РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13515 посетителей онлайн
Новости Война
2 062 9

Танки, БТР и артиллерия: в ОРДЛО за сутки зафиксировали 61 единицу военной техники РФ, размещенную с нарушением Минских договоренностей, - СЦКК. КАРТА

Танки, БТР и артиллерия: в ОРДЛО за сутки зафиксировали 61 единицу военной техники РФ, размещенную с нарушением Минских договоренностей, - СЦКК. КАРТА

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

За прошедшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 61 единицы военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей, сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"В частности в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса", всего размещено вооружение и военной техники 2 единицы, из них:

• военное присутствие в зоне безопасности в районах:

МАРЬЯНОВКА (13 км от линии столкновения) – БТР-70 (1 единица);

НОВОАЗОВСК (102 км от линии столкновения) – буксируемая артиллерия неустановленного типа (1 единица);

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ открывали огонь из гранатометов в сторону Песков, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса", всего размещено вооружения и военной техники 59 единиц, из них:

• с нарушением линии отвода в районе БУГАЕВКА (37 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (10 единиц);

• военное присутствие в зоне безопасности в районах:

БУГАЕВКА (37 км от линии столкновения) – буксируемая артиллерия неустановленного типа (7 единиц), ББМ (38 единиц);

СУХОДИЛ (21 км от линии столкновения) – боевая машина пехоты (4 единицы)", - говорится в сообщении.

Танки, БТР и артиллерия: в ОРДЛО за сутки зафиксировали 61 единицу военной техники РФ, размещенную с нарушением Минских договоренностей, - СЦКК 01

Работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, в районах КОРСУНЬ, ЯСИНИВАТА и БЕЗИМЕННЕ вооруженные представители вооруженных формирований заблокировали проезд патрулям СММ. Зафиксированные нарушения со стороны ЗФ РФ свидетельствуют о систематическом создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения. А также о попытках скрыть свою преступную деятельность от международных наблюдателей", - добавила украинская сторона СЦКК.

армия РФ (19403) оружие (10225) Донбасс (26956) СЦКК (725) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Білорусі за 200 км від Києва стоять кацапи, готові напасти за першим же наказом.
показать весь комментарий
20.01.2022 11:44 Ответить
нічіво ні прапала! ета проста рассія пірідвінула граніцу украіни гигигигиги! (Верховний Головнокомандувач).
показать весь комментарий
20.01.2022 12:12 Ответить
снаряд РПГ NLAW: вы бурят? - как я рад!!!
показать весь комментарий
20.01.2022 13:00 Ответить
от як нападуть, то ми тоді да.......
а незаконне збройне формування, це поки що ні.....
120 тис солдат та купа техніки, це да, але це ще ні.....
путін наче б то допомаає терористам та сепаратистам, да, але ні...
це офіційна позиція германії, що говорити?
показать весь комментарий
20.01.2022 12:06 Ответить
Ну хоть буде на чому NLAW провірить
показать весь комментарий
20.01.2022 12:10 Ответить
Хрін там- тримають дистанцію, їх там навіть Стугною не дістанеш.
показать весь комментарий
20.01.2022 16:12 Ответить
А к этому времени подоспеет (если оно уже сейчас нас) противотанковое оружие с прибалтийских стран (США разрешило передать Украине). Прибалты не Германия. Они по себе знают, что такое параша.
показать весь комментарий
20.01.2022 12:12 Ответить
 
 