Хакеры взломали серверы Красного Креста: под угрозой конфиденциальные данные 515 тыс. человек

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что хакеры взломали серверы и могли получить доступ к базам с личными конфиденциальными данными примерно 515 тыс. человек, в том числе тех, кто разлучен с семьями из-за конфликтов, миграции и стихийных бедствий, пропавших без вести и их близких, а также заключенных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее заявление сделал в среду, 19 января, генеральный директор МККК Роберт Мардини.

"Мы все поражены и озадачены тем, что эта гуманитарная информация стала объектом атаки и может быть скомпрометирована", – отметил Мардини.

По данным МККК, кибернападению подвергся подрядчик организации в Швейцарии, который хранит данные для комитета. Пока нет никаких признаков того, что информация была публично обнародована. В основе хранились сведения не менее 60 отделений Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру.

Роберт Мардини призвал лиц, совершивших кибератаку, не обнародовать данные, к которым они могли получить доступ, а также не продавать их и не использовать каким-либо другим образом.

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Ранее, в октябре 2021 года, Красный Крест в Женеве сообщил, что количество "экологических беженцев" во всем мире в 2021 году превысило 30 млн человек. Они были вынуждены покинуть родные места из-за таких природных катастроф, как лесные пожары, ураганы, наводнения или засуха. Это в три раза больше, чем количество беженцев, спасавшихся от конфликтов и насилия (8,9 млн человек).

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.