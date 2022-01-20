Начальнику отдела Офиса генпрокурора сообщено о подозрении в подстрекательстве к даче $100 тыс. взятки

При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры по факту подстрекательства к предоставлению 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды должностному лицу уведомлено о подозрении начальника отдела одного из подразделений Офиса Генерального прокурора (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, начальник отдела совместно с заместителем побудили гражданина к предоставлению неправомерной выгоды якобы руководству Офиса генерального прокурора за принятие решения о возвращении имущества, изъятого в ходе обысков, и последующее закрытие уголовного производства. Речь идет о 4 автомобилях – Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT и Land Rover Range Rover. Средства должны быть переданы работникам прокуратуры с привлечением посредника.

Отмечается, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

"Ранее, 13 января 2022 года, уведомлено о подозрении заместителю начальника отдела по фактам подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу и мошенничеству (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2) 15 ч. 4 ст.190 УК Украины), а также пособнику по факту подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины). меры в виде заключения под стражу с альтернативой внесения 2 млн 471 тыс грн и 1 млн 240 тыс 500 грн залога соответственно", - напоминают в Офисе генпрокурора.

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Досудебное расследование по уголовному делу осуществляется детективами НАБУ.