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Новости Война
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Разоблачены 13 главарей и членов "Луганского округа донских казаков", участвовавших в боях против сил АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Разоблачены 13 главарей и членов

СБУ продолжает системную работу по разоблачению и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности на востоке Украины. В ходе комплексных действий установлены личности 13 главварей и активных участников так называемого "Луганского округа донских казаков", воевавших против сил АТО в составе пророссийских незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что ранее они входили в состав одноименной общественной организации, зарегистрированной до 2014 года. Впоследствии по материалам СБУ суд принял решение о ее запрете и принудительном роспуске.

Также установлено, что злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и Дебальцево.

Кроме того, они сопровождали так называемые "гуманитарные" грузы из РФ для боевиков, а также патрулировали населенные пункты на временно неподконтрольных украинским властям территориях региона.

Разоблачены 13 главарей и членов Луганского округа донских казаков, участвовавших в боях против сил АТО, - СБУ 01
Разоблачены 13 главарей и членов Луганского округа донских казаков, участвовавших в боях против сил АТО, - СБУ 02
Разоблачены 13 главарей и членов Луганского округа донских казаков, участвовавших в боях против сил АТО, - СБУ 03
Разоблачены 13 главарей и членов Луганского округа донских казаков, участвовавших в боях против сил АТО, - СБУ 04

"Задокументированы факты привлечения вооруженных участников вражеской группировки к охране незаконных блокпостов в ОРДЛО. Там они, среди прочего, останавливали общественный транспорт и автомобили местных жителей и осуществляли противоправные обыски. В настоящее время главари казачьего формирования скрываются от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганщины. После задержания злоумышленников они будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Также читайте: Задержанной 59-летней участнице зенитно-ракетной группировки российских наемников, ехавшей за украинской пенсией, сообщено о подозрении, - СБУ

В рамках уголовных производств, начатых следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности нашей страны.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве прокуратуры.

Автор: 

Луганск (3164) СБУ (19937) Антитеррористическая операция (18284) наемники рф (2087) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+13
А де рила? Чому не показано? Вибачте, зрозумів: це ж не цигани
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20.01.2022 11:06
+12
"После задержания злоумышленников они будут привлечены к уголовной ответственности " - зная наш суд . самый гуманный ( по отношению к сепарам ) суд в мире . подозреваю что эта уголовная ответственность будет не сильно суровой
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20.01.2022 11:14
+10
Це саме кизяки-прохання не плутати з козаками...
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20.01.2022 10:58
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Це саме кизяки-прохання не плутати з козаками...
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20.01.2022 10:58 Ответить
Казаки в клоунских папахах? Смешно
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20.01.2022 11:01 Ответить
...тим більше з справжніми козаками-запорожчями...
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20.01.2022 11:06 Ответить
А де рила? Чому не показано? Вибачте, зрозумів: це ж не цигани
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20.01.2022 11:06 Ответить
В интернете погулли есть фото без кубиков.
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20.01.2022 11:28 Ответить
Дебилы в казаки-разбойники в детстве не наигрались.
В цирк не взяли за неимением каого либо таланта, вот и мучаются несчатсные олигофрены.
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20.01.2022 11:12 Ответить
Когда будем Кубань брать , геноцид этим чертям обеспечен....
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20.01.2022 11:13 Ответить
Там брать нечего,да и нахрен нужно,самим защищатся надо.
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20.01.2022 11:23 Ответить
"После задержания злоумышленников они будут привлечены к уголовной ответственности " - зная наш суд . самый гуманный ( по отношению к сепарам ) суд в мире . подозреваю что эта уголовная ответственность будет не сильно суровой
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20.01.2022 11:14 Ответить
Ага, как и Бражникова- ката тюрьмы Изоляция, отпустят во Францию
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20.01.2022 11:44 Ответить
Вот чего вы лица скрываете? А вдруг я завтра такое рыло в киевском метро встречу. Вы же в СБУ всегда говорите что вам помогает народ Украины, не него мол опора и надежда! Ну и как я вам помогу если я этих ушлепков в глаза не видел? Думаете они за пенсией или к родне приедут в казацкой форме с колорадками и с нашивками лугандона? На фига тогда эту билеберду вообще публиковать? Показываете свою работу?
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20.01.2022 11:17 Ответить
Та вони нікуди і не їхали. Це сране казацтво до 2014 року було якоюсь епідемією в Луганській області. Там були майже всі придурки, менти і т.д. І ось через 8 років СБУ прозріло.
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20.01.2022 11:23 Ответить
И без СБУ еще с 2008 года знали,что эти казачки какие то не правельные.Но никто ничего не делал.
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20.01.2022 11:25 Ответить
Ну чого, щось робили. Наприклад у 2012 році розформували мотострілецьку дівізію у Луганську. Ну дуже вона заважала росіянам.
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20.01.2022 11:31 Ответить
А шо у нас в Украине таких ряженых мало? Есть у меня одноклассничек один,Колюня, в школе правда плохо учился и дважды второгодником был, на срочке в ВВ попал зону охранять, потом в СИЗО прапором служил, сейчас он казацкий генерал при форме и орденах (за день рожденья и удачную рыбалку). Помню ещё до войны на встречу выпускников при форме пришёл такой важный…. Мы его подкалывать стали а он и не понял. Ну и шо это не клоуны???
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20.01.2022 11:32 Ответить
Да этих кизяков у нас в тылу чертова туча свободно гуляет и никто не чешется.
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20.01.2022 11:25 Ответить
Не треба плутати дурачків з ворогами.
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20.01.2022 11:33 Ответить
Та никто не путает. Наши есть наши - они просто клоуны ряженные но не враги. А те давно за рашку топят и в войне себя стойкими путлеровцами показали. Поэтому я и написал - вы их морды украинцам покажите и не прячте,а вдруг кто то из них попадётся.
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20.01.2022 12:28 Ответить
згоден, пики терористів і затримах злочинців ми маємо право бачити
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20.01.2022 12:33 Ответить
Это те самые кизяки которые на 32-м блокпосту пленному Айдаровцу "Итальянцу" размозжили голову прикладами, а другому пленному отрезали ухо.
Жаль что пархатая власть рашистских агентов садит только патриотов. Вся сепарня гуляет на свободе, даже Бражникова- ката Изоляции, отпустили во Францию
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20.01.2022 11:39 Ответить
Гарматне мясо в вигляді "кізяків".
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20.01.2022 11:40 Ответить
А почему фото в пикселях?Страна должна знать этих "героев". Или от них требуется письменное согласие на обработку их личных данных?
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20.01.2022 12:07 Ответить
Не прошло и ....... лет.Что же вы в раньше не видели "противоправную деятельность"? Такое же было и в Крыму. Сколько раз, бывая на полуострове (до 2014), удивлялся полной и совершенно безнаказанной свободы антиукраинской ,антигосударственной пропаганды. Расейская агентура резвилась и в печати и на ТВ , в Севастополе действовал перманентный митинг (на деньги ЧФ орды) а СБУ не замечала.....
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20.01.2022 12:18 Ответить
Все силы уходят на проклятых айтишников!
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20.01.2022 12:47 Ответить
кізяки гандонські *********
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20.01.2022 13:28 Ответить
 
 