 Ответить
Доведу до завершения свою мысль, насчет санкции не помогают... ИМХО, совсем не нужно ломиться напролом, санкций бывает достаточно, чтобы сразить наповал мастодонта, хотя на первый взгляд может и показаться , шо санкции - не действенны... Начну издалека, на примерах. В свое время(начало 70-, Один амер советолог экономист попенял президента и правительство США в том , шо те прямолинейно действуют (холодная война с СССР), из-за чего амер налого-платильщик страдает. Мол, достаточно, вместо гонки вооружений, заделаться "лучшим другом" СССР и рукоплескать всем СССРовским шедеврально-економическим "достижениям". Главное не спугнуть СССР от этих "достижений". И если СССР продолжит и далее так "развиваться" (экономически), то через 20-25 лет СССР сам себя и захлопнет. Что и случилось через 21 год - СССР рухнул... Что явилось ускорителем краха СССР? А те же санкции от США и Саудитов... Под конец 70-х СССР построил 150-тысячники танкера , на манер танкера " КРЫМ" ... В это время СССР начинает выкидывать на международный рынок свою самую дешевую нефть, с помощью своего дешевого танкерного флота. И делалось это с одной целью, чтобы продукция Западной Европы стала более конкурентноспособной с амерской. Тобто советы , мало того, что хотели поссорить США с Зап. Европой, еще и хотели нанести материальный урон Штатам. Но всем известно, шо пока жирный худеет , тощий дохнет. ТАк и случилось, СССР развалился . Бо США вводят санкции в ценовой политике на углеводороды. Начинают отпускать нефть еще дешевле советской цены. И СССР начал отгружать нефть за бугор по цене менее себестоимости нефти. Бо в СССР это нефтяные сибирские епеня с суворым климатом по добыче и транспортировке углеводородов. То ли дело добыча нефти в странах с теплым климатом и более дешевыми путями транспортировки... В СССР энергетический кризис + ДЕБИЛЬНАЯ ВОЙНА С АЛКОГОЛЕМ(1\3 наполнение бюджета от продажи алкоголя) начали парализовать экономику с 1984 года. Периферийные области СССР захлебнулись от нехватки нефтепродуктов., что и привело к полнейшему коллапсу с последующим развалом ссср . Мое мнение, санкции со временем приведут к желаемому результу... - завалят остатки СэРэСэР.
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20.01.2022 11:29 Ответить
Тому санкції з Росії треба зняти?
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20.01.2022 10:38 Ответить
Надо вводить, то что будет действовать, а не газовые потоки тянуть или технологии в рашу поставлять
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20.01.2022 10:41 Ответить
придурок, санкції то "відмазка", типу ми проти але то ваші трабли! роби вже щось! жаба косоока!
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20.01.2022 09:59 Ответить
Головна надія на "зазирнути в очі" тепер
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20.01.2022 10:03 Ответить
Головне, знову не сплутати очі з очком.
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20.01.2022 10:17 Ответить
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20.01.2022 10:15 Ответить
Нужно долбить раху. Не ждать последствий.
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20.01.2022 10:16 Ответить
Санкции против страны потому что, а не против того кто ее затеял!
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20.01.2022 10:28 Ответить
Как передает об этом сообщает издание https://www.axios.com/ukraine-russia-sanctions-invasion-senators-9f657902-f4f9-40fe-a5e5-a6d58d4e1033.html Axios .

Zachary Basu
Zach is a national security reporter at Axios.

Репортер, который даже не был в Украине является достоверным источником?
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20.01.2022 10:33 Ответить
Зеленский, - Дайте санкции по три и сейчас!
Байден, - Дам только после завтра ( после оккупации) и по пять!
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20.01.2022 11:15 Ответить
 
 