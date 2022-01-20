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Байден о кибератаках России против Украины: Если они продолжат, мы можем ответить тем же

Байден о кибератаках России против Украины: Если они продолжат, мы можем ответить тем же

Если Россия будет производить кибератаки против Украины, то США могут ответить ей тем же.

Об этом заявил на пресс-конференции президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Один из журналистов попросил Байдена уточнить его же заявление, что ответ на агрессию РФ против Украины будет определяться в зависимости от действий России.

"Одно дело – определить, что они продолжают киберусилия. Что ж, в таком случае мы можем ответить тем же – киберусилиями", – ответил Байден.

После пресс-конференции спикер администрации Байдена Джен Псаки уточнила, что президент США осведомлен об обширном арсенале агрессивных действий РФ, в частности о кибератаках и военизированной тактике, передает пресс-служба Белого дома.

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"Он (Байден. – Ред.) подтвердил, что на эти акты российской агрессии будет дан решительный, взаимный и сплоченный ответ", – добавила она.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.

Автор: 

Байден Джо (2791) киберпреступление (762) россия (95702) хакер (1185) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+5
В смысле:тем же ответим,чем и раньше?Угрозами следующий раз ответить тем же?
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20.01.2022 10:55
+4
Да ответьте уже наконец...Уже сколько тех атак было ?
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20.01.2022 10:54
+3
А как там по недавним кибер атакам на само США?
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20.01.2022 09:47
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А що, у нас своїх хакерів немає?
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20.01.2022 09:45 Ответить
Наші хакери отримують по 10-30 баків на годину, а немають навіть 1500грн на податок, бо вони поза політикою.
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20.01.2022 10:03 Ответить
Це так. Тому й працюють наші IT-шники більшості на іноземні фірми, навіть якщо фізично в Україні залишаються.
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20.01.2022 11:46 Ответить
Зупинити гопніка можливо лише давши йому по рожє-наглій лапатнай рожє...
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20.01.2022 09:45 Ответить
А как там по недавним кибер атакам на само США?
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20.01.2022 09:47 Ответить
Вони платять викуп хакерам Чи просять путіна вплинути на хакерів
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20.01.2022 09:50 Ответить
Так, а я о чем (
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20.01.2022 09:52 Ответить
вони вже відповіли дуже по дорослому,погугліть якщо цікаво...
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20.01.2022 09:52 Ответить
що саме треба шукати ??
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20.01.2022 10:23 Ответить
відповідь амерів на кібератаки-вони там багато чого знищили спаливши всі сервери лапатнвіків...
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20.01.2022 10:27 Ответить
Мабуть не усі, раз знову ...
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20.01.2022 11:50 Ответить
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20.01.2022 09:54 Ответить
????..... что значит, если.????......УЖЕ!!!...надо отвечать тем же самым!!!....ВСЕМ!!!
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20.01.2022 10:01 Ответить
"Байден про кібератаки Росії проти України: Якщо вони продовжать, ми можемо відповісти тим самим"
_1001-е китайское предупреждение... Муму!
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20.01.2022 10:40 Ответить
Да ответьте уже наконец...Уже сколько тех атак было ?
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20.01.2022 10:54 Ответить
В смысле:тем же ответим,чем и раньше?Угрозами следующий раз ответить тем же?
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20.01.2022 10:55 Ответить
Не серьезное заявление как для президента США
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20.01.2022 10:55 Ответить
Кто в стране тестирует сайты на хакерские атаки? Кого там отстранили ,подвинули, не припомните фамилию? Кто в обиженных ходил и ныл на фейсбуке о урезание финансирования? Вот от туда и уши торчат в "хакерской атаке", без последствий.
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20.01.2022 10:58 Ответить
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20.01.2022 11:00 Ответить
Эх...
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20.01.2022 11:18 Ответить
Молодцы!!!! Спасибо Америка!
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20.01.2022 11:01 Ответить
Киберпакости это сфера будущих агресий, наравне с РЭБ нужно развивать и киберудары. Почему в Украине нет таких сил? Все хвалятся спецами айтишниками, говорят об актуальности темы - а власть видосики стряпает да гавкает на Пороха трятит наши налоги!!! КОЗЛЫ саботажники
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20.01.2022 11:08 Ответить
Байден: "Если у вас ляжет, то уже не встанет"
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20.01.2022 12:00 Ответить
 
 