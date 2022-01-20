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Чехия готова помочь Украине оружием и боеприпасами, – глава Минобороны Чернохова

Чехия готова помочь Украине оружием и боеприпасами, – глава Минобороны Чернохова

Новое чешское правительство хочет помочь Украине на фоне возможной эскалации со стороны России и намерено отправить или продать военное оборудование Киеву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр обороны Яна Чернохова в интервью Hospodarske noviny.

По ее словам, поставки оружия или боеприпасов следует согласовать со странами Вышеградской четверки, или с Германией, Австрией или странами Балтии.

"Чехия исторически, политически и союзница на стороне Украины. Если Украине потребуется, мы постараемся помочь", - сказала Чернохова.

Она отметила, что в правительстве пяти коалиций есть консенсус.

"Я не могу говорить от имени других министров, но я много консультируюсь с министром иностранных дел Яном Липавским, и наши взгляды относительно помощи Украине совпадают", - добавила она.

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оружие (10225) помощь (7824) Чехия (1728)


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Топ комментарии
+18
Вот так и познаются настоящие союзники. А не бла-бла-бла.
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20.01.2022 10:46
+18
Британцы уже продемонстрировали как надо согласовывать с Германией - облетать ее десятой дорогой.
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20.01.2022 11:06
+13
Госдеп США разрешил странам Балтии поставлять в Украину оружие американского производства.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По правилам экспортного контроля, для передачи третьим сторонам любого оружия, которое производят в США, страны должны получить разрешение США.

Как пишет Reuters, планируется, что Украина получит от стран Балтии ракетные комплексы Javelin и Stinger.
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20.01.2022 10:55
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Ну ж бо!
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20.01.2022 10:46 Ответить
Вот так и познаются настоящие союзники. А не бла-бла-бла.
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20.01.2022 10:46 Ответить
Госдеп США разрешил странам Балтии поставлять в Украину оружие американского производства.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По правилам экспортного контроля, для передачи третьим сторонам любого оружия, которое производят в США, страны должны получить разрешение США.

Как пишет Reuters, планируется, что Украина получит от стран Балтии ракетные комплексы Javelin и Stinger.
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20.01.2022 10:55 Ответить
Всі ті країни, які у якості звертання використовують слово Пан, мають нарешті вже якось об'єднатися у Велике Панство...бо це логічно.
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20.01.2022 10:49 Ответить
Давайте вже.
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20.01.2022 10:50 Ответить
Не торопись. Там про откаты еще не договорились. Историю с "Даной" помним ...
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20.01.2022 11:37 Ответить
Ну,якщо хз Німеччиной узгоджувать,то вважайте вже отримали
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20.01.2022 10:50 Ответить
Не обязательно, всё оружие идёт через страны Балтии
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20.01.2022 10:54 Ответить
Если оружие произведено в ФРГ, то Германия заблокирует поставки.
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20.01.2022 11:34 Ответить
В том то и дело, что нам абсолютно все равно где произведено оружие, и не обязательно в Германии, любая страна запада производит очень хорошее оружие, ну уж получше чем в свинособакии
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20.01.2022 11:47 Ответить
В том-то и дело, что я все понимаю и написал, что страны Балтии и другие страны могут поставлять только то вооружение, которое произведено, скажем в США, или Британии, а не Германии.
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20.01.2022 12:45 Ответить
В Чехії багато залишилося зброї та *********** радянського зразка А вони переходять на стандарти НАТО Тому все одно треба буде кудись дівать попереднє
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20.01.2022 12:13 Ответить
Зразки радянського озброєння утилізуються разом із зразками радянських чілавєков із русні🇺🇦😁👍
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20.01.2022 13:15 Ответить
Děkuju
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20.01.2022 10:57 Ответить
Британцы уже продемонстрировали как надо согласовывать с Германией - облетать ее десятой дорогой.
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20.01.2022 11:06 Ответить
Руссофобы!
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20.01.2022 11:30 Ответить
Чехословакия в 1918-1919 была Единственной страной которая продавала украинцам оружие в обмен на украинскую нефть из Стрыйских нефтяных родовыщ!
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20.01.2022 11:35 Ответить
А хде это, и что это Чехословакия? Вы там на болотах совсем мозги пропили?
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20.01.2022 11:49 Ответить
На боротьбу з російським фашизмом піднімається цілий світ , крім німчури та білоруських терористів , що захопили владу в Мінську .
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20.01.2022 13:12 Ответить
Молодцы,чехи!Только вот удасться ли им уломать на оружие для ВСУ русофилов из Германии ?
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20.01.2022 13:37 Ответить
 
 