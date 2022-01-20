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Хакеры взломали серверы Красного Креста: под угрозой конфиденциальные данные 515 тыс. человек

Хакеры взломали серверы Красного Креста: под угрозой конфиденциальные данные 515 тыс. человек

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что хакеры взломали серверы и могли получить доступ к базам с личными конфиденциальными данными примерно 515 тыс. человек, в том числе тех, кто разлучен с семьями из-за конфликтов, миграции и стихийных бедствий, пропавших без вести и их близких, а также заключенных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее заявление сделал в среду, 19 января, генеральный директор МККК Роберт Мардини.

"Мы все поражены и озадачены тем, что эта гуманитарная информация стала объектом атаки и может быть скомпрометирована", – отметил Мардини.

По данным МККК, кибернападению подвергся подрядчик организации в Швейцарии, который хранит данные для комитета. Пока нет никаких признаков того, что информация была публично обнародована. В основе хранились сведения не менее 60 отделений Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру.

Роберт Мардини призвал лиц, совершивших кибератаку, не обнародовать данные, к которым они могли получить доступ, а также не продавать их и не использовать каким-либо другим образом.

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Ранее, в октябре 2021 года, Красный Крест в Женеве сообщил, что количество "экологических беженцев" во всем мире в 2021 году превысило 30 млн человек. Они были вынуждены покинуть родные места из-за таких природных катастроф, как лесные пожары, ураганы, наводнения или засуха. Это в три раза больше, чем количество беженцев, спасавшихся от конфликтов и насилия (8,9 млн человек).

Напомним, что в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, Минобразования и другие.

На главной странице этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера.

При этом, как отмечает СБУ, контент сайтов не был изменен, а утечки персональных данных, по имеющейся информации, не произошло.

хакер (1185) Красный Крест (441) атака (386)


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Топ комментарии
+5
кацапские свинособаки ничем не гнушаются, даже Красным крестом
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20.01.2022 11:13
+1
Та нема проблеми з хакерами, є проблема з жадібностю - дай грошей спеціалісту та не буде в тебе проблем
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20.01.2022 11:55
+1
И кто же эти загадочные хакеры?😁
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20.01.2022 12:17
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кацапские свинособаки ничем не гнушаются, даже Красным крестом
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20.01.2022 11:13 Ответить
Для них это экстремистская организация же. Она противоречит всем их ценностям.
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20.01.2022 11:16 Ответить
Таки да(( Гандоны
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20.01.2022 11:17 Ответить
Ті ж люди що нам школи й дитячі садочки мінують.
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20.01.2022 11:18 Ответить
Ну шо путінферштейнери, це теж схаваєте? Якщо відверто, я навіть не сумніваюсь.
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20.01.2022 11:23 Ответить
Надо срочно озаботиться выражением крайней озабоченности.
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20.01.2022 11:41 Ответить
Да не может быть, у Бубучки все под контролем.

У меня для Бубочки есть особенно хорошие новости: Британии придется воевать на два фронта разом, и в Украине, и в Тихом Океане.

В Австралию намечен визит сразу аж двух министров Британии разом: минимстра обороны и монистра иностранных дел.
Понять данное развитие событий мы можем, потому как прошло сообщение, что Китай вводит войска на Соломоновы Острова (там, где все было куплено китайцами, а когда у Китая закончились деньги, то нчались волнения населения с поджогами, грабежами и всем прочим что традиционно принято у вчерашних людоедов).
Понятное дело, что просто так ввести войска для оккупации Соломоновых островов Китаю неловко, и потому войска вводят для "тренировки" местной полиции (из людоедов).

Настоятельно рекомендую посмотреть на карту, чтобы понять, где расположены Соломовы острова и какое они имеют значение.

https://www.reuters.com/world/uk/senior-uk-ministers-travel-australia-defence-security-talks-2022-01-19/
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20.01.2022 11:45 Ответить
Та нема проблеми з хакерами, є проблема з жадібностю - дай грошей спеціалісту та не буде в тебе проблем
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20.01.2022 11:55 Ответить
И кто же эти загадочные хакеры?😁
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20.01.2022 12:17 Ответить
ну это такие пользователи ПК с ушанкой на голове и недельным перегаром, у особо ответственных есть футболка - рождённый в СЭСЭСЭРе и корочка фсб.
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20.01.2022 13:24 Ответить
 
 