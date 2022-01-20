Разоблачены 13 главарей и членов "Луганского округа донских казаков", участвовавших в боях против сил АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж
СБУ продолжает системную работу по разоблачению и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности на востоке Украины. В ходе комплексных действий установлены личности 13 главварей и активных участников так называемого "Луганского округа донских казаков", воевавших против сил АТО в составе пророссийских незаконных вооруженных формирований.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что ранее они входили в состав одноименной общественной организации, зарегистрированной до 2014 года. Впоследствии по материалам СБУ суд принял решение о ее запрете и принудительном роспуске.
Также установлено, что злоумышленники активно участвовали в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и Дебальцево.
Кроме того, они сопровождали так называемые "гуманитарные" грузы из РФ для боевиков, а также патрулировали населенные пункты на временно неподконтрольных украинским властям территориях региона.
"Задокументированы факты привлечения вооруженных участников вражеской группировки к охране незаконных блокпостов в ОРДЛО. Там они, среди прочего, останавливали общественный транспорт и автомобили местных жителей и осуществляли противоправные обыски. В настоящее время главари казачьего формирования скрываются от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганщины. После задержания злоумышленников они будут привлечены к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
В рамках уголовных производств, начатых следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются меры по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности нашей страны.
Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве прокуратуры.
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В цирк не взяли за неимением каого либо таланта, вот и мучаются несчатсные олигофрены.
Жаль что пархатая власть рашистских агентов садит только патриотов. Вся сепарня гуляет на свободе, даже Бражникова- ката Изоляции, отпустили во Францию