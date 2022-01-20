Начальнику отдела Офиса генпрокурора сообщено о подозрении в подстрекательстве к даче $100 тыс. взятки
При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры по факту подстрекательства к предоставлению 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды должностному лицу уведомлено о подозрении начальника отдела одного из подразделений Офиса Генерального прокурора (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, начальник отдела совместно с заместителем побудили гражданина к предоставлению неправомерной выгоды якобы руководству Офиса генерального прокурора за принятие решения о возвращении имущества, изъятого в ходе обысков, и последующее закрытие уголовного производства. Речь идет о 4 автомобилях – Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT и Land Rover Range Rover. Средства должны быть переданы работникам прокуратуры с привлечением посредника.
Отмечается, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
"Ранее, 13 января 2022 года, уведомлено о подозрении заместителю начальника отдела по фактам подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу и мошенничеству (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2) 15 ч. 4 ст.190 УК Украины), а также пособнику по факту подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины). меры в виде заключения под стражу с альтернативой внесения 2 млн 471 тыс грн и 1 млн 240 тыс 500 грн залога соответственно", - напоминают в Офисе генпрокурора.
Досудебное расследование по уголовному делу осуществляется детективами НАБУ.
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даже во времена войны с фашизмом,в СССР были люди наживающиеся на войне,причём в высших эшелонах власти!
Всі заплатять за беню! "Укрнафті" Коломойського пробачили ще 394 мільйони гривень .
вимагання грошей, це до волі хороша стаття ККУ
називайте речі своїми іменами.
НАБУ !!!!! Бу-га-га-га !
Хіба не подібним займався друг пана редактора,"агент НАБУ",водій Грішина,Шевченко ?
Тим же займались й загальновідомі "агенти" НАБУ Катерина Сікорська ,Сергій Тітенков,Руслан Шпак....
Оте Ситниківське НАБУ має піти ту ди ж,куди й прогниле ДБР.
получил взтку 2000 долларов, глава с.совета, в тюрьму нах.....
то же, но 5 лямов судье, это уже неправомерная выгода, еще как то хрень,
год, два следствие, свободен, денег никто не нашел.