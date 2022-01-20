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Новости Коронавирус и карантин
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Школы Буковины переходят на дистанционное обучение из-за резкого скачка заболеваемости COVID-19 и сезонных недугов, - ОГА

Школы Буковины переходят на дистанционное обучение из-за резкого скачка заболеваемости COVID-19 и сезонных недугов, - ОГА

Школы в Черновицкой области с 21 января переходят на дистанционную учебу.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Онлайн-занятия вводят на две недели. Такое решение во время своего заседания приняла сегодня, 20 января, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

В ОГА отметили, что такие меры вынуждены из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19.

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Буковина (898) ОГА (2392) школа (3016) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) дистанционное обучение (115)


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за те маланку шикарно відгуляли всім містом-
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20.01.2022 11:14 Ответить
Треба по всій Україні вже іти на дистанційку. Київська область. Нема півкласу учнів, постійно на лікарняних вчителя. Кожен день класи ідуть в онлайн, а вчителі повинні розиватись: читати уроки в школі і в інтернеті одночасно. Гарно, в кого є можливість в кабінеті, а багато вчителів можуть лише з дому працювати. Видно ж, що іде зараза після того, як діти повернулись за парти після канікул. Негайно треба переводити в онлайн, тим паче рашисти мінують школи кожен день...
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20.01.2022 11:47 Ответить
Знищення освіти в Україні - мета наших ворогів
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20.01.2022 11:23 Ответить
А сезонные недуги - это, простите, какие?
Да неужто ревматизм из-за плохой отапливаемости помещений?
Да не может быть, всем известно, что ревматизм, как заболевание, больше не существует.
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20.01.2022 11:30 Ответить
Нормально погуляли на Вавину тысячу. Нужно было сразу говорить что политика государства будет способствовать растпространению пандемии. Можно было школьную форму детям не покупать
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20.01.2022 11:34 Ответить
Так они идиоты маланку не отменили, оттуда всплеск будет сильный.
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20.01.2022 12:54 Ответить
 
 