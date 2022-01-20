Душил, поджигал волосы и насиловал: в Киеве задержан 62-летний мужчина, который в течение двух дней издевался над 25-летней девушкой. ФОТО
При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева следователями полиции задержан 62-летний мужчина по подозрению в изнасиловании 25-летней девушки и незаконном удержании против ее воли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в фейсбук.
По данным следствия, 16 января 2022 года злоумышленник путем обмана завел потерпевшую в свое жилище, где в течение двух дней удерживал против ее воли и насиловал. Поскольку девушка пыталась сопротивляться, мужчина применял к ней физическое насилие, наносил телесные повреждения, душил, поджигал ей волосы.
18 января 2022 года злоумышленник отпустил девушку. После этого она сразу обратилась в правоохранительные органы.
Принятыми оперативно-розыскными мерами нападавшего удалось установить и задержать. Им оказался 62-летний уроженец г. Умань Черкасской области.
Проведен неотложный обыск в квартире задержанного, в ходе которого обнаружены и изъяты личные вещи потерпевшей, веревки и другие вещественные доказательства.
Задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию улик, а также установление всех обстоятельств уголовного преступления.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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Украина виновата что Россия на нее напала, и т.д.
Она могла ожидать такое от 62-летнего чувака?
А вообще дурная совковая привычка - обвинять жертву. Если жертва и была легкомысленна, то она за свою легкомысленность жестоко расплатилась и пинать ее , как минимум подло.
типично для тебя и твоих обычных мерзких высеров, мразь.
Кроме того, на зоне очень часто сидит народ, который недалек от персонажа, описанного в этой новостной статье, это тоже играет свою роль. Что касается мохнатых сейфов, то это было еще лет 30-40 назад. Люто не любят изнасилования детей, несовершеннолетних. Если бы ты читал, что я пишу тебе, а не строчил на эмоциях, то больше бы понял, что я имел в виду.
За мать точно не скажу, мать на зоне везде уважают, потому что она одна всегда ждет. Поэтому чуваку, убившему мать, думаю уважения не будет. За приемную дочку уже писал выше, читай.
Библиотеки читают, кто хочет, правда не все. Там достаточно скучно.
50/50 как маньячелло может быть, так и подстава за квартиру, к примеру...
Не думаю что после содеяного оно выйдет из тюрьмы.
Якщо дівчина відразу звернулася до поліціі,то факт згвалтування та фізичних ушкоджень зафіксовано .Що там і як..
Яка мета була - чайку попити , чи просто зігрітись ?
Щось тут не все ясно 🙁
Якщо ми будемо обговорювати чи винна вона за свій моральний облік, то тоді вже можна не судити покидьків ,що знущаються та вбивають бомжів на вулиці.