Чехия готова помочь Украине оружием и боеприпасами, – глава Минобороны Чернохова

Новое чешское правительство хочет помочь Украине на фоне возможной эскалации со стороны России и намерено отправить или продать военное оборудование Киеву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр обороны Яна Чернохова в интервью Hospodarske noviny.

По ее словам, поставки оружия или боеприпасов следует согласовать со странами Вышеградской четверки, или с Германией, Австрией или странами Балтии.

"Чехия исторически, политически и союзница на стороне Украины. Если Украине потребуется, мы постараемся помочь", - сказала Чернохова.

Она отметила, что в правительстве пяти коалиций есть консенсус.

"Я не могу говорить от имени других министров, но я много консультируюсь с министром иностранных дел Яном Липавским, и наши взгляды относительно помощи Украине совпадают", - добавила она.

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