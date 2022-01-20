Байден о кибератаках России против Украины: Если они продолжат, мы можем ответить тем же

Если Россия будет производить кибератаки против Украины, то США могут ответить ей тем же.

Об этом заявил на пресс-конференции президент США Джо Байден, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Один из журналистов попросил Байдена уточнить его же заявление, что ответ на агрессию РФ против Украины будет определяться в зависимости от действий России.

"Одно дело – определить, что они продолжают киберусилия. Что ж, в таком случае мы можем ответить тем же – киберусилиями", – ответил Байден.

После пресс-конференции спикер администрации Байдена Джен Псаки уточнила, что президент США осведомлен об обширном арсенале агрессивных действий РФ, в частности о кибератаках и военизированной тактике, передает пресс-служба Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После массированной хакерской атаки на правительственные сайты Украины Польша ввела повышенный уровень террористической угрозы в киберпространстве

"Он (Байден. – Ред.) подтвердил, что на эти акты российской агрессии будет дан решительный, взаимный и сплоченный ответ", – добавила она.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

В Госспецсвязи назвали атаку самой мощной за последние четыре года.