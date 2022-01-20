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Душил, поджигал волосы и насиловал: в Киеве задержан 62-летний мужчина, который в течение двух дней издевался над 25-летней девушкой. ФОТО

Душил, поджигал волосы и насиловал: в Киеве задержан 62-летний мужчина, который в течение двух дней издевался над 25-летней девушкой. ФОТО

При процессуальном руководстве Дарницкой окружной прокуратуры города Киева следователями полиции задержан 62-летний мужчина по подозрению в изнасиловании 25-летней девушки и незаконном удержании против ее воли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в фейсбук.

По данным следствия, 16 января 2022 года злоумышленник путем обмана завел потерпевшую в свое жилище, где в течение двух дней удерживал против ее воли и насиловал. Поскольку девушка пыталась сопротивляться, мужчина применял к ней физическое насилие, наносил телесные повреждения, душил, поджигал ей волосы.

Душил, поджигал волосы и насиловал: в Киеве задержан 62-летний мужчина, который в течение двух дней издевался над 25-летней девушкой 01
Фото: прокуратура

18 января 2022 года злоумышленник отпустил девушку. После этого она сразу обратилась в правоохранительные органы.

Принятыми оперативно-розыскными мерами нападавшего удалось установить и задержать. Им оказался 62-летний уроженец г. Умань Черкасской области.

Проведен неотложный обыск в квартире задержанного, в ходе которого обнаружены и изъяты личные вещи потерпевшей, веревки и другие вещественные доказательства.

Задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию улик, а также установление всех обстоятельств уголовного преступления.

Также читайте: Задержан мужчина, который изнасиловал 5-летнюю девочку в Киеве, - полиция

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Душил, поджигал волосы и насиловал: в Киеве задержан 62-летний мужчина, который в течение двух дней издевался над 25-летней девушкой 02

Автор: 

изнасилование (920) Киев (25587) прокуратура (5021)


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Топ комментарии
+30
возьмут в депутаты слуги народа...там уже один такой есть.
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20.01.2022 10:45
+29
Не допускаешь мысль,что она банально искала жилье?Или в извращенном мозге нормальные мысли не рождаются?Может установишь правила в каком возрасте к какому возрасту можно ходить?Походу,ты ублюдок не меньший,чем тот мужичек.К тому же еще и тупой.Не в "свои 24",а в "свои 25",если на то пошло
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20.01.2022 11:08
+17
типічлний представник електорату слуги народа
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20.01.2022 10:43
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Правила форума Совет форумчан
Сразу в крематорий (
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20.01.2022 10:42 Ответить
Не сразу. Надо с ним сделать то, что он делал с жертвой.
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20.01.2022 10:43 Ответить
А жертва тоже "хороша"... пошла в гости к 62 летнему мужику семейный альбом рассматривать или на аквариумных рыбок посмотреть в свои 24 года???
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20.01.2022 10:55 Ответить
Не допускаешь мысль,что она банально искала жилье?Или в извращенном мозге нормальные мысли не рождаются?Может установишь правила в каком возрасте к какому возрасту можно ходить?Походу,ты ублюдок не меньший,чем тот мужичек.К тому же еще и тупой.Не в "свои 24",а в "свои 25",если на то пошло
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20.01.2022 11:08 Ответить
Лёшик, у тебя небось IQ зашкаливает под 210
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20.01.2022 11:17 Ответить
А он ей словами Л.Подеревянського и говорит - «Мадам ходимо в кабінет канхвєтку дам тобі я посмоктати, конхвєтка Тузік дуже не х у . йова…» ну й далі по тексту.. А если серьёзно, то влип дедушка с этой девушкой. А где же дедушкина бабушка???
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20.01.2022 11:08 Ответить
Як типово. Жертва винна сама...
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20.01.2022 11:09 Ответить
Тут по-другому:мразь пытается оправдать мразь
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20.01.2022 11:14 Ответить
винить жертву - типичный прием кремлевских троллей - типа,

Украина виновата что Россия на нее напала, и т.д.
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20.01.2022 11:16 Ответить
А ты типичная мразь, которая виноватой делает пострадавшую. Классический совок "она сама виновата". Пусть это с твоей сестрой или матерью произойдет, дерьма кусок.
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20.01.2022 11:11 Ответить
За даними слідства, 16 січня 2022 року зловмисник шляхом обману завів потерпілу до свого помешкання, де протягом двох днів утримував проти її волі та ґвалтував. Джерело:

Она могла ожидать такое от 62-летнего чувака?
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20.01.2022 11:44 Ответить
Ну, так дідусь 62 роки
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20.01.2022 11:45 Ответить
ты извращенец! тварюка!
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20.01.2022 12:06 Ответить
Так деда понять и простить надо? Ну раз сама пошла.
А вообще дурная совковая привычка - обвинять жертву. Если жертва и была легкомысленна, то она за свою легкомысленность жестоко расплатилась и пинать ее , как минимум подло.
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20.01.2022 12:40 Ответить
возьмут в депутаты слуги народа...там уже один такой есть.
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20.01.2022 10:45 Ответить
помощником табу анала и иванющенко сразу)
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20.01.2022 10:51 Ответить
Ні не в крематорій пустити падлу через міні поля хай розміновує сволота.
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20.01.2022 11:17 Ответить
типічлний представник електорату слуги народа
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20.01.2022 10:43 Ответить
Если живёт в Умани, то сразу иудей??? Больных на голову полно во всём мире и разных религий
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20.01.2022 10:51 Ответить
Православный наверное. Начитался Библии и крыша поехала.
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20.01.2022 10:55 Ответить
Кацап наверное, Библию МП читал ..
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20.01.2022 11:01 Ответить
чего там еще нет? Расскажи нам шизофренник
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20.01.2022 11:27 Ответить
"итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте; а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя"
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20.01.2022 11:35 Ответить
Непонятно на ,что он расчитывал,выпуская ее. Как и то,для чего она приходила.
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20.01.2022 10:58 Ответить
то есть ты советуешь - ее надо было убить?

типично для тебя и твоих обычных мерзких высеров, мразь.
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20.01.2022 11:17 Ответить
Речь не о добре и зле )) А о логике. Понимать нужно разницу. Не все такие добрые как ты )) Как ты только выжил в этом суровом мире ? ))
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20.01.2022 11:20 Ответить
Статья УК тебе, дедушка ты наш сексуально озабоченный, очень плохая ломится, такая, которую на зоне очень не уважают. Старый ты конечно, но очко на фашистский крест обязательно розвальцуют, даже застарелый геморрой не спасёт… ну а дальше, если выживешь, петушиный уголок, вечный изгой, шнырь на параше, всеобщая ненависть и презрение пассажиров…
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20.01.2022 10:58 Ответить
Ну що за хрінь ти пишеш? Нічого йому не буде на зоні. Такого там вже 25 років як нема. 25-річна дівчина вже доросла, на зоні не любили раніше за згвалтування дітей. За дорослу йому нічого не буде.
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20.01.2022 13:11 Ответить
То есть продолжайте дедушки девок насиловать и ещё и насильно удерживать? Хрень говоришь пишу? А ты знаешь как насильников на зоне называют? Не знаешь? Ну так я тебе скажу - «взломщики мохнатых сейфов». И второе - ничего хорошего там нашего дедушку не ждёт, потому что дедушке со спермотоксикозом башкой думать надо было а не х.ем! Может эта баба все и подстроила чтобы его посадить, только от этого теперь дедушке лучше не будет.
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20.01.2022 16:31 Ответить
))) ти смішний. НЕ зоні не практикують опускання за згвалтування повнолітніх вже років 25, бо занадто багато жінок почали заробляти на життя, лягяючи з мужиками, а потім пишучи заяву про згвалтування.
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22.01.2022 16:46 Ответить
Огидний мерзотний покидьок...
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20.01.2022 11:00 Ответить
Я з багатьма дописувачами погоджуюсь , що він мерзотник, гвалтівник і подонок , але яка причина цієї дівчини , піти до нього додому ?
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20.01.2022 12:58 Ответить
У него снесло крышу, когда пришла платёжка за газ.
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20.01.2022 11:11 Ответить
Товарищи сидельцы, встречайте упыря по "достоинству".
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20.01.2022 11:17 Ответить
там такие же сидят...
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20.01.2022 11:18 Ответить
Не ідеалізуйте "сідєльців". Величезна більшість із них - безпринципні андони, і зустрічі ніякої вони йому не організують, бо самі такі ж.
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20.01.2022 12:39 Ответить
НЕма на зоні по цій статті ніякого покарання. Не вигадуй. Тільки за дітей.
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20.01.2022 13:14 Ответить
Не кизди Вадик, за маму тоже есть…
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20.01.2022 16:33 Ответить
НЕма на зоні такого вже 25 років! НЕ знаючи фігню строчиш.
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22.01.2022 16:40 Ответить
А шо сейчас есть на зоне, за шо пассажира другие покарать могут? Давай колись, ты ж видать бывалый и откинулся недавно. Или понятий уже вообще нет? Беспредел? Шо хочешь то и делай? Вот показывали один по пьяни свою мать молотком убил, другой родного брата за долг в 5 тыс. вальнул, третий приемную дочу в 14 лет впердолил, так шо они теперь на зоне в шоколаде будут??? Во времена настали….. Поделись, просто интересно знать.
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22.01.2022 17:45 Ответить
На зоне сегодня уже не те правила и понятия, что были например при СССР. Еще в 90-х годах пришли к мнению, что женщины часто стали банально зарабатывать на заявлениях об изнасиловании, даже если они по взаимной договоренности общались с мужчинами. Именно из-за такого нюанса и было принято мнение, что за такие дела не следует опускать.
Кроме того, на зоне очень часто сидит народ, который недалек от персонажа, описанного в этой новостной статье, это тоже играет свою роль. Что касается мохнатых сейфов, то это было еще лет 30-40 назад. Люто не любят изнасилования детей, несовершеннолетних. Если бы ты читал, что я пишу тебе, а не строчил на эмоциях, то больше бы понял, что я имел в виду.
За мать точно не скажу, мать на зоне везде уважают, потому что она одна всегда ждет. Поэтому чуваку, убившему мать, думаю уважения не будет. За приемную дочку уже писал выше, читай.
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22.01.2022 18:01 Ответить
Дякую… ну шо тебе сказать, только словами Луки Мудищева - «… поизмельчали все людишки , куёв уж нет одни куишки!».
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22.01.2022 18:06 Ответить
Не, всё не настолько трагично. Ритуал опускания есть древний ритуал оскотинивания человека, я категорически против такого. Зачем плодить морально упадших личностей. Лучше от этого не станет никому. За детей ответ совсем другой, там всё иначе.
Библиотеки читают, кто хочет, правда не все. Там достаточно скучно.
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22.01.2022 20:43 Ответить
За мать очень часто будет неуважение со стороны сидельцев. Зависит от конкретного случая. Мать на зоне понятие очень чувствительное, хотя есть всякие матери.
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22.01.2022 18:04 Ответить
Понятно… уже наверное и библиотеки похерили и книг никто не читает?
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22.01.2022 18:29 Ответить
Щоб йому корінець відсох!
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20.01.2022 11:28 Ответить
Мутная история...
50/50 как маньячелло может быть, так и подстава за квартиру, к примеру...
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20.01.2022 11:38 Ответить
И что это за фото? Я понимаю девушку не стоит показывать ,ей еще жить, а факт изнасилования сам по себе тяжелая психическая травма, а старого ублюдка чего спрятали,пусть люди видят выродка и воздадут ему заслуженное.
Не думаю что после содеяного оно выйдет из тюрьмы.
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20.01.2022 12:06 Ответить
Вийде і буде там нормально жити, не переживай. Згвалтування повнолітніх вже давно на зоні не карається ніяк. А сховали його мордяку того, що невідомо що і як там було.
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20.01.2022 13:13 Ответить
Дядьку чи ви з глузду з,їхали ,щобя переживала за покидька.
Якщо дівчина відразу звернулася до поліціі,то факт згвалтування та фізичних ушкоджень зафіксовано .Що там і як..
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20.01.2022 13:23 Ответить
Ну це так, тьотько. Але поки нема рішення суду він невинуватий. Може бути таке, що вона його просто підставила. Саме тому на зоні вже років 25 як нема ніякого покарання за згвалтування повнолітніх. Бо занадто багато жінок почали заробляти таким чином на життя.
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22.01.2022 16:43 Ответить
новость офигенная, направленная на отвлечение на негодный объект... как обычно украинская журнашлюстика проявила себя ярким петушиным цветом...
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20.01.2022 12:23 Ответить
Я все - таки не розумію , для чого дівчина пішла до помешкання незнайомого ій чоловіка ?

Яка мета була - чайку попити , чи просто зігрітись ?

Щось тут не все ясно 🙁
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20.01.2022 12:54 Ответить
Яка би вона не була, може п,яничка ,чи хвойда, але так знущатися з людини -злочин.
Якщо ми будемо обговорювати чи винна вона за свій моральний облік, то тоді вже можна не судити покидьків ,що знущаються та вбивають бомжів на вулиці.
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20.01.2022 13:26 Ответить
Наприклад - прийшла за об'явою зняти квартиру чи ще щось.
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20.01.2022 13:54 Ответить
 
 