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Начальнику отдела Офиса генпрокурора сообщено о подозрении в подстрекательстве к даче $100 тыс. взятки

Начальнику отдела Офиса генпрокурора сообщено о подозрении в подстрекательстве к даче $100 тыс. взятки

При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры по факту подстрекательства к предоставлению 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды должностному лицу уведомлено о подозрении начальника отдела одного из подразделений Офиса Генерального прокурора (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, начальник отдела совместно с заместителем побудили гражданина к предоставлению неправомерной выгоды якобы руководству Офиса генерального прокурора за принятие решения о возвращении имущества, изъятого в ходе обысков, и последующее закрытие уголовного производства. Речь идет о 4 автомобилях – Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT и Land Rover Range Rover. Средства должны быть переданы работникам прокуратуры с привлечением посредника.

Отмечается, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

"Ранее, 13 января 2022 года, уведомлено о подозрении заместителю начальника отдела по фактам подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу и мошенничеству (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2) 15 ч. 4 ст.190 УК Украины), а также пособнику по факту подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины). меры в виде заключения под стражу с альтернативой внесения 2 млн 471 тыс грн и 1 млн 240 тыс 500 грн залога соответственно", - напоминают в Офисе генпрокурора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд арестовал 2 фигурантов дела с участием чиновника Офиса ГПУ

Досудебное расследование по уголовному делу осуществляется детективами НАБУ.

взятка (6167) подозрение (493) Офис Генпрокурора (2480)


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Топ комментарии
+2
Мне вот интересно куда делись деньги с СМС, помните,- Родина в опасности, вышли 10 грн на армию. Так вот, на армию, как я понимаю ,могу и ошибаться, что вряд ли, эти деньги так и не дошли, а вот дом, квартира и машина у Бирюква моментально появились.
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20.01.2022 11:31
+2
А тим часом:
Всі заплатять за беню! "Укрнафті" Коломойського пробачили ще 394 мільйони гривень .
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20.01.2022 11:47
+1
Никогда не подаю никаким попрошайкам и вам рекомендую.
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20.01.2022 11:34
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Правила форума Совет форумчан
надо переименовать обратно в генпрокуратуру и все опять станет на свои места
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20.01.2022 11:22 Ответить
а де ПІБ ?
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20.01.2022 11:25 Ответить
Так "брифінгу" то ж не було.
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20.01.2022 11:49 Ответить
вудочку закинули, а там далі догадуйся)
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21.01.2022 13:29 Ответить
Мне вот интересно куда делись деньги с СМС, помните,- Родина в опасности, вышли 10 грн на армию. Так вот, на армию, как я понимаю ,могу и ошибаться, что вряд ли, эти деньги так и не дошли, а вот дом, квартира и машина у Бирюква моментально появились.
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20.01.2022 11:31 Ответить
Никогда не подаю никаким попрошайкам и вам рекомендую.
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20.01.2022 11:34 Ответить
хочешь помочь-помоги лично! тогда точно будешь уверен что помог!
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20.01.2022 11:38 Ответить
я вот хотел бы спросить следующее. если ваш сын станет убийцей,бандитом или ещё какой нибудь мерзостью,вас тоже надо будет судить за убийства,бандитизм и за мерзость?
даже во времена войны с фашизмом,в СССР были люди наживающиеся на войне,причём в высших эшелонах власти!
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20.01.2022 11:52 Ответить
где то в 70-х,два брата-акробата,каким то чудом покинувшие СССР и натурализовавшиеся в США,сделали ход конём. они придумали какой то слоган к рекламе,установили её на своём авто и двинулись в путь по США. через какое то время они стали миллионерами. а всё потому,что заключили договор с телефонной компанией,что за входящий-$100. схему потом раскрыли,было много шума,но на том всё и закончилось,ибо состава преступления не выявили!)
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20.01.2022 11:43 Ответить
Та куди їм до "брилліантових" прокурорів, за малозначністю справу закриють і переведуть на інші посади!
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20.01.2022 11:47 Ответить
А тим часом:
Всі заплатять за беню! "Укрнафті" Коломойського пробачили ще 394 мільйони гривень .
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20.01.2022 11:47 Ответить
Вы еще с Косюком за кур не рассчитались))))
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20.01.2022 12:01 Ответить
підбурювання, дати гроші, це якась куйня...
вимагання грошей, це до волі хороша стаття ККУ
називайте речі своїми іменами.
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20.01.2022 12:02 Ответить
Потом окажется, что он проводил маркетинговое исследование и соц опрос... А его не правильно поняли...
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20.01.2022 12:55 Ответить
Досудове розслідування у кримінальному здійснюється детективами НАБУ. Джерело:
НАБУ !!!!! Бу-га-га-га !
Хіба не подібним займався друг пана редактора,"агент НАБУ",водій Грішина,Шевченко ?
Тим же займались й загальновідомі "агенти" НАБУ Катерина Сікорська ,Сергій Тітенков,Руслан Шпак....
Оте Ситниківське НАБУ має піти ту ди ж,куди й прогниле ДБР.
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20.01.2022 12:33 Ответить
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20.01.2022 13:09 Ответить
и я о том же.
получил взтку 2000 долларов, глава с.совета, в тюрьму нах.....
то же, но 5 лямов судье, это уже неправомерная выгода, еще как то хрень,
год, два следствие, свободен, денег никто не нашел.
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20.01.2022 13:10 Ответить
 
 