Танки, БТР и артиллерия: в ОРДЛО за сутки зафиксировали 61 единицу военной техники РФ, размещенную с нарушением Минских договоренностей, - СЦКК. КАРТА

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

За прошедшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 61 единицы военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей, сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"В частности в зоне действий так называемого "1 армейского корпуса", всего размещено вооружение и военной техники 2 единицы, из них:

• военное присутствие в зоне безопасности в районах:

МАРЬЯНОВКА (13 км от линии столкновения) – БТР-70 (1 единица);

НОВОАЗОВСК (102 км от линии столкновения) – буксируемая артиллерия неустановленного типа (1 единица);

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В зоне действий так называемого "2 армейского корпуса", всего размещено вооружения и военной техники 59 единиц, из них:

• с нарушением линии отвода в районе БУГАЕВКА (37 км от линии столкновения) – танки неустановленного типа (10 единиц);

• военное присутствие в зоне безопасности в районах:

БУГАЕВКА (37 км от линии столкновения) – буксируемая артиллерия неустановленного типа (7 единиц), ББМ (38 единиц);

СУХОДИЛ (21 км от линии столкновения) – боевая машина пехоты (4 единицы)", - говорится в сообщении.

Работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, в районах КОРСУНЬ, ЯСИНИВАТА и БЕЗИМЕННЕ вооруженные представители вооруженных формирований заблокировали проезд патрулям СММ. Зафиксированные нарушения со стороны ЗФ РФ свидетельствуют о систематическом создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения. А также о попытках скрыть свою преступную деятельность от международных наблюдателей", - добавила украинская сторона СЦКК.