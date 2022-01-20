Душил, поджигал волосы и насиловал: в Киеве задержан 62-летний мужчина, который в течение двух дней издевался над 25-летней девушкой. ФОТО

При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева следователями полиции задержан 62-летний мужчина по подозрению в изнасиловании 25-летней девушки и незаконном удержании против ее воли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в фейсбук.

По данным следствия, 16 января 2022 года злоумышленник путем обмана завел потерпевшую в свое жилище, где в течение двух дней удерживал против ее воли и насиловал. Поскольку девушка пыталась сопротивляться, мужчина применял к ней физическое насилие, наносил телесные повреждения, душил, поджигал ей волосы.



Фото: прокуратура

18 января 2022 года злоумышленник отпустил девушку. После этого она сразу обратилась в правоохранительные органы.

Принятыми оперативно-розыскными мерами нападавшего удалось установить и задержать. Им оказался 62-летний уроженец г. Умань Черкасской области.

Проведен неотложный обыск в квартире задержанного, в ходе которого обнаружены и изъяты личные вещи потерпевшей, веревки и другие вещественные доказательства.

Задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию улик, а также установление всех обстоятельств уголовного преступления.

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Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.





