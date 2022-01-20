Хакеры взломали серверы Красного Креста: под угрозой конфиденциальные данные 515 тыс. человек
Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что хакеры взломали серверы и могли получить доступ к базам с личными конфиденциальными данными примерно 515 тыс. человек, в том числе тех, кто разлучен с семьями из-за конфликтов, миграции и стихийных бедствий, пропавших без вести и их близких, а также заключенных.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее заявление сделал в среду, 19 января, генеральный директор МККК Роберт Мардини.
"Мы все поражены и озадачены тем, что эта гуманитарная информация стала объектом атаки и может быть скомпрометирована", – отметил Мардини.
По данным МККК, кибернападению подвергся подрядчик организации в Швейцарии, который хранит данные для комитета. Пока нет никаких признаков того, что информация была публично обнародована. В основе хранились сведения не менее 60 отделений Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру.
Роберт Мардини призвал лиц, совершивших кибератаку, не обнародовать данные, к которым они могли получить доступ, а также не продавать их и не использовать каким-либо другим образом.
Ранее, в октябре 2021 года, Красный Крест в Женеве сообщил, что количество "экологических беженцев" во всем мире в 2021 году превысило 30 млн человек. Они были вынуждены покинуть родные места из-за таких природных катастроф, как лесные пожары, ураганы, наводнения или засуха. Это в три раза больше, чем количество беженцев, спасавшихся от конфликтов и насилия (8,9 млн человек).
Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.
На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.
При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.
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У меня для Бубочки есть особенно хорошие новости: Британии придется воевать на два фронта разом, и в Украине, и в Тихом Океане.
В Австралию намечен визит сразу аж двух министров Британии разом: минимстра обороны и монистра иностранных дел.
Понять данное развитие событий мы можем, потому как прошло сообщение, что Китай вводит войска на Соломоновы Острова (там, где все было куплено китайцами, а когда у Китая закончились деньги, то нчались волнения населения с поджогами, грабежами и всем прочим что традиционно принято у вчерашних людоедов).
Понятное дело, что просто так ввести войска для оккупации Соломоновых островов Китаю неловко, и потому войска вводят для "тренировки" местной полиции (из людоедов).
Настоятельно рекомендую посмотреть на карту, чтобы понять, где расположены Соломовы острова и какое они имеют значение.
https://www.reuters.com/world/uk/senior-uk-ministers-travel-australia-defence-security-talks-2022-01-19/