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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины", - Шольц предложил России признать, что "сила в правде"

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде, а не наоборот".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, эти слова он произнес на Всемирном экономическом форуме. Запись выступления опубликована на сайте мероприятия.

По словам Шольца, Германия решительно настроена защищать Украину при эскалации российской агрессии.

"Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот", - заявил канцлер.

Шольц также призвал Москву осознать, что "польза от сотрудничества перевешивает цену дальнейшей конфронтации".

Также канцлер заявил, что пока рано говорить о том, принесут ли результат дипломатические усилия по урегулированию конфликта. Но напомнил усилия Германии по поддержанию диалога с Россией в разных международных форматах, отметив, что российская сторона знает о решительности Германии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шольц об агрессии России: Надеюсь Москва осознает цену дальнейшей конфронтации

Напомним, на этой неделе глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Киев, где встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским. Затем она посетила Москву, где провела переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Среди основных тем для обсуждения были предложения по безопасности США и НАТО, а также ситуация в Украине.

россия (95702) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+13
А ось іспанський міністр закордонних справ вчора у Вашингтоні заявив,що в разі нападу вони не виключають введення своїх військ в Україну для нашої підтримки. Хоч одна адекватна нація!!! Viva España!!!
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20.01.2022 10:22
+12
А поки що не пропускають британські літаки, що везуть допомогу Україні. Тьху!
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20.01.2022 10:22
+10
мдаа.. тевтонский дух прогнил и стал червивым..
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20.01.2022 10:18
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Йоу, братан #3
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20.01.2022 10:17 Ответить
В чём сила, брат?

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20.01.2022 10:18 Ответить
мдаа.. тевтонский дух прогнил и стал червивым..
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20.01.2022 10:18 Ответить
Чувак мав б спочатку собі запитання посиавити:"В чому правда, герр Шольц?" А правда в тому, що як мінімум ситі бюргери правду сприймати не бажають. Тому для них кацапи - торгові партнери, а не розбійники-агресори.
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20.01.2022 11:29 Ответить
Хорошо хоть на словах начали, если бы ещё на деле не спонсировали международный терроризм то можно было бы сказать что немецкие свиньи стали на путь очеловечивания...
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20.01.2022 10:18 Ответить
...и прислал четыре панцергренадерских дивизии на ротационной основе..
ой,пардон,это не тот канцлер..
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20.01.2022 10:19 Ответить
Цей скоріше колискову заспіває кацапам...
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20.01.2022 11:13 Ответить
Треба не "грозно" махати кулаком і топтати ніжкою,А просто дати,надіслати Україні захисну зброю в якій вона возтребується,А потім "тихенько" прокоментувати це журналістам.Приклад ,Британія,США,Канада,
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20.01.2022 10:22 Ответить
Та, хоч би іншим не заважали.
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20.01.2022 13:08 Ответить
А ось іспанський міністр закордонних справ вчора у Вашингтоні заявив,що в разі нападу вони не виключають введення своїх військ в Україну для нашої підтримки. Хоч одна адекватна нація!!! Viva España!!!
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20.01.2022 10:22 Ответить
Ссылку! Ссылку давай!
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20.01.2022 10:55 Ответить
Госдеп США разрешил странам Балтии поставлять в Украину оружие американского производства.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По правилам экспортного контроля, для передачи третьим сторонам любого оружия, которое производят в США, страны должны получить разрешение США.

Как пишет Reuters, планируется, что Украина получит от стран Балтии ракетные комплексы Javelin и Stinger.
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20.01.2022 10:57 Ответить
А поки що не пропускають британські літаки, що везуть допомогу Україні. Тьху!
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20.01.2022 10:22 Ответить
https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/espa%C3%B1a-no-descarta-enviar-tropas-sobre-el-terreno-a-ucrania-si-empeora-la-crisis/ar-AASWN3k?cvid=8f08a24f5a7a45a6c42f9ef86834b05e&ocid=winp1taskbar
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20.01.2022 10:23 Ответить
У немцев и французов есть слабое место - это бабло. А если у кого то есть слабость, то испольуя её можно легко манипулировать субъектом.
Вот этой немецкой и французкой слабостью и пользуется Путлер.
Больше того, эта слабость и стала спусковым крючком для агрессии Путлера в Украине.
Поэтому такие заявления Шольца выглядят просто смешно со стороны кремля, который прекрасно знает, что из-за угрозы потери бабла немцы не поставляют оружие в Украину.
По факту наличия и даже публичного признания своей слабости немцы и французы не являются лидерами, а работают обычными шестыми номерами у Путлера
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20.01.2022 10:23 Ответить
Естественно, в Московии знали об этом, знали как обстоят дела на самом деле, а не на публичных заявлениях, поэтому и пошли
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20.01.2022 11:22 Ответить
Сила в правде и юморе ))
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20.01.2022 10:24 Ответить
Сила в мозгах.
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20.01.2022 10:30 Ответить
Почему же тогда ковид без мозгов косит мозговитых людей ?
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20.01.2022 10:34 Ответить
помнится в истории писали,что когда готы вошли в Рим,то они проиграли. Почему? а потому что захотели иметь тех же благ,то есть не прошли испытания златом...
историю в ЕС давно забыли.
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20.01.2022 10:32 Ответить
Німці мають до готів не більше відношення, ніж італійці чи українці. Може кого здивую але готи довгий час жили на півдні України і залишили глибокий слід в культурі і українській мові. Наші предки довго жили разом і як всякі сусіди час від часу різали одне-одних, потім торгували, справляли весілля і знову по колу. Потім авари відтіснили частину готів на Балкани і далі в Італію, а частина асимілювала тут.
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20.01.2022 13:22 Ответить
шановний...майте розум задля того,щоб розуміти не тільки букви,але й зміст!
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20.01.2022 13:35 Ответить
А хто пройшов випробування золотом чи славою?
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20.01.2022 13:58 Ответить
могу смело заявить,что это я. понимаю звучит нескромно,но у меня была власть,на определённом уровне,деньги.обо мне писали в газетах. но меня это мало беспокоило. деньги конечно нужны,но не более чем на жизнь. слава-это когда ты профессионал в своём деле и с тобой советуются,но это не должно стать целью. власть,это когда ты умеешь правильно оценивать подчинённых,и использовать их способности там,где более рационально.,если ты умеешь соответствовать этому,значит ты настоящий спец,если нет-то ты клоун!
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20.01.2022 14:22 Ответить
Та вижу я каким образом вы отстаиваете... Пиз.ежом одним. Вы отстаиваете в первую очередь интересы ватного царства. Наверное, в архивах Штази на всех вас насобиралось много всякого интересного..... Вонючки
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20.01.2022 10:35 Ответить
А гопник говорит что правда в его заточке.
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20.01.2022 10:37 Ответить
_Щас... людоеды ни с того ни с сего внезапно станут праведниками. У Шольца пред путлером вид лихой - и придурковатый.
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20.01.2022 10:53 Ответить
У кацапов своя правда,деды воевали и все такое.
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20.01.2022 10:54 Ответить
У сталеваров - вся сила в "плавках". Сказал бы, что его друг шрёдер - лубянский агент, вот то есть настоящая правда, а не мафиозная.
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20.01.2022 11:07 Ответить
німцям треба взяти паузу. І не робити ніяких заяв. Їх ніхто не сприймає всерйоз (точніше сприймають як фоновий джаз в туалєті якогось дорогого готелю)
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20.01.2022 11:11 Ответить
Шикарне порівняння!!!
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20.01.2022 11:18 Ответить
І що, "рішуче" допоможете Україні зброєю?
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20.01.2022 11:25 Ответить
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20.01.2022 11:26 Ответить
моцно пiдтримують, але зброю не продадуть - обророняться от россии надо добрым словом, молитвой, можно калинку-малинку на границе танцевать. С такими друзьями и врагов не надо.
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20.01.2022 11:41 Ответить
Надоела эта пустая трепология от немцев. Накажите Сименс за турбины и насосы Крыму, отдайте нам наше уже купленное натовское оружие, дайте коридор английским самолетам.
Это реальная помощь агрессору, а на словах вы типа за Украину.
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20.01.2022 11:43 Ответить
Російська сторона знає про рішучість Німеччини - безпринципно заробляти брудне бабло.
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20.01.2022 12:25 Ответить
Наивный Шольц.. Он даже не представляет, что в голове у кремлевского карлика. 30 лет на нефте-газовой трубе РФии сделали путлера самым богатым человеком на планете. Ему теперь нужно остаться у власти, чтобы сохранить наврованное. А для этого нужно держать свое стадо в страхе войны и смерти. Отсюда вытекает и вся внешняя политика, а не от выгодно / невыгодно.
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20.01.2022 19:50 Ответить
 
 