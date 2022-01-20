Чехия готова помочь Украине оружием и боеприпасами, – глава Минобороны Чернохова
Новое чешское правительство хочет помочь Украине на фоне возможной эскалации со стороны России и намерено отправить или продать военное оборудование Киеву.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр обороны Яна Чернохова в интервью Hospodarske noviny.
По ее словам, поставки оружия или боеприпасов следует согласовать со странами Вышеградской четверки, или с Германией, Австрией или странами Балтии.
"Чехия исторически, политически и союзница на стороне Украины. Если Украине потребуется, мы постараемся помочь", - сказала Чернохова.
Она отметила, что в правительстве пяти коалиций есть консенсус.
"Я не могу говорить от имени других министров, но я много консультируюсь с министром иностранных дел Яном Липавским, и наши взгляды относительно помощи Украине совпадают", - добавила она.
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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.
По правилам экспортного контроля, для передачи третьим сторонам любого оружия, которое производят в США, страны должны получить разрешение США.
Как пишет Reuters, планируется, что Украина получит от стран Балтии ракетные комплексы Javelin и Stinger.