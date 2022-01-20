"Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины", - Шольц предложил России признать, что "сила в правде"
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде, а не наоборот".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, эти слова он произнес на Всемирном экономическом форуме. Запись выступления опубликована на сайте мероприятия.
По словам Шольца, Германия решительно настроена защищать Украину при эскалации российской агрессии.
"Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот", - заявил канцлер.
Шольц также призвал Москву осознать, что "польза от сотрудничества перевешивает цену дальнейшей конфронтации".
Также канцлер заявил, что пока рано говорить о том, принесут ли результат дипломатические усилия по урегулированию конфликта. Но напомнил усилия Германии по поддержанию диалога с Россией в разных международных форматах, отметив, что российская сторона знает о решительности Германии.
Напомним, на этой неделе глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Киев, где встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским. Затем она посетила Москву, где провела переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Среди основных тем для обсуждения были предложения по безопасности США и НАТО, а также ситуация в Украине.
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ой,пардон,это не тот канцлер..
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.
По правилам экспортного контроля, для передачи третьим сторонам любого оружия, которое производят в США, страны должны получить разрешение США.
Как пишет Reuters, планируется, что Украина получит от стран Балтии ракетные комплексы Javelin и Stinger.
Вот этой немецкой и французкой слабостью и пользуется Путлер.
Больше того, эта слабость и стала спусковым крючком для агрессии Путлера в Украине.
Поэтому такие заявления Шольца выглядят просто смешно со стороны кремля, который прекрасно знает, что из-за угрозы потери бабла немцы не поставляют оружие в Украину.
По факту наличия и даже публичного признания своей слабости немцы и французы не являются лидерами, а работают обычными шестыми номерами у Путлера
историю в ЕС давно забыли.
Это реальная помощь агрессору, а на словах вы типа за Украину.