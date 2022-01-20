Школы Буковины переходят на дистанционное обучение из-за резкого скачка заболеваемости COVID-19 и сезонных недугов, - ОГА

Школы в Черновицкой области с 21 января переходят на дистанционную учебу.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Онлайн-занятия вводят на две недели. Такое решение во время своего заседания приняла сегодня, 20 января, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что такие меры вынуждены из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19.

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