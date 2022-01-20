Предложение Эрдогана по поводу встречи Зеленского и Путина в Турции не ново, - Никифоров

Инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пригласить президентов России и Украины на переговоры не нова.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ.

"Эта же инициатива не нова, Турция уже приглашала пару месяцев назад, и Россия уже ответила, что им такой формат не интересен", – сказал Никифоров.

При этом позиция Зеленского, по его словам, по поводу таких встреч остается неизменной:

"Украина готова говорить в любых форматах, при посредничестве США, при посредничестве Турции. Любые форматы, которые дали бы результаты".

Никифоров также подтвердил, что Эрдоган планирует посетить Украину в ближайшее время.

"Это плановый визит в рамках Стратегического совета Украина-Турция на уровне президентов. Да, Эрдоган приедет в Украину в ближайшее время", - сообщил спикер Зеленского.

Дату визита он пока не уточняет.

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